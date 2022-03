Wie können sie diese Daten erklären?

Hier ist jetzt das erste Beispiel. Ich werde im Laufe der Zeit mehr und mehr Beispiele hinzufügen.

Ich habe über 50 Daten, die einfach nicht erklären können, ob die Impfstoffe sicher und wirksam sind. Ich werde sie im Laufe der Zeit zu diesem Artikel hinzufügen, also schauen Sie immer wieder nach den neuesten Informationen. Der Einfachheit halber werde ich die neuesten Ergänzungen oben anführen.

Ich fange jetzt mit einem einzigen Punkt an, der das Einzige ist, was Sie wissen müssen, um die Impfvorschriften zu stoppen. Er ist so wichtig, dass ich ihn jetzt veröffentlichen möchte.

Warum Ärzte nichts sagen

Weil die Ärztekammern drohen, ihnen die Zulassung zu entziehen, wenn sie sich öffentlich oder privat gegen den Impfstoff aussprechen.

In Kalifornien haben Ärzte früher Ausnahmen für den Impfstoff und das Tragen von Masken geschrieben. Die Ärztekammern erhielten eine Liste dieser Ärzte und setzten sich mit ihnen in Verbindung.

Danach wurden keine Ausnahmegenehmigungen mehr ausgestellt.

Um dies zu testen, rief jemand Hunderte von Ärzten an und sagte, sein Kind habe nach der ersten Impfung eine schwere anaphylaktische Reaktion erlitten und sei fast gestorben, und er wollte wissen, ob der Arzt eine Ausnahmegenehmigung für sein Kind ausstellen würde. Alle sagten nein.

Die Daten der britischen Regierung zeigen, dass die Impfstoffe alles noch schlimmer machen. Wir wurden in die Irre geführt.

Diese Daten stammen aus einer unanfechtbaren Quelle: der britischen Regierung in ihrem Bericht für die Wochen 32 bis 35 im Jahr 2021. Schauen Sie sich die Raten pro 100.000 für doppelt Geimpfte im Vergleich zu Ungeimpften für die Altersgruppen 40 bis 80 an. Ja, die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, ist höher, wenn man in jedem Teilbereich zwischen 40 und 80 Jahren geimpft ist. Es gibt also keine altersbedingte Verwirrung bei diesen Daten. Es ist einfach unmöglich, das zu erklären. Es zeigt, warum die Impfpflicht die Anfälligkeit für Infektionen bei Menschen zwischen 40 und 80 Jahren erhöht, nicht verbessert.

Zeigen Sie diese Tabelle Ihren Freunden mit der blauen Pille und bitten Sie sie zu erklären, warum der Impfstoff vorgeschrieben werden sollte. Hier ist, was ein Leser schrieb:

Ich habe meinem Kardiologen gestern einen ähnlichen Bericht vorgelegt. Als er mich nur anschaute und nichts sagte, sagte ich: „Nun, wenigstens ist der NHS in Großbritannien ehrlich, was die Impfstoffe angeht.“ Die Menschen werden tun, was sie tun werden, ich bete nur, dass die meisten aufwachen!

Hier sind die neuesten Daten (17. März 2022 ab Seite 45) und es ist noch viel schlimmer:

Es gibt einfach keine Möglichkeit, diese Daten zu erklären, wenn der Impfstoff so wirkt, wie behauptet wird. In der Fußnote wird ein so genanntes „Handwaving“-Argument angeführt, bei dem es sich um Spekulationen auf der Grundlage von Null Daten handelt. So wird beispielsweise behauptet, dass es bei geimpften Personen mehr Fälle geben könnte, weil sie häufiger getestet werden (wirklich? Gibt es Daten, die das belegen?).

Sie können mit der Hand winken, so viel sie wollen, es ändert nichts an den Fakten.

In Santa Clara County hat man beispielsweise eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz gestellt und festgestellt, dass geimpfte und ungeimpfte Ersthelfer praktisch die gleiche Infektionsrate aufwiesen. Mit anderen Worten: Auch dort, wo ich wohne, hat die Impfung die Menschen nicht geschützt.

Am aufschlussreichsten sind die umfangreichen Bevölkerungsstudien in 145 Ländern, die zeigen, dass die Zahl der Fälle und Todesfälle fast ausnahmslos steigt, je mehr geimpft wird. Komisch, dass die britische Regierung nie irgendwelche Studien zitiert, die ihre Darstellung in Frage stellen. Davon gibt es viele, und mehr als ein Dutzend sind in Incriminating Evidence aufgeführt.

Wir alle sind Opfer eines massiven Betrugs geworden.

Aber der ganze Sinn der Vorschriften war, dass sie einen davor schützen sollten, krank zu werden, damit man andere nicht ansteckt. Es ist klar, dass die Mandate die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man krank wird. Das ist das Gegenteil von dem, was man Ihnen gesagt hat. Jeder sollte darüber empört sein.

In demselben britischen Bericht wird ein Nutzen für die Sterblichkeit behauptet, aber nur, wenn man alle durch den Impfstoff verursachten Todesfälle außer Acht lässt. Wenn man diese mit einbezieht, ist die Bilanz ebenfalls negativ.

In Südkorea schießen die COVID-Fälle in die Höhe, aber fast alle sind geimpft.

Hier ist ein Zitat aus dem Artikel von Alex Berenson:

Am Donnerstag meldete Südkorea 600.000 neue Covid-Infektionen – das entspricht mehr als 4 Millionen in den Vereinigten Staaten. An einem einzigen Tag.

Wie ist das möglich, da sie alle geimpft sind?

Die mRNA-Impfungen haben innerhalb von Monaten eine negative Wirksamkeit gegen Omikron-Infektionen – was bedeutet, dass geimpfte Personen mit größerer Wahrscheinlichkeit infiziert werden. Daten aus Kanada, Großbritannien, Schottland, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern stimmen in diesem Punkt überein. Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt noch jemand ernsthaft bestreitet.

In Neuseeland zum Beispiel haben ungeimpfte Menschen jetzt sogar niedrigere Infektionsraten als diejenigen, die eine Auffrischungsimpfung erhalten haben:

Warum die Täuschung?

Ein Leser fragte: „Warum sollten uns unsere Behörden in die Irre führen?“ Die Antwort ist einfach: Alle haben Tony Fauci geglaubt, als er beschloss, sich auf den Impfstoff zu konzentrieren und die frühzeitige Behandlung völlig zu diskreditieren. Zu diesem Zeitpunkt war es zu groß, um zu scheitern, da alle führenden Politiker der Welt den Impfstoff unterstützten. Als die Daten zeigten, dass der Impfstoff unsicher und unwirksam war (die Daten zeigten, dass er über 100.000 Amerikaner tötete), mussten sie ihren Fehler vertuschen, oder niemand würde ihnen je wieder vertrauen. Die Ärzteschaft schweigt, weil ihnen sonst die Approbation entzogen wird. Die Presse wird nichts sagen, weil Amerika ihnen nie wieder vertrauen wird. Dasselbe gilt für den Kongress, die NIH, die CDC und die FDA. Die FDA und die CDC haben bei den Sicherheitssignalen weggesehen, weil der Impfstoff zu groß war, um zu versagen: Er MUSSTE funktionieren, um die Pandemie zu beenden.