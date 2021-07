Wissenschaftler schlägt Alarm: COVID-Impfstoffe verursachen Symptome von Parkinson und anderen neurodegenerativen Erkrankungen

childrenshealthdefense.org: Der Immunologe und ehemalige NIH-Wissenschaftler J. Bart Classen analysierte Daten zu COVID-Impfstoff-Nebenwirkungen, die an das britische Yellow-Card-System gemeldet wurden, und fand Tausende von Berichten über multiple Symptome, die „klare Signale“ für neurodegenerative Störungen sind.

Während sich die Fälle (445, Stand per 9. Juli) der angeblich „seltenen“ neurologischen Erkrankung Guillain-Barré-Syndrom bei Menschen, die einen COVID-Impfstoff erhalten haben, häufen – was die träge U.S. Food and Drug Administration (FDA) dazu zwingt, dem Impfstoff von Johnson & Johnson (J&J) einen Warnhinweis hinzuzufügen -, geben Wissenschaftler dringende Warnungen über einen möglichen Tsunami anderer Arten von neurologischen Verletzungen heraus.

Der Immunologe J. Bart Classen, ehemaliger Vertragswissenschaftler der National Institutes of Health (NIH) und Inhaber von Classen Immunotherapies, einer Biotechnologie-Firma in Maryland, veröffentlichte im Februar eine Arbeit, in der er das Potenzial von COVID-Impfstoffen mit Messenger-RNA (mRNA) als Auslöser für die Entwicklung von Prionenkrankheiten und anderen chronischen Krankheiten beschreibt.

Zu den Prionen- oder „prionenähnlichen“ Krankheiten gehören Alzheimer, Parkinson, Amyotrophe Lateralsklerose (ALS), Multiple Systematrophie (MSA) und andere. Ein Kennzeichen dieser neurodegenerativen Krankheiten ist die Bildung und Anhäufung von fehlgefalteten Proteinen im Nervensystem.

Classens Schlussfolgerungen vom Februar basierten auf der Analyse der RNA aus der Pfizer-Injektion.

Jetzt hat Classen eine zweite Arbeit über die Risiken von Prionenerkrankungen veröffentlicht, die sich auf tatsächliche Daten über unerwünschte Ereignisse aus Großbritannien nach einer Impfung mit den COVID-Impfstoffen von AstraZeneca oder Pfizer stützt.

Diese Daten zeigen, dass das Risiko für neurodegenerative Nebenwirkungen alles andere als theoretisch ist. Tatsächlich erzeugt der Impfstoff von AstraZeneca bereits ein Sicherheitssignal für die Parkinson-Krankheit, und der Impfstoff von Pfizer könnte nicht weit dahinter liegen.

Deutliches Signal

Die Analyse von Classen konzentriert sich auf die Daten von etwa sechs Monaten (bis Mitte Juni 2021) für zwei der experimentellen COVID-Injektionen, die derzeit in Großbritannien zugelassen sind – den Impfstoff von Oxford-AstraZeneca, der gentechnisch veränderte Adenoviren einsetzt, und den Impfstoff von Pfizer-BioNTech, der auf lipidverkapselter synthetischer mRNA basiert. (Aufgrund unzureichender Daten konnte Classen die Moderna-Impfung nicht einbeziehen.)

Das Yellow-Card-Meldesystem der britischen Regierung organisiert die Daten nach Organsystemen und Symptomen oder Krankheiten.

Obwohl beide Impfstoffe darauf abzielen, die Produktion des Coronavirus-Spike-Proteins und verwandter Antikörper im Empfänger anzuregen, sind die beiden Injektionen „in ihrer Zusammensetzung recht unterschiedlich“, so Classen.

Dies könnte die erste verblüffende Erkenntnis erklären, die Classen bei der Untersuchung der Daten zu Nebenwirkungen gewonnen hat: Bislang wurden in Großbritannien 3,55 Mal mehr Nebenwirkungen für die AstraZeneca-Injektion gemeldet als für die Pfizer-Injektion (745’965 vs. 210’168). Jeder Bericht von AstraZeneca beschreibt im Durchschnitt 3,63 unerwünschte Wirkungen, während jeder Bericht von Pfizer im Durchschnitt 2,84 Wirkungen beschreibt.

Dieses allgemeine Muster gilt auch für „Nervöse Störungen“, wobei für die AstraZeneca-Spritze 4,14 mal so viele solcher Reaktionen berichtet wurden wie für die Pfizer-Spritze (statistisch signifikant auf dem Niveau von p=0,00001).

Innerhalb der Kategorie „Nervöse Störungen“ zeigen die Reaktionen auf die Parkinson-Krankheit eine „hochsignifikante und spezifische Zunahme … in den Berichten für AstraZeneca im Vergleich zu den Berichten für den Pfizer-Impfstoff.“

Die statistisch signifikanten Ergebnisse beinhalten:

185 gemeldete Parkinson-Reaktionen nach der AstraZeneca-Impfung gegenüber 20 für die Pfizer-Injektionen (in erster Linie identifiziert durch ein spezifisches Symptom namens „Freezing Phenomenon“)

9288 versus 937 Berichte über Tremor (ein weiteres mögliches Parkinson-Symptom) für AstraZeneca bzw. Pfizer

58 versus 4 Berichte über Schlafstörungen (ein charakteristisches Symptom einer Prionenkrankheit, genannt „fatale familiäre Schlaflosigkeit“)

Classen beschreibt diese Befunde als „klares Signal für eine spezifische Prionenkrankheit, die Parkinson-Krankheit“ und stellt fest, dass die Befunde biologisch plausibel sind, da sie mit dem übereinstimmen, was über das pathogene Coronavirus-Spike-Protein bekannt ist.

Darüber hinaus passen die auffälligen Symptome wie Frieren, Tremor und Schlafstörungen zur „gut akzeptierten Pathophysiologie der Prionenkrankheit“.

Beschleunigter Krankheitsprozess?

Normalerweise glauben Wissenschaftler, dass es Jahre (oder sogar Jahrzehnte) dauert, bis die abnorme Faltung bestimmter Proteine eine Prionenerkrankung hervorruft. Wie konnte Classen dann nur wenige Monate nach der Einführung der Impfstoffe ein „klares Signal“ für die Parkinson-Krankheit feststellen?

Classen bietet mehrere Erklärungen an, die sich nicht unbedingt gegenseitig ausschließen. Erstens vermutet er, dass die COVID-Impfstoffe das Fortschreiten der Krankheit bei Personen beschleunigen könnten, die entweder bereits eine subklinische Prionenerkrankung haben oder eine leichte Prionenerkrankung, die nicht richtig diagnostiziert wurde.

Darüber hinaus gibt es Hinweise darauf, dass das Impfstoff-Spike-Protein die Fehlfaltung von essentiellen RNA/DNA-bindenden Proteinen namens TDP-43 und FUS auslösen und eine toxische „Kettenreaktion“ katalysieren kann.

Das Impfstoff-Spike-Protein kann auch bewirken, dass Proteine, „einschließlich [normaler] Prionen, die sich bereits in den Zellen befinden“, abnormale Klumpen bilden (Lewy-Körper genannt), die zu einem „relativ schnellen Zelltod“ führen können. Die Forschung hat die Entwicklung von Lewy-Körpern bei Affen gezeigt, die SARS-CoV-2 ausgesetzt waren. Bemerkenswert ist, dass Lewy-Körper „einige oder alle motorischen Symptome der Parkinson-Krankheit verursachen“.

Gerade weil das Spike-Protein die abnorme Proteinverklumpung so schnell in Gang setzen kann, spekuliert Classen, „könnte dies eine ziemlich schnelle Erkennung der Prionenkrankheit nach einer Immunisierung ermöglichen.“

Gleichzeitig warnt Classen davor, dass fehlerhafte Meldesysteme für unerwünschte Ereignisse neurodegenerative Krankheiten, deren Entwicklung mehr Zeit in Anspruch nimmt, wahrscheinlich nicht erfassen werden. Die meisten Berichte über unerwünschte Ereignisse bei Impfstoffen beziehen sich auf akute Ereignisse, sagt er, während nur wenige der unerwünschten Ereignisse, die „Jahre oder Jahrzehnte nach der Verabreichung eines Medikaments auftreten, jemals gemeldet werden“.

Darüber hinaus sind die Symptome der Prionenkrankheit oft unspezifisch oder überschneiden sich mit anderen Erkrankungen, was die Diagnose erschwert und ein Underreporting wahrscheinlich macht.

Aus diesen und anderen Gründen vermutet Classen, dass die klinische Relevanz seiner Ergebnisse „um Größenordnungen höher sein könnte“ als das Parkinson-Signal, das er in den Yellow-Card-Daten entdecken konnte.

Reaktionen von Pfizer in den Startlöchern?

Classen legt Wert auf die Feststellung, dass seine Analyse „nicht darauf hinweisen soll, dass ein COVID-Impfstoff sicherer ist als ein anderer in Bezug auf Prionenerkrankungen.“

Classen erklärte:

„Ungleichgewichte in den Raten der festgestellten Reaktionen … können durch die auffälligen Unterschiede in der Zusammensetzung der beiden Impfstoffe erklärt werden, die es dem einen Impfstoff erlauben, einige Prionenerkrankungen schneller auszulösen. Der Impfstoff von AstraZeneca … konzentriert sich möglicherweise stärker im Magen-Darm-System, was zu einem schnelleren Transport des Spike-Proteins über den Vagusnerv zum Gehirn führt. Im Gegensatz dazu kann der mRNA-Impfstoff von Pfizer auf lange Sicht mehr TDP-43 und FUS zur Bildung von Prionen anregen und zu mehr Prionenerkrankungen führen.“

Eine andere Erklärung dafür, warum es mehr unerwünschte Reaktionen und Berichte für die AstraZeneca-Injektion im Vergleich zur Pfizer-Injektion gegeben haben könnte, könnte mit der Anzahl der Impfstoffdosen jedes Typs zu tun haben, die in Großbritannien verabreicht wurden. Classen war nicht in der Lage, den Anteil der einzelnen Firmen an den Gesamtdosen zu ermitteln. Bis Mitte Juli hatte Großbritannien jedoch bei beiden Impfstoffherstellern die gleiche Anzahl an Dosen (100 Millionen) bestellt.

Prionenkrankheit, Guillain-Barré und was noch?

Die COVID-Impfung ist bei weitem nicht der einzige Impfstoff, der sich negativ auf das Nervensystem auswirkt. Unter den fast 400 Nebenwirkungen, die in den Beipackzetteln der US-amerikanischen Kinderimpfstoffe aufgeführt sind, finden sich zahlreiche Symptome, die als Warnzeichen für neurologische Probleme gelten. Zu diesen Symptomen gehören Schwindel, Kopfschmerzen, Taubheit, Gleichgewichtsstörungen, Muskelschwäche, Lähmungen, Krampfanfälle, Sehstörungen, Schlafstörungen und Zittern.

Und lange vor COVID-19 wurde in den Beipackzetteln von mindestens 20 anderen Impfstoffen das Guillain-Barré-Syndrom (eine Erkrankung, bei der das Immunsystem die Nerven angreift) als unerwünschte Nebenwirkung aufgeführt, die entweder in klinischen Studien oder nach der Markteinführung berichtet wurde.

Einige Personen erholen sich von der Schwäche, dem Kribbeln und den Lähmungen, die für das Guillain-Barré-Syndrom charakteristisch sind – aber in 4 bis 7 % der Fälle führt das Syndrom zum Tod. Als die FDA Mitte Juli ihre Guillain-Barré-Warnung für den COVID-19-Impfstoff von J&J hinzufügte, teilte sie der Welt zähneknirschend mit, dass einige COVID-Impfstoffempfänger mit schweren oder tödlichen neurologischen Folgen rechnen müssen.

Fast ein Viertel (23%) der COVID-Impfstoff-Empfänger, die auf eine Umfrage des Economist/YouGov im Juli antworteten (Tabelle 13), berichteten, dass sie „negative Reaktionen auf den Impfstoff“ erlebten, was der Kaskade von Beweisen hinzufügt, die zeigen, dass COVID-Injektionen ein noch nie dagewesenes Zugunglück sind.

War das der Grund, warum die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, die vor kurzem junge Leute dazu drängte, sich gegen COVID impfen zu lassen, ausrutschte und erklärte: „Diese Impfstoffe … können Sie immer noch töten, selbst wenn Sie unter 27 Jahre alt sind?“

Da Pfizer sich darauf vorbereitet, die Genehmigung für die Einführung seiner experimentellen Injektion bei 5-11-Jährigen zu beantragen und gleichzeitig eine vorrangige Prüfung durch die FDA für die vollständige Zulassung in den USA zu erhalten, wäre es angebracht, auf Classens dringende Warnung vor kurzfristigen und längerfristigen negativen neurologischen Auswirkungen zu achten.

Wie Classen feststellt, haben die Politiker und Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens, die schwerfällig COVID-Impfstoffe vorantreiben, „eine düstere Bilanz beim Schutz der Gesundheit der Öffentlichkeit“.