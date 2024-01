Der finale Countdown zum CBDC

Von Aaron Day

Obwohl es sich um ein fiktives Werk handelt, ist diese Geschichte von den Überwachungstechnologien inspiriert, die unsere heutige Welt durchdringen. Ohne Kontrolle könnte das in diesem ersten Kapitel gezeichnete Szenario ein erschreckend genaues Abbild des Lebens in einer nicht allzu fernen Zukunft werden. Dieses Buch will die Wahrheit hinter der Geschichte ans Licht bringen und die großartigen Pläne aufdecken, die eine solche Realität hervorbringen – sogar in Ländern wie den Vereinigten Staaten. Noch wichtiger ist, dass der größte Teil dieses Buches darauf abzielt, Sie mit dem Wissen und den Werkzeugen auszustatten, die Sie benötigen, um diese aufkeimende Tyrannei zu bekämpfen. Die Zeit zum Handeln ist jetzt; die Macht, den Kurs unserer Zukunft zu ändern, liegt in unserer Hand.

Der Preis der Unterwerfung

Es dauerte kaum ein Jahrzehnt, bis die Welt, die sie kannten, zusammenbrach. Nach einer Reihe geplanter Wirtschaftskrisen und dem Aufstieg autoritärer Regime setzte sich die Einführung von Sozialkreditsystemen und digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs) weltweit durch. Im Jahr 2032 hat sich New York City, das einst vor Leben und Energie strotzte, in einen dystopischen Albtraum verwandelt. Die Vereinigten Staaten, einst ein Symbol für Freiheit und Demokratie, waren der digitalen Tyrannei erlegen. Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit erfüllten die Stadt mit dem unerbittlichen Ansturm von Propaganda im Äther und dem ständigen Brummen von Drohnen über der Stadt, die dunkle, bedrückende Schatten auf die Straßen darunter warfen.

Die Überwachung war zu einer Lebensweise geworden, mit Sicherheitskameras auf jeder Straße, Gesichtsscannern in jedem Gebäude und in jedes mobile Gerät eingebauter Ortung. Die Idee der Privatsphäre wurde ausgelöscht und durch den unerbittlichen Blick der Regierung ersetzt, die nun in der Lage ist, das Leben der Bürger mit erschreckender Präzision zu überwachen, zu kontrollieren und zu manipulieren.

In dieser düsteren Realität wurde das Konzept des universellen Grundeinkommens (UBI) in ein Mittel zur Unterwerfung umgewandelt. Obwohl jeder ein Grundeinkommen erhielt, hing die Höhe des Betrags von der Sozialversicherungsnote des Einzelnen ab. Eine hohe Punktzahl ermöglichte einen komfortablen Lebensstil, während eine niedrige Punktzahl die Menschen zum Elend verdammte. Die Gesellschaft hatte sich in ein rücksichtsloses Spiel aus Paranoia, Konformität und Überleben verwandelt.

Der Zugang zur Gesundheitsfürsorge wurde streng kontrolliert, und die Menschen konnten jederzeit aufgefordert werden, ihre Anwesenheit oder ihren Aufenthaltsort zu rechtfertigen. Impfpässe waren nicht nur obligatorisch, sondern wurden als Waffe eingesetzt, um den Zugang zu öffentlichen Räumen, Verkehrsmitteln und einigen Arbeitsplätzen zu kontrollieren.

Das Sozialkreditsystem zog ganze Familien in seinen Bann, wobei die Punktzahl jedes einzelnen Mitglieds jeden Aspekt ihres Lebens beeinflusste. Diejenigen, die eine niedrige Punktzahl erreichten, waren in Substandard-Wohnungen gefangen, hatten nur begrenzte Transportmöglichkeiten und eine unzureichende Gesundheitsversorgung.

Inmitten der erstickenden Atmosphäre dieser dystopischen Gesellschaft kämpfte die Familie Johnson darum, einen Anschein von Normalität zu bewahren. Jason und Kristin, ein College-Pärchen, das sich einst eine glänzende gemeinsame Zukunft ausgemalt hatte, waren nun die fürsorglichen Eltern von Wyatt, einem neugierigen und künstlerischen Teenager, und Emily, ihrer wild entschlossenen und gutherzigen Tochter im College-Alter. Sie lebten in einer bescheidenen Wohnung in einem der zahlreichen Wolkenkratzer, die die Skyline der Stadt prägten und an die bedrückende Welt erinnerten, in der sie nun lebten.

Jason und Kristin wussten, dass es eine Zeit gab, bevor das Bureau of Global Nations (BGN) jeden Aspekt des Lebens zentralisierte und kontrollierte. Sie erzählten Wyatt und Emily von einer freieren Vergangenheit, von Familienpicknicks im Central Park und lachenden Filmabenden, in der Hoffnung, ihren Kindern den Wert der verlorenen Freiheiten und die Bedeutung des Strebens nach einer besseren Zukunft zu vermitteln.

Die Zuteilung von Wohnraum in diesen riesigen Gebäuden richtete sich strikt nach der Hierarchie, die durch die soziale Kreditwürdigkeit vorgegeben war. Infolgedessen lebten die Johnsons, wie zahllose andere auch, in ständiger Angst vor der unerbittlichen Überwachung, die jeden ihrer Schritte unter die Lupe nahm. Sie wussten, dass jede Abweichung von den strengen Regeln der BGN ihr Leben zerstören konnte und ihr Zuhause, ihren Zugang zu Bildung und sogar ihre Freiheit bedrohte.

Auf ihrem Weg durch diese erschütternde Welt fand die Familie Johnson Trost in ihrer Liebe zueinander. Sie klammerten sich an die Hoffnung, dass ihre Bindung ihre Kinder vor den heimtückischen Kräften schützen würde, die sie ihrer Privatsphäre, ihrer Freiheit und ihrer Würde berauben wollten – sowohl menschlich als auch systematisch. Sie wussten nicht, dass eine einzige unbedachte Handlung eine Reihe von tragischen Ereignissen auslösen würde, die nicht nur ihre ohnehin schon prekäre Stellung in der Gesellschaft, sondern auch den Zusammenhalt ihrer Familie bedrohen würden.

Eines Abends versammelte sich die Familie in den beengten Wohnräumen ihrer Gondel zu ihrem üblichen Abendessensritual. Jasons Gesicht war gezeichnet, und die Spannung im Raum war spürbar.

„Jason, ist alles in Ordnung?“ fragte Kristin, der das ungewöhnliche Verhalten ihres Mannes aufgefallen war.

„Ich … ich weiß nicht. Ich habe einen Artikel im CryptoForAll-Forum geteilt, in dem ich die neuen strengeren Beschränkungen und Strafen der Regierung für den Besitz illegaler Kryptowährungen kritisiert habe“, gab Jason zu und zögerte.

„Du hast etwas getan?!“ Kristin schnappte nach Luft. „Du weißt, wie gefährlich das ist! Auch wenn man zu Hause darüber spricht, ist es gefährlich. Wenn das jemand herausfindet, könnte das unsere soziale Kreditwürdigkeit zerstören!“

„Ich weiß“, sagte Jason mit leiser Stimme. „Aber ich konnte nicht tatenlos zusehen, wie sie uns unsere letzten Freiheiten nehmen. Ich musste etwas tun.“

Wyatt mischte sich ein: „Aber Dad, es geht nicht nur um dich. Dein Handeln betrifft uns alle. Jetzt sind wir alle in Gefahr.“

„Ich verstehe dich, Wyatt“, sagte Jason feierlich. „Aber ich konnte nicht schweigen.“

Die folgenden Wochen waren eine Abwärtsspirale für die Familie. Emily, die das College besuchte, benutzte während einer Gruppendiskussion unwissentlich ein falsches Pronomen, als sie sich an einen ihrer Professoren wandte. Der Vorfall, der von dem allgegenwärtigen Überwachungssystem aufgezeichnet wurde, wurde sofort der Universitätsverwaltung und dem Präsidium der Regierung gemeldet.

Das Büro, das seine strengen Vorschriften eifrig durchsetzte, verhängte Sanktionen gegen Emily und ihre Familie. Dadurch sank ihr Ansehen in der Gesellschaft noch weiter ab, was ihre prekäre Lage noch verschlimmerte. Emily musste an Sensibilitätstrainings teilnehmen und wurde von ihren Mitschülern und Lehrkräften verstärkt unter die Lupe genommen. Die einst vielversprechende College-Erfahrung, die sie sich erhofft hatte, verwandelte sich in eine erdrückende Umgebung, in der sich jede Interaktion wie ein Gang auf Eierschalen anfühlte.

Das Fass zum Überlaufen brachte Kristin, als sie versuchte, über die Runden zu kommen, indem sie einige persönliche Gegenstände auf eBay verkaufte, um ihre Grundbedürfnisse zu decken. Mit den Verkäufen erzielte sie einen Erlös von 700 Dollar, von dem sie hoffte, dass er die finanzielle Belastung der Familie etwas mildern würde. Kristin versäumte es jedoch, die Einnahmen an die Regierung zu melden, wie es die strengen Finanzvorschriften vorschreiben.

Das stets wachsame Auge der Regierung, unterstützt durch leistungsstarke Algorithmen, die Finanztransaktionen verfolgen, entdeckte die Diskrepanz in Kristins Berichterstattung. Innerhalb weniger Tage standen die Beamten bei den Johnsons vor der Tür und überreichten ihnen einen Bescheid über einen Verstoß. Die Familie musste nicht nur den nicht gemeldeten Betrag zurückzahlen, sondern auch eine saftige Geldstrafe zahlen, die sie noch tiefer in die Schulden stürzte.

Ihre soziale Kreditwürdigkeit wurde noch weiter herabgesetzt, was es ihnen noch schwerer machte, Zugang zu wichtigen Dienstleistungen zu erhalten, eine bessere Wohnung zu finden oder Kredite zu bekommen. Der Vorfall gefährdete auch Kristins verschiedene Arbeitsplätze, da ihre Arbeitgeber nicht mehr mit jemandem zusammenarbeiten wollten, der gegen die Vorschriften der Regierung verstoßen hatte.

Nach diesem vernichtenden Schlag spürte die Familie Johnson die Last des Überwachungsstaates stärker als je zuvor. Ihre Träume von einer besseren Zukunft schienen vor ihren Augen zu zerbröckeln, während sie sich durch das komplexe Geflecht von Regeln und Vorschriften des allmächtigen Regierungsbüros kämpfen mussten.

„Jason, was sollen wir nur tun?“ fragte Kristin, der die Tränen über das Gesicht liefen. „Unsere Kreditwürdigkeit ist so niedrig, dass wir alles verlieren werden.“

„Ich … ich weiß es nicht“, antwortete Jason mit kaum hörbarer Stimme. „Aber wir werden einen Weg finden. Wir müssen es.“

Die Familie kauerte zusammen und hielt sich aneinander fest, um einander zu stützen, während sie sich der düsteren Realität ihrer Situation stellten. Sie ahnten nicht, dass ihnen das Schlimmste noch bevorstand.

Da die Sozialversicherungsnoten der Familie immer weiter sanken, drohten ihnen immer schwerwiegendere Konsequenzen. Sie hatten keinen Anspruch mehr auf die Annehmlichkeiten ihres Wohnheims, ihr Zugang zu Hochgeschwindigkeitstransportmitteln wurde eingeschränkt, ihr WLAN wurde verlangsamt, ihr Krankenversicherungsschutz wurde herabgestuft, und sie sahen sich einer öffentlichen Demütigung ausgesetzt, da ihre Kreditwürdigkeit und die Gründe für ihre Verschlechterung in den sozialen Medien in ihrer gesamten Gemeinschaft verbreitet wurden.

Eines Abends kam Wyatt von der Schule nach Hause und war sichtlich aufgebracht. „Dad, einige Kinder in der Schule haben mich heute wegen unserer niedrigen Kreditwürdigkeit gemobbt. Sie nannten uns „Ganoven“ und sagten, wir hätten es nicht verdient, in der Stadt zu leben. Selbst meine Freunde meiden meine Nähe, weil sie nicht mit jemandem in Verbindung gebracht werden wollen, der auf der schwarzen Liste steht.“

Mit tiefem Mitgefühl umarmte Jason seinen Sohn und flüsterte: „Es tut mir so leid, Wyatt. Menschen können herzlos sein, aber wir dürfen niemals zulassen, dass ihre bösartigen Worte unsere Identität prägen oder unseren Wert mindern.“

Inzwischen war Emilys College-Ausbildung in Gefahr. Ihre Stipendien wurden aufgrund der sozialen Kreditwürdigkeit der Familie gestrichen, und sie kämpfte darum, ihr Studium fortzusetzen, während sie nach einem Job suchte, um das College zu finanzieren. Ihr Studium an der Universität war vollständig durch ein Stipendium finanziert worden, das auf der hohen Sozialversicherungsnote der Familie beruhte. Nach dem drastischen Einbruch der Punktzahl musste sie innerhalb weniger Wochen für die Studiengebühren aufkommen oder mit dem Ausschluss vom Studium rechnen.

„Dad, ich weiß nicht, ob ich weiter aufs College gehen kann“, gestand Emily eines Tages. „Ich bin so weit im Rückstand und kann mir das Schulgeld nicht mehr leisten. Ich habe mich auf mehrere Stellen beworben, die vielversprechend schienen, aber ich habe nur Absagen erhalten. Ein Vertreter der Personalabteilung sagte mir unverblümt, dass sie niemandem mit einer so niedrigen Sozialversicherungsnote wie der meinen trauen könnten. Ich wurde buchstäblich verhöhnt, weil ich die Kühnheit besaß, mich überhaupt für die Stelle zu bewerben … Es hat sich herausgestellt, dass ein Unternehmen, das auch nur einen einzigen Mitarbeiter mit einer Kreditwürdigkeit von weniger als 600 hat, nicht für staatliche Aufträge infrage kommt und alle möglichen zusätzlichen Gebühren zahlen und zusätzliche Versicherungen abschließen muss.“

„Wir werden einen Weg finden, Em“, versicherte Jason ihr. „Wir werden nicht aufgeben.“

Als der Druck immer größer wurde, begannen die Beziehungen der Familie zu zerbrechen. Jason und Kristin stritten sich bis spät in die Nacht, ihre Stimmen wurden von den dünnen Wänden ihrer neuen, kleineren, beengten Wohnung kaum gedämpft. Die einst glückliche Familie wurde durch das unbarmherzige Sozialkreditsystem langsam auseinandergerissen.

Eines Tages traf Jason eine Entscheidung, die sein Leben veränderte. „Kristin, ich habe ein paar Nachforschungen angestellt“, sagte er mit zitternder Stimme. „Es gibt ein Programm namens MAID (Medizinische Hilfe beim Sterben). Es ist … Euthanasie. Wenn ich es durchführe, wird sich Ihr soziales Ansehen verbessern, und Sie und die Kinder werden die Chance auf ein besseres Leben haben. Es könnte einige Jahre dauern, bis sich Ihr Punktestand verbessert, aber wenn mein Punktestand weg ist, haben Sie und die Kinder eine Chance. Mit meinem Punktestand gibt es einfach keine Möglichkeit, uns da herauszuwinden.“

„Nein, Jason, das kannst du nicht!“ schluchzte Kristin und drückte ihren Mann fest an sich. „Es muss einen anderen Weg geben. Wir werden ihn finden, gemeinsam.“ Jason entgegnete schlicht: „Ich habe die Zahlen mit dem Wirtschaftsprüfer im Rathaus durchgesprochen … durch meinen Tod würdest du als alleinerziehende Mutter von zwei Kindern etwa 85.000 Dollar bekommen und deine Sozialpunkte um 100 Punkte erhöhen … das sollte dir helfen, aus dem Schlamassel herauszukommen und wieder auf die Beine zu kommen … und wenn ich mir ein paar experimentelle Medikamente geben lasse, um mein Herz zu stoppen, bekommst du noch mehr Geld und 50 Punkte extra.“

Jason hatte sich bereits entschlossen. „Ich liebe dich, Kristin, aber das ist die einzige Möglichkeit, die ich sehe, um unsere Familie zu retten.“

Die Familie, untröstlich und niedergeschlagen, versammelte sich ein letztes Mal vor Jasons Termin im MAID-Programm. Sie hielten sich eng umschlungen, Tränen liefen ihnen über das Gesicht, denn sie wussten, dass ihr Leben nie wieder so sein würde wie zuvor.

Als Jason sich darauf vorbereitete, sich dem MAID-Programm zu unterziehen, war sein Herz schwer von der Last seiner Entscheidung, aber er wusste, dass dies die einzige Möglichkeit war, seine Familie zu retten. Er verbrachte seine letzten Tage mit Kristin, Emily und Wyatt und versuchte, schöne Erinnerungen zu schaffen, die ihnen in den kommenden schweren Zeiten Halt geben würden.

Am Tag des Eingriffs versammelte sich die Familie in einem sterilen, kalten Raum in der Klinik, dessen Wände in einem unpersönlichen Grauton gestrichen waren. Jason hielt Kristins Hand fest und seine Augen quollen vor Tränen über. „Ich liebe dich“, flüsterte er, während er versuchte, sich das Bild ihres Gesichts einzuprägen. Kristin schluchzte unkontrolliert, unfähig, sich ein Leben ohne ihren Mann an ihrer Seite vorzustellen.

Emily und Wyatt standen daneben, ihre Herzen schmerzten, und ihr Verstand war nicht in der Lage, die Schwere der Situation zu begreifen. Sie klammerten sich aneinander, um sich gegenseitig zu stützen, und die Tränen liefen ihnen über die Wangen, während sie zusahen, wie ihr Vater sich darauf vorbereitete, das letzte Opfer zu bringen.

Als das medizinische Personal begann, die lebensbeendenden Medikamente zu verabreichen, verkrampfte sich Jasons Körper, seine Atmung wurde schwerer. Er sah seine Familie ein letztes Mal an, seine Augen waren voller Liebe, Stolz und Trauer. Der Raum war erfüllt von der überwältigenden Traurigkeit und Trauer einer Familie, die durch den kalten, gefühllosen Griff des CBDC und des Sozialkreditsystems des FBI auseinander gerissen wurde.

Als Jasons Herzschlag zum Stillstand kam, sackten Kristin, Emily und Wyatt zu Boden und ihre Schreie hallten durch die leeren Hallen der Klinik. In diesem Moment wurde ihnen klar, was es heißt, unter der erdrückenden Knute des FBI zu leben – der Preis für ihre Freiheit, das Leben eines liebenden Ehemanns und Vaters.

Als der erste Schimmer der Morgendämmerung die Dunkelheit durchbrach, brachte Jasons Opfer seiner Familie einen Hoffnungsschimmer, und ihre Sozialversicherungspunkte stiegen wie ein Phönix aus der Asche. Doch emotionale Turbulenzen und eine Kette herzzerreißender Ereignisse überschatteten diese flüchtige Verbesserung und ließen Kristin, Emily und Wyatt im Labyrinth ihres zerrütteten Lebens zurück, wo sie sich mit der Leere auseinandersetzen mussten, die ein geliebter Ehemann und Vater hinterlassen hatte.

Unter der Last der finanziellen Verantwortung balancierte Kristin zwischen einer Vielzahl von Jobs, und Erschöpfung war ein allgegenwärtiges Gespenst. Momente, die sie einst mit ihren Kindern genoss, verflüchtigten sich nun wie der Morgentau. Dennoch leuchtete ihr unbeugsamer Geist durch und hinterließ Emily und Wyatt jeden Tag handgeschriebene Notizen der Liebe und Ermutigung.

„Bleib stark, Em. Dein Vater wäre so stolz auf dich“, hieß es eines Morgens in Kristins Notiz. Emily, die durch die Abwesenheit ihres Vaters und die unerbittlichen Anforderungen ihres Studiums und ihres neuen Jobs belastet war, zog sich in eine Welt der Isolation zurück. Ihr einst so lebendiger Geist, ein Geflecht aus Träumen und Ehrgeiz, wurde von einer Leere umgarnt. In seltenen Momenten fand Emily Trost bei ihrer Jugendfreundin Jenna.

„Em, ich weiß, dass es schwer ist, aber du darfst dich davon nicht unterkriegen lassen“, flehte Jenna, und ihre Worte waren ein Rettungsanker für Emilys ertrinkende Seele.

Wyatts Qualen in der Schule hielten an, obwohl sich die sozialen Noten der Familie verbessert hatten. Unerbittliches Mobbing trieb ihn in die trügerische Umarmung verschreibungspflichtiger Schmerzmittel, eine Sucht, die ihn in einen Strudel der Verzweiflung trieb. Das leise Flüstern der Nachbarn durchdrang die Luft, ihr einst freundliches Lächeln war zu einer kalten Maske der Gleichgültigkeit geworden.

Im Dunst des Rausches traf das Schicksal einen grausamen Schlag, als Wyatt bei einem tragischen Unfall ums Leben kam. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer und isolierte die Familie noch mehr in ihrer eng verbundenen Gemeinschaft.

Während dunkle Wolken am Horizont aufzogen, sah sich Emily mit den lähmenden Nebenwirkungen eines neu vorgeschriebenen Impfstoffs konfrontiert. Trotz der lähmenden Folgen nahm sie pflichtbewusst ihre monatlichen Auffrischungsimpfungen vor. Ein neuartiger Impfstoff, der zur Bekämpfung von Akne bei Erwachsenen entwickelt wurde, löste innerhalb von 48 Stunden nach der Verabreichung einen Sturm des Leids aus. Emilys Gesundheitszustand verschlechterte sich mit beängstigender Geschwindigkeit und machte sie zu einer Gefangenen in der klaustrophobischen Enge ihrer 200-Quadratmeter-Kapsel.

Emilys GPA und Kristins öffentliche Anprangerung des Impfstoffs ließen ihr einstmals hohes Ansehen in der Gesellschaft abstürzen. Die Familie wurde in eine kleinere, erstickende Kapsel verbannt – eine ständige Erinnerung an den eisernen Griff des Regierungsbüros auf ihr Leben.

Kristins einst unnachgiebige Entschlossenheit begann zu zittern wie eine flackernde Flamme. Sie ertappte sich dabei, wie sie den Weg, den sie gewählt hatte, und die Gesellschaft, die auf ihre Zerstörung aus war, in Frage stellte.

„Ist das die Welt, für die wir so hart gekämpft haben, Jason?“ flüsterte Kristin; ihre Worte verloren sich in den Schatten.

Dennoch klammerte sie sich an die Hoffnung, recherchierte nach alternativen Behandlungsmethoden für Emily und kontaktierte Interessengruppen, um Unterstützung zu erhalten. Eines Abends, als Kristin mit Emily in ihrer schwach beleuchteten Zelle saß, hielt sie die Hand ihrer Tochter und flüsterte: „Es tut mir so leid, Em. Ich wünschte, ich könnte mehr für dich tun.“

In diesem Moment läutete eine Benachrichtigung auf Kristins Telefon – eine E-Mail von einer Selbsthilfegruppe, die ihnen Ratschläge und Ressourcen anbot, um sich gegen das unterdrückerische System zu wehren. Mit neuer Entschlossenheit beschloss sie, dass sie sich nicht der Verzweiflung hingeben würden.

„Wir werden das überstehen, Em. Gemeinsam werden wir etwas verändern“, schwor Kristin, ihre Stimme ein Leuchtfeuer der Hoffnung in der Dunkelheit.

Emily, deren Gesicht blass und gezeichnet war, schenkte ihr ein schwaches Lächeln. „Vielleicht kannst du die Kräuter finden, von denen du mir erzählt hast und die Großvater geholfen haben, als er krank wurde? Ich weiß, dass es illegal ist, etwas anzubauen, aber vielleicht können sie mir helfen.“ Kristin zögerte: „Em, ich habe schon jeden, dem ich glaubte, vertrauen zu können, gefragt, ob ich sie besorgen kann, aber das FBI verschärft die Strafen, und niemand will sich darauf einlassen.“

„Mom, wie konnte es nur so weit kommen? Wie konnten die Menschen es zulassen, dass man ihnen alles wegnimmt, was sie hatten? Ihr erstes Haus mit Garten? Deine Freiheit zu reisen, um Freunde zu besuchen? Ich weiß noch, wie du mir als kleines Mädchen Geschichten über den Anbau von echten Erdbeeren und Wassermelonen erzählt hast …“ Emilys Stimme verstummte, als sie erschöpft von der Last des Ganzen wegtaumelte.

Kristin beklagte die vergangenen Möglichkeiten, die zerbrochenen Träume und die harten Realitäten der Zukunft: „Wenn ich nur die Zeit zurückdrehen könnte und die schwierigeren Entscheidungen getroffen hätte, wären wir nicht Opfer dieses Systems.“

In ihrem Kampf kämpfte die Familie mit dem unentrinnbaren Griff des allmächtigen Amtes, des CBDC und des Sozialkreditsystems. Während sie in den riesigen, ungewissen Abgrund ihrer Zukunft blickten, klammerten sie sich hartnäckig an das leiseste Flüstern der Hoffnung – der Hoffnung, dass trotz aller Widrigkeiten eine bessere Zukunft auf sie wartete. In den dunkelsten Winkeln ihrer Gedanken verweilte der Gedanke an MAID als eindringliche Erinnerung daran, wie weit sie gehen mussten, um sich aus ihren Fesseln zu befreien.

Die eindringliche Geschichte auf diesen Seiten, die an die dystopischen Visionen von Black Mirror und die literarischen Meisterwerke von George Orwell und Aldous Huxley erinnert, dient einem unheilvollen Zweck: Sie stellt den Leser vor die Wahl, ob er sich gegen den herannahenden Überwachungsstaat auflehnt und eine bessere Zukunft anstrebt oder sich dem unausweichlichen Griff der Tyrannei unterwirft. Jedes Element dieser Erzählung entspringt der heutigen beunruhigenden Realität, von Chinas Sozialkreditsystem bis zu den Pronomengesetzen von New York City und Kanadas MAID-Programm. Die Regierungen streben unaufhörlich danach, eine Zukunft zu gestalten, in der Überwachung und zentralisierte Kontrolle an erster Stelle stehen.

Dies ist keine weit entfernte Science-Fiction-Fantasie, sondern eine sich abzeichnende Möglichkeit. Dieses Buch will Alarm schlagen, indem es Sie über die bestehenden Technologien und die politischen Bestrebungen, die ihre Umsetzung vorantreiben, aufklärt. Um diesen unaufhaltsamen Vormarsch zu stoppen, müssen wir uns dessen bewusst sein und entschlossen handeln. Die Zeit der Selbstzufriedenheit oder des Glaubens, dass „so etwas in Amerika niemals passieren könnte“, ist längst vorbei.

In den folgenden Kapiteln werden Sie feststellen, dass die besprochenen Technologien und Systeme nicht nur Konzepte sind, sondern in den Vereinigten Staaten bereits erprobt und eingeführt werden. Im Zentrum dieses dystopischen Alptraums steht die digitale Zentralbankwährung (Central Bank Digital Currency, CBDC), die es den Regierungen ermöglicht, das Verhalten durch soziale Kreditpunkte, Impfpässe und mehr zu manipulieren, indem sie digitales, programmierbares und zensierbares Geld einsetzt. Wenn wir CBDCs stoppen, können wir alles andere vereiteln.

Die Lösung liegt auf der Hand, auch wenn sie nicht so simpel ist wie eine Stimmabgabe. Die Mitglieder des Kongresses, die ihre Macht aus ihrer monopolistischen Kontrolle über die Währung beziehen, werden wahrscheinlich nicht für eine Verringerung ihrer Kontrolle oder Autorität stimmen. Die wahre Macht liegt bei den Menschen.

Indem wir uns von instabilen Fiat-Währungen trennen (Währungen, die durch nichts anderes gestützt werden als durch das Vertrauen in die Regierungen, die sie ausgeben, dass sie ihre Schulden zurückzahlen) und uns für selbstverwahrende Kryptowährungen, Gold oder Silber entscheiden, können wir die Einführung von CBDCs verhindern und unsere Freiheiten schützen. In diesem Buch werden wir Ihnen zeigen, wie Sie all dies tun und die Kontrolle über Ihre eigene finanzielle Freiheit übernehmen können.

Die Zeit ist von entscheidender Bedeutung; wir haben weniger als 12 Monate, um zu handeln.