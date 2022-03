Wie ich als Arzt die Ketten der medizinischen Sektengehirnwäsche durchtrennte – Es war die beste Entscheidung meines Lebens

Mercola.com

Ich war nicht immer ein ganzheitlich denkender Arzt. In den ersten fünf Jahren meiner Privatpraxis als Hausarzt lag mein Schwerpunkt auf der Verschreibung von Medikamenten und der Verabreichung von Impfstoffen.

Mein Wandel begann in den frühen 1990er Jahren, als ich begann, mich über Ernährung und alternative Gesundheitsstrategien zu informieren.

In den letzten zwei Jahren wurde das Versagen des konventionellen Paradigmas aufgedeckt. Sowohl die Vorbeugung als auch die Behandlung von COVID-19 wurden als „unmöglich“ abgetan, aber diejenigen, die auf ihr besseres Urteilsvermögen hörten, frühe Behandlungsprotokolle anwandten und sich erholten, wissen, dass dies eine absolute Lüge ist, und sie können nicht länger hinters Licht geführt werden

Die COVID-Pandemie hat uns auch gezeigt, wie wichtig die gesundheitliche Grundversorgung ist, wenn es um infektiöse Bedrohungen geht. Die überwiegende Mehrheit der an COVID Verstorbenen – 94 % – hatte durchschnittlich 2,6 Komorbiditäten oder Vorerkrankungen, die zu ihrem Tod beitrugen

Meiner Meinung nach sind Samenöle die absolut schlechtesten Lebensmittel, die man essen kann. Sie sind reich an Linolsäure und verursachen Entzündungen und mitochondriale Dysfunktionen, die die meisten Krankheitsprozesse vorantreiben, und sie werden in die Zellmembranen eingebaut, wo sie bis zu sieben Jahre lang verbleiben können.

Vor kurzem hatte ich das Vergnügen, mit Jean Nolan zu sprechen, der Gründerin des Inspired Channel, der Inspiration und Bildung vermitteln will, um Ihnen zu helfen, Ihren Horizont zu erweitern und die beste Version Ihrer selbst zu werden.

Meine Umstellung begann in den frühen 1990er Jahren, als ich mich über Ernährung und alternative Gesundheitsstrategien zu informieren begann. Viele wissen es nicht, aber abgesehen von den Grundlagen der Biochemie wird Ernährung seit mehr als einem Jahrhundert nicht mehr an den medizinischen Fakultäten gelehrt. Ärzte, die sich für Ernährung interessieren, müssen sich das selbst aneignen. Ein wichtiger Teil dieses Prozesses ist die Vernetzung mit und das Lernen von Ärzten, die es bereits tun.

Meine Umstellung

Meine Umstellung begann in den frühen 1990er Jahren, als ich mich über Ernährung und alternative Gesundheitsstrategien zu informieren begann. Viele wissen es nicht, aber abgesehen von den Grundlagen der Biochemie wird Ernährung seit mehr als einem Jahrhundert nicht mehr an den medizinischen Fakultäten gelehrt. Ärzte, die sich für Ernährung interessieren, müssen sich das selbst aneignen. Ein wichtiger Teil dieses Prozesses ist die Vernetzung mit und das Lernen von Ärzten, die es bereits tun.

Als ich anfing, das Gelernte mit meinen Patienten zu teilen, und sich deren Gesundheitszustand zu verbessern begann, wuchs mein Ruf, und ich empfing Patienten aus den ganzen USA und schließlich auch aus anderen Ländern. Das ist ein wahrer Beweis dafür, dass Ernährungs- und Lebensstiländerungen wirklich funktionieren, da sie die grundlegende Ursache von Krankheiten angehen.

Sie packen das Problem an der Wurzel, und das ist etwas, was die Instrumente der Schulmedizin einfach nicht können. Nach einigen Jahren der Umstellung begann ich, dieses wichtige Prinzip zu verstehen und zu schätzen, und erkannte, dass ich die Schulmedizin einfach nicht mehr weiter praktizieren konnte.

Also schrieb ich einen Brief und schickte ihn an alle meine Patienten, in dem ich ihnen mitteilte, dass sie sich einen anderen Arzt suchen müssten, wenn sie nicht bereit wären, alle ihre Medikamente abzusetzen und umfassende Strategien zu verfolgen, um die Ursachen ihrer Krankheit zu beseitigen.

Fünfundsiebzig Prozent meiner Patienten verließen mich, aber das war mit das Beste, was mir je passiert ist, denn die, die blieben, waren wirklich entschlossen, ihre Gesundheit zu optimieren, sie waren erfolgreich, und meine Praxis wuchs aufgrund ihres Engagements sprunghaft an.

Die medizinische Polarisierung und das Aufkommen des Bewusstseins

Wie in dem Interview erwähnt, begann die Kritik der Schulmedizin an mir lange vor 2020. Ich wurde jahrzehntelang verleumdet, so dass es keine große Überraschung war, auf einer „Top-Desinformationsliste“ zu landen.

Ich habe lange Zeit das Gefühl gehabt, dass es eine Art Ehrenabzeichen ist, vom Mainstream kritisiert zu werden, weil es bedeutet, dass sie sich von mir bedroht fühlen, und der einzige Grund, warum sie sich bedroht fühlen, ist, dass das, was ich tue, tatsächlich funktioniert und das Leben der Menschen verändert. Außerdem zieht es einem System, das auf der ständigen Verschleierung von Symptomen beruht, die Einnahmen aus den Taschen.

Ich glaube, dass die Versäumnisse des konventionellen Paradigmas in den letzten zwei Jahren so deutlich wie nie zuvor zutage getreten sind. Sowohl Prävention als auch Behandlung wurden als „unmöglich“ abgetan. Den Menschen wurde gesagt, sie sollten nichts tun und erst, wenn sie dem Tod nahe sind, ins Krankenhaus gehen, wo gefährliche und unbewiesene Behandlungen viele dieser schwerkranken Patienten zu Fall gebracht haben.

Die Gehirnwäsche, die wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben, war wirklich episch. So etwas haben wir in der Geschichte der bekannten Welt noch nie erlebt. Sie hätten das nicht tun können, wenn es nicht den exponentiellen Fortschritt der technologischen Möglichkeiten gegeben hätte, die es ihnen erlauben, uns heimlich zu überwachen, die Wahrheit zu zensieren und die falsche Geschichte zu verbreiten.

Natürlich haben sie schon seit Jahrzehnten Informationen unterdrückt und Daten manipuliert. Wir haben es nur nicht gewusst. Jetzt sind die Lügen und die Manipulation von Statistiken so eklatant, dass man sie leicht erkennen kann, wenn man die Augen offen hält und die Gehirnwäsche vermeidet. Positiv ist, dass die eklatanten Lügen einen Bewusstseinswandel herbeiführen, so dass die Menschen endlich verstehen, wie sie von allen Seiten getäuscht wurden.

Die Lebensmittelindustrie hat die menschliche Gesundheit radikal verschlechtert

Die Pharmaindustrie ist nicht der einzige Schuldige. Ich bin überzeugt, dass die Lebensmittelindustrie genauso schlimm ist. Sie hat einen Großteil unserer Lebensmittelversorgung zerstört, und wenn man billige, nährstoffarme verarbeitete Lebensmittel isst, die mit synthetischen Chemikalien und Agrargiften versetzt sind, gibt es einfach keine Möglichkeit, eine gute Gesundheit zu erhalten.

Jahrzehntelang hat die verarbeitete Lebensmittelindustrie Zucker als harmlose Substanz verteidigt, die wichtige Energie (Kalorien) liefert. Alle Kalorien sind gleich, behauptet sie, obwohl die wissenschaftlichen Beweise für das Gegenteil überwältigend sind. Aber so schädlich ein Übermaß an Zucker auch ist, ich bin fest davon überzeugt, dass verarbeitete Samenöle exponentiell schlimmer sind – meiner Einschätzung nach tragen sie zehnmal mehr zu chronischen Krankheiten bei als Zucker.

Der Hauptverursacher ist ein Omega-6-Fett namens Linolsäure (LA), das bei übermäßigem Verzehr wie ein Stoffwechselgift wirkt. Sie verursacht schweren oxidativen Stress und mitochondriale Dysfunktion – zwei Triebkräfte der meisten Krankheitsprozesse.

Ein Großteil der Schäden wird durch fortgeschrittene Lipidoxidationsendprodukte (ALEs) und oxidierte LA-Metaboliten (OXLAMs) verursacht, die entstehen, wenn der Körper LA verdaut und abbaut. OXLAMs sind beispielsweise als zytotoxisch, genotoxisch, mutagen, karzinogen, thrombogen, atherogen und fettleibigkeitsfördernd bekannt.8 Mit anderen Worten: OXLAMs tragen zu den meisten tödlichen Zuständen bei.

Außerdem wird LA in Ihre Zellen eingebaut und bleibt dort bis zu sieben Jahre lang. Zucker hingegen wird ziemlich schnell verbraucht und abgebaut, wenn man ihn weglässt. Samenöle stellen also eine weitaus dauerhaftere und langfristige Bedrohung für Ihre Gesundheit dar. Aus diesem Grund glaube ich, dass ihr Verzicht Sie auch am weitesten bringen wird.

Ungesunde Ernährung hat die öffentliche Gesundheit geschädigt

Saatgutöle wurden 1866 in die amerikanische Ernährung eingeführt. Davor nahmen die meisten Menschen nicht mehr als 2 bis 3 % ihrer Kalorien aus Omega-6-LA auf. Im Jahr 2010 machten LA 32 % der Ernährung der Amerikaner aus. Das sind etwa 80 Gramm pro Person und Tag, und wenn Sie mehr als 10 Gramm pro Tag zu sich nehmen, werden Sie wahrscheinlich Probleme bekommen. Dies wird durch die Krankheitsstatistiken bestätigt. Sechs von 10 Amerikanern haben eine chronische Krankheit, und mehr als die Hälfte aller Kinder!

Daran ist nichts normal. Das sollte es einfach nicht sein. Die COVID-Pandemie hat uns auch gezeigt, wie wichtig die gesundheitliche Grundversorgung ist, wenn man mit infektiösen Bedrohungen konfrontiert ist. Die überwiegende Mehrheit der an COVID Verstorbenen – 94 % – hatte durchschnittlich 2,6 Komorbiditäten oder Vorerkrankungen, die zu ihrem Tod beitrugen.

Zwei Strategien zur Optimierung Ihrer Gesundheit

In Anbetracht der schwerwiegenden Schäden, die sie verursachen, sollte die Eliminierung von Samen- und Pflanzenölen aus Ihrer Ernährung ein erster Schritt sein, wenn Sie Ihre Gesundheit verbessern wollen. Dazu gehören Soja-, Raps-, Sonnenblumen-, Traubenkern-, Mais-, Distel-, Erdnuss- und Reiskleieöl. Auch bei Olivenöl und Avocadoöl rate ich zur Vorsicht.

Restaurantmahlzeiten sind genauso schlecht wie Fast Food. Wenn Sie viel auswärts essen, auch wenn Sie nicht häufig in Fastfood-Lokalen essen, nehmen Sie zweifellos ungesunde Mengen an Samenölen zu sich.

Beide werden nicht nur häufig mit billigeren Samenölen gepanscht, sondern sind auch, selbst wenn sie rein und von hoher Qualität sind, immer noch mit LA belastet. Wenn Sie also diese Öle mögen, würde ich Ihnen dringend empfehlen, Ihre Aufnahme auf 1 Esslöffel pro Tag oder weniger zu beschränken. Meiner Meinung nach ist Olivenöl kein Wundermittel, und wenn Sie bereits 80 Gramm LA pro Tag zu sich nehmen, wird es Ihre Gesundheit nicht verbessern, sondern verschlechtern. Um diese schädlichen Öle zu vermeiden:

Kochen Sie nicht mit ihnen

Vermeiden Sie im Laden gekaufte verarbeitete Lebensmittel und Würzmittel

Vermeiden Sie Fast Food

Vermeiden Sie regelmäßige Restaurantbesuche

Vielen ist nicht bewusst, dass Restaurantessen genauso schlecht ist wie Fast Food. Sie bestehen in der Regel aus verarbeiteten Zutaten, die mit Samenölen angereichert sind. Wenn Sie also viel auswärts essen, auch wenn Sie keine Fastfood-Lokale aufsuchen, nehmen Sie zweifellos ungesunde Mengen an Samenölen zu sich.

Frittierte Speisen, Dressings und Soßen sind die Hauptverursacher, aber auch konventionell gezüchtetes Hühner- und Schweinefleisch enthält sehr viel LA (weil sie mit LA-reichem Mais und Soja gefüttert werden) und sollte daher besser vermieden werden. Wenn Sie auswärts essen, sollten Sie sich an einige gesunde Richtlinien halten:

Essen Sie nur in Butter gekochte Speisen

Nehmen Sie kein Salatdressing, da die meisten, wenn nicht alle handelsüblichen Dressings Samenöl enthalten

Verwenden Sie kein Olivenöl, da die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass es mit Samenöl verfälscht wurde. Wenn doch, dann verwenden Sie ein Öl, das nicht verfälscht ist, aber beschränken Sie die Verwendung auf 1 Esslöffel pro Tag.

Vermeiden Sie Hühner- und Schweinefleisch

Essen Sie keine Fleischimitate wie Impossible Burger – das gesamte Fett in diesen Fleischersatzprodukten stammt aus Samenöl!

Eine weitere Strategie, die sich sehr auszahlt, ist die zeitlich begrenzte Ernährung. Dabei handelt es sich um eine Form des intermittierenden Fastens, bei der Sie alle Mahlzeiten innerhalb eines Zeitfensters von sechs bis acht Stunden pro Tag einnehmen. Die letzten Mahlzeiten sollten mindestens drei Stunden oder mehr vor dem Schlafengehen eingenommen werden.

Massenmanipulation aufgedeckt

Wie sind wir also in eine Situation geraten, in der die Hälfte der Bevölkerung mit chronischen Krankheiten zu kämpfen hat? Wie Nolan feststellte, gibt es nur wenige Dinge, die mehr erforscht wurden als die Psychologie des menschlichen Verhaltens, und sobald man die menschliche Psychologie und das menschliche Verhalten versteht, kann man sie natürlich manipulieren und kontrollieren.

Und wenn wir uns ansehen, was verschiedene Gruppen und Industrien tun – Medien, Politik, Finanzwesen, Medizin, Lebensmittelindustrie – „dann schalten sie im Grunde unsere natürlichen Fähigkeiten aus“, sagt Nolan. Sie schalten unsere Fähigkeit aus, richtig zu denken, unsere Gesundheit zu erhalten und uns geistig zu verbinden.

Wurde dies absichtlich getan? Nolan glaubt, die Antwort lautet ja. So oder so müssen wir uns genauso bewusst und engagiert für die Wahrheit einsetzen wie diese Industrien für die Täuschung. Sie haben im Moment gewaltige Vorteile. Sie haben ein enormes Sprachrohr und können in einer noch nie dagewesenen Weise zensieren. Aber das ist ein schwacher Vorteil, denn Propaganda kann der Wahrheit nicht standhalten, vor allem, wenn man sie aus erster Hand erfährt.

Denken Sie nur an die Millionen von Menschen, die auf die Aussagen von Ärzten an vorderster Front gehört haben, die sagten, dass COVID behandelbar ist und erfolgreich geheilt werden kann. Die Mainstream-Medien können sie nicht hinters Licht führen, ganz gleich, was sie sagen.

Ich glaube, dass ein wichtiger Teil der Antwort darin besteht, Gemeinschaften von Gleichgesinnten zu bilden, um voranzukommen. Wir alle brauchen Unterstützung, und in der Menge liegt die Kraft. Sie müssen sich auch von den Mainstream-Medien trennen. Sie belügen Sie rund um die Uhr, warum sollten Sie ihnen also Ihre Zeit schenken? Der Tag hat nur 24 Stunden, also verbringen Sie Ihre Zeit weise.

Was den Umgang mit Menschen angeht, die noch tief in der Propaganda stecken, so würde ich davor warnen, wichtige Beziehungen zu zerstören, indem man sie bedrängt. Die Gehirnwäsche war außerordentlich effektiv, und es kann dauern, bis man sie durchbricht.

Abschließend möchte ich Ihnen raten, sich in der Kommunalpolitik, in lokalen oder staatlichen Gremien zu engagieren, wenn Sie dazu bereit sind. Wir brauchen dringend Menschen, die sich für Gesundheit und Freiheit einsetzen. Seit vielen Jahrzehnten sind Regierung und Behörden von Menschen infiltriert, deren Ziel es ist, die Menschheit und die Gesellschaft, wie wir sie kennen, zu zerstören. Viele Wirtschaftsführer sind ebenfalls an diesem „Great Reset“ beteiligt, sodass wir eine parallele Wirtschaft und soziale Strukturen aufbauen müssen, die sie nicht einschließen.

