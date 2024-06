Wie geht es weiter mit dem Schlachtfeld Amerika? Israels militärische Hightech-Taktik weist den Weg

Von John und Nisha Whitehead

“Ich wusste nicht, dass Israel mein Gesicht erfasst oder aufgezeichnet hat. [Aber Israel hat] uns seit Jahren mit ihren Drohnen vom Himmel aus beobachtet. Sie haben uns bei der Gartenarbeit beobachtet, wie wir zur Schule gehen und wie wir unsere Frauen küssen. Ich habe das Gefühl, dass ich schon so lange beobachtet werde.” Mosab Abu Toha, palästinensischer Dichter

Wenn Sie einen Blick auf die nächste Stufe der Umwandlung Amerikas in einen Polizeistaat werfen wollen, brauchen Sie sich nur anzuschauen, wie Israel – das seit langem Hunderte von Milliarden Dollar an Auslandshilfe aus den USA erhält – seine High-Tech-Militärtaktiken, Überwachungssysteme und Waffen einsetzt, um seine autoritäre Agenda voranzutreiben.

Militärische Kontrollpunkte. Massenüberwachung von Wand zu Wand. Prädiktive Polizeiarbeit. Luftüberwachung, die Ihre Bewegungen verfolgt, egal wo Sie hingehen und was Sie tun. KI-gestützte Gesichtserkennung und biometrische Programme, die mit dem Wissen oder der Zustimmung der Betroffenen durchgeführt werden. Cyber-Intelligenz. Haftanstalten. Brutale Vernehmungstaktiken. Bewaffnete Drohnen. Kampfroboter.

Wir haben bereits gesehen, wie viele dieser militärischen Taktiken und Technologien auf amerikanischem Boden eingesetzt und gegen die Bevölkerung verwendet wurden, vor allem entlang der Grenzregionen, ein Beweis für den großen Einfluss, den Israels militärisch-industrieller Komplex auf die US-Polizeiarbeit hat.

In der Tat ist Israel zu einem der größten Entwickler und Exporteure von Militärwaffen und Unterdrückungstechnologien weltweit geworden.

Der Journalist Antony Loewenstein hat davor gewarnt, dass Pegasus, eines der invasivsten israelischen Spionageprogramme, das es jeder Regierung, jedem militärischen Geheimdienst und jeder Polizeibehörde ermöglicht, das Telefon einer Person auszuspionieren und alle Informationen von diesem Telefon zu erhalten, zu einem bevorzugten Werkzeug von Unterdrückungsregimen auf der ganzen Welt geworden ist. Auch das FBI und die New Yorker Polizei sind Empfänger dieser Überwachungstechnologie, die verspricht, das Smartphone einer beliebigen Zielperson in eine Goldmine für Geheimdienste zu verwandeln.

Doch Israel exportiert nicht nur Militärwaffen. Sie helfen auch dabei, lokale Polizeibehörden in verlängerte Armeen zu verwandeln.

Laut The Intercept reisen Tausende amerikanischer Strafverfolgungsbeamter häufig zur Ausbildung nach Israel, “eines der wenigen Länder, in denen Polizeiarbeit und Militarismus noch enger miteinander verwoben sind als hierzulande”, als Teil eines laufenden Austauschprogramms, das weitgehend unter dem Radar der öffentlichen Kontrolle fliegt.

Ein Untersuchungsbericht aus dem Jahr 2018 kam zu dem Schluss, dass importierte militärische Techniken im Rahmen dieser Austauschprogramme, die es der Polizei ermöglichen, in Israel zu studieren, die amerikanische Polizeiarbeit zum Schlechten verändert haben. “Nach ihrer Rückkehr wenden die amerikanischen Strafverfolgungsbeamten Praktiken an, die sie von Israels invasiver Überwachung, eklatantem Racial Profiling und repressiver Gewalt gegen Andersdenkende gelernt haben”, heißt es in dem Bericht. “Anstatt die Sicherheit für alle zu fördern, erleichtern diese Programme den Austausch von Methoden der staatlichen Gewalt und Kontrolle, die uns alle gefährden.“

“Zumindest“, so der Journalist Matthew Petti, “haben Besuche in Israel der amerikanischen Polizei geholfen, mehr Schnüffelei bei den Bürgern und eine strengere Geheimhaltung zu rechtfertigen. Kritiker behaupten auch, dass die israelische Ausbildung zu übermäßiger Gewaltanwendung ermutigt“.

Petti dokumentiert, wie das NYPD nach dem 11. September 2001 ein ständiges Verbindungsbüro in Israel einrichtete und schließlich “eines der ersten Terrorismusbekämpfungsprogramme nach dem 11. September 2001 einführte, das ausdrücklich dem israelischen Modell folgte. Im Jahr 2002 beauftragte die NYPD eine geheime ‘Demographics Unit’ mit der Bespitzelung muslimisch-amerikanischer Gemeinden. Engagierte ‘Moscheekriecher’ infiltrierten lokale muslimische Gemeinden und versuchten, die Gläubigen mit dem Gerede von einer gewaltsamen Revolution zu ködern.”

Das war nur der Anfang der amerikanischen Polizeikräfte, die von ausländischen Nationen unter dem Deckmantel des nationalen Sicherheitstheaters für das Kriegsrecht ausgebildet wurden. Von da an ging es nur noch bergab.

Alex Vitale, ein Soziologieprofessor, der den Aufstieg der globalen Polizeiarbeit untersucht hat, erklärt: “Der Schwerpunkt dieser Ausbildung liegt auf der Unterdrückung von Unruhen, der Aufstandsbekämpfung und der Terrorismusbekämpfung – alles Dinge, die für die große Mehrheit der Polizeidienststellen im Grunde irrelevant sind oder sein sollten. Sie sollten keine Proteste unterdrücken, sie sollten sich nicht an der Aufstandsbekämpfung beteiligen, und fast keine von ihnen sieht sich einer wirklichen Bedrohung durch den Terrorismus ausgesetzt.“

Diese fortschreitende Verwandlung der amerikanischen Heimat in ein Techno-Schlachtfeld deckt sich auf beunruhigende Weise mit den dystopischen Filmvisionen von Steven Spielbergs Minority Report und Neill Blomkamps Elysium, die beide in 30 Jahren, im Jahr 2054, spielen.

In Minority Report sammeln die Polizeibehörden Informationen aus weit verbreiteter Überwachung, Verhaltensvorhersagetechnologien, Data Mining, präkognitiver Technologie und Nachbarschafts- und Familienspitzelprogrammen, um potenzielle Verbrecher zu fassen, bevor sie Schaden anrichten können.

Während Blomkamps Elysium als Vehikel dient, um Bedenken hinsichtlich der Einwanderung, des Zugangs zur Gesundheitsversorgung, der Arbeitnehmerrechte und der sozioökonomischen Schichtung zu äußern, war das Beeindruckendste die unheimliche Darstellung der Art und Weise, wie die Regierung Technologien wie Drohnen, Taser und biometrische Scanner einsetzen wird, um die Bevölkerung, insbesondere Andersdenkende, zu verfolgen, ins Visier zu nehmen und zu kontrollieren.

Mit Israel am Steuer und “Minority Report” und “Elysium” am Horizont ist es gar nicht so weit hergeholt, sich vorzustellen, wie der amerikanische Polizeistaat diese neuen Technologien einsetzen wird, um die Bevölkerung auszusperren, Dissidenten auszurotten und angeblich ein “Freiluftgefängnis” zu errichten, das beunruhigende Ähnlichkeiten mit Israels technologischer Besetzung des heutigen Palästina aufweist.

Für diejenigen, die darauf beharren, dass es sich bei solchen Dingen um Zelluloid-Phantasien handelt, die keinen Bezug zur Gegenwart haben, bieten wir das Folgende als Warnung vor der totalitären Zukunft vor unserer Haustür an.

Gesichtserkennungssysteme

Fiktion: Eine der erschütterndsten Szenen in Elysium spielt sich zu Beginn des Films ab, als der Protagonist Max Da Costa auf dem Weg zur Arbeit auf einen Bus wartet. Während er in der Schlange steht, wird er von zwei großen Polizeirobotern angesprochen, die schnell Max’ biometrische Daten scannen, seine Daten mit Regierungsdateien abgleichen und ihn als ehemaligen Sträfling identifizieren, der genau überprüft werden muss. Sie verlangen, seine Tasche zu durchsuchen, was Max verweigert, da er darauf besteht, dass es nichts zu sehen gibt. Die Roboterpolizisten reagieren darauf, indem sie Max handgreiflich werden lassen, ihn zu Boden werfen und ihm mit einem Polizeiknüppel den Arm brechen. Nachdem sie festgestellt haben, dass Max keine Bedrohung darstellt, lassen sie ihn am Boden liegen und setzen ihre Patrouille fort. Auch in Minority Report verwendet die Polizei holografische Datenbildschirme, stadtweite Überwachungskameras, dimensionale Karten und Datenbankeinspeisungen, um die Bewegungen der Bürger zu überwachen und Verdächtige präventiv zu verhören und festzunehmen.

Tatsache ist: Wir befinden uns heute in der wenig beneidenswerten Lage, von Technologien überwacht, verwaltet, gegängelt und kontrolliert zu werden, die der Regierung und den Herrschern der Unternehmen untergeordnet sind. Genau so erging es dem palästinensischen Dichter und New-Yorker-Mitarbeiter Mosab Abu Toha, der mit seiner Frau und seinen Kindern im Schlepptau einen israelischen Militärkontrollpunkt in Gaza passierte und aufgefordert wurde, aus der Reihe zu treten, um dann mit verbundenen Augen und in Handschellen verhört zu werden. Toha wurde schließlich freigelassen, was israelische Soldaten als “Fehler” bezeichneten, doch es gab keinen Zweifel an der KI-gestützten Gesichtserkennungstechnologie, die eingesetzt wurde, um ihn aus der Reihe zu holen, zu identifizieren und (fälschlicherweise) als Person von Interesse zu bezeichnen.

Drohnen

Fiktion: In einer anderen Szene von Elysium wird Max von vier Drohnen gejagt, während er versucht, den Behörden zu entkommen. Die mit Röntgenkameras, biometrischen Lesegeräten, Scannern und Waffen ausgerüsteten Drohnen sind in der Lage, ganze Stadtteile zu scannen, Personen aus der Ferne zu identifizieren – sogar durch Gebäude hindurch -, ihre Ergebnisse an die Polizei zu melden, einen Verdächtigen zu verfolgen und ihn mit Tasern und einer Reihe tödlicher Waffen zu beschießen.

Tatsache ist: Drohnen, von denen einige täuschend klein und doch leistungsfähig genug sind, um die Mimik von Menschen in Hunderten von Metern Höhe zu erfassen, haben ein neues Zeitalter der Überwachung eingeläutet. Nicht einmal die Menschen in den eigenen vier Wänden sind vor diesen Spionen aus der Luft sicher, die mit einer Technologie ausgestattet sein können, die durch Wände hindurchsehen kann. Zusätzlich zu ihren Überwachungsfähigkeiten können Drohnen auch mit automatischen Waffen, Granatwerfern, Tränengas und Tasern ausgerüstet werden.

Biometrische Scanner und nationale Ausweise

Fiktion: In ganz Elysium werden die Bürgerinnen und Bürger mit verschiedenen Scannern identifiziert, sortiert und behandelt, die ihre biometrischen Daten – Iris, DNA usw. – sowie ihre nationalen ID-Nummern, die mit einem Laser in die Haut eingraviert werden, lesen. Auf diese Weise werden die Bürger verfolgt, gezählt und klassifiziert. In Minority Report nähern sich winzige, sensorgesteuerte Spinnenroboter einem mutmaßlichen Kriminellen, scannen seine biometrischen Daten und speisen sie in eine zentrale Regierungsdatenbank ein. Das Endergebnis ist, dass man nirgendwo hinlaufen und sich nirgendwo verstecken kann, um den allwissenden Augen der Regierung zu entgehen.

Tatsache ist: Angesichts der riesigen Datenmengen, die verschiedene Regierungen der Welt, darunter Israel und die USA, über ihre Bürger und Nicht-Bürger sammeln, sind wir nicht mehr weit von einer Zukunft entfernt, in der es keinen Platz zum Weglaufen und kein Versteck mehr gibt. In der Tat nähern wir uns dem Ende der Anonymität, wenn wir die Gesichtserkennungstechnologie sehen, die den Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung gestellt wird, wenn Nummernschildlesegeräte in Polizeifahrzeugen installiert werden, wenn die örtliche Polizei DNA-Datenbanken anlegt, indem sie DNA von Nicht-Kriminellen, einschließlich der Opfer von Verbrechen, entnimmt, und wenn die Polizei immer mehr biometrische Daten wie Iris-Scans sammelt. Es wird nicht mehr lange dauern, bis Polizeibeamte in der Lage sein werden, sofort eine vollständige Biografie einer beliebigen Person abzurufen, einschließlich ihrer Familien- und Krankengeschichte, ihrer Bankkonten und ihrer persönlichen Missetaten. In autoritäreren Regimen geht es bereits in diese Richtung.

Prädiktive Polizeiarbeit

Fiktion: In Minority Report wird John Anderton, Leiter der Abteilung für Verbrechensvorbeugung, von der Technologie, auf die er sich bei seiner vorausschauenden Polizeiarbeit verlässt, als nächster potenzieller Verbrecher identifiziert und für Präventivmaßnahmen ausgewählt. Anderton versucht nicht nur, seine Unschuld zu beweisen, sondern ist auch gezwungen, drastische Maßnahmen zu ergreifen, um einer Verhaftung in einem Überwachungsstaat zu entgehen, der biometrische Daten und ausgeklügelte Computernetze nutzt, um seine Bürger zu verfolgen.

Tatsache ist: Die Vorbeugung von Verbrechen, die darauf abzielt, Verbrechen zu verhindern, bevor sie geschehen, hat den Einsatz von weitreichender Überwachung, Technologien zur Verhaltensvorhersage, Data Mining, präkognitiver Technologie und Spitzelprogrammen gerechtfertigt. Wie der Politikwissenschaftsprofessor Anwar Mhajne dokumentiert, hat Israel all diese Instrumente in seinen militärischen Auseinandersetzungen mit Palästina eingesetzt: Einsatz von KI-Überwachungs- und prädiktiven Polizeisystemen in den palästinensischen Gebieten; Einsatz von Gesichtserkennungstechnologie zur Überwachung und Regulierung der Bewegungsfreiheit von Palästinensern; Durchführung von Gesichtserkennungsscans bei Palästinensern an Kontrollpunkten mit einem farbcodierten Mechanismus, der festlegt, wer weitergehen darf, weiter befragt oder festgenommen wird.

Der Sprung von der Fiktion zur Realität

Als Aldous Huxley 1931 “Brave New World” schrieb, war er davon überzeugt, dass “noch viel Zeit” blieb, bevor seine dystopische Vision zu einem Alptraum wurde. Es dauerte jedoch nicht lange, bis er feststellte, dass seine Prophezeiungen viel früher eintrafen, als er es sich vorgestellt hatte.

Israels militärischer Einfluss auf die Vereinigten Staaten, seine Fortschritte in der Waffentechnologie und seine rigide Forderung nach Konformität treiben uns in Richtung einer Welt in Ketten.

Durch seinen repressiven Einsatz von Überwachungstechnologie hat Israel das erste Freiluftgefängnis der Welt errichtet und sich damit zum Vorbild für die Vereinigten Staaten gemacht.

Was wir jedoch nicht übersehen dürfen, ist das Ausmaß, in dem sich der amerikanische Polizeistaat von Israel inspirieren lässt.

Wie ich in meinem Buch “Battlefield America: The War on the American People” und in seinem fiktiven Gegenstück “The Erik Blair Diaries” deutlich mache, sind wir vielleicht kein besetztes Gebiet, aber das macht das elektronische Konzentrationslager, das um uns herum errichtet wird, nicht weniger zu einem Gefängnis.