Wie Israel ein KI-Völkermordprogramm einsetzt, um den Gazastreifen auszulöschen

Whistleblowern zufolge generiert Israels KI-System Ziele so schnell, basierend auf so weitreichenden Eingaben, dass jeder in Gaza ins Fadenkreuz gerät

Jonathan Cook

Das Ausmaß von Tod und Zerstörung im Gazastreifen in den letzten acht Wochen sollte bereits deutlich gemacht haben, dass Israel eine Politik der ethnischen Säuberung und des Völkermords an den Palästinensern in der belagerten Enklave betreibt. Jetzt haben israelische Whistleblower Einzelheiten darüber bekannt gegeben, wie diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit durchgeführt werden – und wie sie intern in Israels militärischen und politischen Reihen rationalisiert werden.

Eine außergewöhnliche Reihe von Zeugenaussagen, die letzte Woche gemeinsam von den in Israel ansässigen Publikationen +972 und Local Call veröffentlicht wurden, belegt, dass der enorme Anteil an toten palästinensischen Zivilisten in der Tat integraler Bestandteil der israelischen Kriegsziele ist und nicht eine unglückliche Nebenwirkung. Die Zahl der bisher bekannten Toten wird auf fast 16.000 geschätzt, weitere 6.000 werden vermisst und sind vermutlich unter Trümmern begraben.

Zwei Drittel der von Israel getöteten Menschen sind Frauen und Kinder. Vor zwei Jahren, während eines früheren Angriffs auf den Gazastreifen, gaben israelische Militärs zum ersten Mal zu, dass ein Computer sie mit potenziellen Zielen versorgte. Offenbar war es die Absicht, die Beschränkungen zu umgehen, die sich aus der menschlichen Einschätzung der wahrscheinlichen Opfer ergeben, indem die Tötungen an eine Maschine ausgelagert wurden.

Die Informanten bestätigen, dass das System der künstlichen Intelligenz mit dem Namen „Gospel“ angesichts der neuen, großzügigen Parameter, wer und was angegriffen werden kann, so schnell Listen von Zielen erstellt, dass das Militär damit nicht Schritt halten kann. Israels Eingaben sind jetzt so weit gefasst, dass sie die Bombardierung von Hochhäusern ohne Vorwarnung erlauben, solange behauptet werden kann, dass eine dort wohnende Person vermutlich eine Verbindung zur Hamas hat. Da die Hamas nicht nur über einen militärischen Flügel verfügt, sondern auch die Regierung der Enklave leitet, erweitert die neue Politik den Kreis der Ziele potenziell auf Beamte, Polizisten, Mitarbeiter des Gesundheitswesens, Erzieher, Journalisten und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen. Dies erklärt, warum nach Angaben der Vereinten Nationen etwa 100.000 Häuser im Gazastreifen dem Erdboden gleichgemacht oder unbewohnbar gemacht wurden und mindestens 1,7 Millionen Palästinenser vertrieben wurden, etwa drei Viertel der Bevölkerung der Enklave.

Grundlegendes Überleben

Die Enthüllungen widerlegen endgültig die Behauptungen westlicher Politiker wie des US-Präsidenten Joe Biden, des britischen Premierministers Rishi Sunak und des oppositionellen Labour-Führers Keir Starmer, Israel verteidige sich lediglich und versuche, zivile Opfer zu vermeiden.

In einem Bericht vom vergangenen Freitag bestätigte der Guardian Israels Vertrauen in das Gospel-Computing-System. Die Zeitung zitierte einen ehemaligen Beamten des Weißen Hauses, der mit der Entwicklung autonomer Angriffssysteme durch das Pentagon vertraut ist, mit der Aussage, dass Israels kompromissloser KI-Krieg gegen den Gazastreifen ein „wichtiger Moment“ sei. Der Beamte fügte hinzu: „Andere Staaten werden zuschauen und daraus lernen“.

Die vielleicht bedeutsamste der Enthüllungen aktueller und ehemaliger israelischer Beamter, die mit 972 und Local Call gesprochen haben, ist die Tatsache, dass Israel sich bewusst ist, dass seine vielen tausend Luftangriffe auf Wohngebiete in Gaza nur minimale Auswirkungen auf den bewaffneten Flügel der Hamas haben.

Dies steht im Gegensatz zu den öffentlichen Erklärungen, dass Israel die Gruppe ausrotten will. Selbst nach eigenen Angaben des israelischen Militärs, die wahrscheinlich auf der neuen, viel weiter gefassten Definition von Hamas-Zielen beruhen, hat Israel zwischen 1.000 und 3.000 „Agenten“ getötet – was bedeutet, dass selbst nach israelischer Einschätzung zwischen 85 und 95 Prozent der Toten seiner Bombenangriffe Zivilisten sind. Den Quellen zufolge ist dies kein Zufall.

Israel setzt seine langjährige Militärpolitik gegenüber dem Gazastreifen fort – vor allem die so genannte Dahiya-Doktrin, die auch als „Rasenmähen“ bezeichnet wird -, hat aber den Schwerpunkt geändert, um ein weitaus größeres Blutvergießen unter Zivilisten zu ermöglichen. Die Doktrin, die Israels wiederholte Angriffe auf den Gazastreifen in den letzten 15 Jahren geleitet hat, ist nach der Zerstörung eines ganzen Stadtteils von Beirut im israelischen Krieg gegen den Libanon im Jahr 2006 benannt.

Die Doktrin geht von zwei Grundannahmen aus: Die Verwüstung eines feindlichen Gebiets zwingt die Bevölkerung, sich auf das Überleben zu konzentrieren, anstatt Widerstand zu leisten, und ermutigt langfristig die einfachen Menschen, sich gegen ihre Herrscher zu erheben. Traditionell ging es bei der Dahiya-Doktrin vor allem um die Zerstörung der Infrastruktur. Zumindest offiziell behauptete Israel angesichts der strengen völkerrechtlichen Bestimmungen, es habe Vorwarnungen ausgegeben. Dies sollte der Zivilbevölkerung im Zielgebiet Zeit geben, sich zu evakuieren. Nach Angaben von Militärs ist diese Vorwarnzeit weitgehend abgelaufen, so dass sich die Zivilbevölkerung direkt im Fadenkreuz Israels befindet.

Nicht chirurgisch

Eine Quelle erläuterte die Auswirkungen der neuen Politik gegenüber +972: „Die Zahlen stiegen von Dutzenden von zivilen Todesopfern, die bei früheren Operationen als Kollateralschaden bei einem Angriff auf einen hochrangigen [Hamas-]Beamten zugelassen wurden, auf Hunderte von zivilen Todesopfern als Kollateralschaden.“ Ein ehemaliger Beamter des militärischen Nachrichtendienstes sagte, die Politik sei darauf ausgerichtet, den Großteil der Infrastruktur des Gazastreifens zu legitimen Zielen zu machen: „Es gibt kein Gebäude, in dem nicht irgendetwas von der Hamas zu finden ist. Wenn man also einen Weg finden will, ein Hochhaus in ein Ziel zu verwandeln, dann kann man das auch tun.

Da der bewaffnete Flügel der Hamas unterirdisch in Tunneln operiert, hat sich Israel diesen Quellen zufolge schwer getan, Primärziele wie Waffenlager, bewaffnete Zellen und Hauptquartiere zu identifizieren. Stattdessen konzentriert sich Israel auf so genannte „Machtziele“ – oder genauer gesagt, auf symbolische Ziele – wie Hochhäuser und Wohntürme in städtischen Gebieten sowie öffentliche Gebäude wie Universitäten, Banken, Regierungsbüros, Krankenhäuser und Moscheen.

Diese Angriffe, so die Quellen, werden als „Mittel zur Schädigung der Zivilgesellschaft“ betrachtet, das die Fähigkeit der Gesellschaft, sich zu organisieren und zu funktionieren, und die Existenzgrundlage der Familien schwächt.

Laut +972 haben die ehemaligen israelischen Beamten, mit denen sie gesprochen haben, „zum Teil explizit und zum Teil implizit verstanden, dass die Schädigung der Zivilbevölkerung der eigentliche Zweck dieser Angriffe ist“. Eine andere Quelle verwies auf die hohe Zahl der Todesopfer unter der Zivilbevölkerung: „Alles ist beabsichtigt. Wir wissen genau, wie viele Kollateralschäden es in jedem Haus gibt.“

Fünf verschiedene Quellen teilten 972 mit, dass Israel Akten über Zehntausende von Privathäusern und Wohnungen in Gaza angelegt hat, in denen Hamas-Mitglieder auf niedriger Ebene leben. Die Häuser und jeder, der darin wohnt, wurden als legitimes Ziel betrachtet, sobald eine mit der Hamas verbundene Person das Gebäude betrat.

Einer bemerkte: „Hamas-Mitglieder, die nicht wirklich wichtig sind, leben in Häusern in ganz Gaza. Also markieren sie das Haus, bombardieren es und töten alle Bewohner. Eine andere Quelle bemerkte zu dieser Praxis, dass es für die Hamas das Äquivalent wäre, „alle Privatwohnungen unserer Familien zu bombardieren, wenn [israelische Soldaten] am Wochenende nach Hause gehen, um zu schlafen.“

Ein Beamter, der frühere Angriffe auf den Gazastreifen beaufsichtigt hatte, sagte, Israel würde behaupten, ein Stockwerk eines Hochhauses diene als Büro eines Sprechers der Hamas oder des Islamischen Dschihad, um die Sprengung des Gebäudes zu rechtfertigen. „Ich habe verstanden, dass das Stockwerk ein Vorwand ist, der es der Armee erlaubt, in Gaza viel Zerstörung anzurichten.“ Wenn die Wahrheit über das, was Israel tut, bekannt wäre, fügte die Quelle hinzu, „würde dies selbst als Terrorismus angesehen werden. Also sagen sie es nicht“.

Eine andere Quelle erklärte, dass das Ziel Israels darin bestand, maximalen Schaden anzurichten, anstatt den Teil des Gebäudes zu treffen, der mit der Hamas in Verbindung gebracht wird. „Es wäre auch möglich gewesen, dieses spezielle Ziel mit präziseren Waffen zu treffen. Unterm Strich haben sie ein Hochhaus um des Hochhausabbruchs willen niedergerissen. Hochrangige israelische Beamte haben dieses Ziel in den letzten Wochen deutlich gemacht. Omer Tishler, der Chef der israelischen Luftwaffe, erklärte gegenüber Militärreportern, dass ganze Stadtteile „in großem Maßstab und nicht auf chirurgische Weise“ angegriffen worden seien. Eine Quelle sagte, Israels langfristiges Ziel sei es, „den Bürgern des Gazastreifens das Gefühl zu geben, dass die Hamas die Situation nicht unter Kontrolle hat“.

Heiliger Krieg

Bei früheren Angriffen auf den Gazastreifen verfolgte Israel eine Strategie, die eine mutwillige Zerstörung der Infrastruktur zur Folge hatte und zahlreiche Palästinenser das Leben kostete.

Den von +972 und Local Call zitierten Quellen zufolge wurden jedoch alle Beschränkungen aufgehoben, was die Folgen für die Zivilbevölkerung dramatisch erhöht hat. Tishler, der Chef der Luftwaffe, hat bestätigt, dass Israel in vielen Fällen vor der Bombardierung eines Gebäudes keinen Warnschlag mit einer kleinen Granate – bekannt als „roof knocking“ – mehr durchführt. Diese Praxis, so sagte er, sei „relevant für Runden [der Kämpfe] und nicht für den Krieg“.

Das Risiko, das dies für die Zivilbevölkerung darstellt, wurde durch die Enthüllung deutlich, dass das israelische Militär jetzt ein System der künstlichen Intelligenz, Habsora oder Gospel, zur Identifizierung von Zielen einsetzt. Schon der Name mit seiner biblischen Konnotation bestätigt die gefährlichen Einflüsse des religiösen Fundamentalismus im israelischen Militär und die zunehmende Annahme, dass sich Israel in einem heiligen Krieg gegen die Palästinenser befindet.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, der traditionell als säkulare Persönlichkeit gilt, hat die Sprache der rechtsextremen Siedler übernommen, indem er Israels Angriff auf den Gazastreifen als Krieg gegen „Amalek“ bezeichnete – einen biblischen Feind, dessen Männer, Frauen und Kinder die Israeliten auf Gottes Geheiß hin ausrotten sollten.

Aviv Kochavi, der ehemalige Chef des israelischen Militärs, sagte Anfang des Jahres gegenüber der israelischen Website Ynet, dass sich das Militär nun auf das Evangelium verlasse: „In der Vergangenheit haben wir 50 Ziele in Gaza pro Jahr produziert.“ Jetzt produziert diese Maschine 100 Ziele an einem einzigen Tag, von denen 50 Prozent angegriffen werden“.

Ziel sei es, ein „Problem“ früherer Bombenangriffe auf den Gazastreifen zu beheben, das darin bestand, dass dem israelischen Militär schnell die Ziele der Hamas und des Islamischen Dschihad ausgingen, die das menschliche Personal identifizieren konnte. Ein ehemaliger Geheimdienstoffizier erklärte gegenüber 972, dass die für Gospel zuständige Verwaltungsabteilung für Ziele in eine „Fabrik für Massenmorde“ verwandelt worden sei. Zehntausende von Menschen seien als „Junior-Hamas-Aktivisten“ eingestuft worden und würden daher als Zielpersonen behandelt. Der Offizier fügte hinzu, der Schwerpunkt liege auf der Quantität und nicht auf der Qualität“.

Eine Quelle, die in der Abteilung arbeitete, fügte hinzu, dass die meisten Empfehlungen von Gospel ohne sinnvolle Prüfung abgenickt würden: „Wir arbeiten schnell und haben keine Zeit, uns eingehend mit dem Ziel zu befassen. Wir werden danach beurteilt, wie viele Ziele wir erreichen können.

Plan zur ethnischen Säuberung

Die Bedeutung dieser Enthüllungen – und was sie über Israels „Kriegsziele“ verraten – sollte nicht unterschätzt werden. Zuvor wurden die ständige Belagerung des Gazastreifens und Israels stoßweise Angriffe auf der Grundlage der Dahiya-Doktrin als Mittel zur Verwaltung der Enklave eingesetzt. Sie dienten der Hamas als ständige Erinnerung daran, wer der Boss ist.

Ziel war es, die Gruppe auf administrative Aufgaben statt auf den bewaffneten Widerstand zu konzentrieren: Beseitigung der Zerstörungen, Entwicklung von Möglichkeiten zur Umgehung der Belagerung und Wiederherstellung der politischen Legitimität der Hamas bei einer kampfmüden Öffentlichkeit. Jetzt scheint Israels Ziel viel umfassender zu sein – und endgültig. Einem Bericht der Financial Times von letzter Woche zufolge befindet sich Israel noch in der Anfangsphase einer Kampagne, die bis zu einem Jahr dauern könnte.

Trotz der Zerstörung großer Teile des nördlichen Gazastreifens und Israels derzeitiger, verstärkter Offensive im Süden sagte ein mit den israelischen Kriegsplänen vertrauter Beamter der Zeitung, Israel habe noch einen langen Weg vor sich. „Dies wird ein sehr langer Krieg sein… Wir sind noch nicht einmal annähernd auf dem halben Weg, unsere Ziele zu erreichen.“

Der größte Teil der Bevölkerung des Gazastreifens wird in das Gebiet von Rafah getrieben, das an die kurze Grenze zu Ägypten gedrückt wird. Wie auf diesen Seiten bereits erläutert wurde, verfolgt Israel einen langfristigen Plan zur ethnischen Säuberung, mit dem Kairo unter Druck gesetzt werden soll, die Bevölkerung des Gazastreifens im Sinai anzusiedeln. Das rasche Auftreten von Krankheiten und Hungersnöten in der Enklave aufgrund der verschärften israelischen Belagerung, die der Bevölkerung Nahrung, Wasser und Strom vorenthält, zielt fest darauf ab, Ägypten unter Druck zu setzen.

Ausdünnen“ der Bevölkerung

Nach Angaben von Israel Hayom, einer israelischen Zeitung mit historisch engen Verbindungen zu Netanjahus regierender Likud-Partei, wurde Beamten in Washington ein Plan vorgelegt, um den ägyptischen Widerstand weiter zu schwächen. Die USA würden anderen Nachbarstaaten Hilfe unter der Bedingung anbieten, dass sie Flüchtlinge aus dem Gazastreifen aufnehmen, wodurch Ägypten ein Teil der Last abgenommen würde.

Darüber hinaus verweist die hebräische Ausgabe der Zeitung auf einen Plan, der auf Netanjahus Wunsch von Ron Dermer, einem seiner ranghohen Minister, ausgearbeitet wurde, um die Bevölkerung im Gazastreifen durch Ausweisungen „auf das geringstmögliche Maß auszudünnen“. In der Zeitung wird dies als „strategisches Ziel“ für Netanjahu bezeichnet.

Netanjahu ist der Ansicht, dass die Welt Millionen von Flüchtlingen aus dem Irak, Syrien und der Ukraine aufgenommen hat, warum sollte es in Gaza anders sein? Der Plan sieht vor, dass die Palästinenser den Gazastreifen über die Grenze zu Ägypten verlassen oder per Boot nach Europa und Afrika fliehen.

Israels völkermörderische Zerstörung des Gazastreifens, die ihn unbewohnbar macht, steht in völligem Einklang mit den erklärten Zielen der israelischen Führung, die Palästinenser wie „menschliche Tiere“ zu behandeln, sowie mit den Enthüllungen der Whistleblower. Und doch halten westliche Politiker und Medien weiterhin an der Fiktion fest, dass Israels Ziele sich auf die „Eliminierung“ der Hamas beschränken – und dass die einzig legitime Frage ist, ob Israel „verhältnismäßig“ handelt.

Dieses weitgehende Unvermögen, den Wald vor lauter Bäumen zu sehen, ist kein Zufall. Es ist ein Beweis dafür, dass die westlichen Eliten an Israels Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen mitschuldig sind. Wie stark die Beweise auch sein mögen, selbst wenn Insider Israels Politik des Völkermords und der massenhaften ethnischen Säuberung offenlegen, ist der Westen entschlossen, ein Auge zuzudrücken.