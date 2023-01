Wie können wir Institutionen vertrauen, die gelogen haben?

Vertraut den Behörden, vertraut den Experten und vertraut der Wissenschaft, wurde uns gesagt. Die Botschaften zur öffentlichen Gesundheit während der Covid-19-Pandemie waren nur dann glaubwürdig, wenn sie von staatlichen Gesundheitsbehörden, der Weltgesundheitsorganisation und pharmazeutischen Unternehmen sowie von Wissenschaftlern stammten, die deren Aussagen mit wenig kritischem Denken nachplapperten.

Im Namen des „Schutzes“ der Öffentlichkeit haben die Behörden große Anstrengungen unternommen, wie in den kürzlich veröffentlichten Twitter Files (1,2,3,4,5,6,7) beschrieben, die Absprachen zwischen dem FBI und sozialen Medienplattformen dokumentieren, um die Illusion eines Konsenses über die angemessene Reaktion auf Covid-19 zu erzeugen.

Sie unterdrückten „die Wahrheit“, selbst wenn sie von äußerst glaubwürdigen Wissenschaftlern kam, untergruben die wissenschaftliche Debatte und verhinderten die Korrektur wissenschaftlicher Fehler. Tatsächlich wurde eine ganze Bürokratie der Zensur geschaffen, die sich angeblich mit den so genannten MDM befasst – Fehlinformationen (falsche Informationen, die auf menschliches Versagen zurückzuführen sind, ohne die Absicht, Schaden anzurichten); Desinformationen (Informationen, die irreführen und manipulieren sollen); Fehlinformationen (genaue Informationen, die Schaden anrichten sollen).

Von Faktenprüfern wie NewsGuard über den Digital Services Act der Europäischen Kommission, das britische Gesetz zur Online-Sicherheit und die BBC Trusted News Initiative bis zu Big Tech und den sozialen Medien sind alle Augen auf die Öffentlichkeit gerichtet, um ihre „Falsch-/Desinformationen“ einzudämmen.

„Ob es sich nun um eine Bedrohung unserer Gesundheit oder um eine Bedrohung unserer Demokratie handelt – Desinformation hat einen menschlichen Preis.“ – Tim Davie, Generaldirektor der BBC

Aber ist es möglich, dass „vertrauenswürdige“ Institutionen eine weitaus größere Bedrohung für die Gesellschaft darstellen könnten, indem sie falsche Informationen verbreiten?

Obwohl das Problem der Verbreitung falscher Informationen normalerweise von der Öffentlichkeit ausgeht, haben während der Covid-19-Pandemie Regierungen, Unternehmen, supranationale Organisationen und sogar wissenschaftliche Zeitschriften und akademische Einrichtungen zu einem falschen Narrativ beigetragen.

Falschaussagen wie „Abriegelungen retten Leben“ und „Niemand ist sicher, solange nicht alle sicher sind“ haben weitreichende Kosten in Form von Existenzen und Leben verursacht. Institutionelle Falschinformationen waren während der Pandemie weitverbreitet. Nachfolgend nur ein Beispiel zur Veranschaulichung.

Die Gesundheitsbehörden haben die Öffentlichkeit fälschlicherweise davon überzeugt, dass die Covid-19-Impfstoffe die Infektion und Übertragung verhindern, obwohl die Hersteller diese Ergebnisse nicht einmal getestet haben. Die CDC änderte ihre Definition von Impfung, um die neuartigen Impfstoffe mit mRNA-Technologie besser einbeziehen zu können. Statt zu erwarten, dass die Impfstoffe Immunität erzeugen, genügte es nun, Schutz zu erzeugen.

Außerdem wiederholten die Behörden während der gesamten Pandemie das Mantra (um 16:55 Uhr) von der „sicheren und wirksamen“ Impfung, obwohl sich Hinweise auf Schäden durch den Impfstoff ergaben. Die FDA verweigerte die vollständige Freigabe der Dokumente, die sie innerhalb von 108 Tagen geprüft hatte, als sie die Notfallzulassung für die Impfstoffe erteilte. Als Reaktion auf eine Anfrage nach dem Freedom of Information Act versuchte sie dann, die Freigabe dieser Dokumente bis zu 75 Jahre hinauszuzögern. Diese Dokumente enthielten Beweise für unerwünschte Nebenwirkungen der Impfstoffe. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass zwischen 50 und 96 Prozent der Finanzierung von Arzneimittelbehörden in der ganzen Welt von Big Pharma in Form von Zuschüssen oder Nutzungsgebühren stammen. Können wir außer Acht lassen, dass es schwierig ist, die Hand zu beißen, die einen füttert?

Die Impfstoffhersteller behaupteten eine hohe Wirksamkeit des Impfstoffs in Bezug auf die relative Risikominderung (zwischen 67 und 95 Prozent). Sie versäumten es jedoch, der Öffentlichkeit das zuverlässigere Maß der absoluten Risikominderung mitzuteilen, das nur bei etwa 1 Prozent lag, und übertrieben damit den erwarteten Nutzen dieser Impfstoffe.

Außerdem behaupteten sie, es seien „keine ernsthaften Sicherheitsbedenken beobachtet“ worden, obwohl ihr eigener Sicherheitsbericht nach der Zulassung mehrere schwerwiegende unerwünschte Ereignisse enthüllte, von denen einige tödlich verliefen. Die Hersteller versäumten es auch, die Immunsuppression in den ersten zwei Wochen nach der Impfung und die rasch nachlassende Wirksamkeit des Impfstoffs, die sich nach sechs Monaten als negativ erweist, sowie das erhöhte Infektionsrisiko bei jeder weiteren Auffrischung öffentlich zu thematisieren. Durch die fehlende Transparenz dieser wichtigen Informationen wurde den Menschen ihr Recht auf eine informierte Zustimmung verweigert.

Außerdem wurde behauptet, dass die natürliche Immunität keinen ausreichenden Schutz biete und dass eine hybride Immunität (eine Kombination aus natürlicher Immunität und Impfung) erforderlich sei. Diese falschen Informationen waren notwendig, um angesichts der zunehmenden Durchbruchsfälle (Infektion trotz Impfung) Restbestände ihrer Produkte zu verkaufen.

In Wirklichkeit kann die natürliche Immunität zwar eine künftige Infektion mit SARS-CoV-2 nicht vollständig verhindern, sie ist jedoch wirksam bei der Verhinderung schwerer Symptome und Todesfälle. Daher ist eine Impfung nach einer natürlichen Infektion nicht erforderlich.

Auch die WHO beteiligte sich an der Fehlinformation der Öffentlichkeit. Sie setzte sich über ihre eigenen Pläne vor der Pandemie hinweg und leugnete, dass Abriegelungen und Masken bei der Rettung von Leben unwirksam sind und der öffentlichen Gesundheit schaden. Sie förderte auch Massenimpfungen, was im Widerspruch zum Grundsatz der öffentlichen Gesundheit steht, der besagt, dass „Interventionen auf der Grundlage der individuellen Bedürfnisse“ erfolgen sollten.

Sie ging sogar so weit, dass sie die natürliche Immunität aus ihrer Definition der Herdenimmunität ausschloss und behauptete, dass nur Impfstoffe dazu beitragen können, diesen Endpunkt zu erreichen. Dies wurde später unter dem Druck der wissenschaftlichen Gemeinschaft rückgängig gemacht. Nochmals: Mindestens 20 Prozent der Finanzierung der WHO stammt von Big Pharma und Philanthropen, die in die Pharmaindustrie investieren. Ist dies ein Fall von „Wer zahlt, bestimmt die Musik“?

The Lancet, eine angesehene medizinische Fachzeitschrift, veröffentlichte einen Artikel, in dem behauptet wurde, dass Hydroxychloroquin (HCQ) – ein wiederverwendetes Medikament zur Behandlung von Covid-19 – mit einem leicht erhöhten Sterberisiko verbunden ist. Dies veranlasste die FDA, die Verwendung von HCQ zur Behandlung von Covid-19-Patienten zu verbieten, und die NIH, die klinischen Versuche mit HCQ als potenzielle Covid-19-Behandlung zu stoppen. Dies waren drastische Maßnahmen, die auf der Grundlage einer Studie ergriffen wurden, die später zurückgezogen wurde, da sich herausstellte, dass die verwendeten Daten falsch waren.

In einem anderen Fall zog die medizinische Fachzeitschrift Current Problems in Cardiology eine Arbeit, die ein erhöhtes Myokarditis-Risiko bei jungen Menschen nach der Covid-19-Impfung zeigte, ohne jegliche Begründung zurück, nachdem sie von Fachkollegen geprüft und veröffentlicht worden war. Die Autoren sprachen sich für das Vorsorgeprinzip bei der Impfung junger Menschen aus und forderten mehr Pharmakovigilanzstudien zur Bewertung der Sicherheit der Impfstoffe. Die Löschung solcher Erkenntnisse aus der medizinischen Literatur verhindert nicht nur, dass die Wissenschaft ihren natürlichen Lauf nimmt, sondern hält auch wichtige Informationen von der Öffentlichkeit fern.

Eine ähnliche Geschichte ereignete sich mit Ivermectin, einem anderen Medikament zur Behandlung von Covdi-19, in das diesmal möglicherweise auch die Wissenschaft verwickelt ist. Andrew Hill erklärte (um 5:15 Uhr), dass die Schlussfolgerung seiner Arbeit über Ivermectin von Unitaid beeinflusst wurde, die zufällig der Hauptfinanzier eines neuen Forschungszentrums an Hills Arbeitsplatz – der Universität Liverpool – ist. Seine Meta-Analyse ergab, dass Ivermectin die Sterblichkeit bei Covid-19 um 75 Prozent reduziert. Anstatt die Verwendung von Ivermectin als Covid-19-Behandlung zu unterstützen, kam er zu dem Schluss, dass weitere Studien erforderlich seien.

Die Unterdrückung potenziell lebensrettender Behandlungen war ausschlaggebend für die Notfallzulassung der Covid-19-Impfstoffe, da das Fehlen einer Behandlung für die Krankheit eine Voraussetzung für die EUA ist (S.3).

Viele Medien machen sich auch der Verbreitung falscher Informationen schuldig. Dies geschah in Form von einseitiger Berichterstattung oder indem sie sich als Plattform für PR-Kampagnen zur Verfügung stellten. PR ist ein unverfängliches Wort für Propaganda oder die Kunst der Weitergabe von Informationen zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung im Dienste spezieller Interessengruppen.

Die Gefahr der PR besteht darin, dass sie für das ungeschulte Auge als unabhängige journalistische Meinung durchgeht. PR-Kampagnen zielen darauf ab, wissenschaftliche Erkenntnisse sensationell darzustellen, möglicherweise um die Akzeptanz eines bestimmten Medikaments bei den Verbrauchern zu erhöhen, die Finanzierung ähnlicher Forschungsarbeiten zu steigern oder die Aktienkurse zu erhöhen. Allein in den USA gaben die Pharmaunternehmen im Jahr 2021 6,88 Milliarden Dollar für Fernsehwerbung aus. Ist es möglich, dass diese Finanzierung die Medienberichterstattung während der Covid-19-Pandemie beeinflusst hat?

Mangelnde Integrität und Interessenkonflikte haben zu einer noch nie dagewesenen institutionellen Fehlinformationspandemie geführt. Es ist Sache der Öffentlichkeit, zu entscheiden, ob es sich bei den oben genannten Fällen um Fehlinformationen oder Desinformationen handelt.

Das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Medien ist in den vergangenen fünf Jahren so stark gesunken wie nie zuvor. Viele werden auch durch die weitverbreiteten institutionellen Fehlinformationen wachgerüttelt. Die Öffentlichkeit kann den „maßgeblichen“ Institutionen, von denen erwartet wurde, dass sie ihre Interessen vertreten, nicht mehr vertrauen. Diese Lektion wurde zu einem hohen Preis gelernt. Die Unterdrückung einer frühzeitigen Behandlung und eine unsolide Impfpolitik haben viele Menschenleben gekostet, Unternehmen in den Ruin getrieben, Arbeitsplätze vernichtet, den Bildungsstand verschlechtert, die Armut verschlimmert und die körperliche und geistige Gesundheit verschlechtert. Eine vermeidbare Massenkatastrophe.

Wir haben die Wahl: Entweder wir akzeptieren weiterhin passiv die institutionellen Falschinformationen oder wir leisten Widerstand. Welche Kontrollen und Gegenkontrollen müssen wir einrichten, um Interessenkonflikte in öffentlichen Gesundheits- und Forschungseinrichtungen zu verringern? Wie können wir die Medien und akademischen Zeitschriften dezentralisieren, um den Einfluss der pharmazeutischen Werbung auf ihre Redaktionspolitik zu verringern?

Wie können wir als Einzelpersonen unsere Medienkompetenz verbessern, um kritischere Konsumenten von Informationen zu werden? Es gibt nichts, was falsche Erzählungen besser entlarvt als persönliche Nachforschungen und kritisches Denken. Wenn also das nächste Mal konfliktträchtige Institutionen den bösen Wolf, die bösartige Variante oder die Klimakatastrophe heraufbeschwören, sollten wir zweimal nachdenken.