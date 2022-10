Am Freitag sprach Königin Maxima bei einem Treffen in Washington über die Vor- und Nachteile des digitalen Geldes der Zentralbanken. Seit 2009 setzt sie sich als Sonderbeauftragte des UN-Generalsekretärs für eine „integrative Entwicklungsfinanzierung“ ein.

Königin Maxima sagte, dass digitales Geld viele Vorteile mit sich bringen könnte. Unter anderem sagte sie, dass digitales Geld „ein guter Weg sein könnte, um Finanzdienstleistungen für alle Menschen auf der Welt zugänglicher zu machen“.

Ferner könnte sie zur Senkung der Transaktionskosten beitragen. Hohe Transaktionskosten können für ärmere Menschen tatsächlich ein Hindernis für traditionelle Finanzdienstleistungen sein, so die Königin.

Bizarr. Digitales Geld, das von Zentralbanken ausgegeben wird, ist äußerst umstritten. Das Forum für Demokratie ist FALSCH dagegen, weil es zu einem sozialen Kreditsystem und einem Überwachungsstaat führen kann und wahrscheinlich auch wird. Unsere Königin sollte NEUTRAL bleiben:

