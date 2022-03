Es besteht nun kein Zweifel mehr, dass es in der Ukraine amerikanische Biolabore gibt. Der Enthüllungsjournalist Ben Swann hat neue Informationen erhalten, aus denen hervorgeht, dass sie möglicherweise für Ausbrüche seltener Krankheiten in der Nähe der Labors verantwortlich waren, darunter Cholera und Schweinegrippe.

Swann zeigt ein Video, in dem ein ukrainischer Journalist vor zwei Jahren über die Biolabore berichtet. Weiter berichtet er, dass 2019 in der Ukraine zwei neue Labore eröffnet wurden. Der Journalist zeigt auch Dokumente über die Labore und die Rolle, die sie bei der Erkrankung von Menschen gespielt haben könnten, die in der Nähe der Labore lebten.

„Interessant ist, dass das Video sofort aus dem Internet entfernt wurde, nachdem wir es heruntergeladen hatten“, sagt Swann.

Im Jahr 2005 haben die Vereinigten Staaten, genauer gesagt das Verteidigungsministerium und das Pentagon, 15 Biolabors in der Ukraine finanziert.

In den Labors wurden hauptsächlich Bakterien gelagert, darunter Salmonellen, E. coli und das Bakterium, das Diphtherie verursacht. Warum lagern die Biolabore so viele verschiedene Arten von Bakterien? Swann bezieht sich auf einen Artikel, der zeigt, dass Bakterien zur Herstellung von Biowaffen verwendet werden können.

„Wir wissen nicht mit Sicherheit, dass diese Bakterien zur Herstellung biologischer Waffen verwendet wurden“, betont der Journalist. Was es so schwierig macht, das herauszufinden, ist die Tatsache, dass die Labore geheim gehalten werden, sagt Swann.

Im Jahr 2011 kam es in der Ukraine zu einem Choleraausbruch. Dreiunddreißig Menschen starben, und ein Jahr später wurde bei 800 Bürgern die Cholera diagnostiziert. In Charkow wurden mehr als 100 Fälle registriert. Außerdem gab es 364 Todesfälle durch die Schweinegrippe. Es handelt sich um dieselbe Variante, die 2009 die Pandemie ausgelöst hat. Sowohl die Cholera als auch die Schweinegrippe wurden in den Labors untersucht.

Im Jahr 2013 weigerte sich der damalige Präsident Viktor Janukowitsch Berichten zufolge, weiter mit den USA zusammenzuarbeiten. Nach dem von den Amerikanern angeführten Staatsstreich im Jahr 2014, bei dem Janukowitsch abgesetzt wurde, beschloss sein Nachfolger Petro Poroschenko jedoch, weiterhin mit den USA zu kooperieren.