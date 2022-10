COVID hat sich in mehrere Varianten aufgespalten, die gleichzeitig in verschiedenen Ländern dominieren. Experten zufolge könnten folgende Szenarien eintreten.

Es ist wieder Herbst, was bedeutet, dass die COVID-Fälle ansteigen.

Aber zum ersten Mal in der Geschichte der Pandemie sehen die Varianten, aus denen sich die steigende Welle zusammensetzt, drastisch unterschiedlich aus, je nachdem, wo man sich auf der Welt befindet.

In England ist Omikron spawn BA.5.2 die am weitesten verbreitete Variante, wobei eine lange Liste von konkurrierenden Verwandten um die Vorherrschaft kämpft. In den USA ist die einst weltweit dominierende BA.5 immer noch führend. Sie nimmt jedoch stetig ab, während BA.4.6 – von einigen im Twitterverse als „Aeterna“ bezeichnet – auf dem Vormarsch ist und BQ.1 und BQ.1.1 auf den Fersen hat. Und in Singapur häufen sich die Fälle von XBB oder „Gryphon“ – einer Kombination aus zwei Omikron-Varianten, die sich der Immunität und Antikörperbehandlungen entziehen können.

Die XBB-Variante der Welle in Singapur zeigt keine Anzeichen für ein Nachlassen und könnte ihre BA.5-Welle übertreffen. Singapur hat eine der am besten geimpften Bevölkerungen, mit 90 % 2-Impfungen und 78 % Auffrischungen

The XBB variant wave in Singapore shows no sign of let up and may well exceed its BA.5 wave.@OurWorldinData

Singapore has one of the most highly vaccinated populations with 90% 2-shots and 78% boosters

Wissenschaftler beobachten derzeit eine schnell wachsende Menagerie von Omikron-Nachkommen, die in verschiedenen Teilen der Welt um die Vorherrschaft kämpfen – ein Szenario, das nach Ansicht führender Experten „beispiellos“ ist. Die konkurrierenden Varianten zeichnen sich alle durch Eigenschaften wie verbesserte Immunabwehr, erhöhte Übertragbarkeit oder beides aus.

Da jeder seine eigenen neuen Stämme in exponentieller Weise hervorbringt, sagen Experten, dass sich die Pandemie an einem Scheideweg befindet – das Virus könnte sich in etwas verwandeln, das der allgemein vorhersehbaren und milden Grippe ähnlicher ist, oder sich noch weiter aus der Reichweite der Wissenschaft und ihrer nachhinkenden Impfstoffe hinausbewegen.

„Es gab Zeiten, in denen verschiedene Varianten in verschiedenen Teilen der Welt unterwegs waren, wie die Gamma-Variante in Südamerika und Beta in Südafrika“, sagte Dr. Eric Topol, Professor für Molekularmedizin bei Scripps Research und Gründer und Direktor des Scripps Research Translational Institute, gegenüber Fortune.

„Aber das hier ist anders, weil wir jetzt Varianten mit extremen Niveaus der Immunumgehung haben, und in einem bestimmten Land möglicherweise mehrere, die gleichzeitig im Spiel sein könnten.“

Wie sind wir hierhergekommen?

Es ist noch gar nicht so lange her, dass jede COVID-Variante, die in Großbritannien auftrat, innerhalb weniger Wochen auch die USA erreichte, sodass es relativ einfach war, die Virusbedingungen in naher Zukunft vorherzusagen.

Doch welche Variante – oder welcher Variantenschwarm – als nächstes Nordamerika heimsucht, lässt sich heute nur noch erahnen.

Experten zufolge gibt es dafür einige Gründe, darunter die weitverbreitete Abkehr von COVID-Präventionsmaßnahmen, Tiere, die die Krankheit in sich tragen, und die Entstehung von Varianten bei Menschen mit Langzeitinfektionen mit COVID. Der Hauptgrund ist jedoch die schwindende Immunität der Bevölkerung. Die Antikörperimmunität nimmt mit der Zeit ab – im Durchschnitt nur drei bis sechs Monate. Da immer mehr Menschen auf Auffrischungsimpfungen verzichten und die Zeit nach ihrer letzten COVID-Infektion vergeht, hat das Virus eine bessere Chance, zu mutieren und sich zu verbreiten.

Das Ganze wiederholt sich bei Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt.

„Viele Menschen auf der ganzen Welt werden aufgrund der Warnimmunität durch den Impfstoff und die Infektionen wieder anfällig“, so Dr. Ali Mokdad, Professor am Institute for Health Metrics and Evaluation der University of Washington, gegenüber Fortune. „Menschen, die Omikron BA.5 bekommen haben, sind fünf, sechs Monate später anfällig. Daher werden sie sich mit allem anstecken, was da draußen zirkuliert.“

Die erste Runde von Impfungen und COVID-Infektionen hat das Virus außerdem unter „starken Anpassungsdruck“ gesetzt.

„Je mehr Menschen sich infiziert haben und je mehr Impfungen und Auffrischungen sie erhalten haben, desto mehr muss sich das Virus weiterentwickeln, um diese Wege der Wirtsabwehr zu umgehen“, sagte er.

Angesichts dessen ist die Vorhersage, welches Land von einer bestimmten Variante betroffen sein wird, laut Mokdad nur ein Zufallsprodukt“. „Es ist das Glück der Auslosung.“

Was liegt vor uns?

Ein fragmentierter Cluster von COVID-Varianten wurde über den gesamten Globus verstreut, eine Szene, wie sie die Welt bisher noch nicht gesehen hat. Doch wie geht es weiter?

Eine Möglichkeit ist, dass das Virus immer grippeähnlicher wird, so Mokdad, was von mehreren Experten vorausgesagt wurde.

Die jüngste globale Aufsplitterung von COVID ahmt den Zyklus nach, der jedes Jahr bei der Grippe auftritt, sagt er. Jede nordamerikanische Grippesaison beginnt mit mehreren verdächtigen Stämmen, die durch den Impfstoff abgedeckt sind, und am Ende der Saison mutieren einige wenige Stämme und treten in den Vordergrund.

Er geht davon aus, dass COVID schließlich wie die Grippe verlaufen wird – schlimmer im Winter, aber mit einer gewissen Anzahl von Fällen im Sommer, und mit Varianten, die in manchen Jahren schlimmer sind als in anderen. Eine solche Entwicklung könnte es möglich machen, das Virus mit einer einzigen jährlichen Impfung zu bekämpfen, die wie der Grippeimpfstoff jedes Jahr aktualisiert wird.

Aber „ich würde nie sagen, dass dieses Virus mit uns fertig ist“, fügte er hinzu.

Ein anderes mögliches Szenario besteht darin, dass sich jede neue Variante exponentiell vermehrt und es den Entwicklern von Impfstoffen und Behandlungen erschwert, auch nur den Versuch zu unternehmen, Schritt zu halten.

Die Tatsache, dass so viele potenziell überlegene Versionen des Virus im Umlauf sind, ist beunruhigend und erschwert die Vorhersage der Zukunft, so die Experten. Da die Verwendung von Masken und die soziale Distanzierung weitgehend aufgegeben wurden, ist die einzige Verteidigung, die der Gesellschaft bleibt, die Immunität mittels Impfstoffe oder Infektionen.

Wenn neue Varianten diesen Weg beschreiten, „haben wir Paxlovid als Backup, aber das Virus könnte mit der Zeit auch eine Resistenz dagegen entwickeln“, so Topol. „Das ist ein Problem.“

Neue Omikron-Booster, die Anfang September in den USA auf den Markt kamen, sollten Schutz gegen BA.4 und BA.5 bieten. Doch BA.4 ist inzwischen fast ausgestorben, und die BA.5-Vorkommen gehen vielerorts zurück, um andere Varianten zu ersetzen. Das Virus hat den Impfstoff bereits weit hinter sich gelassen.

Die gute Nachricht ist, dass die neuen Varianten, die die Oberhand gewinnen, in der Regel Ausgeburten der einen oder anderen Variante sind, was nach Ansicht von Experten ein gutes Zeichen für die Integrität neuer Impfstoffe in naher Zukunft ist. Mehr Varianten könnten jedoch die Entwicklung von Impfstoffen erheblich erschweren.

„Wenn es 20 Varianten gibt, wird es teilweise komplizierter“, so Mokdad.

Topol geht nicht davon aus, dass der Impfstoff das Virus vollständig verdrängen wird, da die T-Zellen – der Teil des Immunsystems, der die Infektion abschwächt, obwohl er sie nicht verhindern kann – einen Schutz bieten.

„Durch Delta lag der Schutz bei 95 % – jetzt sind es vielleicht 80 %“, sagte er. „Und er könnte auf 70 oder 60% sinken.

Im schlimmsten Fall könnten voll geimpfte, aber gefährdete Menschen, wie ältere Menschen, noch stärker betroffen sein als jetzt.

„Hoffentlich wird das nicht passieren“, sagte er. „Das brauchen wir nicht. Wir hatten schon genug. Jeder hat genug.“

Und Topol fügt hinzu: „Wir haben noch ein paar Schwierigkeiten vor uns.“