Doug Caseys nächste 5 schockierende Vorhersagen…

Von Douglas Robert Casey: Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, Spekulant und der Gründer und Vorsitzende von Casey Research. Er beschreibt sich selbst als Anarchokapitalist, der von den Werken der Schriftstellerin Ayn Rand beeinflusst ist. Caseys Buch Crisis Investing aus dem Jahr 1979 stand 1980 knapp 29 Wochen in Folge auf Platz 1 der New York Times Non-Fiction-Bestsellerliste. Es war das meistverkaufte Finanzbuch des Jahres 1980 mit 438’640 verkauften Exemplaren.

Anmerkung des Herausgebers: Die 2020er Jahre sind die Gestaltung bis zu einer volatilen Zeit an mehreren Fronten zu sein. Weltweit hat die Covid-19-Pandemie die extremsten Regierungskontrollen in der Geschichte eingeläutet. Die Zensur nimmt im Westen rapide zu. Wirtschaftlich hat die US-Regierung bewiesen, dass der US-Dollar nicht besser ist als jede andere Fiat-Währung, und die geopolitischen Schachfiguren verändern sich, um Chinas gewaltige Rolle im nächsten Jahrzehnt zu reflektieren.

Heute teilt der legendäre Spekulant und Querdenker Doug Casey seine größten Vorhersagen für das, was als nächstes kommt, und was das für Sie, Ihr Geld und Ihre persönliche Freiheit auf der ganzen Welt bedeutet.

Internationaler Man: Die Zensur von Big Tech gegenüber alternativen Stimmen hat in den USA, Kanada und anderen Orten zugenommen.

Was denken Sie, welche Rolle die Big Tech Unternehmen dabei spielen werden?

Doug Casey: Trends, die in Bewegung sind, neigen dazu, in Bewegung zu bleiben, bis sie einen Höhepunkt erreichen, eine Krise, an der alles passieren kann.

Wir sind auf dem Weg zu einer gigantischen Weltkrise. Meine Vermutung ist, dass sich der langjährige Trend, dass Big Tech immer größer und mächtiger wird, nicht fortsetzen wird – mit anderen Worten, Big Tech ist in der gleichen Position, in der sich Big Oil im Jahr 1980 befand. Es sah so aus, als würden sie die Welt erobern. Ölaktien machten über 30% des S&P 500 aus, aber heute sind sie unter 3%.

Big Business im Allgemeinen und jetzt Big Tech im Besonderen hatten schon immer eine sehr kuschelige Beziehung zu Big Government – und Big Government mag das. Die beiden passen zusammen wie eine Hand in den Handschuh. Die große Regierung leitet Verträge an Big Tech weiter, und Big Tech agiert als Handlanger des Staates.

Das ist ein Teil der Gründe, warum der Durchschnittsbürger das Vertrauen in die Regierung, die Unternehmen und unsere Institutionen verloren hat. Sie verlieren jetzt den Glauben an das Geld, da die Inflation steigt. Wenn die Börse zusammenbricht, werden sie den Glauben an die Finanzmärkte verlieren.

Ein massiver gesellschaftlicher Wandel zeichnet sich ab. Aber das bedeutet nicht, dass sich die Kulturen der Big-Tech-Unternehmen oder der Regierung ändern werden. Und warum? Weil die Elite in der gesamten Gesellschaft überwiegend statistisch und kollektivistisch orientiert ist. Sie fühlen sich sehr wohl und wollen das Boot nicht ins Wanken bringen.

Die Big-Tech-Unternehmen haben alle klein angefangen, gegründet von unternehmerischen Genies. Jetzt sind sie jedoch gigantisch und werden meist von Managern, „Anzugträgern“, geführt, die nichts anderes im Spiel haben als Anteile, die sie durch Optionsgewährung erhalten. Sie sind so groß, dass sie den Dinosauriern am Ende der Kreidezeit ähneln. Ab einem bestimmten Punkt jedoch, je größer ein Unternehmen wird, desto weniger effizient wird es. Es kann nicht mehr richtig gemanagt werden, und es fällt auseinander.

Ich denke, dass diese Unternehmen im Verlauf der Krise auseinanderfallen werden. Ihre Aktienkurse werden es mit Sicherheit.

International Man: Welche geopolitischen Trends sehen Sie am Horizont?

Doug Casey: Die Mächtigen – die UNO, das Weltwirtschaftsforum, die Europäische Union und Dutzende andere – versuchen alle, Länder zu konsolidieren, sie zu etwas zu verschmelzen, das wie eine Weltregierung aussieht. Das scheint es zu sein, was die Elite will, aber ich glaube nicht, dass sie es bekommen werden. Ein größerer Trend – ich sage das schon seit Jahren – ist, dass die Länder auf der Welt tatsächlich auseinanderbrechen werden. Das wird überall passieren, auch in den USA, die sich in ein halbes Dutzend oder mehr regionale Einheiten aufteilen könnten.

Kanada ist zunehmend dysfunktional und dürfte sich in mindestens drei oder vier Länder auflösen. Das Gleiche gilt für Mexiko und Brasilien. Es passiert bereits in ganz Europa. Es ist bereits in der UdSSR, Jugoslawien und der Tschechoslowakei geschehen. Eine weitere Spaltung ist in Russland und Osteuropa im Gange. Dieser Trend wird sich fortsetzen.

Sezession, bei der sich kulturelle und wirtschaftliche Einheiten abspalten wollen, wird es überall auf der Welt geben, besonders in Afrika. Letztendlich war der Nationalstaat eine schlechte Idee, aber er hatte einen ziemlich guten Lauf von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Er hat seine Nützlichkeit überlebt.

Wie ich schon oft gesagt habe, ist Neal Stephensons Idee der Phylen, in denen sich die Menschen nach dem gruppieren, was ihnen am wichtigsten ist, wahrscheinlich die Art und Weise, wie sich die meisten Orte in der Zukunft neu strukturieren werden.

Internationaler Man: Was glauben Sie, wie die Zukunft der individuellen Freiheit aussehen wird?

Doug Casey: Die individuelle Freiheit ist im Westen seit weit über hundert Jahren auf dem absteigenden Ast.

Besonders seit der Herrschaft von Teddy Roosevelt und den Progressiven ist der Staat wie ein Krebsgeschwür gewachsen. Der Spanisch-Amerikanische Krieg, die Schaffung der Federal Reserve und der Einkommenssteuer, dann der Erste Weltkrieg, zementierten den Trend an Ort und Stelle. Es ist sehr wahr, dass „Krieg die Gesundheit des Staates ist“.

Es folgte der New Deal mit Roosevelt, der die Depression und dann den Zweiten Weltkrieg als Vorwand nutzte, um der Wirtschaft im Allgemeinen und dem Einzelnen im Besonderen alle möglichen Einschränkungen aufzuerlegen. Roosevelt wird oft als der „beste“ US-Präsident angepriesen, zusammen mit Lincoln. Aber vom Standpunkt der individuellen Freiheit aus gesehen waren sie eigentlich die beiden schlechtesten. Das ist ziemlich pervers.

Die persönliche Freiheit hat in den letzten hundert Jahren immer mehr abgenommen. Die große Frage ist: Wann, wenn überhaupt, wird sich dieser Trend ändern?

Ich komme noch einmal auf die Idee zurück, dass eine große Krise kommen wird. Schreckliche Leute wie Klaus Schwab vom WEF sehen sie ganz ängstlich und versuchen, das Eschaton sozusagen zu immanentisieren. Sie haben Recht, was die Ankunft eines Great Reset angeht, aber ich hoffe, sie liegen falsch, was die Form betrifft, die er annehmen wird. Ich denke, er wird durch die Große Depression ausgelöst werden.

Kommen wir noch einmal kurz auf die Technologie zurück. Hier ist die gute Nachricht. Obwohl die Technologie im Laufe der Geschichte immer zuerst in den Händen des Staates, in den Händen der Herrschenden war, gelangt sie immer zum einfachen Mann, wo sie ein echter Befreier ist.

Zum Beispiel bekamen die Bösen zuerst das Schießpulver und nutzten es, um sich ab dem 14. Jahrhundert an der Macht zu festigen. Aber nach einer Weile wanderte die Technologie zu den Bauern hinunter. Das Schießpulver ermöglichte es dann dem einfachen Mann, einen gepanzerten, berittenen Ritter zu besiegen. Obwohl das Schießpulver den Herrschern anfangs half, stürzte es sie am Ende.

Ähnlich verhält es sich mit Computern. Zuerst konnten sich nur Regierungen und große Konzerne Computer leisten; sie benutzten sie, um den Überblick über den Pöbel zu behalten. Aber jetzt hat jeder einen Computer. Es ist mehr oder weniger ein gleiches Spielfeld, eine Straße in beide Richtungen. Machen Sie sich also keine Sorgen um die Technologie, denn sie ist auf lange Sicht immer auf der Seite des Durchschnittsmenschen. Wenn die Singularität in einer Generation oder so eintrifft, wird sich, wenn Ray Kurzweil recht hat, die ganze Natur des Lebens selbst – vergessen Sie die Politik – völlig verändern.

International Man: Wie sehen Sie die Entwicklung der aktuellen kulturellen und sozialen Trends?

Doug Casey: Die Defundierung der Polizei ist eine Idee, die jetzt unter Linken populär ist. Es ist in einer Reihe von Städten bis zu einem gewissen Grad geschehen. Diese Leute sehen das Chaos richtigerweise als Verbündeten, damit sie die Kontrolle übernehmen können. Natürlich wird das sehr schlecht enden, da die Kriminalität durch die Decke geht.

Ich vermute, da in Washington DC echte Bolschewiken das Sagen haben, werden sie dies als Vorwand nutzen, um eine nationale Polizeitruppe zu schaffen, die die lokalen Polizisten und vor allem die Sheriffs ersetzt, die im Allgemeinen einen besseren Draht zu den Bürgern haben als die Polizei. Es gibt Gegentrends, bei denen die lokale Bevölkerung ihre Sheriffs ermutigt, die Bundesgesetze nicht durchzusetzen. Das wird den Feds nicht gefallen. Deshalb werden sie eine nationale Polizeitruppe fördern.

Etwas, mit dem Sie absolut rechnen können, ist mehr Krieg. Krieg dient aus Sicht der Regierung selbst einem echten Zweck. Er lenkt die Menschen von internen Problemen ab, und wir werden massive interne Probleme haben. Und es ist bequem, einen ausländischen Feind zu haben, dem man für alles und jedes die Schuld geben kann.

Es wird noch viel mehr Krieg geben, auch wenn die Regierung bankrott ist und sich angeblich aus Afghanistan zurückziehen wird. Das neue Hauptereignis wird in Afrika sein.

Ich vermute, dass wir an einem großen Wendepunkt der Geschichte stehen. Die Welt vor und nach dem Ersten Weltkrieg war zum Beispiel eine völlig andere. Die Welt vor und nach 1929 war eine völlig andere. Das Gleiche gilt für die Zeit vor und nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Great Reset, katalysiert durch die Covid-Hysterie, wird die Welt völlig anders machen.

Die gute Nachricht ist, dass es sich vielleicht nicht so entwickeln wird, wie die Führer und die Elite es sich vorstellen. Sie hoffen, durch Dinge wie digitale Währung, Massenurbanisierung, garantiertes Jahreseinkommen, UN-gesteuerte Besteuerung, Covid-Pässe und Ähnliches mehr Kontrolle zu bekommen.

Aber es sind auch Gegentrends im Spiel. Viele Menschen werden eine „Fedcoin“ vermeiden und Bitcoin, andere private Kryptos oder Gold bevorzugen. Viele Menschen werden die Städte meiden und in Kleinstädte gehen, was die Elite nicht will. Ein garantiertes Jahreseinkommen wird zu einem echten Klassenkampf zwischen Produzenten und Konsumenten führen und die Regierung destabilisieren – ebenso wie Steuereinnahmen, die von der UNO erhoben werden, und Covid-Pässe.

Die Chancen stehen gut, dass es in den USA – und anderen Ländern – zu weit verbreiteten Sezessionsbewegungen und/oder so etwas wie einem Bürgerkrieg kommt. Menschen, deren Interessen, Rasse, Religion, Sprache und Kultur sehr unterschiedlich sind, in einen großen politischen Druckkessel zu stecken, funktioniert einfach nicht.

Klaus Schwab hofft, dass sich die Welt in einen Ort verwandeln wird, an dem Menschen wie er die 99,9 % vollständig dominieren. Es ist jedoch möglich, dass sich die Weltordnung fragmentiert und nicht konsolidiert, so wie es die Globalisten wollen.

International Man: In den Mainstream-Medien hören wir ständig von einer kommenden Erholung nach der Pandemie und der Notwendigkeit eines weiteren Konjunkturpakets. Was sagen Sie voraus, was in der Weltwirtschaft in naher Zukunft passieren könnte?

Doug Casey: Zunächst einmal sollten Sie nichts von dem glauben, was Sie in den Zeitungen der Massenmedien lesen und schon gar nichts, was Sie im Fernsehen hören. Es läuft auf Propaganda hinaus. Wenn es nicht tatsächlich Propaganda ist, dann ist es das Geschwätz von Leuten, die weder etwas von Wirtschaft noch von Geschichte oder Wissenschaft verstehen. Obwohl sie etwas von Massenpsychologie verstehen und starke politische Meinungen haben.

Das Wichtigste, was man sich über die Wirtschaft in der nahen Zukunft merken sollte, ist, dass es etwas gibt, das man Konjunkturzyklus nennt. Er wird durch Gelddrucken verursacht. Natürlich wird man Covid als deus ex machina Ursache für die Depression verantwortlich machen. Die Billionen von Währungseinheiten, die seit Jahrzehnten – aber vor allem seit 2008 – geschaffen wurden, haben enorme Verzerrungen auf den Finanzmärkten und in der Wirtschaft verursacht. Wenn sie schließlich untragbar werden – und ich glaube, dass wir jetzt an diesem Punkt sind – wird das Ergebnis ein enormer Rückgang des durchschnittlichen Lebensstandards sein.

Anmerkung der Redaktion: Die 2020er Jahre werden wahrscheinlich eine zunehmend volatile Zeit sein. Immer mehr Regierungen fahren ihre Gelddruckerei auf Hochtouren. Negativzinsen werden zur Regel und nicht mehr die Ausnahme sein.

Eines ist sicher: In den kommenden Jahren wird sich viel verändern.

Genau aus diesem Grund haben der legendäre Spekulant Doug Casey und sein Team ein dringendes neues Video darüber veröffentlicht, was Sie tun können, um sich zu schützen und sogar davon zu profitieren.