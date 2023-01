Das schmutzige Geheimnis der Impfstoffindustrie

DIE IMPFSTOFFINDUSTRIE und diejenigen, die sie unkritisch unterstützen, werden Ihnen erzählen, dass die Sicherheitsstandards so hoch und die Tests so streng sind, dass die Impfstoffe absolut sauber und sicher sind. Nichts könnte jedoch weiter von der Wahrheit entfernt sein. Abgesehen von den giftigen Substanzen wie Aluminium, die absichtlich zugesetzt werden, sind Impfstoffe häufig mit Bakterien, Viren und Metallpartikeln kontaminiert.

Es ist inzwischen offensichtlich, dass die Covid-Impfstoffe vielfältige gesundheitliche Probleme mit sich bringen. Viele davon könnten auf die experimentelle Technologie zurückzuführen sein, einige aber auch auf eine Verunreinigung.

Drei japanische Männer starben im August 2021, nachdem sie mit Moderna-Covid-Impfstoffen geimpft worden waren, die während des Herstellungsprozesses mit Partikeln aus rostfreiem Stahl kontaminiert worden waren; die Chargen waren auch mit Latex verunreinigt worden, das beim Einführen der Nadel aus den Fläschchendichtungen brach. Da dies in erstaunlichen 40 Prozent der Fälle geschieht und es eine Reihe von Menschen gibt, die bekanntermaßen allergisch auf Latex reagieren, stellt dies ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko dar.

Selbst wenn der Patient nicht allergisch gegen Latex ist, können die Partikel gefährlich sein. Laut der Publikation Vaccine können sie „potenziell zu Embolien und unerwünschten Reaktionen führen, die von bei der Autopsie festgestellten, klinisch verborgenen Lungengranulomen bis zu lokalen Gewebsinfarkten, Lungeninfarkten und zum Tod reichen„.

In den USA mussten Millionen von Chargen der Covid-Impfstoffe von AstraZeneca und Johnson & Johnson wegen mikrobieller Verunreinigung vernichtet werden. Emergent Biosolutions, der Eigentümer der Produktionsanlage, versuchte, die Beweise für die Verunreinigung vor den Inspektoren der Food and Drug Administration (FDA) zu verbergen.

Bei Pfizer gab es Verunreinigungsprobleme mit „weißen Schwebstoffen“ in einer Reihe von Fläschchen. Das Unternehmen behauptete, es handele sich wahrscheinlich um normale Inhaltsstoffe, die sich nicht vollständig aufgelöst hätten, und verwendete die Impfstoffe aus derselben Charge weiter, nachdem bei Sichtkontrollen keine weiteren Anzeichen für das Material gefunden wurden. Obwohl keine Tests durchgeführt wurden, wurden die Impfstoffe aus derselben Charge trotzdem verabreicht. So viel zu strengen Sicherheitsmaßnahmen. https://www.fiercepharma.com/pharma/floating-material-found-pfizer-covid-19-vaccine-vials-japan-but-company-says-it-s-not

In den Impfstoffen von AstraZeneca wurden virale Proteine gefunden, und die Forscher räumten ein, dass es zwar unwahrscheinlich, aber denkbar ist, dass sie Blutgerinnsel verursachen könnten. Beunruhigend ist, dass diese viralen Proteine in den meisten Impfstoffen, die auf die gleiche Weise hergestellt werden, in ähnlichen Mengen vorkommen. Das Problem ist also weitverbreitet.

Es handelt sich nicht nur um unglückliche Unfälle, sondern um Unfälle, die nur darauf warten, zu passieren. Im Fall von Emergent Biosolutions hatte das Unternehmen selbst Zweifel daran, ob es die Sicherheitsstandards der FDA einhalten kann. Der leitende Vizepräsident für Produktion und technische Abläufe wusste seit Jahren von den mangelhaften Qualitätssystemen des Unternehmens. Die Produktionsstätte von Pfizer in Kansas hatte Probleme mit Schimmelpilzen und war von der FDA mehrfach wegen Mängeln bei der Qualitätskontrolle und Kontamination verwarnt worden.

Das Kontaminationsrisiko ist nicht auf den Herstellungsprozess beschränkt, sondern spielt auch beim Transport der Impfstoffe eine Rolle. In einem NHS-Dokument wird das Risiko des Transports von durchstochenen Covid-Impfstoff-Fläschchen hervorgehoben: „Der Transport von durchstochenen Covid-19-Impfstoff-Fläschchen zwischen mehreren Standorten (d. h. Endverbraucherstandorten) birgt ein größeres Risiko der mikrobiologischen Kontamination und Verbreitung als die Lieferung an einen einzigen Standort. Es ist notwendig, den Schutz der Impfstoffqualität zu berücksichtigen und das Risiko einer Schädigung des Patienten durch die versehentliche Verabreichung kontaminierter Impfstoffe zu minimieren.

Nach der Feststellung der potenziellen Risiken heißt es, dass durchstochene Fläschchen nur dann transportiert werden sollten, wenn der klinische Direktor des PCN [Primary Care Network] das Risiko einer mikrobiellen Kontamination und Verbreitung gegenüber dem Risiko einer Verschwendung und des Verlusts von Gelegenheiten zur Verabreichung von Impfstoffen beim Endverbraucher abgewogen hat. Mit anderen Worten: Auch wenn das Risiko besteht, einem Patienten einen kontaminierten Impfstoff zu injizieren und ihm möglicherweise ernsthaften Schaden zuzufügen, kann sich das Risiko lohnen, wenn man nicht will, dass die Impfstoffe verschwendet werden. Die Sicherheit der Patienten ist eindeutig keine Priorität des NHS, wenn es um Covid-Impfstoffe geht.

Das Problem der verschmutzten Impfstoffe ist nicht auf Covid-Produkte beschränkt. Die Impfstoffindustrie hat eine lange und schmutzige Geschichte, wenn es um Verunreinigungen geht. Zu den wichtigsten Verunreinigungen gehören Viren. In einem Artikel der Fachzeitschrift Contract Pharma heißt es: „Industrie und Aufsichtsbehörden haben erkannt, dass der heilige Gral der Virussicherheit – absolute Freiheit von Fremdstoffen oder Restpathogenität – ein Mythos ist.

Der MMR-Impfstoff zum Beispiel hat eine Geschichte der Kontamination. Im Jahr 1999 wurden bei allen getesteten MMR-Impfstoffen, die aus Hühnerzellen gewonnen wurden, Hinweise auf eine Kontamination mit dem Vogel-Leukose-Virus (ALV) gefunden.

Die US Centers for Disease Control (CDC) haben erklärt, dass ALV in Impfstoffen eine potenzielle Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellt. In einer anderen Studie wurde festgestellt, dass 33 Prozent der getesteten MMR-Impfstoffe positiv auf das Virus der viralen Rinderdiarrhöe (BVDV) reagierten, was wahrscheinlich auf das Vorhandensein des Virus in dem fötalen Kälberserum zurückzuführen ist, das bei der Kultivierung des Virus für die Impfstoffherstellung verwendet wurde. Es ist besorgniserregend, dass Kälberblut in zahlreichen Impfstoffen verwendet wird, und es hat sich gezeigt, dass es sehr stark kontaminiert ist. Eine Studie besagt, dass die meisten im Handel erhältlichen Rinderseren mit BVDV kontaminiert sind“.

Ein weiterer Impfstoff, der mit ALV kontaminiert war, war die Gelbfieberimpfung. In den 1960er-Jahren wurden kontaminierte Impfstoffe sowohl in England als auch in den USA potenziell Millionen von Menschen injiziert, bevor das Problem entdeckt wurde. Der Gelbfieberimpfstoff war auch der Übeltäter während des Zweiten Weltkriegs, als 50.000 Angehörige des US-Militärs an Hepatitis erkrankten.

Im Jahr 2009 musste Novartis seinen Meningitis-Impfstoff zurückziehen, nachdem festgestellt wurde, dass er mit Staphylococcus aureus kontaminiert war, der tatsächlich Meningitis verursachen kann.

Im Jahr darauf wurden in Rotavirus-Impfstoffen für Kinder verschiedene Schweineviren gefunden, deren Quelle vermutlich das Schweineenzym Trypsin war, das im Herstellungsprozess des Impfstoffs verwendet wird. Anstatt einen sofortigen Rückruf der Produkte anzuordnen, ließ die FDA die Verwendung der Chargen zu, da es ihrer Ansicht nach keine Beweise dafür gab, dass die Schweineviren eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellten. Der wahre Grund für ihre Untätigkeit könnte jedoch in einem Bericht der Europäischen Arzneimittel-Agentur zu finden sein, die einräumt, dass 55 Schweineimpfstoffe bekanntlich Trypsin verunreinigen, dass es fast unmöglich ist, sie zu entdecken und zu entfernen, und dass es zu teuer ist, sie ordnungsgemäß zu testen.

Es liegt auf der Hand, dass die Gesundheit von Kindern aufs Spiel gesetzt wird, damit die Pharmakonzerne ihre Gewinnspannen halten können.

Im Jahr 2013 entdeckte Sanofi Pasteur, dass seine ActHIB-Impfstoffchargen, die zum Schutz gegen die Hämophilus-Influenza an Kleinkinder gespritzt werden sollten, Glaspartikel enthielten. Das Unternehmen verwendete sie bis zu ihrem Verfallsdatum, 18 Monate später, weiter, ohne die Öffentlichkeit darüber zu informieren.

Das Problem der Delaminierung von Glas, bei dem sich Glasplättchen von den Fläschchen lösen und die darin enthaltenen Flüssigkeiten verunreinigen, ist seit 1953 bekannt. Die FDA hat davor gewarnt, dass die Glaspartikel bei subkutaner Verabreichung Embolien, Thrombosen und andere vaskuläre Ereignisse verursachen könnten, und dennoch keine Maßnahmen gegen das Unternehmen ergriffen. Von 2006 bis 2011 wurden in den USA 100 Millionen Fläschchen wegen Glasverunreinigungen zurückgerufen.

2017 untersuchten italienische Wissenschaftler 44 verschiedene Impfstoffe von verschiedenen Unternehmen. Jeder einzelne war kontaminiert. Die Partikel enthielten Blei, Nickel, Wolfram, Antimon, Titan, Silizium, Chrom, rostfreien Stahl, Platin, Strontium und exotischere Metalle wie Hafnium, Cer und Wismut.

Die Forscher bezeichneten das Vorhandensein dieser Verunreinigungen als „unerklärlich“ und erklärten: „Die identifizierten anorganischen Partikel sind weder biokompatibel noch biologisch abbaubar, d. h. sie sind biopersistent und können Wirkungen hervorrufen, die entweder unmittelbar nach der Injektion oder erst nach einer gewissen Zeit nach der Verabreichung sichtbar werden.

Der berüchtigtste Fall von Impfstoffkontamination betrifft den Polio-Impfstoff. Zwischen 1955 und 1963 wurden Millionen von Amerikanern und eine unbekannte Zahl von Menschen weltweit mit einem Polio-Impfstoff geimpft, der mit dem SV40-Virus kontaminiert war. Der natürliche Wirt dieses Virus war der Rhesusaffe, dessen Nierenzellen zur Kultivierung des Polioimpfstoffs verwendet wurden. Die Entdeckung, dass der Impfstoff kontaminiert war, erfolgte 1960, aber die Hersteller fuhren mit Genehmigung der Regierung damit fort, den Rest der kontaminierten Impfstoffe bis 1963 zu verteilen, obwohl das Virus Krebs verursacht. Jüngste Forschungen haben SV40 mit Gehirntumoren, Knochenkrebs, Mesotheliomen und Lungenkrebs in Verbindung gebracht.

Im Jahr 2009 hätte es ein noch schlimmeres Szenario geben können. Das US-Pharmaunternehmen Baxter verschickte „Virusmaterial“, das in Grippeimpfstoffen für Menschen verwendet werden sollte. Leider war es mit dem Vogelgrippevirus kontaminiert. Eine mögliche weltweite Pandemie konnte vermieden werden, als der Unterauftragnehmer den Vorfall entdeckte, nachdem alle Frettchen, denen das Virus bei Tests injiziert worden war, gestorben waren. Was war die Strafe für Baxter, dass es beinahe ein tödliches Virus auf die Menschheit losgelassen hätte? Baxter war eines der Unternehmen, die für die Herstellung des Schweinegrippe-Impfstoffs ausgewählt wurden.

Die Vorstellung, dass die Impfstoffindustrie strenge Sicherheitstests durchführt, ist ein Mythos. Die Unternehmen haben eine lange Tradition in der Herstellung kontaminierter Produkte und sind eindeutig mehr an Gewinnspannen als an der Gesundheit der Menschen interessiert. Wie Dr. James Shannon, ehemaliger Direktor der US National Institutes of Health in den USA, sagte: „Der einzige sichere Impfstoff ist ein Impfstoff, der nie verwendet wird“.