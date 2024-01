Lebensweisheiten von über 100-Jährigen

Haben Sie sich jemals gefragt, warum manche Menschen früh sterben und andere über 100 Jahre alt werden? Die Antwort ist vielleicht anders, als Sie denken – ob Sie es glauben oder nicht, diese Faktoren sind sogar noch wichtiger als rigoroses Training.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Drei Hundertjährige erzählen ihre Lebensgeschichten und teilen ihre Weisheiten über Langlebigkeit

Obwohl jeder von ihnen einzigartig ist, teilen sie ein beeindruckendes Maß an Stärke und emotionaler Widerstandsfähigkeit

Eine positive Einstellung, Dankbarkeit und die Wertschätzung des Lebens sind in dem Film deutlich zu erkennen und spielen wahrscheinlich eine wichtige Rolle für die Langlebigkeit der Probanden

Alter ist nur eine Zahl, und das zeigt sich deutlich im Leben der drei Hundertjährigen, die im obigen LifeHunters-Video interviewt werden.

Jeder von ihnen hat seine eigene Geschichte – Clifford Crozier, geboren 1915; Emilia Tereza Harper, geboren 1913; und John Millington Denerley, geboren 1914 – aber Sie werden ein gewisses „je ne sais quoi“ feststellen, das sie alle zu teilen scheinen.

Positivität und Stärke sind offensichtlich, ebenso wie der Wille zu leben und das ständige Interesse und die Neugier an der Welt um sie herum.

Selbst als sich die Zeiten änderten, lebten diese Menschen weiter, passten sich an und begrüßten die neuen Phasen ihres Lebens. Diese Tapferkeit und emotionale Widerstandsfähigkeit hat wahrscheinlich eine wichtige Rolle für ihre Langlebigkeit gespielt.

Emotionale Widerstandsfähigkeit und Optimismus helfen Ihnen, im Herzen jung zu bleiben

Alle Hundertjährigen in diesem Video sehen viel jünger aus als ihre chronologischen Jahre, und sie verhalten sich ganz sicher nicht ihrem Alter entsprechend (wer weiß schon, wie sich ein 100-Jähriger überhaupt verhalten „soll“). Zweifellos ist es ihrer positiven Einstellung zu verdanken, dass sie im Herzen jung geblieben sind, und die Forschung bestätigt dies.

In einer Studie mit 100 Senioren (Durchschnittsalter 81 Jahre) zeigte sich, dass diejenigen, die mit impliziten positiven Botschaften konfrontiert wurden (Wörter wie kreativ, rüstig und fit), ihre körperliche Leistungsfähigkeit steigern konnten.

Das ist der Beweis dafür, dass Ihr Geist wirklich Macht über Ihren Körper hat, und alle befragten Hundertjährigen sind ein anschauliches Beispiel dafür. Wenn Sie glauben, dass Ihr Körper und Ihr Geist Sie mit zunehmendem Alter im Stich lassen, kann es sein, dass er das auch tut.

Aber auch das Gegenteil ist der Fall, vorwiegend dann, wenn Sie Ihre positive Einstellung mit den Grundvoraussetzungen für ein gesundes Leben (wie ausreichend Schlaf, frische, gesunde Ernährung und Bewegung) kombinieren. Die meisten Hundertjährigen geben an, sich etwa 20 Jahre jünger zu fühlen als ihr chronologisches Alter, und ihre Einstellung hat viel mit dieser Selbstwahrnehmung zu tun.

Obwohl Denerley 102 Jahre alt ist, gibt er an, dass er sich wie 69 oder 79 Jahre fühlt. Es ist auch möglich, dass sein biologisches Alter näher an seinem gefühlten als an seinem tatsächlichen chronologischen Alter liegt, wenn man es bewerten würde.

Interessanterweise sind sich die Experten auch einig, dass die Verwendung akzeptabler Biomarker zur Bestimmung des biologischen Alters (wie Blutdruck, Muskelkraft, Skelettmasse und Fitnessindikatoren) ein besserer Indikator für die Lebenserwartung wäre als das chronologische Alter.

Hundertjährige essen echte Lebensmittel

Keiner der Hundertjährigen war ein selbst ernannter Gesundheitsfanatiker, aber sie wissen, wie wichtig es ist, echte Lebensmittel zu essen. Als sie geboren wurden, gab es schließlich keine andere Möglichkeit. Wie Harper anmerkte, wuchs sie mit hausgemachtem Essen auf. Was gab es denn sonst?

Mehr noch, ihre Familie baute auch ihre eigenen Lebensmittel an. Alles, was sie aßen, wurde frisch aus dem Garten geholt, zubereitet und dann auf den Teller gebracht.

Im Jahr 2017 ist die Vorstellung, selbst angebaute und selbst gekochte Lebensmittel zu essen, für viele Menschen eher ein Novum als eine Norm, aber die Rückkehr zu dieser traditionellen Ernährungsweise ist der beste Weg für Gesundheit und Langlebigkeit.

Der einfache Akt des Verzehrs von Vollwertkost ist ein gemeinsames Thema der Hundertjährigen (auch wenn ihre Ernährung nicht „perfekt“ ist, wie Croziers offensichtliche Vorliebe für Whiskey bei Gelegenheit). Emma Morano, die mit 116 Jahren der weltweit älteste Mensch ist, hat ebenfalls eines ihrer Ernährungsgeheimnisse mit den Medien geteilt: drei Eier (zwei davon roh) und rohes Hackfleisch täglich.

Abgesehen davon, was man essen sollte, erwähnen viele Hundertjährige auch die Bedeutung von Variationen des intermittierenden Fastens, d. h. nicht zu viel zu essen, nur einmal am Tag zu essen oder, wie in Moranos Fall, nur ein leichtes Abendessen zu sich zu nehmen.

In Okinawa, Japan, wo es ungewöhnlich viele Menschen gibt, die 100 Jahre und älter werden, gilt hara hachi bu, d. h. essen, bis man nur noch zu 80 % satt ist, als ein wichtiger Faktor für ein langes Leben.

Starke Beziehungen, schöne Erinnerungen und das Leben im Moment

Eine weitere Gemeinsamkeit des Hundertjährigen-Trios? Starke, positive Beziehungen. Alle sprachen liebevoll von ihren Ehen, an die sie trotz des jahrzehntelangen Todes ihrer Ehepartner immer noch gute Erinnerungen haben. Alle blickten auch mit Wertschätzung und Dankbarkeit auf ihre Lebenserfahrungen und Beziehungen zurück.

Auch dies wird von der Wissenschaft bestätigt: Untersuchungen zeigen, dass die Art der sozialen Beziehungen, die jemand pflegt – oder eben nicht pflegt -, das Risiko eines vorzeitigen Todes erhöhen kann. Tatsächlich fanden die Forscher heraus, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit bei Teilnehmern mit stärkeren sozialen Beziehungen um 50 % erhöht war.

Harper erklärte, dass sie ein glückliches Leben führen konnte, weil sie auf ein ganzes Leben voller Erinnerungen zurückgreifen konnte. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Erfahrungen uns in der Regel glücklicher machen als Besitztümer.

Die „Neuheit“ von Besitztümern nutzt sich ab, ebenso wie die Freude, die sie einem bringen, aber Erfahrungen verbessern das Gefühl der Vitalität und des „Lebendigseins“, sowohl während der Erfahrung als auch wenn man daran zurückdenkt.

Ferner neigen die meisten Hundertjährigen, unabhängig von ihrem Gesundheitszustand, zu einer positiven Einstellung, Optimismus und Lebensfreude. In dem Video erwähnt das Trio, dass es den Moment genießt, in den Tag hineinlebt und nichts bereut.

Es handelt sich um Menschen, die trotz ihrer mehr als 100-jährigen „Vergangenheit“ sehr in der Gegenwart leben und sich nicht mit dem beschäftigen, was sie verloren haben, sondern das Leben zu schätzen wissen, das sie gelebt haben (und noch leben werden).

Bemerkenswert ist auch, dass keiner von ihnen Pläne hat, bald zu gehen. Jeder von ihnen sagt, dass er sich stark fühlt und davon ausgeht, weiterhin jeden Tag in vollen Zügen zu genießen. Sie sind aktiv – körperlich, geistig und gesellschaftlich. Auch das wird ihnen nur helfen, jung und gesund zu bleiben.

Anderen zu helfen, kommt hundertfach zu Ihnen zurück

Harper sprach auch darüber, wie wichtig es ist, freundlich zu sein und den Menschen um einen herum zu helfen. Das ist eine Lebensweisheit, die es wert ist, gelernt zu werden, denn gute Taten helfen anderen in Not und sorgen gleichzeitig für einen natürlichen Stimmungsaufschwung bei Ihnen.

Freiwilliges Engagement kann unter anderem das Risiko von Depressionen und Angstzuständen senken und sogar das psychische Wohlbefinden steigern. Es hält Sie nicht nur aktiv und auf den Beinen, sondern hat auch einen sozialen Aspekt, der zu mehr Lebensfreude und Langlebigkeit beiträgt.

Die freiwillige Hilfe für andere gibt Ihnen auch ein Gefühl der Zielstrebigkeit und kann sogar zu einem sogenannten „Helfer-Hoch“ führen, das dadurch entstehen kann, dass bei einer guten Tat Wohlfühlhormone wie Oxytocin in Ihrem Körper freigesetzt werden, während der Spiegel von Stresshormonen wie Cortisol sinkt. Auch Persönlichkeitsmerkmale können sich auf die Langlebigkeit auswirken, was bei den befragten Hundertjährigen ebenfalls eine Rolle spielen könnte.

So wurde in der Stanford-Studie „The Longevity Project“, die sich über 80 Jahre erstreckt, nachgewiesen, dass Sinnhaftigkeit und Produktivität die Langlebigkeit fördern. Insbesondere die Gewissenhaftigkeit wurde als ein Marker für Langlebigkeit identifiziert. Der Grund dafür ist nach Ansicht der Forscher, dass gewissenhaftes Verhalten andere Verhaltensweisen beeinflusst.

Gewissenhafte Menschen neigen beispielsweise dazu, gesündere Entscheidungen zu treffen, z. B. nicht zu rauchen, eine Arbeit zu wählen, die ihnen Spaß macht, und Lebenspartner zu finden, mit denen sie gut auskommen – Faktoren, die sich erheblich auf ihr Stressniveau und ihre allgemeine Zufriedenheit auswirken können. Gewissenhafte Menschen sind auch produktiver, selbst über das übliche Rentenalter hinaus, und sehen ihre Arbeit als sinnvoll an.

Das Longevity Project widerlegt die Vorstellung, dass harte Arbeit einen früh umbringt. Im Gegenteil: Wer sein ganzes Leben lang produktiv bleibt und hart arbeitet, ist im Vergleich zu denjenigen, die nicht so hart arbeiten, glücklicher, gesünder und sozialer. Mitautor und Psychologe Howard S. Friedman, Ph.D., von der University of California, sagte in einem Interview mit der American Psychological Association (APA):

„Unsere Studien deuten darauf hin, dass eine Gesellschaft mit gewissenhafteren und zielstrebigeren Bürgern, die gut in ihre Gemeinschaften integriert sind, wahrscheinlich wichtig für die Gesundheit und ein langes Leben ist. Bei diesen Veränderungen handelt es sich um langsame, schrittweise Veränderungen, die sich über viele Jahre hinweg entfalten. Aber das gilt auch für die Gesundheit. Es ist unter anderem wichtiger, mit anderen in Kontakt zu treten und ihnen zu helfen, als sich mit einem strengen Trainingsprogramm zu quälen.“

Lebenslanges Lernen ist mit Langlebigkeit verbunden

Interessanterweise erwähnte Denerley, dass er es bedauern würde, wenn er sein Studium nicht früh genug ernst genommen hätte. Er empfahl, sich schon früh im Leben zu bilden, und auch dies steht im Kontext eines längeren Lebens.

Laut einem Bericht des Nationalen Zentrums für Gesundheitsstatistik der US-Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention (CDC) leben Menschen mit einem Bachelor-Abschluss oder höher etwa neun Jahre länger als Menschen ohne Schulabschluss. Dies ist wahrscheinlich zum Teil darauf zurückzuführen, dass gebildete Menschen bessere Jobs bekommen, mehr für ihre Zukunft planen oder einen gesünderen Lebensstil führen. Aber auch eine natürliche Neugier auf das Leben und der Wunsch, sich weiterzubilden, spielen wahrscheinlich eine Rolle bei der Verbindung zur Langlebigkeit.

Es gibt kein festes Muster dafür, warum manche Menschen 100 Jahre alt werden und darüber hinaus

Trotz der Fortschritte in der Wissenschaft, die alles – vom Verzehr von mehr Gemüse bis zu dem Alter, in dem Ihre Mutter Sie geboren hat (jünger ist besser) – mit einem längeren Leben in Verbindung gebracht haben, kann niemand einen festen Plan aufstellen, der Ihnen garantiert, dass Sie 100 Jahre alt werden. Tatsache ist, dass Hundertjährige und Superhundertjährige (diejenigen, die 110 Jahre und älter werden) eine bunt gemischte Truppe sind. Laut dem israelischen Arzt Nir Barzilai vom Institut für Alternsforschung am Albert Einstein College of Medicine in New York:

„Es gibt kein Muster. Die üblichen Empfehlungen für ein gesundes Leben – nicht rauchen, nicht trinken, viel Sport treiben, sich ausgewogen ernähren, das Gewicht niedrig halten – gelten für uns Durchschnittsmenschen. Aber nicht für sie. Hundertjährige sind eine Klasse für sich.“

Basierend auf jahrelangen Daten aus der Untersuchung von Hundertjährigen berichtet Barzilai, dass bei der Analyse der Daten aus seinem speziellen Pool von Hundertjährigen im Alter von 70 Jahren:

37% waren übergewichtig

8% waren fettleibig

37 % waren Raucher (im Durchschnitt 31 Jahre lang)

44% gaben an, sich nur mäßig zu bewegen

20% haben sich überhaupt nicht bewegt

Trotzdem betont Barzalai, dass man die Bedeutung eines gesunden Lebensstils nicht vernachlässigen sollte, und erklärt:

„Die heutigen Veränderungen im Lebensstil tragen in der Tat dazu bei, ob jemand mit 85 Jahren oder vor 75 Jahren stirbt. Aber um das Alter von 100 Jahren zu erreichen, benötigt man eine besondere genetische Veranlagung. Diese Menschen altern anders. Langsamer. Sie sterben an den gleichen Krankheiten wie wir – nur 30 Jahre später und meist schneller, ohne lange zu verweilen.“

‚Immer weiter bis zum Ende der Straße‘

Welche Weisheiten haben Hundertjährige denjenigen mit weniger Lebenserfahrung mit auf den Weg zu geben? „Zeit, die man mit Erkundungen verbringt, ist selten vergeudet“, sagte Crozier. „Seien Sie so unabhängig wie möglich, aber zögern Sie nicht, um Hilfe zu bitten, wenn Sie glauben, dass Sie sie benötigen. Harper hat ihren eigenen Ratschlag: „Eine gute Idee ist es, sich anderen Menschen gegenüber gut zu verhalten, ihnen Respekt zu erweisen und ihnen so viel wie möglich zu helfen, und das wird hundertfach zurückbezahlt.“

Auch Denerley hat ein Lebensmotto, das er dem schottischen Komiker Sir Harry Lauder zuschreibt. Es fasst vielleicht am besten die Einstellung zusammen, mit der er es im Leben so weit gebracht hat (vorwiegend in Verbindung mit seinem ansteckenden Lächeln): „Immer weiter bis zum Ende der Straße.“

