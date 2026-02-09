Russland und China sind bestrebt, die globale Ordnung aufrechtzuerhalten

Larry Johnson

Bevor Wladimir Putin am 4. Februar mit Donald Trump sprach, führte er eine Telefonkonferenz mit dem chinesischen Präsidenten Xi. Warum? Putin wollte Xi genau mitteilen, was er in seinem anschließenden Gespräch mit Trump besprechen wollte. So kooperieren und koordinieren sich zwei Verbündete. Die wichtigste Erkenntnis aus ihrem Gespräch ist wohl, dass sie ihre Partnerschaft als zentrales Machtzentrum betrachten, um einen globalen Konflikt zu verhindern. Schauen wir uns also die russischen und chinesischen Zusammenfassungen ihres Gesprächs an.

Juri Uschakow , außenpolitischer Berater des russischen Präsidenten, lieferte nach der Videokonferenz zwischen Präsident Wladimir Putin und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping am 4. Februar 2026 eine russische Zusammenfassung und einen Kommentar. Das Gespräch dauerte eine Stunde und 25 Minuten und verlief laut Uschakow in einer „wirklich freundschaftlichen“, „offenen“ und „vertrauensvollen“ Atmosphäre. Es ist bereits das sechste hochrangige Gespräch der beiden Präsidenten zu Jahresbeginn – eine Tradition, die 2021 begann.

Wichtigste Punkte aus Uschakows Bericht (Offizielle Zusammenfassung des Kremls)

Bilaterale Beziehungen : Die Staats- und Regierungschefs bekräftigten, dass die umfassende Partnerschaft und strategische Zusammenarbeit zwischen Russland und China auf einem beispiellosen Niveau sei und auf Gleichberechtigung und gegenseitigem Nutzen beruhe. Sie sei nicht gegen Dritte gerichtet und nicht von kurzfristiger Politik beeinflusst.

: Die Staats- und Regierungschefs bekräftigten, dass die zwischen Russland und China auf einem sei und auf Gleichberechtigung und gegenseitigem Nutzen beruhe. Sie sei nicht gegen Dritte gerichtet und nicht von kurzfristiger Politik beeinflusst. Wirtschaftliche Zusammenarbeit/Handelskooperation : Schwerpunkt ist die Weiterentwicklung der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen, insbesondere im Energiesektor . Die Zusammenarbeit in den Bereichen Handel und Energie wurde als Schlüsselfeld für weiteres Wachstum hervorgehoben.

: Schwerpunkt ist die Weiterentwicklung der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen, insbesondere im . Die Zusammenarbeit in den Bereichen Handel und Energie wurde als Schlüsselfeld für weiteres Wachstum hervorgehoben. Globale Lage : Das internationale Umfeld wurde seit Jahresbeginn als „zunehmend turbulent“ beschrieben. Beide Seiten betonten die Notwendigkeit einer vertieften strategischen Koordinierung , um eine stetige Entwicklung der Beziehungen und die Aufrechterhaltung der strategischen Stabilität zu gewährleisten .

: Das internationale Umfeld wurde seit Jahresbeginn als „zunehmend turbulent“ beschrieben. Beide Seiten betonten die Notwendigkeit einer vertieften , um eine stetige Entwicklung der Beziehungen und die Aufrechterhaltung zu gewährleisten . Koordinierung in Schlüsselfragen : Putin und Xi vereinbarten, die Mechanismen für ständige bilaterale Konsultationen über verschiedene Kanäle (Sicherheitsräte, Außenministerien, Verteidigungsbehörden) hinweg aufrechtzuerhalten, um ihre persönliche Kommunikation zu ergänzen. Sie stellten fest, dass sie in wichtigen Fragen, darunter den Beziehungen zu den Vereinigten Staaten (z. B. bei der Bewertung von Trumps Initiativen wie dem Gaza-„Friedensrat“-Plan), weitgehend übereinstimmen.

: Putin und Xi vereinbarten, über verschiedene Kanäle (Sicherheitsräte, Außenministerien, Verteidigungsbehörden) hinweg aufrechtzuerhalten, um ihre persönliche Kommunikation zu ergänzen. Sie stellten fest, dass sie in wichtigen Fragen, darunter den Beziehungen zu den Vereinigten Staaten (z. B. bei der Bewertung von Trumps Initiativen wie dem Gaza-„Friedensrat“-Plan), weitgehend übereinstimmen. Regionale/Globale Krisen : Besonderes Augenmerk lag auf der angespannten Lage im Iran (im Kontext der Gespräche zwischen den USA und dem Iran sowie der regionalen Spannungen). Darüber hinaus tauschten sie sich über weitere wichtige strategische Fragen und globale Herausforderungen aus.

: lag auf der (im Kontext der Gespräche zwischen den USA und dem Iran sowie der regionalen Spannungen). Darüber hinaus tauschten sie sich über weitere wichtige strategische Fragen und globale Herausforderungen aus. Zukunftspläne : Xi Jinping lud Putin zu einem Besuch in China in der ersten Hälfte des Jahres 2026 ein , und Putin nahm die Einladung an. Putin wird im Laufe des Jahres auch am Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) oder an ähnlichen Veranstaltungen in China teilnehmen.

: Xi Jinping lud Putin zu einem Besuch in China in der ein , und Putin nahm die Einladung an. Putin wird im Laufe des Jahres auch am Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) oder an ähnlichen Veranstaltungen in China teilnehmen. Grundton : Uschakow betonte die inhaltliche Bedeutung des Gesprächs und die „gute Tradition“ und bekräftigte die grundlegenden Prioritäten für die kommende Zeit. Moskau und Peking „unterstützen sich gegenseitig in wichtigen Fragen nationaler Interessen angesichts externer Herausforderungen“ und positionieren ihr Bündnis als einen „starken, konstruktiven und stabilisierenden Faktor“ auf globaler Ebene.

Das chinesische Außenministerium und die Nachrichtenagentur Xinhua haben die offizielle Erklärung Chinas zum virtuellen Treffen (Videokonferenz) vom 4. Februar 2026 veröffentlicht. Die Erklärung ist positiv und betont die Vertiefung der Beziehungen angesichts globaler Herausforderungen.

Zusammenfassung der chinesischen Stellungnahme (Wichtigste Auszüge und Punkte)

Zeitpunkt und Ort : Am Nachmittag des 4. Februar 2026 führte Präsident Xi Jinping ein virtuelles Treffen mit Präsident Wladimir Putin in der Großen Halle des Volkes in Peking.

: Am Nachmittag des 4. Februar 2026 führte Präsident Xi Jinping ein virtuelles Treffen mit Präsident Wladimir Putin in der Großen Halle des Volkes in Peking. Grüße und glückverheißender Kontext : Xi übermittelte Putin und dem russischen Volk herzliche Grüße zum Frühlingsfest. Er wies darauf hin, dass der 4. Februar der Frühlingsbeginn (Lichun, einer der 24 Sonnenabschnitte im chinesischen Mondkalender) sei und somit die Rückkehr des Frühlings und einen Neubeginn symbolisiere. Xi zeigte sich bereit, an diesem „glückverheißenden Tag“ mit Putin zusammenzuarbeiten, um eine neue Strategie für die Beziehungen zwischen China und Russland zu entwickeln .

: Xi übermittelte Putin und dem russischen Volk herzliche Grüße zum Frühlingsfest. Er wies darauf hin, dass der 4. Februar der (Lichun, einer der 24 Sonnenabschnitte im chinesischen Mondkalender) sei und somit die Rückkehr des Frühlings und einen Neubeginn symbolisiere. Xi zeigte sich bereit, an diesem „glückverheißenden Tag“ mit Putin zusammenzuarbeiten, um eine neue Strategie für die Beziehungen zwischen China und Russland zu Bilaterale Beziehungen : Xi betonte, dass die Beziehungen zwischen China und Russland ein beispiellos hohes Niveau erreicht hätten , geprägt von gegenseitigem Respekt, Gleichberechtigung, gegenseitigem Nutzen und strategischer Koordination. Er rief zu einem fortgesetzten hochrangigen Austausch und einer verstärkten pragmatischen Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen auf.

: Xi betonte, dass die Beziehungen zwischen China und Russland ein erreicht hätten , geprägt von gegenseitigem Respekt, Gleichberechtigung, gegenseitigem Nutzen und strategischer Koordination. Er rief zu einem fortgesetzten hochrangigen Austausch und einer verstärkten pragmatischen Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen auf. Globale Lage : Xi betonte, dass sich die internationale Lage seit Jahresbeginn zunehmend verschärft habe. Als verantwortungsvolle Großmächte und ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrates seien China und Russland verpflichtet, Fairness und Gerechtigkeit zu wahren, die Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs zu schützen, die auf den Vereinten Nationen basierende internationale Ordnung zu verteidigen und die grundlegenden Normen des Völkerrechts aufrechtzuerhalten.

: Xi betonte, dass sich die internationale Lage seit Jahresbeginn Strategische Stabilität und Zusammenarbeit : Die beiden Staats- und Regierungschefs vereinbarten, die strategische Koordinierung zu vertiefen, die globale strategische Stabilität zu wahren und gemeinsam an der Bewältigung wichtiger internationaler Herausforderungen zu arbeiten. Sie betonten die Bedeutung gemeinsamer Anstrengungen zur Förderung von Multipolarität, Fairness in der globalen Governance und Widerstand gegen Einmischung von außen.

: Die beiden Staats- und Regierungschefs vereinbarten, die strategische Koordinierung zu vertiefen, die globale strategische Stabilität zu wahren und gemeinsam an der Bewältigung wichtiger internationaler Herausforderungen zu arbeiten. Sie betonten die Bedeutung gemeinsamer Anstrengungen zur Förderung von Multipolarität, Fairness in der globalen Governance und Widerstand gegen Einmischung von außen. Zukunftspläne : Xi Jinping lud Putin zu einem Besuch in China in der ersten Hälfte des Jahres 2026 ein, und Putin nahm die Einladung an. Sie erörterten außerdem die Koordination bevorstehender Veranstaltungen und bilateraler Mechanismen.

: Xi Jinping lud Putin zu einem Besuch in China in der ersten Hälfte des Jahres 2026 ein, und Putin nahm die Einladung an. Sie erörterten außerdem die Koordination bevorstehender Veranstaltungen und bilateraler Mechanismen. Gesamteindruck : Der Bericht schildert das Treffen als substanziell, freundschaftlich und zukunftsorientiert. Beide Seiten bekräftigten ihr Engagement für eine stetige Weiterentwicklung der Beziehungen als stabilisierende Kraft inmitten von Turbulenzen.

Es gibt immer noch US-amerikanische Sicherheitsbeamte und Experten von Denkfabriken, die glauben, die Beziehungen zwischen Russland und China seien nur eine oberflächliche Farce und Russland werde letztendlich zur Vernunft kommen, China ablehnen und sich dem Westen anschließen. Dieser Dialog, zusammen mit den konkreten Maßnahmen, die Putin und Xi seit ihrem Treffen Anfang 2023 in Moskau ergriffen haben, sollte diese westlichen außenpolitischen Experten von ihrem Wahnvorstellung abbringen.

Aus beiden Berichten geht hervor, dass sich beide Staatschefs uneingeschränkt der strategischen Koordination, der Wahrung der globalen strategischen Stabilität und der gemeinsamen Bewältigung wichtiger internationaler Herausforderungen verschrieben haben. Eine dieser Herausforderungen ist der Iran. Auch wenn es nicht explizit erwähnt wurde, bin ich sicher, dass die bevorstehende gemeinsame Marineübung mit dem Iran eingehend erörtert wurde, einschließlich der Frage, wie beide Seiten im Falle eines US-Angriffs auf den Iran reagieren sollten.

Sie erörterten auch Kuba, das derzeit im Visier von Trump steht. Die Präsidenten Wladimir Putin und Xi Jinping stimmten zudem ihre Vorgehensweise in der Kuba-Situation (sowie in Bezug auf Venezuela und Iran) ab. Kremlberater Juri Uschakow erklärte, Putin und Xi hätten sich trotz des Drucks und der einseitigen Aktionen der USA für den Erhalt der mit Havanna (und Caracas) erreichten Kooperation ausgesprochen . Russland betonte außerdem seine Solidarität mit Kuba, einschließlich der Zusage, die Unterstützung für Souveränität und Unabhängigkeit fortzusetzen, und hat in den letzten Monaten Öl- und Energiehilfe geleistet.

Russland und China demonstrieren gemeinsam ihre militärische und wirtschaftliche Macht, um dem US-amerikanischen Weltherrschaftsstreben ein Ende zu setzen. Doch sie reden nicht nur davon, sondern arbeiten Hand in Hand, um ihre Rolle als neue Geburtshelfer einer neuen Weltordnung zu festigen – einer Ordnung, die weder den USA noch dem Weltwirtschaftsforum in Davos unterworfen ist.