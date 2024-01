„CNN hat zugestimmt, kein unabhängiger Nachrichtensender zu sein“, sagte ein Analyst über den Kabelsender, der seine Berichterstattung in vielerlei Hinsicht auf die israelische Regierung zuschneidet.

Ob aus kultureller Verwandtschaft oder aufgrund des Status des Landes als wichtiger Verbündeter der USA – es ist seit Langem zu beobachten, dass die Mainstream-Medien in Amerika dazu neigen, Israel in seinem anhaltenden Konflikt mit den Palästinensern zu bevorzugen. Ein Sender bemüht sich jedoch in ungewöhnlicher Weise, sicherzustellen, dass die israelischen Behörden mit ihrer Berichterstattung zufrieden sind.

Eine am Donnerstag veröffentlichte Analyse dokumentiert, wie der Fernsehsender CNN seine Berichterstattung über den Palästina-Israel-Konflikt im Gegensatz zu allen anderen journalistischen Beiträgen des Senders behandelt und damit sicherstellt, dass die israelische Militärzensur die Kontrolle über den Inhalt ausüben kann.

Als in den USA ansässiger Sender ist CNN rechtlich nicht verpflichtet, sich an die Anweisungen der Militärzensur der israelischen Verteidigungsstreitkräfte zu halten, die seit über 70 Jahren in dem Land tätig ist. Der Sender pflegt jedoch seit Langem die Praxis, alle relevanten Berichte über das Jerusalemer Büro des Senders zu leiten, damit sie angeblich von Mitarbeitern vor Ort geprüft werden können. Diese Praxis bedeutet, dass die gesamte Berichterstattung über Israel von Journalisten überwacht wird, die unter der Zensur der IDF arbeiten.

„Jede einzelne israelisch-palästinensische Berichterstattung muss vom Präsidium genehmigt werden„, sagte ein CNN-Mitarbeiter, der anonym über diese Politik sprach.

„Oder, wenn das Büro nicht besetzt ist, von einigen wenigen, vom Büro und der Geschäftsleitung handverlesenen Personen, von denen die Zeilen meist mit einer ganz bestimmten Nuance bearbeitet werden.“

Jim Naureckas von der Gruppe Fairness and Accuracy in Reporting kritisierte die Politik. „Wenn man ein Protokoll hat, das alle Geschichten durch einen Kontrollpunkt leitet, ist man an Kontrolle interessiert, und die Frage ist, wer die Geschichte kontrolliert“, sagte er.

„In einer Situation, in der eine Regierung glaubhaft beschuldigt wurde, Journalisten mit Gewalt anzugreifen, um Informationen zu unterdrücken, ist es wirklich beunruhigend, dieser Regierung eine größere Rolle bei der Entscheidung darüber zu geben, was Nachrichten sind und was nicht.“

Ein CNN-Vertreter, der um einen Kommentar gebeten wurde, verteidigte diese Praxis. „Die Politik, Geschichten über Israel oder die Palästinenser am Jerusalemer Büro vorbeizuschicken, gibt es schon seit Jahren“, so der Sprecher. „Es liegt einfach daran, dass es viele einzigartige und komplexe lokale Nuancen gibt, die eine zusätzliche Prüfung rechtfertigen, um sicherzustellen, dass unsere Berichterstattung so präzise und genau wie möglich ist.“

Aber diese Politik verleiht israelischen Reportern und Regierungsvertretern einen Hauch von Legitimität, der ihren palästinensischen Kollegen nicht zugestanden wird. Im Oktober schickte die Abteilung für Nachrichtenstandards und -praktiken des Senders eine E-Mail an die Mitarbeiter, in der sie angewiesen wurden, wie sie über Israels laufende Militäroperation in Gaza berichten sollten.

„Die Hamas kontrolliert die Regierung in Gaza und wir sollten das Gesundheitsministerium als ‚Hamas-kontrolliert‘ bezeichnen, wenn wir uns auf Opferstatistiken oder andere Behauptungen im Kontext des aktuellen Konfliktes beziehen“, hieß es in der Nachricht.

Die vom Gesundheitsministerium des Gazastreifens veröffentlichten Todeszahlen wurden von internationalen Experten wiederholt als korrekt eingestuft. Die 22 438 gemeldeten Todesopfer in der Enklave dürften eher eine niedrige Schätzung sein, da Tausende Mensch unter den Trümmern der israelischen Luftangriffe gefangen sind. Die große Mehrheit der Opfer sind Zivilisten, wobei Frauen und Kinder etwa 70 % ausmachen.

„Zitate und Informationen, die von israelischen Armee- und Regierungsbeamten stammen, werden in der Regel schnell genehmigt, während solche von Palästinensern sehr genau geprüft und langsam bearbeitet werden“, bestätigte der CNN-Sprecher.

Die Kontrolle, die israelische Journalisten im Jerusalemer Büro ausüben, ist Berichten zufolge manchmal sehr streng, wobei die Mitarbeiter dort sogar bestimmte Begriffe und die Sprache festlegen, die verwendet werden dürfen. Das Büro ist nicht verpflichtet, Inhalte vor der Veröffentlichung bei den IDF einzureichen, aber Zensoren des Militärs haben in der Vergangenheit gegen inakzeptable Berichte interveniert. Die Leute, die dort arbeiten, kennen wahrscheinlich die von der Regierung bevorzugte Linie.

In einem weiteren freiwilligen Akt der Zusammenarbeit mit israelischen Beamten erklärte sich CNN kürzlich bereit, alle im Gazastreifen gedrehten Aufnahmen vor ihrer Veröffentlichung zur Genehmigung an die IDF zu senden. Die Vereinbarung wurde im Austausch für den Schutz der IDF in der belagerten Enklave getroffen. Die stellvertretende Vorsitzende des Quincy-Instituts, Trita Parsi, kritisierte diesen Schritt mit den Worten: „Mit anderen Worten, CNN hat zugestimmt, kein unabhängiger Nachrichtensender zu sein.“ Die Schriftstellerin Shailja Patel nannte den Sender „offiziell ein Propagandasender der IDF„.

Die Praxis der „Einbettung“ von Journalisten bei Angehörigen des Militärs ist seit den Tagen des Vietnamkriegs, als die gegnerische Berichterstattung über den Konflikt vermutlich eine wichtige Rolle für dessen Unpopularität gespielt hat, zu einer gängigen Praxis geworden. Durch diese Praxis hat das Militär die ultimative Kontrolle darüber, was Journalisten beobachten und darüber berichten dürfen.

Mehrere prominente Persönlichkeiten bei CNN wie der Moderator Jake Tapper sind starke öffentliche Unterstützer Israels. Wolf Blitzer, die vielleicht prominenteste Sendefigur des Senders, ist ein bekennender Zionist, der früher für die Lobbygruppe American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) arbeitete.

Der Analyst John McEvoy hat kürzlich dokumentiert, wie Regierungsstellen die Berichterstattung über Israel bei CNN und anderen Medien verdeckt beeinflussen. Nachdem die Bombardierung des arabischen Krankenhauses al-Ahli in Gaza im Oktober eine massive Kontroverse ausgelöst hatte, dienten Think Tanks mit Verbindungen zu westlichen und israelischen Geheimdiensten als Quellen für Analysen in britischen Staatsmedien, die die IDF von der Verantwortung für die Gräueltat freisprachen. Der Vorfall zeigt, wie staatliche Akteure, die mit den USA verbündet sind, in der Lage sind, die Berichterstattung zu beeinflussen, selbst wenn sie von scheinbar neutralen Journalisten präsentiert wird.