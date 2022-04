Wird Viktor Orban das Haus, das Davos gebaut hat, zu Fall bringen?

Heute gehen die Ungarn an die Urnen, um über ihre Zukunft zu entscheiden. Was sie vielleicht nicht wissen, ist, dass sie dabei auch über die Zukunft des größten Teils des europäischen Kontinents entscheiden.

Der amtierende Ministerpräsident Viktor Orban bewirbt sich um seine vierte Amtszeit, nachdem er 12 Jahre lang an der Macht war, und er steht unter heftigem Widerstand von innen und außen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Orban in Brüssel verachtet wird.

Und wegen seines grundlegenden Sinns für Anstand und Nationalismus bedeutet das, dass er aus dem Amt entfernt werden muss, um die vollständige Konsolidierung der Macht mit der Europäischen Kommission und dem Europäischen Rat sicherzustellen.

Das geht nur, wenn er abgesetzt wird und eine von George Soros und der Davos Crowd kontrollierte Brüsseler Marionette seinen Platz einnimmt. Es gibt ein echtes Gefühl der Verzweiflung bei diesem Versuch, Orban abzusetzen.

Die Bildung einer lächerlichen Nicht-Orban-Koalition aus nicht weniger als sechs Parteien, von denen sich keine in den Mund pissen würde, wenn ihre Kehlen in Flammen stünden, ist pure Verzweiflung. Es ist die Apotheose der Davoser Strategie, schwache Koalitionen an die Macht zu bringen, die an den Nähten zerreißen können, deren Mitglieder aber auch so verliebt in die Macht sind, dass sie die Regierung nicht zum Einsturz bringen werden, wenn sich die öffentliche Meinung gegen sie wendet.

Auf diese Weise hat Davos die Machtübernahme von Mario Draghi in Italien eingefädelt. Die Fünf-Sterne-Bewegung schloss einen Deal mit den Demokraten, um die Lega zu verdrängen, obwohl die Umfragen völlig gegen eine solche Regierung sprachen, nachdem Matteo Salvini seine Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung im Jahr 2019 aufgekündigt hatte.

Die Mitglieder der deutschen „Ampel“-Koalition haben so gut wie keine Gemeinsamkeiten, aber die FDP zum Beispiel wird mit ihren sinkenden Umfragewerten von nur noch 8 % auf keinen Fall aus der Koalition aussteigen, auch wenn sie es könnte. Stattdessen sehen wir, wie Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner genau das tut, wofür er an die Macht gekommen ist, nämlich die Finanzwerke zu verhunzen und die Bühne für die Übertragung der Macht Deutschlands innerhalb der EU auf die EU vorzubereiten.

Aber all das wird zunichte gemacht, wenn Orban weitere vier Jahre lang gegen jede dumme und streitlustige Idee des Europäischen Rates sein Veto einlegen kann. Die EU hat Ungarn wegen seiner Anti-LGBT-Gesetze bereits finanzielle Sanktionen auferlegt und droht damit, Gelder aus dem EU-Haushalt zu blockieren.

Die EU hat die Polen bereits dazu gebracht, sich zu fügen, weil die Polen bei den Gaslieferungen von Deutschland abhängig sind, weil sie selbst unnachgiebig sind, wenn es darum geht, mit Russland Energieverträge abzuschließen.

Ungarn hingegen ist in Sachen Energie unabhängig von Brüssel, da es über den Turkstream-Zug, der nach Serbien und Ungarn führt, einen direkten Vertrag mit Gazprom für Erdgas abgeschlossen hat. Dies erklärt, warum die EU versucht, Serbien zu sanktionieren und den Fluss dieser Pipeline dort zu unterbrechen, wo sie das EU-Gebiet in Bulgarien durchquert.

Mit einem fiskalisch, monetär (sie sind nicht im Euro) und energetisch unabhängigen Ungarn gibt es wenig Argumente für den Verbleib in der EU, wenn Brüssel sie als Mitglieder zweiter Klasse behandeln wird. Orban und seine Regierung haben sich entschlossen geweigert, sich in den Russland/Ukraine-Konflikt einzumischen, obwohl die NATO ernsthaften Druck ausgeübt hat.

Dies hat Orban in den letzten Umfragen ebenso geholfen wie der Krieg selbst. Die natürliche Tendenz besteht darin, in Krisenzeiten die Führung nicht zu wechseln. Ich rechne also nicht damit, dass Orban große Schwierigkeiten haben wird, die Wahl zu gewinnen, wenn die Wahl auch nur annähernd „fair“ ist.

Und das ist der Knackpunkt des Konflikts.

Um die Frage zu beantworten, warum die Wahl nicht ‚fair‘ wäre, sollten wir uns die Folgen eines Orban-Sieges vor Augen führen.

Die Ungarn hätten einen starken Anreiz, ihre Unterstützung für die EU-Mitgliedschaft zurückzunehmen. Sie ist das einzige, was Orban innerhalb der EU-Machtstrukturen politisch wirklich lähmt.

Orban muss diese Wahl hinter sich bringen, um zu beweisen, dass Ungarn in der EU nicht besser dran ist als außerhalb der EU. Dann kann er seine Macht innerhalb der EU voll ausspielen, um jede weitere Ausweitung der EU-Aggression gegen Russland zu verlangsamen, wenn nicht gar zum Stillstand zu bringen.

Davos hat als Reaktion darauf versucht, die Angst vor einer russischen Expansion nach Westen zu schüren und Erinnerungen an das Leben unter dem Warschauer Pakt zu wecken, die bei vielen Europäern die Hauptquelle für die grundlegende Unterstützung der EU sind.

Putin hat seine Absichten sehr deutlich gemacht. Die Trennlinie sind für ihn die Republiken der ehemaligen UdSSR, nicht die Länder des Warschauer Pakts. Wie Dexter White in mehreren Podcasts (insbesondere in diesem) dargelegt hat, dem ich und andere wie The Saker zustimmen, hat Russland weder die Fähigkeit noch den Wunsch, seine Kräfte zu bündeln, selbst wenn es den Fluss Dnjepr in der Ukraine überschreiten wollte, geschweige denn Polen oder Ungarn.

Dieses Narrativ ist also reiner Angstporno für Wahlkampfzwecke.

Es riecht nach existenzieller Angst davor, wie eine Orban-Regierung aussehen könnte, die vier Jahre lang frei von weiterer Einmischung durch externe Kräfte ist. Und da die EU sich bereits weigert, Ungarn das Geld zu geben, das ihm nach den EU-Vorschriften zusteht, ist dies ein leichtes Argument für Orban, das er nach den Wahlen den Menschen vorbringen kann.

Wenn Ungarn sich gegen eine weitere europäische Integration wehrt, während Russland auf seinen Gebietsgewinnen in der Ukraine beharrt, wäre das für die meisten Visegrads ein schlagkräftiges Argument, dass es eine Chance für ein Leben gibt, ohne dass Russland oder die EU ihre Zukunft kontrollieren.

Hier besteht die Möglichkeit, dass ein neuer Block entsteht, der vielen dieser Binnenländer Zugang zur Ostsee, zum Schwarzen Meer und zum Mittelmeer verschafft, wenn sie ihre Angst vor Russland überwinden und den Blick nach Westen richten, um den Bedrohungen aus Brüssel zu begegnen.

Dies würde auch die Grenze ihres Kampfes gegen den Populismus markieren und die Möglichkeit eines politischen Erdbebens in Frankreich noch in diesem Monat schaffen, wenn Emmanuel Macron in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen gegen eine aufstrebende Marine LePen antritt.

Wenn Orban die erste Runde der Wahl gewinnt, wird es in Ungarn nach den Wahlen zu einer Menge Unfug kommen. Die OSZE wird ihr typisches Spiel mit voreingenommenen „Exit Polls“ spielen, um die Ergebnisse zu verfälschen und Unterschiede zwischen ihren Umfragen und den offiziellen Ergebnissen anzuführen, um die Stimmung gegen Orban vor Ort in Budapest zu schüren.

Wir sollten eine Wiederholung der Unruhen von 2020 in Minsk wegen der Ergebnisse in Weißrussland erleben. Ich behaupte nicht, dass Orban die Wahlurnen vollstopfen wird, wie es Lukaschenko wahrscheinlich getan hat (der das nicht nötig hatte), aber das wird das Narrativ sein, das in der gesamten westlichen Presse verbreitet wird.

Wir werden einer Desinformationskampagne der schlimmsten Art gegen Orban ausgesetzt sein. Sie wird um eine Größenordnung schlimmer sein als alles, was er in der Vergangenheit erlebt hat. Ich hoffe für ihn, dass er sich dieser Bedrohungen bewusst ist und über Notfallpläne verfügt.

Das werden wir diese Woche herausfinden.

Denn die Zukunft der EU hängt hier in der Schwebe, vor dem Hintergrund der Kräfte, die an ihr zerren und die die ganzen großen Pläne von Davos, die Welt für Eurotrash-Technokraten sicher zu machen, möglich machen.

Und wenn das nicht genug Anreiz für alle ist, bei dieser Wahl zu betrügen, zu lügen und zu stehlen, dann weiß ich nicht, was es ist.