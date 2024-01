Wie Israel das Hamas-‚Massaker‘ für seinen Völkermord ausnutzt

Gareth Porter

In den Tagen, nachdem die Hamas am 7. Oktober in israelische Kibbuzim in der Nähe des Gazastreifens eingedrungen war, spiegelten die Berichte der ausländischen Presse über die Geschehnisse weitgehend die israelische Interpretation der Ereignisse wider, wonach unschuldige Zivilisten von Hamas-Kämpfern vorsätzlich abgeschlachtet und zerstückelt wurden.

Diese Berichte waren extrem blutig: Babys wurden geköpft. Menschen wurden zerstückelt und absichtlich verbrannt. Und die Gesamtzahl der kaltblütig ermordeten unschuldigen Zivilisten soll sich auf bis zu 1.400 belaufen.

Die Israelis zogen schnell Parallelen zwischen der Hamas und dem Islamischen Staat mit seiner Verherrlichung des Tötens von Unschuldigen.

Eine Rekonstruktion der Art und Weise, wie diese Geschichte zum beherrschenden Thema in der frühen Presseberichterstattung wurde, zeigt jedoch, dass sie durch eine Entscheidung hochrangiger israelischer Beamter, einschließlich des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, absichtlich geschaffen wurde. Dazu wurden Geschichten über nicht existierende Gräueltaten erfunden und leichtgläubigen US-Nachrichtensendern untergeschoben.

Die Ursprünge der Hamas-Gräuelgeschichten

Die jetzt vorliegenden Beweise zeigen, dass die Geschichten über die Gräueltaten der Hamas im Kibbuz Kfar Aza und anderswo politisch motivierte Erfindungen waren. Wie und warum diese Gräuelgeschichten innerhalb weniger Tage nach der Offensive zur vorherrschenden politischen Realität wurden, ist eine wichtige politische Frage, die den israelisch-palästinensischen Konflikt im weiteren Sinne betrifft.

Die erste Erklärung für diese Geschichten ist, dass sie von privaten israelischen „First Responder“ (Erste Hilfe)-Organisationen stammten, die ein offensichtliches Eigeninteresse daran hatten, mit einer solchen Geschichte hausieren zu gehen: sie konkurrieren miteinander, um die größten Spenden zu generieren, wie Max Blumenthal in The Grayzone berichtet.

Aber die wahre Quelle dieser Hamas-Gräuelgeschichten aus Kfar Aza war die Netanjahu-Regierung selbst, und es ist nun klar, dass das Ziel darin bestand, sicherzustellen, dass die Biden-Regierung dem Plan zustimmt, den gesamten Gazastreifen in einen Trümmerhaufen zu verwandeln.

In einer Ansprache an die Nation am 9. Oktober berief sich Netanjahu auf eine langjährige grundlegende israelische Propagandalinie: die Hamas ist ISIS. „Wir haben immer gewusst, was die Hamas ist“, erklärte er. „Jetzt weiß die ganze Welt, dass die Hamas ISIS ist.“

Als er am Tag nach der Hamas-Offensive zur Nation sprach, hatte der Rest der Welt natürlich keine Ahnung davon. Deshalb ordnete Netanjahu ein spezielles Hasbara-Projekt an – der israelische Begriff für Propaganda zur Umformung der öffentlichen Meinung im Ausland -, um sicherzustellen, dass sowohl die US-Öffentlichkeit als auch die Regierung Biden die israelische Position zum Angriff der Hamas voll und ganz unterstützten.

Der erste Teil dieses Programms bestand darin, dass ein ranghoher IDF-Befehlshaber Informationen an die Medien weitergab, die am Morgen des 10. Oktober den Kfar Aza Kibbuz betreten durften, und gleichzeitig sicherstellte, dass ein ranghoher IDF-Befehlshaber vor Ort sein würde, um mit der Presse über die Gräueltaten der Hamas im Kibbuz zu sprechen.

So sagte Generalmajor Itai Veruv, Befehlshaber des Korps der israelischen Streitkräfte, dem CNN-Korrespondenten Nic Robertson, dass Frauen, Kinder, Kleinkinder und ältere Menschen „in einer ISIS-Aktion brutal abgeschlachtet“ worden seien.

Ein späterer CNN-Bericht zitierte General Veruv mit den Worten „Ich sah Hunderte von Terroristen in voller Rüstung, mit der gesamten Ausrüstung und der Fähigkeit, ein Massaker anzurichten, von Wohnung zu Wohnung, von Zimmer zu Zimmer gehen und Babys, Mütter und Väter in ihren Schlafzimmern töten.“

Veruv hatte selbst nichts dergleichen gesehen, aber es war bezeichnend für die Manipulation der westlichen Presse durch die IDF in dieser Angelegenheit. Als Business Insider das israelische Militär von New York aus wegen der Geschichte kontaktierte, behauptete dessen Sprecher Major Nir Dinar, dass ihre Soldaten die enthaupteten Leichen von Babys in Kfar Aza gefunden hätten.

Doch als die türkische Anadolu Agency und The Intercept am 10. bzw. 12. Oktober das israelische Militär um eine Bestätigung der Behauptung über enthauptete Babys baten, konnte dieses die Aussage von Veruv nicht bestätigen.

Anadolu berichtete in einem Beitrag auf „X“, dass das israelische Militär „keine Informationen“ hätte, die die Behauptungen über enthauptete Babys bestätigen würden.

Und der Sprecher des israelischen Militärs erklärte gegenüber The Intercept, dass das Militär nicht in der Lage gewesen sei, die Behauptung unabhängig zu bestätigen.

Trotz des Fehlens tatsächlicher Beweise für diese Propaganda-Behauptung wurde eine Kaskade solcher Geschichten von großen US-Fernsehsendern und der BBC ausgestrahlt. Es war ein großer Triumph der bewussten israelischen Täuschung durch die Manipulation von Rundfunkmedien, die sich für Geschichten über Gräueltaten der Hamas interessierten.

Der zweite Teil des Netanjahu-Plans – die Sicherstellung der vollen politischen Unterstützung der US-Außenminister Anthony Blinken und Biden für die völlige Zerstörung der städtischen Gesellschaft in Gaza – war ebenfalls einfach.

Blinken war bereits voll und ganz der zionistischen Sache verpflichtet. Bei seiner Ankunft in Jerusalem berief er sich auf seine jüdische Abstammung und verglich die Angriffe der Hamas mit denen der Nazis gegen Juden.

Und er unterstützte die israelische Behauptung, dass „Babys geschlachtet, Leichen geschändet, junge Menschen bei lebendigem Leib verbrannt, Frauen vergewaltigt, Eltern vor den Augen ihrer Kinder und Kinder vor den Augen ihrer Eltern hingerichtet werden“.

Hinter der „vorläufigen Schätzung“ der getöteten Zivilisten durch das israelische Militär

Am 14. Oktober veröffentlichte das israelische Militär eine „vorläufige Schätzung“ von 1.400 unschuldigen Zivilisten, die von der Hamas bei dem Angriff getötet wurden. Diese Zahl galt bis zum 10. November, als das israelische Außenministerium die Schätzung der „kaltblütig ermordeten“ Zivilisten auf 1.200 reduzierte.

Doch auch diese Zahl erwies sich als äußerst irreführend, als die israelische Sozialversicherungsbehörde Mitte Dezember eine vollständige Liste der bei dem Angriff Getöteten mit den jeweiligen Todesumständen veröffentlichte.

Aus diesem offiziellen Dokument ging hervor, dass 695 der Todesopfer israelische Zivilisten, 373 israelische Sicherheitskräfte und 71 Ausländer waren, insgesamt also 1.139 Opfer.

Die bewaffneten Hamas-Männer haben während des Amoklaufs sicherlich wahllos geschossen, und sie verursachten eine große Zahl ziviler Todesopfer, als ihr Plan, Geiseln zu nehmen, schnell schief ging, weil die Menschen sich weigerten, aus ihren Häusern zu kommen.

Um die Bewohner zu zwingen, durch die offenen Fenster hinauszuspringen, zündeten einige Hamas-Bewaffnete die Häuser an, aber einige Familien schafften es nicht und verbrannten.

Hamas-Agenten waren jedoch nicht die einzigen, die Häuser zerstörten und die Bewohner töteten.

In den beiden Gemeinden, in denen die meisten Zivilisten getötet worden sein sollen – Kfar Aza, wo die Gesamtzahl der getöteten Zivilisten auf 38 bis 46 geschätzt wurde, und Be’eri, wo die Zahl auf 112 geschätzt wurde – sind zahlreiche zivile Todesopfer durch Panzer- und/oder Hubschrauberbeschuss zu beklagen, darunter auch eine Reihe von Geiseln.

In einem Bericht in der hebräischen Ausgabe von Haaretz beschrieb der stellvertretende Kommandeur eines gepanzerten IDF-Reservebataillons, Brigadegeneral Barak Hiram, wie seine Panzereinheit in Be’eri „von Haus zu Haus mit Panzern kämpfte“ und fügte hinzu: „Wir hatten keine Wahl.“

In einem weiteren Interview, diesmal in der New York Times, gab Hiram eine völlig verfälschte und eigennützige Darstellung der Situation, die er in einem Haus vorfand, in dem bewaffnete Hamas-Männer 14 Geiseln festhielten.

Er behauptete, dass es einer Geisel, Yasmin Porat, gelungen sei zu fliehen und dass die Bewaffneten im Haus daraufhin zwei Panzerfäuste auf die IDF-Truppen außerhalb des Hauses, das sie besetzt hielten, abgefeuert hätten. In Wirklichkeit hatte der Anführer der Hamas-Gruppe jedoch beschlossen, sich zu ergeben und die Polizei telefonisch zu kontaktieren.

Nach ihren Angaben stellte er sich zusammen mit Porat, während die anderen Hamas-Kämpfer sich selbst überlassen blieben. General Hiram verlangte jedoch sofort, dass das Haus gewaltsam eingenommen werden müsse, „selbst auf Kosten von zivilen Opfern“, was dazu führte, dass alle 13 verbliebenen Geiseln bis auf eine getötet wurden.

In Kfar Aza, wo es mehr als 49 zivile Todesopfer gab, vollzog sich ein paralleler Prozess, als Oberstleutnant Golan Vach in ähnlicher Weise einen Panzerangriff auf Häuser anordnete, die von der Hamas übernommen worden waren und in denen 19 israelische Geiseln festgehalten wurden.

Beide Entscheidungen spiegelten die ausdrückliche Umsetzung des „Hannibal-Protokolls“ des israelischen Militärs wider, wonach israelische Geiseln getötet werden müssen, um sicherzustellen, dass sie nicht von Israels Feind ausgenutzt werden können – auch wenn diese Vorschrift vom israelischen Militär angeblich 2016 aufgehoben wurde.

Die meisten der zivilen Todesopfer scheint es auf dem oder in der Nähe des Geländes des frühmorgendlichen Musikfestivals gegeben zu haben, wo 260 Leichen gefunden wurden.

Hamas-Aktivisten versuchten, Menschen als Geiseln zu nehmen, als sie vom Gelände flohen, aber viele der Opfer wurden durch Schüsse aus Hubschraubern von Truppen getötet, die Hamas-Aktivisten nicht von Feiernden unterscheiden konnten.

Niemand weiß, wie viele Menschen auf beiden Seiten getötet wurden, aber die 28 israelischen Hubschrauber, die 30-Millimeter-Mörsergranaten abfeuerten, ohne dass sie über die nötigen Informationen verfügten, um ihre Schüsse zu lenken, trugen mit Sicherheit ihren Teil zu den Opfern bei, insbesondere in der chaotischen Szene während der Flucht vom Rave an diesem Morgen, so Electronic Intifada.

In Anbetracht der neuen Beweise war die Zahl der von der Hamas getöteten unschuldigen Zivilisten deutlich geringer als die 695 zivilen Opfer, die von der israelischen Sozialversicherungsbehörde identifiziert wurden, und ein Bruchteil der 1.200 Zivilisten, die die Netanjahu-Regierung behauptet hat, da das israelische Militär selbst für einen erheblichen Teil des Todes von unschuldigen Zivilisten verantwortlich war.

Es ist jedoch auch klar, dass die Hamas-Offensive schlecht geplant und schlecht ausgeführt wurde. Vor allem aber bot sie Netanjahu und dem gesamten extremistischen israelischen soziopolitischen System eine einmalige Gelegenheit, ihre Pläne für den Völkermord in Gaza in die Tat umzusetzen.

Innerhalb von 24 Stunden nach der Hamas-Operation war dieser israelische Völkermordplan mit seiner Kampagne falscher Gräuelgeschichten bereits in Gang gesetzt. Bis jetzt, nach fast drei Monaten, wurde wenig oder gar nichts getan, um den mörderischen Fortschritt auf dem Weg zu seinem völkermörderischen Ziel zu stoppen.