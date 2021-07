Großbritannien: Supermarktregale leeren sich, weil Covid-Trace-App PING Millionen Menschen in die Isolation zwingt

thesun.co.uk: Eine Quelle einer großen Lebensmittel- Kette betont, dass die Pingdemie nicht die alleinige Schuld sei, und sagte „Es ist ein perfekter Sturm von Problemen. Wir haben das Lkw-Problem mit einem Mangel an Fahrern.

Die Supermärkte haben Boris Johnson gestern Abend gewarnt, dass er nur 48 Stunden Zeit hat, um die Pingdemie zu beheben, oder die Kunden werden mit leeren Regalen konfrontiert.

Eine riesige Anzahl von Mitarbeitern musste sich selbst isolieren, nachdem sie von der NHS-Covid-App angepiept wurden. Der Premierminister entschuldigte sich, weigerte sich aber erneut, das System der App zu ändern.

Die Kühlkost-Kette Iceland teilte mit, dass sie „eine Reihe von Filialen“ geschlossen hat, wobei 1.000 Mitarbeiter – vier Prozent der Belegschaft – gezwungen waren, sich selbst zu isolieren, nachdem sie angepiept wurden.

JOHN MATHER/IMAGEVIEW

BP hat einige Tankstellen wegen Problemen mit der Treibstoffversorgung vorübergehend geschlossen, und M&S warnte, dass 20 Prozent der Belegschaft sich bis nächsten Monat selbst isolieren könnten.

Der Chef des Gefrier-Lebensmittelunternehmens Iceland, Richard Walker, sagte heute Morgen, dass er 2.000 Zeitarbeiter eingestellt habe, um die durch die Pingdemie verursachten Abwesenheiten zu decken.

Er forderte von der Regierung „dringende Klarheit“ darüber, wie Einzelhandelsangestellte und LKW-Fahrer von der Selbstisolierung befreit werden können, wenn sie gepingt werden. Und er forderte die Briten auf, nicht in Panik zu kaufen, wenn in den Regalen Engpässe auftreten. Herr Walker sagte zu GMB: „Einzelpersonen haben eine große Rolle zu spielen, um verantwortungsvoll einzukaufen. Panikkäufe sind nur für diejenigen eine Option, die es sich leisten können. „Sobald die Regale leer sind, sind es die Schwächsten, die wirklich leiden.

Wirtschaftsminister Kwasi Kwarteng räumte ein, die Regierung sei „sehr besorgt“ über Berichte über Lebensmittelknappheit in den Regalen. Er sagte zu Sky News: „Wir werden eine Liste von ausgenommenen Arbeitern bekannt geben. Die Liste der Ausnahmen wird ziemlich eng sein, weil man natürlich irgendwo die Grenze ziehen muss.“

In der Zwischenzeit ermutigt einer der größten Lebensmittelgroßhändler Großbritanniens seine Lieferfahrer, einen PCR-Test zu machen, wenn sie von der App angepiept werden – anstatt sich selbst zu isolieren.

Die Krise wirkt sich auf die Öffnungszeiten der Supermärkte aus und führt zu Lücken in den Bereichen Frischfleisch, Salat, Getränke in Flaschen und in der Tiefkühlabteilung.

Gestern zeigten Fotos leere Regale bei Tesco, Sainsbury’s, Asda, Morrisons, Iceland und Lidl in Filialen in Manchester, Bristol, Edinburgh und Southampton. In einem Tesco in Cambridge fehlten frisches Obst und Gemüse, Lebensmittel aus dem Kühlschrank, Wasser, Bier und Küchenrollen. In einem nahegelegenen Asda fehlten Brot und Grünzeug.

Die Britische Fleisch Processors Association sagte, dass die Produktionslinien begonnen haben auszufallen. Der Vorstandsvorsitzende Nick Allen sagte: „Es liegt ein Hauch von Verzagtheit in der Branche in der Luft. Bis jetzt haben wir es geschafft, die Lieferkette am Laufen zu halten, aber es gibt ein Gefühl von ‚Wir beginnen zu versagen‘.

Der Premierminister beharrt darauf, dass die Doppeltroffenen, wenn sie angepiekt werden, die zehntägige Isolation bis zum 16. August einhalten müssen.