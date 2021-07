Wie Facebook den mit Geheimdeals den Journalismus mit 1,6 Milliarden Dollar übernimmt

Es gibt nicht viele Unternehmen, die sagen können, dass sie in den letzten Jahren Hunderte von Millionen in den Journalismus gesteckt haben. Facebook hat es getan – 600 Millionen Dollar seit 2018 – und es verspricht weitere 1 Milliarde Dollar in den nächsten drei Jahren.

Doch wenn man sich in der Welt des Journalismus und der Medien umhört, ist die Jury immer noch nicht sicher, ob und wie sehr Facebooks Finanzierung seinen Stakeholdern hilft – oder nur gute PR kauft.

Eine Wrap-Untersuchung der Details der 600 Millionen Dollar ergab, dass viele dieser Dollars schwer zu verfolgen sind, außer in den allgemeinsten Begriffen. Aufgeschlüsselt nach den Hauptkategorien, die hauptsächlich in den USA angesiedelt sind, konnte TheWrap nur die Ausgaben von etwa 122 Millionen Dollar spezifisch verifizieren – kaum ein Viertel der zugesagten Summe – was die Frage aufwirft: Wohin fließt das Geld?

Neben hohen Spenden an gemeinnützige Organisationen und kleinen Zuschüssen an Lokalzeitungen (siehe Grafik) zahlt Facebook an eine Handvoll Premium-Verlage wie die New York Times, die Washington Post, News Corp, Bloomberg und BuzzFeed hohe Lizenzgebühren. Diese Vertragsbedingungen werden nicht öffentlich bekannt gegeben, aber TheWrap hat Dokumente einer Vereinbarung mit einem führenden US-Verlag über 5 Millionen Dollar über fünf Jahre erhalten.

Ein leitender Angestellter, der am Zustandekommen des Deals beteiligt war, sagte, dass sich die Vereinbarung eher wie ein PR-Schachzug anfühlte und weniger wie ein Geschäftsabschluss. „Es schien immer darum zu gehen, die Verleger zu besänftigen, und weniger darum, wie wir unser Publikum einbinden können. Es ging eher darum, den Sturm um die sehr ernsten Publikumsverluste bei den Zeitungen zu besänftigen“, sagte die Person.

Und in einem kürzlichen Interview sagte der ehemalige CEO der New York Times, Mark Thompson, dass die Zeitung „weit, weit mehr“ als 3 Millionen Dollar pro Jahr von Facebook erhalte, als Antwort auf den falschen Eindruck eines Reporters. (Das Wall Street Journal berichtete, dass die Vereinbarungen einen Wert von bis zu 3 Millionen Dollar pro Jahr haben).

Facebook hat außerdem kürzlich Verträge mit Hunderten von Verlagen in Großbritannien, Australien, Deutschland und Kanada abgeschlossen. Auch hier sagte ein Facebook-Sprecher, dass das Unternehmen die Bedingungen dieser Verträge nicht offenlegt.

Auf die Frage, wie viele dieser Content-Deals es ungefähr gibt, antwortete Campbell Brown, VP of Global News Partnerships, nur: „Eine Menge.“

„Wir haben Deals mit allen großen Verlagen und vielen der lokalen und regionalen Verlage in diesen Märkten. Es gibt einige Länder, in denen wir Facebook News noch nicht gestartet haben, aber wir machen Deals, um zusätzliche Inhalte von Verlegern zu bekommen, die über das hinausgehen, was sie auf die Plattform stellen … Wir haben grünes Licht von Mark (Zuckerberg), um weiterhin so schnell wie möglich in verschiedenen Märkten zu starten“, sagte sie.

Ein anderer Facebook-Sprecher sagte, dass das Unternehmen die Anzahl der Content-Deals oder das Wachstum um sie herum nie „vorher quantifiziert“ hat und dass es „von Region zu Region variiert“.

Auf der Seite der Philanthropie wurden die meisten Gelder in Schritten von 25’000 bis 1 Million Dollar, teilweise über mehrere Jahre verteilt, an kleine Redaktionen vergeben, um den lokalen Journalismus zu unterstützen. Ein Sprecher sagte, dass das Unternehmen seit 2019 mehr als 175 Millionen Dollar speziell für lokale Nachrichten ausgegeben hat, mit Investitionen in Form von Event-Sponsoring, Konferenzen, Zuschüssen und Beschleunigerprogrammen. Das Unternehmen würde nicht angeben, wie genau das Geld zugewiesen wurde. Einige der kürzlich angekündigten Zuschüsse beliefen sich auf insgesamt 16 Millionen Dollar für Gruppen wie das Pulitzer Center, Report for America und das American Journalism Project.

(TheWrap hat 122 Millionen Dollar an Fördergeldern und Deals basierend auf den wichtigsten Programmen, die durch das Facebook Journalism Project aufgelistet wurden, überprüft. Ein Teil dieser Summe beinhaltet nationale und internationale Investitionen.)

Bemerkenswert ist, dass keine der Finanzierungen in Form einer tatsächlichen Aufteilung der gigantischen Werbeeinnahmen der Plattform mit den Verlegern, deren Nachrichteninhalte Facebook veröffentlicht, erfolgt ist. Und die wichtigen Lizenzvereinbarungen lassen die große Mehrheit der US-Nachrichtenverlage außen vor, vor allem die Community-Verlage und insbesondere die farbigen Verlage.

„Insgesamt haben sie trotz ihrer vielen Milliarden und der glühenden Presse, die sie sich für ihre Bemühungen gesichert haben, nichts getan, um den stetigen Niedergang des Journalismus aufzuhalten, umzukehren oder auch nur zu verlangsamen, den sie ansonsten in jeder Hinsicht beschleunigt und von dem sie profitiert haben“, sagte Ed Wasserman, Professor und ehemaliger Dekan der U.C. Berkeley’s School of Journalism, gegenüber TheWrap. „Ihre Philanthropie ist am besten als zynische Linderungsmaßnahme zu verstehen, die dazu dient, die Unterstützung der Medien für die schmerzlich überfälligen kartellrechtlichen Initiativen zu neutralisieren, gegen die sie sich zur Wehr setzen wollen.“

Ein Lizenzdeal oder Payola?

Die verschiedenen Deals von Facebook mit großen Verlagen werfen auch eine Reihe von unangenehmen Fragen in Bezug auf Ethik und Geschäft auf, wie der Journalist Dan Froomkin in Washington Monthly schrieb.

Die erste ist eine Frage des Interessenkonflikts: Verstößt es gegen die traditionelle Ethik des Journalismus, Geld von Tech-Unternehmen anzunehmen? Die Frage wäre im Kontext der Print-Tage leicht zu beantworten gewesen, so Froomkin: „In den Tagen vor dem Internet hätten unabhängige Zeitungen unter keinen Umständen Geschenke oder Sonderangebote von Unternehmen angenommen, über die sie berichteten. Die Washington Post unter ihrem Herausgeber Leonard Downie Jr. hätte zum Beispiel nicht einmal Zuschüsse von Non-Profit-Organisationen angenommen, um ihre Berichterstattung zu finanzieren, aus Angst, den Anschein der Unabhängigkeit zu verlieren.“

Darüber hinaus verschafft ein Schritt zur Unterstützung des seriösen Journalismus ein positives Image für ein Unternehmen, das oft für Fehlinformationen, Hassreden und die Verletzung der Privatsphäre der Nutzer kritisiert wird. Und anstatt die kleineren, ethnischen und lokalen Nachrichtenorganisationen zu unterstützen, die es dringend nötig haben, sind diese Multimillionen-Dollar-Deals meist zwischen Facebook und den alten Medien mit dem größten Einfluss.

„Ein solcher Versuch würde es der Industrie erlauben, kollektiv mit Facebook und anderen Tech-Giganten zu verhandeln, indem sie Inhalte von den Plattformen zurückhalten, wenn sie nicht einen fairen Preis dafür erhalten“, schrieb Froomkin. „Aber damit das funktioniert, müssten kleine Redaktionen die größten und einflussreichsten Unternehmen unterschreiben. Wenn diese Organisationen durch ihre eigenen Nebengeschäfte Millionen von Dollar von Facebook erhalten, könnten die kleineren Publikationen gestrandet und schutzlos sein.“

Die lizenzierten Inhalte, die aus diesen Deals resultieren, landen schließlich in Facebook News, der neuen Heimat für verifizierte Nachrichtenorganisationen, um ihre Arbeit zu bewerben (TheWrap ist Teil dieser Plattform). Die App bedient sich der Nachrichtenkuratoren des Unternehmens – die sich aus Teams ehemaliger Journalisten zusammensetzen – um die Nachrichten zu sichten und in vier Kategorien zu gruppieren: allgemeine, aktuelle, vielfältige und lokale Nachrichten. Zusätzlich sagt Facebook, dass es maschinelles Lernen verwendet, um Nachrichten von dem zu unterscheiden, was es als „alltägliche Inhalte“ ansieht. In den Einstellungen können Benutzer zwischen Nachrichten, die von ihrem Team kuratiert wurden, und solchen, die nur vom Algorithmus ausgewählt wurden, umschalten.

Die Funktion, die vom Haupt-Newsfeed, mit dem die meisten vertraut sind, getrennt ist, befindet sich in einem separaten Tab in der mobilen App. Es ist über den Desktop zugänglich, ist aber hauptsächlich für die mobile Nutzung optimiert. Es ist unklar, wie viele Nutzer sich seiner Existenz bewusst sind oder es nutzen, um separat auf Nachrichten zuzugreifen. Zumindest von außen betrachtet, schien das das Problem zu sein, das Facebook zu lösen versuchte.

„Das war sozusagen der Anstoß für Facebook News, um sicherzustellen, dass es ein Ziel dafür gibt und die Leute es finden können“, sagte Brown. „Sie scrollen nicht nur durch ihren News-Feed und stolpern über diesen oder jenen Beitrag von einer sehr angesehenen Nachrichtenorganisation und dann bekomme ich manchmal einen Beitrag von meinem verrückten Onkel, der einige Artikel von wer weiß wo teilt. Wir wollten wirklich ein Ziel schaffen, das den Nachrichtenorganisationen gewidmet ist, die Stiefel auf den Boden stellen und die echte Arbeit des Journalismus machen.“

Was in Australien geschah, ist nicht dort geblieben

Soziale Netzwerkunternehmen haben die digitale Werbewirtschaft zunehmend dominiert und davon profitiert. Ironischerweise sind Facebook und Google zu den größten Geldgebern der Journalismusbranche geworden, wobei die Google News Initiative seit 2018 mehr als 300 Millionen Dollar zur Finanzierung von Startups und Nachrichtenprojekten bereitstellt.

Im Februar spielte sich dieser Kampf für Facebook und Google in Australien ab, als die Regierung des Landes eine Gesetzgebung vorschlug, die die beiden Unternehmen dazu verpflichten würde, Nachrichtenagenturen für ihre Inhalte zu bezahlen. Der Gesetzesvorstoß veranlasste Facebook, Nachrichten für fünf Tage von seiner Plattform in dem Land zu nehmen, während Google ebenfalls mit der Abschaltung von Diensten drohte. Beide haben sich inzwischen mit Medienunternehmen geeinigt, um die Wogen zu glätten, aber der Konflikt in Australien spiegelt eine größere, andauernde Spannung zwischen sozialen Medien und Verlegern wider, die sich darum dreht, ob Big Tech für die Nutzung von Inhalten der Verleger auf ihren Plattformen zahlen muss.

Nach diesem Zusammenstoß beschrieb Nick Clegg, Facebooks VP of Global Affairs, diesen als ein „fundamentales Missverständnis“ zwischen dem Unternehmen und den Nachrichtenverlegern und bestand darauf, dass Facebook für die australischen Verleger kostenlos Einnahmen generiert.

„Es sind die Verleger selbst, die sich dafür entscheiden, ihre Geschichten in den sozialen Medien zu teilen oder sie für das Teilen durch andere zur Verfügung zu stellen, weil sie einen Nutzen daraus ziehen“, schrieb er. „Deshalb haben sie Buttons auf ihren Seiten, die die Leser ermutigen, sie zu teilen. Und wenn man auf einen Link klickt, der auf Facebook geteilt wurde, wird man von der Plattform auf die Website des Verlags weitergeleitet. Auf diese Weise generierte Facebook im vergangenen Jahr etwa 5,1 Milliarden kostenlose Weiterleitungen an australische Verlage im Wert von geschätzten 407 Millionen AU$ für die Nachrichtenbranche.“

Nach dem Showdown in Australien hat sich Facebook dazu entschlossen, eine Milliarde Dollar in die Nachrichtenbranche zu investieren, nachdem Google im letzten Jahr eine Investition von einer Milliarde Dollar getätigt hat, um Partnerschaften mit Verlagen in Deutschland, Australien und Kanada, Brasilien, Argentinien und Großbritannien einzugehen. Zu den Verlagen gehören unter anderem Der Spiegel, Stern und Die Zeit mit insgesamt 200 Verlagen, die sich angeschlossen haben.

Facebook hat einen ähnlichen Weg eingeschlagen, um sich mit Verlegern anzufreunden, da das Unternehmen in vielen Ländern einem wachsenden Druck ausgesetzt ist, Verleger für ihre Inhalte zu entschädigen. Die meisten von Facebooks Content Deals, bei denen das soziale Netzwerk für Inhalte bezahlt, finden sich in Ländern wie Deutschland und Australien, die Gesetze verabschiedet oder vorgeschlagen haben, die das Unternehmen dazu verpflichten, für Nachrichten zu bezahlen.

„Ich bin ein großer Skeptiker, wenn es um Facebook geht, und ich halte seine Verlautbarungen über Ausgaben zur Stärkung des Journalismus generell für wertlos“, sagte Wasserman.

„Sehen Sie, ich verstehe diese Wahrnehmung“, sagte Brown zu TheWrap. „Ich denke, es ist einfach, den Zustand des Journalismus aus einer geschäftlichen Perspektive zu betrachten, und den Zustand von Tech-Unternehmen im Moment, und diese breiteren Annahmen zu machen.“

Im Juni erreichte Facebook einen wichtigen Meilenstein in der Bewertung und reihte sich in die Reihe der Unternehmen ein, die mehr als eine Billion Dollar wert sind.

Auftritt Campbell Brown

2017 wählte Facebook Brown aus, um dem Unternehmen dabei zu helfen, sein angespanntes Verhältnis zu Nachrichtenverlagen zu verbessern. Die ehemalige Journalistin arbeitete bei CNN und moderierte bei NBC, bevor sie als Bildungsaktivistin in die politische Szene einstieg. Seit ihrer Ankunft bei Facebook sagte Brown, dass sie sich darauf konzentriert hat, zu verstehen, wie man Produkte und Programme baut, die besser für Verleger geeignet sind.

„Unser langfristiges Ziel ist es, mehr Qualitätsjournalismus auf Facebook zu bekommen und darüber hinaus zu versuchen, sicherzustellen, dass es eine starke, profitable Nachrichtenindustrie gibt“, sagte Brown gegenüber TheWrap. „Ich bin stolz darauf, sagen zu können, dass wir in den letzten vier Jahren zu einem der größten Geldgeber für den Journalismus in der Welt geworden sind, und ich denke, wir nehmen diese Verantwortung sehr ernst.“

In den letzten drei Jahren hat das Unternehmen Millionen in die Einführung von auf Nachrichten spezialisierten Produkten und Initiativen investiert, Organisationen wie dem Pulitzer Center und Report for America Zuschüsse gewährt und ein Accelerator-Programm durchgeführt, das wie ein Bootcamp für Verleger formatiert ist, um ihre Ideen auf den Weg zu bringen. „Facebook ist offensichtlich ein Tech-Unternehmen mit einer Art und Weise, Produkte zu entwickeln, die nicht wirklich in Verbindung mit (der Nachrichtenbranche) stand“, sagte Brown.

Für die Bootcamp-Absolventin Paulette Brown-Hinds, Gründerin von Voice Media Ventures, geht der 100’000-Dollar-Zuschuss von Facebook in Richtung einer wichtigen Ressource, die derzeit in ihren Nachrichtenredaktionen fehlt: Mitarbeiterschulung.

Für ihr 49 Jahre altes Multimedia-Unternehmen, zu dessen Titeln auch Black Voice News gehört, bedeutet die Umstellung von einem alten Printmodell auf digitale Medien, dass viele ihrer Journalisten und Mitarbeiter Schulungen zu neuen Tools und Technologien benötigen. Viele der heute benötigten produktspezifischen Hintergründe und Projektmanagement-Positionen gab es früher in den Redaktionen nicht. Außerdem erhielt ihr Unternehmen in diesem Jahr einen Zuschuss von 300’000 Dollar von der Google News Initiative.

„Die größte Herausforderung, wenn man versucht, Nachhaltigkeit zu erreichen, ist das Management von Personal und der Workflow für die Ausbildung des Personals“, sagte Brown-Hinds. „Ressourcen sind ein Problem, aber es ist eine Herausforderung für kleine Verlage, Zugang zu Personal und Teams zu haben, die einem helfen können, auf diese Ressourcen zuzugreifen.“

Auf die Frage, ob die Zahlungen von Facebook an die Verlage ihrem Unternehmen zugute kommen werden, sagte Brown-Hinds, dass es kleinen, hyperlokalen Medienunternehmen wie ihrem wahrscheinlich nicht helfen wird. Dennoch glaubt sie nicht, dass Facebook allein für die Schädigung des Mediengeschäfts verantwortlich ist.

„Ich gebe ihnen nicht die Schuld für den Niedergang der Nachrichtenmedien. Es ist viel komplizierter. Abgesehen von der Kontroverse ist jede Unterstützung für die Branche gut. Die Partnerschaften, die FJP und die Google News Initiative mit Journalismus-Organisationen haben, haben eine durchdachte Art der Unterstützung. Es ging nicht nur darum, hier ist Geld“, sagte Brown-Hinds.

Kann Facebook den Journalismus beschleunigen?

Mit Blick auf seine nächste Investition in Höhe von 1 Milliarde Dollar in den Nachrichtenbereich sagte Brown, dass Facebook weiterhin Direktzahlungen an Verlage leisten und sich auf lokale Nachrichten und Produkte konzentrieren wird. Ein Teil des Geldes wird in neuere Initiativen fließen – darunter Bulletin, das kostenlose Newsletter-Produkt mit den Autoren Malcolm Gladwell und Mitch Albom – sowie in die Expansion von Facebook News in weitere Märkte. Das Unternehmen sagte zuvor, dass es mindestens 5 Millionen Dollar investieren würde – ein Hungerlohn für Facebook-Verhältnisse – um Bulletin zu starten und später in diesem Jahr lokale Journalisten auf die Plattform einzuladen.

Brown behauptet, dass eine der größten Errungenschaften des Unternehmens der Accelerator ist, der jetzt weltweit läuft, um Verleger einzuladen, gemeinsam ein Nachrichtenprojekt in Angriff zu nehmen und es mit Facebook-Mitteln zu starten. Das Programm bringt externe Experten und Berater mit ein, darunter Journalismus-Veteranen und Führungskräfte von NPR, Dow Jones und Gannett.

„Ich dränge uns dazu, mehr und mehr an dieser Front zu tun, weil es so erfolgreich war“, sagte Brown über das Programm. „Ich würde sagen, dass wir genauso viel aus diesen Programmen lernen wie sie – und allein die Rendite, die wir erhalten, sei es durch die Messung dessen, was sie in Bezug auf Umsatz und Wachstum sehen, aber auch durch das, was sie uns anekdotisch vermitteln – ist eine unserer erfolgreichsten Investitionen.“

Douglas Burns, der Miteigentümer des in Iowa ansässigen Carroll Times Herald, den seine Familie seit 150 Jahren betreibt, sagte, dass „Nachrichtenwüsten“ in seiner Region weit verbreitet sind. Als er aus dem Facebook Accelerator hervorging, nutzte die Zeitung einen Teil des 125’000-Dollar-Zuschusses, um die Western Iowa Journalism Foundation zu gründen.

„Das wird Dutzenden von Zeitungen helfen, nicht nur meiner“, sagte Burns in einem Telefoninterview. „Es gibt eine Menge Leute, die uns immer noch vertrauen. Ich hasse den Gedanken, wenn wir weggehen, was bleibt dann noch übrig?“

Die Teilnahme am Facebook-Bootcamp verschaffte ihm auch Zugang zu Coaches, darunter Ryan Tuck, ein Medienberater, der bereits für Bloomberg und McClatchy gearbeitet hat. Die Coaches, die keine Facebook-Mitarbeiter sind, leiteten Sitzungen zu Themen, die von der Abonnementstrategie bis zum Messaging auf sozialen und anderen Plattformen reichten. Die nützlichste Erkenntnis für Burns war, dass er lernte, wie man Einnahmen aus Non-Profit-Streams generieren kann. Zu seiner Gruppe gehörten Verlegerkollegen aus Los Angeles, Tampa, Philadelphia und Montreal. „Ich war wahrscheinlich die einzige Person im Raum, die wusste, wie man auf einer Schotterstraße fährt, ohne in einen Graben zu fallen“, erinnert sich Burns.

Nachhaltigkeit ist der Schlüssel

Brown, der nun seit vier Jahren bei Facebook für Nachrichtenpartnerschaften zuständig ist, sagte, dass sich die Beziehung des Unternehmens zu den Nachrichtenführern verändert. Das Unternehmen arbeitet daran, Organisationen dabei zu helfen, auf und außerhalb von Facebooks Plattformen Geld zu verdienen. „Als ich vor vier Jahren anfing und mich mit Verlegern traf, begann ein Großteil der Konversation mit dieser harten Wahrheit: ‚Man kann das Internet nicht neu erfinden, man muss sich anpassen'“, sagte Brown.

„Jetzt hat sich das Gespräch weiterentwickelt, denn wie wir bereits erwähnt haben, verstehen die Verlage die Notwendigkeit, ihre Einnahmeströme zu diversifizieren und mehr auf Dinge wie Abonnements zu setzen. Ich denke, wenn es darum geht, die Reputation zu verbessern, muss man einfach die Zeit und die Arbeit investieren.“

Trotz des Geldes und der Verbindungen stellt sich die Frage nach der Nachhaltigkeit der von Facebook finanzierten Projekte und Partnerschaften. Die Tatsache, dass es sich bei einigen dieser Zuschüsse um einmalige Schecks handelt, bedeutet, dass die Verlage sich anderweitig umsehen müssen – oder sich weiterhin auf Facebook und andere Unternehmen verlassen müssen – um ihre Bemühungen langfristig zu finanzieren oder neue Projekte zu starten.

Penny Abernathy, eine ehemalige Führungskraft bei der New York Times und dem Wall Street Journal, die an der Medill School of Journalism der Northwestern University lehrt, sagte, dass die Gelder von Tech-Unternehmen nur einen Bruchteil dessen ausmachen, was Nachrichtenunternehmen an Werbeeinnahmen verloren haben.

„Es geht nicht um das eigentliche Problem, das darin besteht, dass wir in den letzten anderthalb Jahrzehnten auf dramatische Weise Nachrichten verloren haben. Das gewinnorientierte Modell, das die Nachrichten unterstützt hat, ist zusammengebrochen und ein alternatives digitales Modell hat sich nicht entwickelt“, sagte Abernathy, die den Niedergang der lokalen Nachrichten landesweit erforscht hat.

Im Laufe der Jahre haben Facebook, Google und Amazon nach Angaben von eMarketer zusammen etwa 70 % der digitalen Werbeeinnahmen auf dem US-Markt verschlungen. Die Umsatzeinbußen der Redaktionen haben zu einem massiven Stellenabbau geführt, wobei die lokale und regionale Berichterstattung oft am stärksten betroffen ist.

Es gibt noch viele Fragen, wenn es darum geht, Facebooks Geld und Hilfe in der Welt des Journalismus willkommen zu heißen, wobei die Skepsis bestehen bleibt, dass hinter der Großzügigkeit des Unternehmens eine eigennützige Absicht steckt. Froomkin argumentiert, dass der Weg nach vorne nicht darin besteht, dass Elite-Verleger eine Sonderbehandlung in Form von reichen Lizenzverträgen akzeptieren, sondern sich zusammenschließen, um eine faire Vergütung für alle Nachrichtenverleger zu fordern.

Wie Froomkin in seinem Bericht anmerkt: „Eine Art vertrauenswürdiger Vermittler oder ein kollektiver Vertrag scheint notwendig zu sein, denn es ist schwer, direkte Zuwendungen als etwas anderes als eine korrupte Notlösung zu sehen – vor allem, wenn sie meist an die Nachrichtenorganisationen gegeben werden, die das Geld am wenigsten brauchen.“

Selbst wenn Facebook daran arbeitet, seine Beziehungen und sein öffentliches Image in der Nachrichtenwelt zu verbessern, könnten die Gesten und Deals zu wenig und zu spät kommen. Im April reichten 125 Zeitungen aus elf Bundesstaaten eine Klage gegen Google und Facebook ein, weil sie den digitalen Anzeigenmarkt monopolisieren und geheime Absprachen treffen, um die Konkurrenz auszuschalten. Diese Klage folgte auf eine weitere im Januar, in der die in West Virginia ansässige HD Media eine Kartellklage gegen die beiden Unternehmen einreichte.

„Ich kann einfach nicht mit Mark Zuckerbergs Algorithmen konkurrieren“, sagte Burns vom Carroll Times Herald.