Wie in der Ukraine, so auch in Taiwan

Von Brian Berletic: Er ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor, der vor allem für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“ schreibt.

So wie die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten durch die Umwandlung der Ukraine in einen hochmilitarisierten Stellvertreter westlicher Militärmacht eine existenzielle Bedrohung für Russland geschaffen haben, so wird auch auf der Insel Taiwan eine solche Bedrohung gegenüber Peking bewusst und systematisch geschaffen.

Seit 2014 haben die Vereinigten Staaten sowohl in der Ukraine als auch in Taiwan Regime an die Macht gebracht, die den Status quo zwischen beiden Gebieten und Russland bzw. China gestört haben.

Während sich 2014 viel Aufmerksamkeit auf die Machtübernahme militanter Nazis in Kiew richtete, ebnete die von den USA geförderte „Sunflower-Bewegung“ ebenfalls den Weg für eine von den USA unterstützte politische Ordnung, die in Teipei die Macht übernahm.

Seitdem haben die USA weitere Milliarden Dollar in die Einmischung und Umgestaltung der politischen Strukturen sowohl der Ukraine als auch Taiwans sowie in Waffen in Milliardenhöhe gesteckt. Darüber hinaus haben sowohl die Ukraine als auch Taiwan US-Streitkräfte aufgenommen, um das Militär in beiden Gebieten auszubilden.

Während die US-Militärausbildung in der Ukraine mehr oder weniger offen stattfand, erfolgte die Stationierung von US-Streitkräften in Taiwan, einem Gebiet, das die USA als chinesisch anerkennen oder das von Peking als chinesisch wahrgenommen wird, relativ unauffällig.

Ende 2021 jedoch würde Voice of America in einem Artikel mit dem Titel „US Nearly Doubled Military Personnel Stationed in Taiwan This Year“ zugeben:

Die Vereinigten Staaten haben ihre inoffizielle Militärpräsenz in Taiwan im vergangenen Jahr verdoppelt, was Fachleute als das jüngste Signal an China bezeichnen, dass Taiwans Zukunft eine Priorität bleibt. Die Aufstockung von 20 auf 39 Soldaten zwischen dem 31. Dezember und dem 30. September erfolgte ohne großes Aufsehen, fiel aber mit einer seltenen öffentlichen Bestätigung von Präsidentin Tsai Ing-wen im Oktober zusammen, dass das US-Militär eine kleine Präsenz in Taiwan unterhält.

Nach Angaben des Defense Manpower Data Center des Pentagons sind derzeit 29 Marinesoldaten im aktiven Dienst sowie zwei Angehörige der Army, drei der Navy und fünf der Air Force.

Die Vereinigten Staaten erkennen, wie praktisch alle anderen Nationen der Erde, Pekings „Ein-China-Politik“ an. Auf der offiziellen Website des US-Außenministeriums heißt es unter der Überschrift „US Relations with Taiwan“ (Beziehungen der USA zu Taiwan):

Die Vereinigten Staaten und Taiwan unterhalten eine solide inoffizielle Beziehung. Im gemeinsamen Kommuniqué von 1979 zwischen den USA und der VR China wurde die diplomatische Anerkennung von Taipeh auf Peking übertragen. In dem gemeinsamen Kommuniqué erkannten die Vereinigten Staaten die Regierung der Volksrepublik China als die alleinige rechtmäßige Regierung Chinas an und bestätigten damit die chinesische Position, dass es nur ein China gibt und Taiwan ein Teil Chinas ist.

Um zu verdeutlichen, dass die Vereinigten Staaten Taiwan nicht als irgendeine Art von Nation anerkennen, unterhalten die USA keine Botschaft auf der Insel und unterhalten stattdessen inoffizielle Beziehungen zur dortigen Verwaltung über das sogenannte „American Institute in Taiwan“ (AIT).

Auch das US-Außenministerium behauptet:

Die Vereinigten Staaten unterstützen die Unabhängigkeit Taiwans nicht.

Und dass:

Die Vereinigten Staaten bestehen auf der friedlichen Beilegung der Differenzen zwischen beiden Seiten der Taiwan-Straße, lehnen einseitige Änderungen des Status quo durch eine der beiden Seiten ab und ermutigen beide Seiten, ihren konstruktiven Dialog auf der Grundlage von Würde und Respekt fortzusetzen.

Trotz dieser Behauptungen und der Tatsache, dass die US-Regierung genau weiß, wie empfindlich Peking auf Taiwan reagiert, provoziert sie absichtlich eine Krise zwischen dem chinesischen Festland und seinem Inselgebiet Taiwan. Die USA fördern zwar nicht offiziell die „Unabhängigkeit“ Taiwans, aber sie schaffen die Voraussetzungen dafür.

Eine weitere absichtliche Provokation

So wie die USA in der Ukraine rote Linien überschritten haben, die die USA und ihre Verbündeten seit Jahrzehnten anerkennen und über die sie sich völlig im Klaren sind, planen die USA erneut, Pekings rote Linien in Bezug auf Taiwan vollständig zu überschreiten. Die USA werden dies tun, wohl wissend, dass sie damit einen weiteren tödlichen Konflikt heraufbeschwören, aber sie sind absolut zuversichtlich, dass sie die öffentliche Wahrnehmung so manipulieren können, dass Peking, falls und wenn China reagiert, in einem ähnlichen oder noch schlimmeren Licht dargestellt wird, wie es Russland jetzt in Bezug auf die Ukraine ist.

Zu diesem Zweck stellen die Anzahl und die Vielfalt der Waffen, die die USA nach Taiwan schicken, nicht nur eine direkte Bedrohung für die nationale Sicherheit Chinas dar, sondern fügen sich auch in eine umfassendere Strategie der militärischen Einkreisung ein, mit der die USA das chinesische Territorium im gesamten indopazifischen Raum bedrohen.

Bloomberg stellte Mitte 2021 in seinem Artikel „First Taiwan Arms Sale in Biden Administration Is Approved“ fest:

Die Biden-Administration hat ihren ersten Waffenverkauf an die Insel-Demokratie Taiwan genehmigt, ein potenzielles 750-Millionen-Dollar-Geschäft, inmitten wachsender Spannungen mit China.

Laut einer Mitteilung des Außenministeriums an den Kongress vom Mittwoch sollen 40 neue Panzerhaubitzen des Typs M109 und fast 1.700 Bausätze zur Umwandlung von Projektilen in präzisere GPS-gesteuerte Munition an Taiwan verkauft werden.

Der Artikel erinnert auch an andere, relativ neue US-Waffenverkäufe an Taiwan:

Das neue Paket folgt auf hochkarätige Verkäufe an Taiwan, die im letzten Jahr der Trump-Administration genehmigt wurden, darunter 66 neue F-16 Block 70-Flugzeuge von Lockheed Martin Corp. und ein potenzieller Verkauf von Harpoon-Schiffsabwehrraketen von Boeing Co. im Wert von 2,4 Milliarden Dollar für die Küstenverteidigung. Ein weiteres Paket, das erst spät in der Trump-Administration geschnürt wurde, umfasst 135 SLAM-Landraketen (extended-range land attack missiles) von Boeing im Wert von 1 Mrd. USD, wenn der gesamte Verkauf zustande kommt, 436 Mio. USD für mobile Himars-Artillerieraketensysteme von Lockheed und 367 Mio. USD für Überwachungs- und Aufklärungssensoren von Raytheon Technologies Corp. für den Einbau in Flugzeuge. Seit 2010 haben die USA Waffenverkäufe in Höhe von mehr als 23 Milliarden Dollar an Taiwan angekündigt.

Kürzlich berichtete Reuters in seinem Artikel 2022, „US billigt 100 Millionen Dollar Verkauf für Taiwan Raketen-Upgrades“:

Die Vereinigten Staaten haben einen möglichen Verkauf von Ausrüstung und Dienstleistungen im Wert von 100 Millionen Dollar an Taiwan genehmigt, um ihr Patriot-Raketenabwehrsystem zu erhalten, zu pflegen und zu verbessern, teilte das Pentagon am Montag mit und zog damit eine wütende Vergeltungsdrohung aus Peking auf sich.

Obwohl diese Waffenverkäufe als „defensiv“ dargestellt werden, sind sie Teil der umfassenderen Militarisierung der Region durch Washington und insbesondere der militärischen Einkreisung Chinas selbst.

Der vom US-Außenministerium finanzierte Sender Radio Free Asia (RFA) gibt in einem Artikel aus dem Jahr 2021 mit dem Titel „US Indo-Pacific Command Proposes New Missile Capabilities to Deter China“ zu:

Das US-Militär hat dem US-Kongress mitgeteilt, dass es neue Fähigkeiten für Präzisionsschläge, Luft-Raketenabwehr und andere Fähigkeiten benötigt, um China im indopazifischen Raum zu begegnen – ein Zeichen für den sich verschärfenden militärischen Wettbewerb zwischen den beiden rivalisierenden Nationen.

In dem Artikel wird dies weiter ausgeführt:

Die Bewertung fordert „die Aufstellung einer integrierten gemeinsamen Streitkraft mit Präzisionsschlagnetzwerken“ entlang der sogenannten ersten Inselkette – was sich auf die Raketenschlagskapazitäten bezieht – und eine integrierte Luft-Raketenabwehr in der zweiten Inselkette, berichtet USNI News. Das Dokument fordert außerdem „eine verteilte Streitkräftelage, die die Fähigkeit bietet, Stabilität zu bewahren und, falls erforderlich, Kampfeinsätze über längere Zeiträume durchzuführen und aufrechtzuerhalten“.

Die erste Inselkette bezeichnet Landgebiete im westlichen Pazifik, die sich von Japan über Taiwan bis hin zu den Anrainerstaaten des Südchinesischen Meeres wie den Philippinen und Indonesien erstrecken. Die zweite Inselkette erstreckt sich weiter östlich und beginnt in Japan und reicht bis nach Guam.

Die US-Waffenverkäufe an Taiwan haben also nichts mit Taiwans tatsächlicher Verteidigung zu tun. Wenn Peking die Wiedervereinigung Taiwans mit Gewalt anstreben würde, könnte Taiwan nichts tun, um dies militärisch zu verhindern. Taiwan jedoch als Teil eines größeren, von den USA kontrollierten, integrierten Netzwerks für Präzisionsschläge ist ein offenes Eingeständnis Washingtons, das nicht nur den Wunsch äußert, chinesisches Territorium mit einer sofortigen Positionierung von Offensivwaffen in der gesamten Region zu bedrohen, sondern auch ein fast offenes Eingeständnis, Taiwan als Teil dieser Vorbereitungen zu nutzen.

Zwar erkennen die USA offiziell die „Ein-China-Politik“ an und bestreiten offiziell, dass sie die „Unabhängigkeit“ Taiwans unterstützen, doch ihre fortgesetzte Militarisierung Taiwans ist fast schon eine gegenteilige Erklärung.

Diese unmittelbare Bedrohung der nationalen Sicherheit Chinas, die von den USA durch die Bewaffnung und politische Kontrolle Taiwans hervorgerufen wird, wird durch die politische, wirtschaftliche und sogar verdeckte militärische Kampagne der USA zum Angriff auf Chinas „Belt and Road“-Initiative und deren Rückgängigmachung noch verschlimmert, so dass der chinesische Handel in hohem Maße von den Seewegen abhängt, die Amerikas militärische Einkreisung Chinas im Indopazifik bedrohen und potenziell abschneiden könnte.

US-Politikpapiere wie ein Papier der RAND Corporation aus dem Jahr 2016 mit dem Titel „War with China“ (Krieg mit China) legen dar, wie ein konventioneller militärischer Konflikt, der sich auf die Unterbrechung des chinesischen Seeverkehrs, u. a. durch eine Seeblockade, konzentriert, eine der wenigen Optionen Amerikas ist, um zu verhindern, dass China die USA wirtschaftlich und damit auch militärisch und politisch überflügelt. In dem Papier aus dem Jahr 2016 wurde festgestellt, dass sich das Zeitfenster für diese Möglichkeit im Jahr 2025 schließt. Es könnte sich sogar noch früher schließen – was die zunehmend provokativen Schritte Washingtons in Bezug auf Taiwan erklärt.

Der jüngste Besuch des ehemaligen US-Außenministers Mike Pompeo in Taiwan verdeutlicht die zunehmend aggressive Haltung der US-Politik und die Dringlichkeit, mit der Washington versucht, Peking zu provozieren.

In einem Artikel mit der Überschrift „Pompeo drängt die USA, den Taiwanesen zu helfen, sich jetzt zu verteidigen“, zitiert Taiwan News die Krise in der Ukraine und stellt eine Verbindung zu den Beziehungen der USA zu Taiwan her und zeigt, wie ein ähnlicher Prozess ablaufen könnte.

Der Artikel behauptet:

Pompeo kritisierte die Biden-Administration dafür, dass sie in Bezug auf die Verteidigung der Ukraine „zu spät, zu langsam, zu klein auf Schritt und Tritt“ sei. Er bezeichnete Bidens offensichtliche Schwäche und Langsamkeit bei der Reaktion als „provokativ“. Dann wandte er sich Taiwan zu und bekräftigte seine Überzeugung, dass die USA die Unabhängigkeit Taiwans anerkennen sollten. „Jeder weiß, dass Taiwan nie ein Teil des kommunistischen Chinas gewesen ist. Das wollen sie auch nicht sein“, fügte er hinzu.

Pompeo argumentierte, dass die USA nicht den gleichen Fehler machen dürften, indem sie die Unterstützung für Taiwan hinauszögerten. „Wir sollten die Dinge tun, die wir im letzten Sommer für das ukrainische Volk nicht getan haben“.

Während sich viele damit zufrieden geben, dass Pompeos Besuch „persönlich“ war und nicht die Außenpolitik der USA widerspiegelt, ist es klar, dass Pompeo das Wasser testet, indem er öffentlich eine Politik verkündet, die die USA offensichtlich seit Jahrzehnten in Bezug auf Taiwan verfolgen, und zwar über mehrere Präsidentschaften hinweg, einschließlich der von Barack Obama, Donald Trump und jetzt von Joe Biden.

Die Lösung der Krise in der Ukraine wird Washingtons nächsten Schritt in Bezug auf Taiwan maßgeblich bestimmen. Washington könnte – wenn es glaubt, dass die Zeit nicht auf seiner Seite ist – gegen China über Taiwan genauso vorgehen wie gegen Russland über die Ukraine, wenn sich die aktuelle Krise weiter zuspitzt. Es ist kein Geheimnis, dass die US-Planer im Pentagon die militärischen Fähigkeiten der USA aufrechterhalten haben, um mehrere Krisen auf der ganzen Welt gleichzeitig zu bewältigen. Die Vorstellung, dass China den Westen überflügeln und sich das Zentrum der Weltmacht auf unbestimmte Zeit nach Osten verlagern könnte, mag für Washington zwar extrem erscheinen, wird aber nicht nur als extrem, sondern auch als inakzeptabel angesehen.

Analysten, politische Entscheidungsträger und normale Menschen tun diese Bedrohung als ihre eigene Torheit ab. Während Washington sich fragt, was es anders machen kann, wenn es Peking wegen Taiwan provoziert, sollte der Rest der Welt darüber nachdenken, was er falsch gemacht hat, als er Washington daran hinderte, Russland wegen der Ukraine zu provozieren, um eine Wiederholung dieses Prozesses in Asien zu verhindern.