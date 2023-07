Wie Ihre Zukunft für Sie entschieden wird – Der wahre Grund für die Inflation

Die Geschichte auf einen Blick

Richard Werner, Ph.D., entwickelte eine Geldpolitik, die als quantitative Lockerung bekannt ist und den Banken helfen soll, Finanzkrisen schneller zu überwinden und eine langfristige Rezession zu vermeiden.

Im Jahr 2020 wurde diese Politik missbraucht, um absichtlich Inflation zu erzeugen

Werners in London ansässiges gemeinnütziges Unternehmen Local First vermittelt Gemeinden das Know-how, um lokale Gemeinschaftsbanken zu gründen

Die Gründung vieler lokaler Gemeinschaftsbanken wird das Finanzwesen dezentralisieren, die Gemeinschaften widerstandsfähiger machen und uns helfen, die Einführung digitaler Zentralbankwährungen (CBDCs) zu vermeiden

Die Absicht hinter CBDCs ist die vollständige Kontrolle der Zentralbanken über die Bevölkerungen. Die zentralen Kontrolleure werden entscheiden, ob, wann und wie Sie Ihr Geld ausgeben dürfen, und können diese monetäre Kontrolle nutzen, um die Einhaltung aller globalen Governance-Agenden zu erzwingen

Im vorgestellten Video interviewt Ivor Cummins Professor Richard Werner, Autor von „Princes of the Yen – Japan’s Central Bankers and the Transformation of the Economy“ im „The Fat Emperor Podcast“. Werner hat einen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften von der Universität Oxford. In den 1990er Jahren war er Gastwissenschaftler bei der Bank von Japan.

Im Jahr 1995 entwickelte er eine Geldpolitik, die als quantitative Lockerung bekannt ist und den Banken helfen soll, Finanzkrisen schneller zu überwinden und langfristige Rezessionen zu vermeiden.

In jüngerer Zeit gründete Werner ein gemeinnütziges Unternehmen namens Local First, das Gemeinden das Know-how für die Gründung lokaler Gemeinschaftsbanken vermittelt. In diesem Interview erklärt er, wie die Welt aus der Sicht der Zentralbanken funktioniert, wie normale Menschen von dieser Politik betroffen sind, was wir von digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs) erwarten können und vieles mehr.

Wie Zentralbanker die Welt regieren

In seinem Buch „Princes of the Yen“ beschreibt Werner, wie eine kleine Gruppe von Insidern innerhalb der Zentralbank die ganze Show steuert. Zwar lenken sie die Aufmerksamkeit der Medien auf die Zinssätze, doch das ist nur ein Täuschungsmanöver. Sie konzentrieren sich nicht auf den Preis des Geldes, sondern auf die Geldmenge, gemessen an der Menge der Kreditschöpfung.

Diese winzige Kerngruppe von Insidern wird mit Anfang 30 ausgewählt, wenn sie in die Bank von Japan eintritt, und ihnen wird gesagt, dass sie in 30 Jahren Gouverneur der Bank werden. Sie werden als die „Prinzen“ bezeichnet. Sie kontrollieren die Boom- und Bust-Zyklen in Japan, indem sie die Kreditmenge steuern.

Ähnliche Gruppierungen gibt es auch in anderen Zentralbanken, sagt Werner, und diese Zentralbanker sind nicht für ihre Handlungen verantwortlich. Sie nutzen diese Macht, um Ereignisse herbeizuführen, die ihren eigenen Zwecken dienen (die in der Regel mit dem Ausbau ihrer eigenen Macht verbunden sind).

Im Jahr 2003 warnte Werner, dass die Europäische Zentralbank (EZB) „ein Monster“ sei, das durch Bankkredite getriebene Vermögensblasen und Immobilienblasen erzeugen würde, gefolgt von Bankenkrisen und Rezessionen, und genau das ist passiert.

Der Plan der Zentralbanken, das globale Finanzwesen zu monopolisieren

Werner weist darauf hin, dass die Zentralbanken die CBDCs zwar als digitale Währung anpreisen, dass es aber schon seit Jahrzehnten digitale Währungen gibt, dass also der digitale Aspekt dieser Währung nichts Neues ist. Bargeld – Banknoten und Münzen aus Papier – machen nur einen kleinen Teil – in den meisten Ländern etwa 3 % – der gesamten Geldmenge aus. Der Rest ist digital.

Heute sind nur noch die Zentralbanken befugt, Banknoten auszugeben, aber 97 % des Geldes wird von normalen Banken durch Kreditvergabe geschaffen. Sie dürfen keine Papierscheine ausgeben. Stattdessen stellen sie Einzahlungen auf Ihr Bankkonto aus, die digital sind. Man könnte also sagen, dass wir seit Jahrzehnten eine digitale Bankwährung (BDC) verwenden, so Werner.

Der Unterschied zwischen BDCs und CBDCs ist der zentralisierte Aspekt. Was jetzt passiert, ist, dass die Zentralbanken, die die Banken regulieren, in direkten Wettbewerb mit den Banken treten, die sie regulieren. Werner vergleicht dies mit dem Eintritt des Schiedsrichters in ein Spiel. Das macht es natürlich zu einem unfairen Spiel.

„Das ist eine große Gefahr“, sagt Werner zu Cummins. „Und Sie können sehen, wohin das führt. Wenn wir digitale Zentralbankwährungen zulassen, werden sie früher oder später die Konkurrenz aus dem Privatsektor verdrängen. Sie werden die Banken verdrängen. Und natürlich haben wir auch dieses andere Problem … dass jedes Mal, wenn wir eine Bankenkrise und eine Finanzkrise haben, die Regulierungsbehörden mehr Macht bekommen, weil sie jedes Mal argumentieren: ‚Oh, das ist jetzt passiert, es ist anders als vorher und das liegt daran, dass wir noch nicht genug Macht haben. Wir müssen mehr Befugnisse haben“ … Das ist ein moralisches Risiko der Regulierung. Wenn die Regulierungsbehörde für ihr Versagen belohnt wird … können Sie sicher sein, dass wir mehr Krisen haben werden, weil sie mehr Befugnisse erhalten. Jetzt wollen sie CBDCs einführen, und natürlich ist der beste Zeitpunkt aus ihrer Sicht … eine weitere Bankenkrise, so dass die Leute ihr Geld aus den Banken abziehen wollen … Das ist der einfachste Weg, dies einzuführen, was bedeutet, dass wir jetzt einen massiven Anreiz für die Regulierungsbehörden, für die zentralen Planer haben, eine weitere große Finanzkrise zu erzeugen, damit sie dann die Macht übernehmen können. Das ist dann natürlich das Ende, denn das Bankensystem wird sich davon nicht erholen. Wollen wir wirklich, dass die Zahl der Banken so weit zurückgeht, dass es nur noch eine einzige Bank gibt? In den etwa 23 Jahren ihres Bestehens hat die EZB in Europa bereits etwa 5.000 Banken vernichtet, und das waren nicht die Großen … Auch in Amerika sind Tausende von Banken verschwunden, und natürlich werden sie von JP Morgan und Co. aufgesaugt, so dass sie einfach zu großen, fetten Megabanken werden … Es sieht so aus, als ob die EZB die einzige Bank sein wird, die sie in Europa noch haben wollen, und das wird passieren, wenn wir CBDCs zulassen. Also müssen wir jetzt wirklich aufstehen und sagen: ‚Wir brauchen das nicht; wir haben bereits digitale Währungen, vielen Dank.'“

Wahrgenommener Bedarf für CBDCs muss fabriziert werden

Die Zentralbanker wissen, dass sie kreativ werden müssen, denn CBDCs haben „kein überzeugendes Wertversprechen“, d. h. es gibt keinen wahrgenommenen Bedarf für sie.

Sie haben also die wenig beneidenswerte Aufgabe, uns eine Lösung für ein Problem zu verkaufen, das wir nicht haben, während sie gleichzeitig versuchen, die Tatsache zu verbergen, dass das, was sie vorschlagen, ein digitales Sklavensystem ist, bei dem sie die volle Kontrolle darüber haben, ob, wann und wo man das verdiente Geld ausgeben kann.

Wie in dem Interview erwähnt, ist dies auch der Grund, warum sie die CBCDs noch nicht vollständig eingeführt haben. Sie müssen den Bedarf erst schaffen oder fabrizieren, und das wird wahrscheinlich eine Reihe von Finanzkrisen sein, die das Vertrauen in die Banken beschädigen.

„Bei CBDCs entscheidet die Zentralbank, ob, wann und wie Sie Ihr Geld ausgeben dürfen, und kann diese monetäre Kontrolle nutzen, um die Einhaltung aller globalen Governance-Agenden durchzusetzen.“

Es gibt auch technische Fragen, die geklärt werden müssen. Wenn der Strom abgestellt wird, kann man immer noch Bargeld verwenden. Nicht so bei CBDCs. Ein Netz von Technologien muss gleichzeitig funktionieren, damit die CBDCs wie vorgesehen funktionieren. Und aufgrund der Zentralisierung ist das System nicht nur komplexer, sondern auch weit weniger widerstandsfähig.

Und schließlich ist da noch die Frage des Vertrauens. Einem in dem Interview zitierten Bericht zufolge sind die europäischen Bürger misstrauisch und vermuten, dass Regierungen und Zentralbanken die Transaktionen mit Hilfe von CBDCs überwachen, kontrollieren und einschränken wollen. Und damit haben sie völlig recht. Das ist es, wozu CBDCs letztendlich dienen, also müssen die zentralen Planer herausfinden, wie sie diese Absicht verbergen oder sie irgendwie als gute Sache verkaufen können.

CBDCs sind ein Mechanismus zur Bevölkerungskontrolle

Am 19. Oktober 2020 erklärte Agustin Carstens, Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) – der Zentralbank der Zentralbanken – die Absicht hinter dieser neuen zentral gesteuerten digitalen Währung:

„Bei unserer Analyse von CBDC, insbesondere bei der allgemeinen Verwendung, tendieren wir dazu, die Gleichwertigkeit mit Bargeld herzustellen, und da gibt es einen großen Unterschied. Bei Bargeld wissen wir zum Beispiel nicht, … wer heute einen 100-Dollar-Schein benutzt. Wir wissen nicht, wer heute den 1.000-Peso-Schein benutzt. Ein wesentlicher Unterschied zum CBDC besteht darin, dass die Zentralbank die absolute Kontrolle über die Regeln und Vorschriften hat, die die Verwendung dieses Ausdrucks der Zentralbankhaftung bestimmen. Außerdem werden wir über die Technologie verfügen, um dies durchzusetzen. Diese beiden Punkte sind extrem wichtig, und das macht einen großen Unterschied in Bezug auf das, was Bargeld ist.“

Wie Werner erläutert, hat der Emittent des CBDC, die Zentralbank, die Befugnis zu entscheiden, ob Sie Ihr eigenes Geld verwenden können. Im Grunde muss man die Erlaubnis beantragen, es für einen bestimmten Kauf zu verwenden, und dieser Antrag kann abgelehnt werden.

„Es handelt sich also um eine bedingte Währung, die darauf basiert, dass man diese Genehmigung tatsächlich erhält“, sagt Werner. „Wenn Sie nun ein Kritiker der Regierungspolitik oder ein Kritiker der Zentralbanken sind, könnte das schwierig werden. Oder wenn Sie es wagen, die 15-Minuten-Zone der Stadt zu verlassen, werden Sie vielleicht feststellen, dass es nicht funktioniert. Natürlich … werden sie sich Ausreden einfallen lassen, warum du nicht tun kannst, was du tun willst. Sie werden dir nie den wahren Grund nennen, aber der offizielle Grund ist wahrscheinlich so etwas wie dein Kohlenstoff-Fußabdruck, was ein weiteres vages Konzept ist … Für jede Banktransaktion erhalten Sie eine CO2-Bewertung oder eine quantifizierte Zahl, und wenn Sie dann Ihr allgemeines Budget aufgebraucht haben, können Sie es nicht mehr verwenden. Ich meine, man kann sich eine ganze Reihe von Konzepten ausdenken. Das Problem des CBDC ist, dass die Zentralbank die Macht hat – und im Wesentlichen wird es eine willkürliche Macht sein – zu sagen, ja oder nein zu dem, was Sie mit dem Geld machen wollen, von dem Sie dachten, es sei Ihr Geld.“

Außerdem können Sie sicher sein, dass es niemanden gibt, bei dem Sie sich beschweren können, wenn Ihre CBDCs versehentlich abgeschaltet werden oder wenn ein Kaufversuch abgelehnt wird und Sie Einspruch erheben wollen. Sehen Sie sich nur an, wie schwierig es ist, ein Problem mit einem unserer Social-Media-Unternehmen zu lösen.

Das CBDC-System wird weitaus größer, komplexer und automatisierter sein als jedes andere Social-Media-Unternehmen auf diesem Planeten. Das meiste wird von Algorithmen und künstlicher Intelligenz gesteuert werden, ohne jeglichen menschlichen Input. „Es gibt kein wirkliches Recht auf Einspruch“, sagt Werner. „Das wird die Realität sein.“

CBDCs brauchen digitale ID

Viele vermuten, dass die COVID-Pandemie ein Vorwand war, um die Einführung eines digitalen „Impfpasses“ zu legitimieren, der dann in einen digitalen Ausweis umgewandelt werden kann.

Die Weltgesundheitsorganisation führt jetzt einen internationalen Impfpass ein, der auf dem digitalen Gesundheitszertifikat der Europäischen Union basiert, obwohl dies medizinisch keinen Sinn macht, da die COVID-Impfung weder eine Infektion noch eine Übertragung verhindern kann und dieser Pass schließlich mit den CBDCs verknüpft werden wird. Daran gibt es keinen Zweifel, sagt Werner.

Vorsätzliche Inflation

Um auf das Finanzwesen im Allgemeinen zurückzukommen: Viele Menschen auf der ganzen Welt sind von der Inflation betroffen. Werner zufolge ähnelt das, was wir jetzt erleben, dem, was in den 1970er Jahren geschah, als die Hyperinflation eine andere große wirtschaftliche Umstellung überdeckte, nämlich den Übergang von einer goldgedeckten Währung zu einer durch dünne Luft gedeckten Fiat-Währung.

„Das offizielle Narrativ lautet wieder einmal, wie in den 70er Jahren … es gibt einen Krieg, und als Folge davon gibt es eine Art Energieembargo. In den 70er Jahren war es das OPEC-Embargo. Infolgedessen stiegen die Energiepreise sprunghaft an, und wir bekamen eine Inflation. Deshalb hatten wir in den 70er Jahren eine Inflation und auch 2021 wieder, mit einer Art Höchststand [Ende 2022]. Das ist das offizielle Narrativ. Wenn man sich die Daten anschaut, stellt man leider fest, dass dies nicht der Fall ist. Die Inflation erreicht ihren Höhepunkt im Wesentlichen in beiden Zeiträumen … vor dem Krieg. In den 70er Jahren war der Krieg Mitte Oktober 1973, [aber] die Ölpreise stiegen nicht – noch nicht. Henry Kissinger musste nach Saudi-Arabien fliegen und den Ölminister dazu bringen, den Ölpreis zu vervierfachen, was im Januar ’74 geschah. In vielen Ländern hatte die Inflation zu diesem Zeitpunkt bereits ihren Höhepunkt erreicht und ging zurück, so dass das Timing nicht stimmte. In ähnlicher Weise war die Inflation in jüngster Zeit bereits vor der Militäraktion [Russlands] in der Ukraine beträchtlich, so dass das nicht funktioniert. Und natürlich sind die Öl- und Energiepreise immer noch gefallen und viel niedriger. Warum haben wir also diese signifikante zweistellige Inflation? Es ist viel einfacher, und das gilt sowohl für die 70er Jahre als auch für die jüngste Ära. In den 70er Jahren sahen wir, dass die Zentralbanken plötzlich die Banken in allen großen Ländern dazu zwangen, die Geldschöpfung massiv auszuweiten. Überraschung, Überraschung. Wie sonst könnte man Inflation erzeugen? … Im März 2020 beschloss die Federal Reserve und gleichzeitig auch die anderen wichtigen Zentralbanken eine sehr spezifische Politik, die ziemlich ungewöhnlich ist. Normalerweise wird so etwas nur einmal pro Jahrhundert oder maximal zweimal pro Jahrhundert gemacht, es ist also nicht so etwas wie ‚Oh, das haben wir aus Versehen gemacht‘. Es ist sehr spezifisch. Es muss beabsichtigt sein, und es gibt Beweise dafür, dass es beabsichtigt ist.“

Quantitative Lockerung

Wie Werner erläutert, schaffen die Banken durch Kreditvergabe neues Geld. In den 2000er Jahren pumpten die Banken dieses neue Geld in die Immobilienmärkte, was zu einem Anstieg der Immobilienpreise führte. Schließlich entsteht eine Blase, und wenn diese platzt, bricht das System zusammen und die Banken stellen die Kreditvergabe ein, was zu einer Verlangsamung der gesamten Wirtschaft führt.

Die von Werner entwickelte Geldpolitik, die quantitative Lockerung, hat zwei Aspekte. Der erste, QE1 genannt, sieht vor, dass die Zentralbank einspringt und notleidende Vermögenswerte im Bankensystem zum Nennwert aufkauft. Damit wird das Problem der Banken gelöst, und sie erhalten wieder eine solide Bilanz.

Das reicht jedoch nicht aus, um sie dazu zu bringen, die Kreditvergabe wieder zu erhöhen. Daher kann die Zentralbank mit QE2 die Banken dazu zwingen, mehr Geld zu schaffen und es in die Wirtschaft zu pumpen. Er erklärt, wie das funktioniert:

„Wenn eine Zentralbank etwas vom Nicht-Bankensektor kauft, z. B. den Verkäufer dieser Immobilie, wie kommt sie dann an das Geld? Nun, die Zentralbank überweist es auf ihr Bankkonto, was bedeutet, dass sie plötzlich Geld auf ihrem Bankkonto haben, das eigentlich von der Bank geschaffen wird, weil sie eine Buchung auf ihrem Reservekonto bei der Zentralbank erhält. So funktioniert es also, und so kann die Zentralbank Geld direkt in die Wirtschaft pumpen. Das waren die beiden Formen von QE … Im Jahr 2008, als [der Immobilienmarkt] in Amerika zusammenbrach, sagte Bernanke: „Oh, der Werner-Vorschlag QE, ja, das machen wir, und sie haben es sofort gemacht, während sie selbst in Europa die Feinheiten nicht verstanden haben. [Sie dachten, sie kaufen einfach Vermögenswerte, alles. So dauerte es in Europa viel länger, bis die Krise von 2008 überwunden war, während sich Amerika sehr schnell erholte, weil … die Fed den Banken die notleidenden Vermögenswerte fast zum Nennwert abkaufte, so dass die Banken plötzlich auf einen Schlag gesund waren. Aber die zweite Empfehlung wurde trotzdem nicht befolgt, weil sie es nicht für nötig hielt. Nun gut, es dauerte zwei Jahre, bis die Banken die Kreditvergabe deutlich erhöhten.“

Die quantitative Lockerung wurde absichtlich falsch eingesetzt

Im März 2020 hat die US-Notenbank QE wieder eingeführt, aber dieses Mal falsch und laut Werner absichtlich. Er erzählt Cummins:

„Im Jahr 2020, im März, hat die Federal Reserve QE2 zu einem Zeitpunkt eingeführt, als es der Wirtschaft eigentlich gut ging. Das Wachstum war in Ordnung. Das Wachstum der Bankkredite lag bei 5 bis 6 %. Es gab keine Deflation. Dies war eine Empfehlung für Deflation und für eine schrumpfende Wirtschaft … Sie führten QE2 durch, und es kam zu einer massiven Expansion, wobei die Federal Reserve Vermögenswerte des privaten Sektors von Nicht-Banken aufkaufte und so die Banken zwang, Kredite zu schaffen – und zwar in einem völlig neuen Ausmaß, dem größten der Nachkriegszeit. Gleichzeitig gab es im Jahr 2020 staatliche Beschränkungen. Wenn man das Angebot reduziert, aber die Anleihen durch Geldschöpfung massiv erhöht, indem man dieses Geld in die Wirtschaft einbringt (was 2008 nur eine buchhalterische Transaktion war, es gab kein neues Geld, so dass es keine Inflation auslöste) … wird es zu einer Inflation kommen. Ich habe davor gewarnt, dass es zu einer Inflation führen wird. Die meisten Kommentatoren dachten – weil sie den Unterschied zwischen QE nicht verstehen -, dass es in Ordnung sein wird [wie 2008] … Nein, es ist völlig anders … Die rauchende Waffe ist dies. Woher wissen wir, dass dies wirklich beabsichtigt war? Nun, es handelt sich um eine sehr spezifische Politik, die nur sehr selten angewandt wird [und doch] haben alle Zentralbanken es plötzlich getan … Der andere Beweis ist, dass kurz vor der COVID, im August 2019 … die jährliche Zentralbanker-Konferenz BlackRock, den größten Vermögensverwalter der Welt, eingeladen hat, und BlackRock machte einen Vorschlag. Sie sagten, es wird eine weitere Krise geben … aber dieses Mal sollten wir Inflation erzeugen … Die Andeutung ist unausgesprochen. Die Krise wird deflationär sein, deshalb müssen wir Inflation schaffen … und so werden wir es machen, und sie zitierten meinen Vorschlag, ohne meinen Namen zu nennen … [Sie sagten] wir müssen die Finanzpolitik durch Geldschöpfung unterstützen und die Zentralbank dazu bringen, direkt Geld in die Wirtschaft zu pumpen, was man durch den Ankauf von Vermögenswerten aus dem Nicht-Bankensektor tun kann. Und woher wissen wir, dass es das ist, was die Fed im März 2020 getan hat? Wir haben die Daten. Und es gibt noch einen weiteren Faktor. Die Federal Reserve beauftragte Blackrock im März 2020 mit dem Kauf von Vermögenswerten … Diese Inflation wird also ganz bewusst von den Zentralbanken, von den zentralen Planern geschaffen. Wie werden wir sie dafür bestrafen? Oh, geben wir ihnen noch mehr beispiellose Macht über alles, über das Leben auf der Erde, durch digitale Zentralbankwährungen.“

Empfehlungen für das weitere Vorgehen

Werner zufolge wurde die Inflation in den 1970er Jahren genutzt, um den Übergang vom goldgedeckten Dollar zum Petrodollar zu vertuschen. Heute glaubt er, dass die Inflation dazu dient, den Zerfall des Petrodollars und den Übergang zu einem neuen CBDC-System zu vertuschen.

Leider wird ihnen das gelingen, wenn wir es nicht irgendwie aufhalten. Um Ihr Vermögen vor dieser absichtlich geschaffenen Inflation zu schützen, empfiehlt Werner den Kauf von physischem Gold und Silber. Außerdem fordert er jeden auf, „mehr in den lokalen Gemeinschaften zu tun“.

„Wenn wir auf lokaler Ebene zusammenarbeiten, kann das eine sehr widerstandsfähige Struktur schaffen, und dann können wir alles, was wir wollen, als Zahlungsmittel verwenden. Wir können eine lokale Währung haben, ein goldbasiertes System, ein silberbasiertes System oder wir können einfach eine lokale Gemeinschaftsbank haben … und dann können Sie Ihre eigene Kreditschöpfung vor Ort haben. Da die Zentralplaner die Anzahl der Banken reduzieren wollen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Menschen, die über ein wenig Kapital verfügen, vorzutreten und zu sagen: „Lasst uns Gemeinschaftsbanken gründen. Hier sind fünf Millionen Euro, das ist das Minimum, das ihr braucht. [Mein] gemeinnütziges Unternehmen Local First hat das Know-how. Wir können die Banklizenz bekommen. Wir brauchen Leute, die jetzt vortreten. Wir werden vor Ort Community Banks gründen und die Banken genehmigen lassen. Das kann der Kern einer lokalen Wirtschaft sein … Es zeigt auch, dass dieses Dezentralisierungssystem viel besser ist, weil die lokalen Banken vor Ort verantwortlich sind. Gemeinschaftsbanken können entweder mit einer lokalen Wohltätigkeitsorganisation strukturiert werden, so dass alle Gewinne lokal in dieses geografisch begrenzte Gebiet fließen. Deutschland ist seit 200 Jahren erfolgreich, weil 80 % seiner Banken lokale, gemeinnützige Gemeinschaftsbanken sind, die nur vor Ort Kredite vergeben … Diese kleinen Firmen sind hochproduktiv … sie können ständig aufrüsten, weil die örtliche Bank ihnen immer Kredite gibt, um die neueste Technologie zu bekommen. Deshalb ist die Produktivität in Deutschland viel höher als zum Beispiel im Vereinigten Königreich, aber das wird natürlich von den Zentralplanern bedroht. Sie wollen sie zwingen, zu fusionieren. Aber im Grunde müssen wir neue Banken gründen, und wir glauben, dass wir das schaffen können, wenn wir schnell handeln. Jetzt, in den kommenden zwei Jahren, müssen wir das wirklich in Gang bringen.“

