Wie Facebook in Zusammenarbeit mit Big-Pharma sie zu gehorsamen Patienten macht

Zwei Facebook-Insider – ein Rechenzentrumstechniker und ein Ingenieur einer Rechenzentrumsanlage – haben sich mit internen Dokumenten gemeldet, die zeigen, wie die Social-Media-Plattform wissenschaftliche und medizinische Fakten im Namen der Bekämpfung der „Impfstoff-Zögerlichkeit“ unterdrückt

Die Dokumente beweisen, dass Facebook im Auftrag von Big Pharma und in Abstimmung mit den U.S. Centers for Disease Control und der Weltgesundheitsorganisation arbeitet, um das falsche Narrativ zu schützen und zu verbreiten, dass COVID-19-Impfstoffe sicher und effektiv für alle sind

Facebook testet in der Beta-Phase einen neuen Algorithmus, der Nutzer, die gegenläufige Informationen über Impfstoffe posten, in „Impfgegner“-Stufen einteilt. Die Beta-Gruppe umfasst 1,5 % der gesamten Nutzerbasis

Den Nutzern wird heimlich ein „VH-Score“ zugewiesen, der bestimmt, ob ihre Beiträge und Kommentare entfernt, herabgestuft oder in Ruhe gelassen werden, unabhängig davon, ob sie sachlich korrekt sind

Die Unterdrückungsstrategie von Facebook reduziert derzeit die „Impfgegner“-Kommentare innerhalb der Testgruppe um 42,5%.

Projekt Veritas veröffentlicht ein Video-Interview mit zwei Facebook-Insider – ein Rechenzentrum Techniker und ein Rechenzentrum Facility Engineer – die mit internen Dokumenten zeigen, wie die Social-Media-Plattform ist die Unterdrückung der Wissenschaft und medizinische Fakten im Namen der Bekämpfung von diejenigen die beim Impfstoff zögerlich sind.

Facebook hat vor Kurzem einen Beta-Test gestartet, der dazu dient, negative Impfstoffinformationen zu zensieren – unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt und ihrer Wahrhaftigkeit – mit dem Ziel, dieses Zensurprogramm schließlich in allen Nationen und in so vielen Sprachen wie möglich einzuführen.

Die Dokumente beweisen, dass Facebook im Auftrag von Big Pharma und in Abstimmung mit den U.S. Centers for Disease Control und der Weltgesundheitsorganisation arbeitet, um das falsche Narrativ zu schützen und zu verbreiten, dass COVID-19-Impfstoffe sicher und effektiv für alle sind. Die Plattform versteckt sogar Beiträge, in denen Menschen, die pflichtbewusst die Impfungen bekommen haben, über deren unerwünschte Wirkungen sprechen.

Kommentar von Impfskeptiker werden abgewertet

Laut den internen Dokumenten testet Facebook einen neuen Algorithmus, der Nutzer, die gegensätzliche Informationen über Impfstoffe posten, in „Impfstoff-Skeptiker“ (VH)-Stufen einteilt. Die Benutzer werden heimlich eine „VH-Score“ zugeordnet, die diktiert, ob ihre Beiträge und Kommentare entfernt werden, degradiert oder in Ruhe gelassen – unabhängig davon, ob sie sachlich richtig sind. So laut Project Veritas:

Der Insider … enthüllte, dass der Tech-Gigant den „Test“ an 1,5 % seiner 3,8 Milliarden Nutzer durchführt, wobei der Schwerpunkt auf den Kommentarbereich und „maßgeblichen Gesundheitsseiten“ liegt. Sie versuchen, diese Inhalte zu kontrollieren, bevor sie überhaupt auf Ihre Seite gelangen, bevor Sie sie überhaupt sehen“, so der Insider.

Das erklärte Ziel dieser Funktion ist es, die Exposition der Nutzer gegenüber VH-Kommentaren ‚drastisch zu reduzieren‘. Ein weiteres Ziel des Programms ist es, eine ‚Abnahme des sonstigen Engagements von VH-Kommentaren zu erzwingen, einschließlich Erstellen, Likes, Berichte [und] Antworten.'“

Zweistufiges Bewertungssystem für Impfstoffinhalte

Impfstoffinhalte werden nach ihrer wahrgenommenen Fähigkeit bewertet, „in bestimmten Kontexten von der Impfung abzuschrecken und damit zur Impfzurückhaltung oder -verweigerung beizutragen“. Laut dem Dokument „Borderline Vaccine Framework“ wird der Inhalt von Impfstoffen „nach potenziellem Schaden und danach eingestuft, wie viel Kontext erforderlich ist, um den Schaden zu beurteilen.“ Die Bewertungen sind in drei primäre Stufen unterteilt:

Explizites Abraten von der COVID-Impfung

Alarmismus, Kritik

Indirekte Impfverweigerung – Dazu gehören Gratulationen an Menschen, die die Impfung verweigert haben, „schockierende Geschichten“, die Menschen von der Impfung abhalten könnten, das Anpreisen von Alternativen zur Impfung oder „das Suggerieren, dass die natürliche Immunität besser ist als die Impfung“, das Verharmlosen der Risiken einer natürlichen COVID-19-Infektion, das Äußern von persönlichen Einwänden gegen oder Skepsis gegenüber dem Impfstoff und sogar „neutrale Diskussionen oder Debatten“.

Je nachdem, wo Ihr Kommentar innerhalb dieser Stufen liegt, wird Ihr Beitrag oder Kommentar entweder entfernt oder in unterschiedlichem Maße „degradiert“. Wie der Enthüllungsjournalist und Gründer von Project Veritas, James O’Keefe, in einem Interview mit Fox News bemerkte:

„Was an diesen privaten Dokumenten bemerkenswert ist … ist, dass „Stufe 2″ [Verletzung] besagt, dass, selbst wenn die Fakten wahr sind … Sie gezielt und degradiert werden – Ihre Kommentare werden gezielt und degradiert.“

Während es unklar ist, wer diesen Beta-Test genehmigt hat, sind die aufgeführten Autoren des „Impfstoff-Zögerlichkeits-Kommentarabstufungs“-Programms der leitende Software-Ingenieur Joo Ho Yeo; der Datenwissenschaftler Nick Gibian, der laut LinkedIn an Gesundheitsfehlinformationen und Bürgerbelästigung arbeitet; der Software-Ingenieur Hendrick Townley, der angibt, dass sein Hauptinteresse darin besteht, „Technologie und technisches Verständnis für die Stärkung unserer demokratischen Institutionen und die Lösung dringender politischer Probleme nutzbar zu machen“, der Wissenschaftler für maschinelles Lernen und Daten Amit Bahl und der Produktmanager Matt Gilles.

Eine neue Form des Schattenbanns (Shadow Banning)

Die Strategie zur Herabstufung von Kommentaren, die derzeit in der Beta-Phase getestet wird, ist dem Shadow Banning sehr ähnlich, bei dem ein Benutzer heimlich gesperrt wurde – was bedeutet, dass keiner seiner Follower seine Beiträge tatsächlich sehen kann – dennoch posten sie weiter, weil sie sich nicht bewusst sind, dass der Inhalt nicht verbreitet wird.

Interne Dokumente zeigen, dass diese Unterdrückungsstrategie derzeit die Kommentare von „Impfgegnern“ innerhalb der Testgruppe um 42,5 % reduziert.

Unter diesem zweistufigen Informationsunterdrückungssystem haben Sie keine Ahnung, ob Ihre Beiträge oder Kommentare unterdrückt werden und von anderen Benutzern nicht gesehen werden können, und in welchem Ausmaß Ihr Beitrag oder Kommentar unterdrückt wird. Generell geht aus den internen Dokumenten jedoch hervor, dass diese Unterdrückungsstrategie derzeit die „impfkritischen“ Kommentare innerhalb der Testgruppe um 42,5% reduziert.

Facebook unterdrückt aktiv lebensrettende Wissenschaft

Nun, ein Beispiel für einen „Impfstoffskeptiker“ Kommentar ist nicht nur „Ich weiß nicht, ob ich den Impfstoff will.“ Dazu gehören auch Kommentare wie: „Ich habe eine Studie gesehen, die besagt, dass jemand gestorben ist, der den Impfstoff bekommen hat“, und persönliche Erfahrungen wie „Unerträgliche Schmerzen nach meiner zweiten Impfung! Ich habe so stark gezittert, dass ich fast Krämpfe bekam.“

Facebook zensiert sogar Daten, die direkt aus dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) stammen, das gemeinsam von den U.S. Centers for Disease Control and Prevention und der U.S. Food and Drug Administration betrieben wird, und versieht sie mit dem Label „Fake News“.

Und das, obwohl es eine öffentliche Richtlinie hat, „Inhalte zu entfernen, die … falsche Gesundheitsinformationen wiederholen … die von führenden Gesundheitsorganisationen wie der Weltgesundheitsorganisation und der CDC weitgehend entlarvt wurden.“

Sie rechtfertigen dies damit, dass VAERS-Daten und andere Studienergebnisse nicht kommuniziert werden können, wenn nicht der „volle Kontext“ gegeben ist. Aber wie der Whistleblower bemerkt hat, ist das ein höchst zweideutiger Begriff. Was ist vollständiger Kontext? Muss man eine ganze Studie posten, damit sie im Kontext steht?

Letztendlich ist es klar, dass Facebook aktiv Wissenschaft, medizinische Fakten und persönliche Erfahrungen aus erster Hand unterdrückt und zensiert, und damit die ganze Welt in Gefahr bringt. Durch die Unterdrückung entscheidender Informationen über die Risiken von Impfstoffen beseitigen sie jede Möglichkeit einer informierten Zustimmung, weil es unmöglich ist, die Risiken zu verstehen.

Sie fördern eine Unwissenheit, die viele ihrer Nutzer buchstäblich umbringen kann, und ich bin fest davon überzeugt, dass sie es auch tun wird. Und da Facebook offen zugibt, dass es seine Zensur mit der CDC und der WHO koordiniert, kann man wahrscheinlich dasselbe für diese beiden Organisationen sagen. Wie einer der Whistleblower erzählt O’Keefe:

„[Zuckerberg will] eine Gemeinschaft aufbauen, in der sich jeder fügt – nicht, wo Menschen einen offenen Diskurs und Dialog über die persönlichsten und privatesten und intimsten Entscheidungen führen können. Das Narrativ [ist] holt euch den Impfstoff, der Impfstoff ist gut für euch, jeder sollte ihn bekommen. Wenn du es nicht tust, wirst du als Feind der Gesellschaft ausgesondert.“

Facebook hat sich vom digitalen Stadtplatz zum digitalen Gefängnis entwickelt

Der zweite Whistleblower, ein Ingenieur für Rechenzentrumsanlagen, sagt, dass Facebook nun „den Menschen verbietet, einen offenen Dialog über Themen zu führen, die ihre persönliche Sicherheit betreffen.“ Er vergleicht die Plattform mit einem misshandelnden Partner, der seinem Ehepartner nicht erlaubt, mit Freunden und Familie darüber zu sprechen, was hinter verschlossenen Türen vor sich geht.

Ironischerweise zeigt ein durchgesickertes Video desselben Whistleblowers, wie Facebook-CEO Mark Zuckerberg Mitte Juli 2020 während einer Videokonferenz seine eigene Impfmüdigkeit zum Ausdruck bringt.

„Ich möchte nur sicherstellen, dass ich diesbezüglich etwas Vorsicht walten lasse, da wir die langfristigen Nebenwirkungen einer grundlegenden Veränderung der DNA und RNA von Menschen einfach nicht kennen“, sagte Zuckerberg gegenüber seinem Team und verwies auf die in der Entwicklung befindlichen COVID-19-Impfstoffe.

Wie von O’Keefe bemerkt, Zuckerbergs eigene Worte würden nun die öffentlichen Richtlinien und Regeln der Meinungsäußerung seines Unternehmens verletzen.

Children’s Health Defense verklagt Facebook wegen Zensur

In verwandten Artikel verklagte Children’s Health Defense (CHD) Facebook im August 2020 und beschuldigte das Unternehmen, seinen CEO Zuckerberg und mehrere Fact-Checking-Organisationen, „wahrheitsgemäße Beiträge zur öffentlichen Gesundheit zu zensieren und die Kindergesundheitsorganisation in betrügerischer Weise falsch darzustellen und zu diffamieren. Wie The Defender am 25. Mai 2021 berichtete:

„Die Beschwerde behauptet, dass Facebook ‚heimtückische Konflikte‘ mit der pharmazeutischen Industrie und den Gesundheitsbehörden hat, und beschreibt detailliert Tatsachenbehauptungen in Bezug auf die umfangreichen Beziehungen und Kooperationen der CDC, der CDC Foundation und der Weltgesundheitsorganisation mit Facebook und Zuckerberg, was die Zusammenarbeit von Facebook mit der Regierung in einer Zensurkampagne infrage stellt.

Facebook zensiert die Seite von CHD und zielt auf sachliche Informationen über Impfstoffe, 5G und öffentliche Gesundheitsbehörden. Facebook-eigenen Instagram hat den Vorsitzenden Robert F. Kennedy Jr. von CHD, am Feb. ohne Ankündigung oder Erklärung gelöscht.

Die Anwälte von Children’s Health Defense warten auf die Entscheidung von Richterin Susan Illston, nachdem die Angeklagten einen Antrag auf Abweisung in der KHK-Klage wegen staatlich geförderter Zensur, falscher Herabsetzung und Kabelbetrug gestellt haben. „

Gouverneur von Florida unterzeichnet Gesetz zur Eindämmung von Zensur

Es scheint, dass rechtliche Schritte der einzige Weg sind, die außer Kontrolle geratene Zensur einzudämmen, und Florida, mein Heimatstaat, ebnet den Weg mit einem brandneuen Gesetz, SB 7072,13 um Social-Media-Unternehmen für ihre Zensur haftbar zu machen. Wie von NBC News am 24. Mai 2021 berichtet:

„Floridas Gouverneur Ron DeSantis … sagte, dass das Gesetz … gegen … Social Media ‚Zensur‘ vorgeht und gleichzeitig die Fähigkeit der Floridianer schützt, auf Social Media Plattformen zuzugreifen. Eine ihrer Hauptaufgaben scheint es zu sein, Ideen zu unterdrücken, die entweder unbequem für das Narrativ sind oder mit denen sie persönlich nicht einverstanden sind‘, so DeSantis …

DeSantis … und andere haben Social-Media-Unternehmen der Zensur konservativen Gedanken durch das Entfernen von Beiträgen oder mit Algorithmen, die die Sichtbarkeit der Beiträge zu reduzieren beschuldigt …

Die Maßnahmen können nun auch saftige finanzielle Strafen gegen Social-Media-Plattformen verhängen, die Konten der politischen Kandidaten zensieren oder löschen. Der Gesetzentwurf würde Unternehmen mit 250’000 Dollar pro Tag bestrafen, wenn sie dies tun …

Floridas Generalstaatsanwalt kann gegen Technologieunternehmen vorgehen, die gegen das Gesetz verstoßen, unter Floridas Unfair and Deceptive Trade Practices Act, und Social-Media-Plattformen, die gegen das Kartellrecht verstoßen haben, werden von der Auftragsvergabe an öffentliche Einrichtungen ausgeschlossen, sagte DeSantis.“

Der Gesetzesentwurf erlaubt es auch privaten Nutzern, bei bestimmten Verstößen zu klagen, mit einem gesetzlichen Schadensersatz von bis zu 100’000 Dollar pro nachgewiesenem Anspruch oder tatsächlichem Schaden, plus Strafschadensersatz, „wenn erschwerende Faktoren vorhanden sind“.

Facebook schadet den Nutzern auch auf andere Art und Weise

Wie in dem Artikel „Harvard Professor Exposes Surveillance Capitalism“ (Harvard-Professorin entlarvt Überwachungskapitalismus), der ein Interview mit Shoshana Zuboff, Autorin des Buches „The Age of Surveillance Capitalism“ (Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus), enthält, sind kostenlose Social Media-Plattformen nicht kostenlos. Sie bezahlen mit Ihren persönlichen Daten.

Facebook und andere Social-Media-Unternehmen unterdrücken also nicht nur Ihre Meinungsfreiheit – oft auf Wunsch von Regierungsvertretern, was illegal ist – sie stehlen auch Ihre persönlichen Daten und nutzen sie, um Sie zu kontrollieren und zu manipulieren.

Ihre primäre Funktion besteht nicht darin, Ihnen zu ermöglichen, mit anderen zu kommunizieren. Ihre primäre Funktion ist Überwachung, Datensammlung und Social Engineering. Mit anderen Worten: Sie sind die Ware, nicht umgekehrt. Sie brauchen Sie viel mehr als Sie sie brauchen.

Unternehmen wie Facebook, Google und Dritte aller Art haben die Macht und nutzen diese Macht, um Ihre persönlichen inneren Dämonen ins Visier zu nehmen, Sie zu triggern und Sie auszunutzen, wenn Sie am verletzlichsten sind, um Sie zu Handlungen zu verleiten, die ihnen geschäftlich oder politisch nützen.

Ihre gesamte Existenz – sogar Ihre wechselnden Stimmungen, die von Gesichtserkennungssoftware entschlüsselt werden – ist zu einer Einnahmequelle für Unternehmen geworden, da Sie geschickt dazu gebracht werden, etwas zu tun (und typischerweise zu kaufen) oder zu denken, was Sie sonst vielleicht nicht getan, gekauft oder gedacht hätten.

Die massiven Experimente von Facebook, in denen sie unterschwellige Hinweise verwendeten, um zu sehen, ob sie Menschen glücklicher oder trauriger machen und das Verhalten in der realen Welt offline beeinflussen können, haben bewiesen, dass sie – durch Manipulation der Sprache und Einfügen unterschwelliger Hinweise in den Online-Kontext – das Verhalten in der realen Welt und die Emotionen in der realen Welt verändern können, und dass diese Methoden und Kräfte unter Umgehung des Bewusstseins der Nutzer“ ausgeübt werden können.

Andere Technologien, wie digitale Sicherheitssysteme, verwenden versteckte Mikrofone, um Ihre privaten Gespräche auszuspionieren. All diese Datenströme von Mobiltelefonen, Computern, „intelligenten“ Geräten und Videokameras in öffentlichen Bereichen tragen zu immer weitergehenden prädiktiven Modellierungsmöglichkeiten bei, die letztendlich dazu verwendet werden, Sie zu kontrollieren und zu manipulieren.

Wir brauchen neue Gesetze

Wie von Zuboff angemerkt, ist der Grund, warum wir uns in dieser gruseligen Situation befinden, dass es keine Gesetze gibt, die diese brandneue Art von Überwachungskapitalismus eindämmen. In der Tat, der einzige Grund, warum er in den letzten 20 Jahren florieren konnte, ist, dass es keine Gesetze dagegen gab, vor allem, weil es ihn vorher nie gegeben hat.

Google und Facebook waren die einzigen, die wussten, was sie taten. Das Überwachungsnetzwerk wuchs im Verborgenen, ohne dass die Öffentlichkeit oder der Gesetzgeber davon wussten. Die gute Nachricht ist, dass es noch nicht zu spät ist, sowohl unsere Privatsphäre – als auch unsere Meinungsfreiheit im Internet – zurückzuerobern, aber wir brauchen eine Gesetzgebung, die die Realität der gesamten Breite und Tiefe dieser Systeme in ihrer Gesamtheit berücksichtigt. Wie von Zuboff angemerkt:

„Die Entscheidung, jeden Aspekt des eigenen Lebens in Daten zu verwandeln, muss dem Einzelnen kraft seiner Rechte in einer demokratischen Gesellschaft zustehen. Das bedeutet zum Beispiel, dass Unternehmen nicht das Recht auf Ihr Gesicht beanspruchen können, oder Ihr Gesicht als kostenloses Rohmaterial für Analysen verwenden können, oder irgendwelche rechnerischen Produkte besitzen und verkaufen können, die von Ihrem Gesicht abgeleitet sind …

Alles, was von Menschen gemacht wird, kann von Menschen wieder rückgängig gemacht werden. Der Überwachungskapitalismus ist jung, kaum 20 Jahre alt, aber die Demokratie ist alt, verwurzelt in Generationen der Hoffnung und des Kampfes.

Überwachungskapitalisten sind reich und mächtig, aber sie sind nicht unverwundbar. Sie haben eine Achillesferse: Angst. Sie fürchten sich vor Gesetzgebern, die sich nicht vor ihnen fürchten. Sie fürchten Bürger, die einen neuen Weg nach vorn fordern, während sie auf neuen Antworten auf alte Fragen bestehen: Wer wird wissen? Wer wird entscheiden, wer weiß? Wer wird entscheiden, wer entscheidet? Wer wird die Musik schreiben, und wer wird tanzen?“

Wie Sie Ihre Online-Privatsphäre schützen können

Es besteht zwar kein Zweifel, dass wir einen völlig neuen gesetzlichen Rahmen brauchen, um den Überwachungskapitalismus und die Zensur einzuschränken, aber in der Zwischenzeit gibt es Möglichkeiten, wie Sie Ihre Privatsphäre online schützen und die über Sie gesammelten „überschüssigen Verhaltensdaten“ begrenzen können. (Bis jetzt können Sie noch nicht viel gegen Online-Zensur tun, außer die Gesetzgeber Ihres Bundesstaates zu ermutigen, sich damit zu befassen, wie es Florida gerade getan hat). Um Ihre Privatsphäre zu schützen, sollten Sie die folgenden Schritte in Betracht ziehen:

Verabschieden Sie sich von Facebook, Twitter und anderen Social-Media-Plattformen, die Ihre persönlichen Daten ausspähen und Inhalte zensieren – heute gibt es Alternativen für freie Meinungsäußerung, die nichts von alledem tun.

Verwenden Sie ein virtuelles privates Netzwerk (VPN), um die wahre Identität Ihres Computers zu verschleiern.

Verwenden Sie nicht Gmail, da jede E-Mail, die Sie schreiben, dauerhaft gespeichert wird. Sie wird Teil Ihres Profils und wird verwendet, um digitale Modelle von Ihnen zu erstellen, was es ihnen ermöglicht, Vorhersagen über Ihre Denkweise und jeden Wunsch zu treffen.

Auch viele andere ältere E-Mail-Systeme wie AOL und Yahoo werden auf die gleiche Weise wie Gmail als Überwachungsplattform genutzt. ProtonMail.com, das eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verwendet, ist eine großartige Alternative und das Basiskonto ist kostenlos.

Verwenden Sie nicht den Chrome-Browser von Google, da alles, was Sie dort tun, überwacht wird, einschließlich Tastenanschläge und jede Webseite, die Sie jemals besucht haben. Brave ist eine großartige Alternative, die die Privatsphäre ernst nimmt.

Brave ist außerdem schneller als Chrome und unterdrückt Werbung. Es basiert auf Chromium, der gleichen Software-Infrastruktur, auf der auch Chrome basiert, sodass Sie Ihre Erweiterungen, Favoriten und Lesezeichen problemlos übertragen können.

Verwenden Sie nicht Google als Suchmaschine oder eine Erweiterung von Google, wie Bing oder Yahoo, die beide Suchergebnisse von Google beziehen. Das Gleiche gilt für den persönlichen Assistenten Siri des iPhones, der alle Antworten von Google bezieht.

Alternative Suchmaschinen sind SwissCows, DuckDuckGo und Qwant. Vermeiden Sie StartPage, da es von einer aggressiven Online-Marketing-Firma gekauft wurde, die wie Google auf Überwachung angewiesen ist.

Benutzen Sie kein Android-Handy, da diese ständig zuhören und Ihre Gespräche aufzeichnen.

Benutzen Sie keine Google-Home-Geräte – Diese Geräte zeichnen alles auf, was in Ihrem Zuhause passiert, sowohl Sprache als auch Geräusche wie Zähneputzen und Wasser kochen, auch wenn sie scheinbar inaktiv sind, und senden diese Informationen an Google zurück.

Löschen Sie regelmäßig Ihren Cache und Ihre Cookies.

Verwenden Sie Fitbit nicht, da es von Google übernommen wurde und ihnen all Ihre physiologischen Informationen und Aktivitätsniveaus liefert, zusätzlich zu allem anderen, was Google bereits über Sie hat.

