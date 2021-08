Wie lange noch, bis wir Menschen von Robotern überwacht werden?

Von Caitlin Johnstone: Sie ist eine australische Journalistin, die in Melbourne lebt. Seit 2017 arbeitet sie unabhängig nur über Crowdfunding. Diese Position nutzt sie, um Dinge zu sagen, von denen sie meint, dass sie gesagt werden müssen, auch wenn sie „politisch nicht korrekt“ sind. Sie betreibt einen politischen Blog, der täglich mehrere Tausend Leser hat. Sie ist verheiratet und Mutter von 2 Kindern. Weitere Informationen unter caitlinjohnstone.com.

Die Eliten versuchen, den Einsatz von Polizeirobotern zu normalisieren, indem sie diese „Hunde“ nennen – aber die Maschinen sind die Vorhut einer dystopischen Zukunft, in der sie ihre Macht für immer zementieren werden.

Die Polizei von Hawaii verteidigt die Verwendung von Pandemie-Hilfsgeldern für einen von Boston Dynamics hergestellten Roboter-„Polizeihund“, der die Augen von Obdachlosen scannt, um festzustellen, ob sie Fieber haben.

„Wenn Sie obdachlos sind und eine vorübergehende Unterkunft in Hawaiis Hauptstadt suchen, können Sie mit dem Besuch eines Roboter-Polizeihundes rechnen, der Ihre Augen scannt, um sicherzustellen, dass Sie kein Fieber haben“, heißt es in einem neuen Bericht von AP. „Das ist nur eine der Möglichkeiten, wie die öffentlichen Sicherheitsbehörden Spot einsetzen, den bekanntesten Vertreter einer neuen kommerziellen Kategorie von Robotern, die mit tierähnlicher Agilität herumtraben.

„Der amtierende Lt. Joseph O’Neal von der Honolulu Police Department’s Community Outreach Unit verteidigte den Einsatz des Roboters in einer Medienvorführung Anfang dieses Jahres“, berichtet AP. „Er sagte, er habe Beamte, Mitarbeiter von Unterkünften und Bewohner geschützt, indem er zwischen den Mahlzeiten in einer Unterkunft, in der Obdachlose in Quarantäne gehen und sich auf COVID-19 testen lassen konnten, die Körpertemperatur gemessen habe. Der Roboter wird auch eingesetzt, um Personen, die positiv getestet wurden, aus der Ferne zu befragen.“

Dies hat verständlicherweise Kritik von Bürgerrechtlern hervorgerufen.

„Weil diese Menschen obdachlos sind, wird das als in Ordnung angesehen“, sagte der Rechtsdirektor der ACLU Hawaii, Jongwook Kim, gegenüber AP. „Irgendwann wird es für einen anderen Zweck wieder auftauchen, wenn die Pandemie vorbei ist.“

Dieser Bericht kommt nur wenige Tage, nachdem wir erfahren haben, dass die Polizei in Winnipeg ebenfalls einen „Spot“-Roboter erworben hat, den sie in Geiselsituationen einsetzen will.

Die Winnipeg Free Press berichtet:

„Die Polizei von Winnipeg ist dabei, einen teuren hundeförmigen Roboter zu erwerben, der in Geiselsituationen eingesetzt werden soll und der bereits von der Polizei in New York City ausgemustert wurde.

„Spot“ wird von Boston Dynamics hergestellt, die das Gerät für 74.500 US-Dollar verkauft. Die Polizei von Winnipeg gibt 257.000 Dollar aus, um Spot zu erwerben und einzusetzen. Der 32 Kilogramm schwere Roboter ist in der Lage, Hindernisse, unebenes Gelände (und) Situationen zu überwinden, in die unsere herkömmlichen Roboterplattformen nicht vordringen können“, sagte Inspektor Brian Miln am Mittwoch auf einer Pressekonferenz.“

Monate zuvor hatte die New Yorker Polizei den Leasingvertrag für denselben Robotertyp, den sie letztes Jahr erworben hatte, nach einem öffentlichen Aufschrei gekündigt. Mehr von AP:

„Die teure Maschine wurde ohne öffentliche Ankündigung oder Erklärung geliefert, sagten Beamte, und wurde in bereits überpolizeilichen Sozialwohnungen eingesetzt. Der Einsatz des Hightech-Hundes kollidierte auch mit den Forderungen von Black Lives Matter, den Polizeieinsatz zu streichen und in andere Prioritäten zu investieren.“

Das Unternehmen, das die Roboter herstellt, Boston Dynamics, sagt, es habe aus dem New Yorker Fiasko gelernt und versuche, der Öffentlichkeit – und seinen Kunden – besser zu erklären, was Spot tun kann und was nicht. Dies wird immer wichtiger, da Boston Dynamics Teil des südkoreanischen Automobilherstellers Hyundai Motor Company wird, der im Juni einen 880 Millionen Dollar schweren Deal für eine Mehrheitsbeteiligung an der Robotikfirma abgeschlossen hat.

Um es ganz klar zu sagen: Es gibt keinen legitimen Grund für einen normalen Menschen, diese Maschinen als „Roboterhund“ oder „Hightech-Hund“ zu bezeichnen oder sie mit einem niedlichen Klischeenamen für ein Haustier zu versehen. Es handelt sich um Roboter. Roboter, die von Polizeikräften gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt werden. Hätten die eingesetzten Roboter zwei oder acht Beine, könnte man sie nicht so knuddelig bezeichnen, und die Alarmglocken würden in der Öffentlichkeit viel lauter schrillen.

Das ist natürlich die Idee. Wie AP bereits erwähnte, ist sich Boston Dynamics bewusst, dass das Unternehmen ein PR-Problem hat und die öffentliche Wahrnehmung in den Griff bekommen muss, wenn es den Einsatz dieser Maschinen durchsetzen und viel Geld verdienen will. Es ist eine bekannte Tatsache, dass westliche Menschen dazu neigen, Hunden viel mehr Sympathie entgegenzubringen als anderen Menschen; einen vierbeinigen Vollstreckungsroboter willkürlich als „Hund“ zu bezeichnen, hilft dieser Agenda.

Die Polizeiarbeit mit Robotern vor Ort wird heute unter dem Vorwand der Covid-19-Vorsorge normalisiert, so wie die Polizei auf der ganzen Welt den Einsatz von Drohnen zur Überwachung von Coronavirus-Beschränkungen normalisiert hat, während die Polizeibehörden gleichzeitig dystopische Systeme zur Vorhersage künftiger Kriminalität mithilfe von Computerprogrammen und Datenbanken einführen.

All dies geschieht, während die französische Armee diese „Spot“-Roboter für den Einsatz in Kampfsituationen testet, Jahre nachdem das Pentagon die Entwicklung eines „Multi-Robot Pursuit System“ gefordert hat, das wie ein Rudel Hunde „eine nicht kooperative menschliche Person suchen und aufspüren“ kann. Paul Marks von New Scientist berichtete bereits 2008 über die letztgenannte Entwicklung:

„Steve Wright von der Leeds Metropolitan University ist ein Experte für Polizei- und Militärtechnologien und sagte im vergangenen Jahr korrekt voraus, dass diese Art der Rudeljagd zum Einsatz kommen würde. Das Verräterische daran ist die Formulierung „ein nicht kooperatives menschliches Subjekt“, sagte er mir:

„Wir haben es hier mit den Anfängen von etwas zu tun, das es Robotern ermöglichen soll, Menschen wie eine Hundemeute zu jagen. Sobald die Software perfektioniert ist, können wir davon ausgehen, dass sie autonom und bewaffnet sein werden.

„Wir können auch davon ausgehen, dass solche Systeme mit Geräten zur Erkennung und Verfolgung von Menschen ausgestattet sein werden, einschließlich Sensoren, die den menschlichen Atem und die mit dem menschlichen Herzschlag verbundenen Radiowellen erkennen. Dies sind Technologien, die bereits entwickelt wurden.

Diese Entwicklungen rufen immer nervöse Witze über Terminator-Filme und die Vorstellung von Skynet-Robotern hervor, die abtrünnig werden und die Menschheit versklaven, aber die viel realistischere und unmittelbarere Sorge ist, dass diese Technologie von anderen Menschen gegen Menschen eingesetzt wird.

Seit es Regierungen und Machthaber gibt, ist man sich in elitären Kreisen bewusst, dass die Bevölkerung den Herrschenden zahlenmäßig weit überlegen ist und sie leicht überwältigen und entmachten könnte, wenn sie sich jemals dazu entschließen würde. Es wurden viele Mittel eingesetzt, um dieses Problem zu lösen, von der öffentlichen Zurschaustellung von Grausamkeiten, um die Öffentlichkeit einzuschüchtern und gehorsam zu halten, bis hin zur Verbreitung von Propaganda und machtfördernden religiösen Doktrinen, aber zu keiner Zeit in der Geschichte hat irgendeine Machtstruktur einen garantierten Schutz gegen die Möglichkeit eines Sturzes durch ihre Untertanen, die zahlenmäßig weit überlegen sind, hervorgebracht.

Die Mächtigen sind sich auch seit langem bewusst, dass Roboter- und Drohnentechnologien einen solchen Schutz bieten können.

Sobald die rechtliche und technologische Infrastruktur für robotergestützte Sicherheitssysteme geschaffen ist, sind alle revolutionären Theorien, die jemals geschrieben wurden, Makulatur, denn das Proletariat kann sich nicht erheben und seine Unterdrücker stürzen, wenn seine Unterdrücker Technologien kontrollieren, die es ihnen ermöglichen, jede Revolution mit Hilfe eines kleinen Sicherheitsteams von Operatoren niederzuschlagen.

Oder, noch besser, vollautomatische Technologien, die auf Zivilisten schießen können, ohne dass die Gefahr besteht, dass sich menschliche Sympathisanten auf die Seite des Volkes stellen. Einem kürzlich erschienenen UN-Bericht zufolge könnte eine in der Türkei hergestellte Drohne die erste gewesen sein, die Menschen mit tödlicher Gewalt angegriffen hat, ohne dass dies ausdrücklich angeordnet wurde.

Live Science berichtet:

„Mindestens eine autonome Drohne, die mit künstlicher Intelligenz (KI) betrieben wird, könnte laut einem UN-Bericht im vergangenen Jahr in Libyen zum ersten Mal Menschen getötet haben, ohne dass vorher Menschen konsultiert wurden.

Einem Bericht des UN-Expertengremiums für Libyen vom März zufolge haben tödliche autonome Flugzeuge möglicherweise Soldaten und Konvois, die für den libyschen General Khalifa Haftar kämpfen, „gejagt und aus der Ferne angegriffen“. Es ist nicht klar, wer genau diese Killerroboter eingesetzt hat, obwohl die in Libyen gefundenen Überreste einer solchen Maschine von der Kargu-2-Drohne stammen, die vom türkischen Militärunternehmen STM hergestellt wird.“

Im Moment sehen wir also im Wesentlichen einen Wettlauf darum, ob das oligarchische Imperium die notwendigen Voraussetzungen für den Einsatz von Sicherheitsrobotern schaffen kann, um seine Macht für immer zu sichern, bevor die Massen die zunehmenden Ungleichheiten und Missstände des Status quo satt haben und beschließen, ein besseres System zu erzwingen.

Was für eine Zeit, in der wir leben.