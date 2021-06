61-jährige Frau, die in der Nähe des Wuhan-Labors lebte, könnte der „Patient Null“ gewesen sein

Drei Wochen bevor China zugegeben, dass ein mysteriöses Virus in der Stadt Wuhan zirkuliert, ist eine 61-jährige Frau, die etwa eine Meile von mehreren Fledermaus-Forschungseinrichtungen lebte, als „Patient Su“ in einem örtlichen Krankenhaus bekannt, so die Daily Mail.

Ihre Identität wurde versehentlich aufgedeckt, nachdem ein führender chinesischer Beamter einen Screenshot an eine medizinische Fachzeitschrift geschickt hatte, der teilweise persönliche Informationen enthüllte, einschließlich der Tatsache, dass sie in das Rongjun-Krankenhaus in Wuhan eingeliefert wurde und „mit ziemlicher Sicherheit in der Kaile Guiyan-Gemeinschaft in der Zhuodaoquan-Straße lebte, etwa 600 Meter vom medizinischen Zentrum entfernt.“

Außerdem erkrankte „Patient Su“ drei Wochen bevor China behauptete, dass irgendjemand an dem neuartigen Virus erkrankt sei.

Der Akademiker beschrieb dann zwei weitere Verdachtsfälle, die den Ärzten in Wuhan am 14. und 21. November gemeldet wurden, zusammen mit mehreren anderen vor dem 8. Dezember – dem Datum, das China der Weltgesundheitsorganisation für den „frühesten auftretenden Fall“ angab.

Der Artikel der Health Times enthielt einen Screenshot der beiden November-Fälle in der Datenbank des Professors. Obwohl persönliche Details verschwommen waren, waren einige sichtbar, darunter der Name des Krankenhauses und der Heimatbezirk.

Sie zeigen, dass Patient Su im Rongjun-Krankenhaus in Wuhan behandelt wurde und angesichts der Gebäude- und Straßennummern mit ziemlicher Sicherheit in der Kaile Guiyan-Gemeinde in der Zhuodaoquan-Straße lebte, etwa 600 Meter vom medizinischen Zentrum entfernt. So die Daily Mail

Der Patient Su wohnte auch in der Nähe einer Haltestelle der Hochgeschwindigkeitsstrecke, von der angenommen wird, dass sie eine Schlüsselrolle bei der Verbreitung des Virus in der 11-Millionen-Stadt gespielt hat, so der Bericht.

Sowohl das Krankenhaus als auch Sus mutmaßlicher Wohnsitz befinden sich im Hongshan-Bezirk, wo sich sowohl Chinas CDC als auch ein vom Wuhan Institute of Virology betriebener Standort in der Innenstadt weniger als eine Meile entfernt befanden. Laut dem ehemaligen leitenden Ermittler des US-Außenministeriums, David Asher, erkrankten im November 2019 drei Forscher an einer mysteriösen Atemwegserkrankung – wobei die Ehefrau eines Wissenschaftlers verstarb.

Eine Quelle aus Washington sagte der Mail am Sonntag, dass die US-Informationen über die Wuhan-Forscher Ende 2019 durch Datenabfragen aus der Routineüberwachung gesammelt wurden. Es wird angenommen, dass sie abgehörte Telefongespräche, Texte und E-Mails enthalten.

Er sagte, dass es nicht entdeckt wurde, bis die Bemühungen im letzten Jahr intensiviert wurden, um die Ursprünge der Pandemie und mögliche Verbindungen zu den Wuhan-Labors zu untersuchen – und dass es durch die Aussage einer Quelle mit Zugang zu einer der Einheiten gestützt wird. -Daily Mail

„Es ist an der Zeit, dass China alle seine Akten öffnet, damit die Welt die Wahrheit über die Ursprünge dieser Pandemie erfahren kann“, sagte Tom Tugendhat, Abgeordneter des britischen Außenministeriums, als Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten. „Wir können uns nicht vor zukünftigen Risiken schützen, wenn nicht anerkannt wird, dass wir alle unser Wissen teilen und aus Fehlern lernen müssen.“

Vertuschung des Berichts

Professor Yu Chuanhua, Professor für Biostatistik an der Universität Wuhan, war derjenige, der enthüllte, dass der Patient Su drei Wochen vor dem offiziellen Veröffentlichungsdatum erkrankte. Laut Daily Mail ist China jedoch fleißig dabei, noch mehr Schadensbegrenzung zu betreiben.

Professor Yus Interview mit der Health Times fand an dem Tag statt, an dem Chinas Gesundheitsbehörden eine Schweigeklausel über das neuartige Coronavirus erließen, während Präsident Xi Jinping versuchte, die Kontrolle über die Situation wiederzuerlangen.

Yu rief die Journalistin innerhalb von zwei Tagen an, um diese Informationen zurückzuziehen und behauptete, die Daten seien falsch eingegeben worden und alle anderen Verdachtsfälle vor dem 8. Dezember müssten überprüft werden.

Die Details wurden von Gilles Demaneuf entdeckt, einem Mitglied der „Drastic“-Gruppe digitaler Online-Aktivisten, die viele der Fakten aufgedeckt haben, die der offiziellen chinesischen Darstellung widersprechen, dass Covid-19 eine Krankheit sei, die auf natürliche Weise von Tieren übertragen wurde. -Daily Mail

„Wir waren in der Lage, den genauen Namen, das Alter und die Adresse eines sehr frühen Verdachtsfalls fast einen Monat vor dem offiziellen ersten Fall zu ermitteln“, sagte Demaneuf, ein französischer Datenwissenschaftler, der für eine neuseeländische Bank arbeitet. „Diese Adresse liegt direkt neben der U-Bahn-Linie Nr. 2 und auch nicht weit von einem Krankenhaus der Volksbefreiungsarmee entfernt, in dem einige der anderen frühen Fälle behandelt wurden.“

Demaneuf argumentiert, dass die neuen Erkenntnisse aufzeigen, wie viele weitere Hinweise zugänglich sein könnten, wenn man die Laborleck-Theorie weiter verfolgt, anstatt „Aussagen aus China wunschgemäß für bare Münze zu nehmen.“