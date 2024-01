Entlarvung im Bundestag: „Ich kann Ihre Heuchelei nicht mehr ertragen“

Die Fraktion der CDU/CSU hatte einen Antrag in den Bundestag eingebracht, die „Versorgung von Menschen in psychischen Krisen und mit psychischen Erkrankungen (zu) stärken“, die sie „durch die Corona-Pandemie“ bekommen haben. Das ist positiv und klingt harmlos. Viele Menschen lesen oder hören darüber hinweg. Doch in dieser und ähnlichen Formulierungen werden ständig die eigentlichen Schuldigen und die menschliche Dramatik der gesamten Vorgänge verborgen gehalten. In der Bundestags-Debatte am 30.11.2023 zerreißt der AfD-Bundestagsabgeordnete Kay-Uwe Ziegler den Schleier der Heuchelei und bringt es entlarvend auf den Punkt. Es ist rein in der Sache wert, seine Worte in ihrer unmittelbaren Aufrichtigkeit zu lesen oder anzuhören. (hl)

Sehr verehrte Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen!

Zum Antrag der Union „Versorgung von Menschen in psychischen Krisen und mit psychischen Erkrankungen stärken“:

Ihre Forderungen in diesem Antrag: bessere Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen, frühzeitigere Diagnostik, Verkürzung der Wartezeiten bei psychischen Krisen, Notfallversorgung ausbauen. – Alles