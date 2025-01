Wie man eine Alien-Invasion vortäuscht (2015)

Von James Corbett

AB 2015: Wir alle kennen die plumpen UFO-Schwindel mit Tortenplatten an Schnüren, die in der Vergangenheit begangen wurden. Aber was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass der größte UFO-Schwindel aller Zeiten gerade vorbereitet wird und von Rockefeller, der UNO, dem Vatikan und dem Präsidenten unterstützt wird? Schauen Sie diese Woche mit uns unter den blauen Vorhang und werfen Sie einen Blick auf die große Alien-Invasion unter falscher Flagge.

Originalbeitrag: Episode 301 – Wie man eine Alien-Invasion vortäuscht

ABSCHRIFT UND QUELLEN:

JAMES CORBETT: Willkommen zurück bei „The Corbett Report“, meine Damen und Herren. Ich bin Ihr Gastgeber, James Corbett von corbettreport.com, der Ihnen wie immer aus den sonnigen Gefilden Westjapans einen Podcast sendet, hier am 5. Februar 2015.

Willkommen zu Episode 301 von „The Corbett Report“: Wie man eine Alien-Invasion vortäuscht.

Jetzt sollten Sie besser aufpassen, wer Ihnen heute über die Schulter schaut, denn wir sind dabei, eine der geheimsten und am strengsten geheim gehaltenen Informationen im gesamten Pantheon der Verschwörungstheorien anzusprechen. Ein Thema, das so heikel ist, dass seine bloße Enthüllung die Machtpyramide selbst zum Einsturz zu bringen droht und daher niemals in den etablierten Medien, die als Sprachrohr dienen, behandelt wird. Ich beziehe mich natürlich auf das Thema … [flüstern] Außerirdische.

Entschuldigung, mein Fehler, mein Fehler. Nein, das ist eindeutig ein Thema, das in den etablierten Medien, die als Sprachrohr der Regierung fungieren, immer wieder bis zum Überdruss propagiert wird – dieselben Medien, von denen wir wissen, dass sie uns über die meisten wichtigen Weltereignisse belügen, entweder durch direkte Lügen oder durch Auslassungen.

Warum also lassen sie diese kleine Idee nicht aus dem kulturellen Kontext weg? Warum kommen sie immer wieder auf die Idee von „Außerirdischenpräsenz“, „Außerirdischenvertuschung“, „Außerirdischeninvasion“, „Außerirdischenbedrohung“ zurück?

Warum wird dies so oft propagiert, nicht nur in den Nachrichtenmedien, sondern auch in diesen kulturellen Unterhaltungsproduktionen, von denen wir hoffentlich verstehen, dass sie letztlich ein Produkt der Kulturindustrie sind, die uns seit Jahrzehnten – vielleicht seit Generationen – darauf programmiert, verschiedene Meme und Ideen zu akzeptieren, darunter diese Idee der „Alien-Invasion“, der „Alien-Bedrohung“ und der daraus resultierenden Folgen und Konsequenzen?

Es ist ein Thema, das seit fast einem Jahrhundert immer wieder aufgegriffen wird. Es ist fast so, als ob die milliardenschweren Machthaber an der Spitze dieser Pyramide tatsächlich mit der Idee verbunden sind, diese Idee der Alien-Invasion in das öffentliche Bewusstsein zu implantieren, um die öffentliche Meinung zu manipulieren. Und das liegt daran, dass sie mit einer solchen Agenda verbunden sind, und zwar nachweislich.

RADIO-NACHRICHTENSPRECHER (Archiv): Meine Damen und Herren, hier ist die neueste Meldung von Intercontinental Radio News aus Toronto, Kanada: Professor Morris von der Macmillan University berichtet, dass er zwischen 19:45 Uhr und 21:20 Uhr Eastern Standard Time insgesamt drei Explosionen auf dem Planeten Mars beobachtet hat. Dies bestätigt frühere Berichte von amerikanischen Observatorien. Nun, näher an der Heimat, kommt eine Sondermeldung aus Trenton, New Jersey. Es wird berichtet, dass um 20:50 Uhr ein riesiges flammendes Objekt, vermutlich ein Meteorit, auf einem Bauernhof in der Nähe von Grovers Mill, New Jersey, 22 Meilen von Trenton entfernt, niederging. Der Blitz am Himmel war in einem Radius von mehreren hundert Meilen sichtbar, und das Geräusch des Aufpralls war bis nach Elizabeth im Norden zu hören. QUELLE: „Krieg der Welten“, Radiosendung von 1938 ERZÄHLER: Orson Welles‘ Krieg der Welten. Noch nie zuvor hatte eine Radiosendung eine solche Empörung – oder ein solches Chaos – ausgelöst. Über eine Million Menschen waren, wenn auch nur kurz, davon überzeugt, dass die Vereinigten Staaten von außerirdischen Invasoren verwüstet wurden, und eine Nation fragte sich, wie sie nur so leichtgläubig sein konnte. Um Viertel nach acht Ostküstenzeit klingelten im ganzen Land die Telefone wie verrückt, da besorgte Amerikaner versuchten, den Aufenthaltsort ihrer Verwandten zu ermitteln, Freunde und Bekannte zu warnen und vor allem zu bestätigen, was sie hörten. MANN AM TELEFON (Archiv): City Desk. Was? Moment mal. ERZÄHLER: In den nächsten Stunden wurden Zeitungen, Radiosender und Polizeireviere von Küste zu Küste mit Anrufen überschwemmt. MANN AM TELEFON (Archiv): Nun, da kann ich nichts machen, Ma’am, wir wissen einfach nichts darüber. Habe ich etwas über einen ruhigen Sonntagabend gesagt? ZWEITER MANN (Archiv): Was ist überhaupt los? ERZÄHLER: Bald darauf kamen über die Pressedienste seltsame Meldungen herein. In Bergenfield, New Jersey, nördlich von Grovers Mill, tauchten etwa zwanzig Familien auf einer Polizeistation auf, mit all ihren Haushaltsgegenständen in ihren Autos. In Indianapolis stürmte eine Frau auf die Kanzel einer methodistischen Kirche und rief, dass das Ende der Welt gekommen sei. Und im Bundesstaat Washington stürzte ein Stromausfall zur Unzeit die Kleinstadt Concrete in Dunkelheit und ließ verängstigte Bewohner in die Berge fliehen. RADIO-NACHRICHTENSPRECHER (Archiv): Die Schlacht, die heute Abend in Grover Mills stattfand, endete mit einer der erstaunlichsten Niederlagen, die eine Armee in der Neuzeit je erlitten hat: 7.000 Männer, bewaffnet mit Gewehren und Maschinengewehren, standen einer einzigen Kampfmaschine der Invasoren vom Mars gegenüber. Einhundertzwanzig bekannte Überlebende … SEYMOUR CHARLES HAYDEN (Archiv): Nun, meine Frau kam herein, meine Frau, sie rang nur die Hände und heulte, ihre Augäpfel standen ihr kurz davor, auf ihren Schoß zu fallen, und sie sagte: „Was ist los? Was ist los? Was könnte es sein? Sind es die Deutschen?“ Nun, sie hatte das Wort „Marsianer“ noch nicht gehört, aber ich schon. RADIO-NACHRICHTENSPRECHER (Archiv): … Es gibt eine kurze Erklärung, die uns darüber informiert, dass die verkohlte Leiche von Carl Phillips in einem Krankenhaus in Trenton identifiziert wurde. DAVID ROEPIK (Archiv): Wir halten uns für sehr klug, aber wenn es da draußen ein Signal gibt, das möglicherweise gefährlich sein könnte, werden wir darauf schützend, autonom und instinktiv reagieren – zuerst kommt die Angst, dann die Vernunft und die Fakten. QUELLE: Krieg der Welten: Die Panik-Sendung | PBS America

Ich bin mir sicher, dass die Mehrheit der Zuhörer und Zuschauer mit der Geschichte von Orson Welles‘ berüchtigter Hörspielverfilmung des berühmten Romans Der Krieg der Welten von H. G. Wells aus dem Jahr 1938 und der daraus resultierenden Hysterie und Panik vertraut ist, die die Menschen in den Wahnsinn trieb, weil sie glaubten, dass eine echte Invasion von Außerirdischen stattfand, und Bauern auf die Felder rannten und auf Getreidesilos und dergleichen schossen. Diese Geschichte ist aus mehreren Gründen faszinierend – vor allem, weil sie ein Zusammentreffen verschiedener Ereignisse in der Weltgeschichte zu dieser Zeit darstellt, die einen sehr interessanten und tiefgreifenden Einfluss auf die Gestaltung eines ganzen Forschungsgebiets hatten.

Dies hängt mit dem Aufkommen von Massenkommunikationstechnologien wie dem Radio zusammen, das zu dieser Zeit als Rundfunkmedium noch in den Kinderschuhen steckte und in der Lage war, ein so großes und vielfältiges Land wie Amerika zu erreichen und viele Millionen Menschen gleichzeitig zu erreichen und diese Art von Massenpanik und Psychose auszulösen.

Es ist interessant, dies in diesem Zusammenhang zu untersuchen. Daher ist es nicht überraschend, dass es sofort zum Gegenstand einer solchen Studie gemacht wurde, finanziert von – wem sonst? Den Rockefellers. Wir können mehr dazu aus einem sehr, sehr wichtigen Artikel entnehmen, der 2012 auf GlobalResearch.ca veröffentlicht wurde: Early ‚Psychological Warfare‘ Research and the Rockefeller Foundation von Prof. James Tracy.

Aus diesem Artikel lesen wir:

Die „Gründerväter“ der Massenkommunikationsforschung hätten ihr Fachgebiet ohne die Großzügigkeit Rockefellers nicht etablieren können. Neben dem Propagandisten des Ersten Weltkriegs und Politikwissenschaftler der University of Chicago, Harold Lasswell, trug der Psychologe Hadley Cantril wesentlich zu dem Wissen und den Informationen bei, die dazu beitrugen, die von Rockefeller kontrollierten Unternehmen und das amerikanische Imperium in der Nachkriegszeit voranzutreiben. Während dieser Zeit versorgte Cantril den Rockefeller-Konzern mit wichtigen Informationen und neuen Techniken zur Messung und Steuerung der öffentlichen Meinung in Europa, Lateinamerika und den Vereinigten Staaten. Cantril war Ende der 1920er Jahre Zimmergenosse von Nelson Rockefeller am Dartmouth College und promovierte in Psychologie in Harvard. 1935 war er zusammen mit seinem Doktorvater Gordon Allport Co-Autor von „The Psychology of Radio“. „Das Radio ist ein völlig neuartiges Kommunikationsmedium“, stellten Cantril und Allport fest, „überragend als Mittel der sozialen Kontrolle und epochal in seinem Einfluss auf den geistigen Horizont der Menschen.“ Die Arbeit erregte die Aufmerksamkeit von John Marshall, dem Beauftragten der Rockefeller Foundation Humanities Division, der von der Stiftung den Auftrag erhielt, kommerzielle Rundfunkanstalten davon zu überzeugen, mehr Bildungsprogramme in ihre von Werbekunden bestimmten Programme aufzunehmen. Zu diesem Zweck finanzierte Rockefeller Stipendien bei den Rundfunkanstalten CBS und NBC. Marshall war sich der Verbindung zu Dartmouth bewusst und ermutigte den unternehmungslustigen Cantril, bei der Stiftung einen Antrag auf Unterstützung zu stellen. Cantrils Antrag führte zu einem Zuschuss von 67.000 US-Dollar für eine zweijährige Charta des „Princeton Radio Project“ (PRP) an der Princeton University. Dort entwickelte Cantril Studien zur Bewertung der Auswirkungen des Radios auf das Publikum. 1938 wurde Cantril außerdem Gründungsredakteur des von der Rockefeller Foundation finanzierten Public Opinion Quarterly, einem Organ, das eng mit den Bemühungen der US-Regierung um psychologische Kriegsführung nach dem Zweiten Weltkrieg verbunden war. Als das Princeton-Projekt begann, wurde ein weiterer ausgebildeter Psychologe, der Rockefeller nahestand, der CBS-Forschungsleiter Frank Stanton, zum leitenden PRP-Forscher ernannt, übernahm jedoch aufgrund seiner Position bei seinem Rundfunknetzwerk eine untergeordnete Rolle als stellvertretender Direktor. Zu dieser Zeit wurde der österreichische Emigrant und Sozialwissenschaftler Paul Lazarsfeld angeworben, um sich Cantril anzuschließen. So waren Cantril, Stanton und Lazarsfeld eng miteinander verbunden und ideal positioniert, um eine große Studie über öffentliche Meinung und Überzeugung zu beginnen. Die Gelegenheit für eine solche Analyse bot sich, als CBS am 30. Oktober 1938 Orson Welles‘ Hörspiel von H. G. Wells‘ „Krieg der Welten“ ausstrahlte. Lazarsfeld hielt das Ereignis für besonders bemerkenswert und bat Stanton sofort um CBS-Gelder, um die Reaktion auf den damals größten unmittelbaren Akt der Massenbeeinflussung in der Geschichte der Menschheit zu untersuchen. In den darauffolgenden Monaten wurden Interviews mit Hörern von „Krieg der Welten“ gesammelt, Stanton von CBS zur Verfügung gestellt und anschließend in Cantrils Studie „The Invasion From Mars: A Study in the Psychology of Panic“ aus dem Jahr 1940 analysiert. QUELLE: Frühe Forschung zur psychologischen Kriegsführung und die Rockefeller Foundation

Ein faszinierender kleiner Leckerbissen aus der Geschichte, da bin ich mir sicher, dass Sie mir zustimmen. Und wenn ja, dann hoffe ich, dass Sie dem Link in den Show Notes zu diesem Originalartikel folgen, damit Sie mehr über Hadley Cantrils Abenteuer erfahren können, die der Rockefeller Foundation Studien und Informationen über psychologische Überredungstechniken zur Verfügung stellte, und wie sich diese entwickelten und zu den psychologischen Kriegstechniken der US-Armee und dergleichen beitrugen.

Ich finde es interessant, dass H. G. Wells‘ Krieg der Welten als Hörspiel adaptiert wird, das eine Massenpanik auslöst, den größten unmittelbaren Akt der Massenbeeinflussung in der Geschichte der Menschheit, der dann vom Princeton Radio Project mit Unterstützung der Rockefeller Foundation untersucht wird.

Man könnte jedoch argumentieren, dass es sich hierbei um eine indirekte oder zufällige Verbindung handelt – dass dies nicht bedeutet, dass die Rockefellers an einer Massenbeeinflussung im Hinblick auf eine Alien-Invasion per se interessiert sind, sondern dass dies lediglich der unmittelbare Anlass für diese spezielle Studie war.

Man könnte also die lohnende Frage stellen: „Gibt es noch andere Verbindungen zwischen den Rockefellers und dieser Idee, eine Alien-Invasion oder eine Alien-Präsenz in irgendeiner Form vorzutäuschen?“ Und die Antwort lautet: Ja! Ja, es gibt solche Beweise …

FORSCHER ANTONIO HUNEEUS: Herr Rockefeller unterstützte zwischen Ende der 80er Jahre und 2000 viele UFO-bezogene Projekte. Für diese Anhörung konzentrieren wir uns jedoch auf seine politischen Initiativen in diesen Bereichen. Laurance Rockefellers erste Ausflüge in die Ufologie begannen irgendwann in den späten 80er Jahren durch Dr. Cecil B. Scott Jones, einen Parapsychologen und ehemaligen Kommandeur der US-Marine, der als Marineattaché in Asien und im Naval Scientific and Technical Intelligence Center gearbeitet hatte. Zwischen 1985 und 1991 war Jones Sonderassistent von Senator Claiborne Pell (1918–2009), dem einflussreichen Vorsitzenden des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen (1987–1994) der Demokratischen Partei von Rhode Island, der sich sehr für Parapsychologie interessierte und den viele von Ihnen wahrscheinlich persönlich kennengelernt haben. Senator Pell war auch mit Laurance Rockefeller befreundet und beide waren im Vorstand der Human Potential Foundation, einer kleinen Denkfabrik, die 1989 in Vienna, Virginia, von Jones gegründet wurde, um „die Erforschung aller Bedingungen der Menschheit: physiologisch, psychologisch und spirituell“ zu betreiben. Viele der vom OSTP (Office of Science and Technology Policy) des Weißen Hauses veröffentlichten Papiere stammen von Scott Jones, der Dr. John Gibbons kannte, einen Physiker, der viele Jahre lang als Direktor des Office of Technology Assessment für den US-Kongress tätig war und 1993 von der Clinton-Regierung zum Direktor des OSTP ernannt wurde. Wann genau sich Laurance Rockefellers Interesse von allgemeinen Bewusstseinsstudien auf das spezielle Gebiet der UFOs und der außerirdischen Intelligenz verlagerte, ist noch unklar. Das Ende des Kalten Krieges und der Amtsantritt einer jüngeren Generation in Washington, vertreten durch Bill und Hillary Clinton, sind jedoch entscheidende Faktoren. Er war der Meinung, dass die Zeit reif für einen neuen und frischen Ansatz in einem Bereich war, der zuvor von der Mentalität des Kalten Krieges geprägt war. Rockefeller rekrutierte für diese Bemühungen einen langjährigen Mitarbeiter, Henry L. Diamond, einen Umweltanwalt aus Washington, D.C., dessen Verbindungen zur Familie bis in die 1960er Jahre zurückreichten, als er mit Laurance bei seinen Naturschutzaktivitäten zusammenarbeitete. Diamond kannte auch John Gibbons und war daher die richtige Person, um den ersten Kontakt mit dem OSTP-Leiter herzustellen, als er am 29. März 1993 ein Memorandum mit der Bitte um ein Treffen schickte. Ich zitiere nun den ersten Absatz: „Laurance S. Rockefeller, ein führender US-Naturschützer, Geschäftsmann und Philanthrop, ist sehr an einem kurzen Treffen mit Dr. Gibbons interessiert, um die mögliche Verfügbarkeit von Regierungsinformationen über unidentifizierte Flugobjekte und außerirdisches Leben zu besprechen. Als jemand, der sich seit langem für Umwelt- und spirituelle Fragen interessiert, plant Herr Rockefeller zusammen mit anderen führenden Bürgern, Präsident Clinton auf dieses Thema anzusprechen . . . .“ QUELLE: UFOs: Wahrheit, Lügen und Vertuschung / Teil 1 STEPHEN BASSETT: Ich lade alle politischen Medien, alle Medien im Allgemeinen, aber ganz besonders die politischen Medien ein, sich die Rockefeller-Initiative anzusehen. Sie ist eine der Geschichten in der amerikanischen Geschichte – sie ist eine der großen politischen Geschichten, ganz sicher zu dieser oder jeder anderen Zeit. Sie ist voll von erstaunlichen Menschen, die es immer noch gibt und die immer noch sehr einflussreich sind. Zu der Zeit, als Rockefeller sich über seinen Anwalt an Präsident Clinton wandte, war John Podesta Clintons wichtigster Berater – oder einer seiner wichtigsten Berater. Der Stabschef war zu dieser Zeit Leon Panetta. Die Frau des damaligen Präsidenten war Hillary Clinton. Ein guter Freund der Familie, der bald Clintons Energieminister werden sollte, war Bill Richardson. Diese Initiative dauerte sechs Jahre. Die Presse ignorierte sie völlig, als ob es hieß: „Was gibt es da Neues? Es ist nur ein Milliardär, Rockefeller, der versucht, den Präsidenten dazu zu bringen, alle Akten zu diesen Phänomenen freizugeben. Möglicherweise einen Brief in jede Zeitung des Landes zu stecken und freizugeben … und im Grunde das Wahrheitsembargo zu beenden. Da gibt es nichts Neues.“ QUELLE: Bürgeranhörung am 29. April Steven Bassett Rockefeller Initiative und John Podesta oder Annotierte Verfahrensweise der Bürgeranhörung zur Offenlegung [PDF])

Für diejenigen unter Ihnen, die sich nicht mit dem Thema der Disclosure-Bewegung auskennen, sind einige dieser Namen und Gesichter vielleicht nicht geläufig. Aber einige der wichtigsten Namen, die Sie sich merken sollten, sind Dr. Stephen Bassett, der die Paradigm Research Group unter ParadigmResearchGroup.org gründete und leitete. Er definiert sich selbst als politischer Aktivist, Lobbyist, Kommentator, Geschäftsführer der Paradigm Research Group und des Extra-Terrestrial Phenomena Political Action Committee sowie als ausführender Produzent der X Conference: The Citizens Hearing on Disclosure and the Congressional Hearing Initiative, und Dr. Steven Greer, der das sogenannte Disclosure Project leitet. Er bezeichnet sich selbst als „Vater der Disclosure-Bewegung“ und als die Person, die im Mai 2001 den Vorsitz über die bahnbrechende Disclosure-Veranstaltung des National Press Club führte.

Das sind also einige der größten Namen, wenn nicht sogar die größten Namen in dieser Disclosure-Bewegung. Und, nun ja, sie machen kein Geheimnis daraus, dass die Rockefellers … nun ja, insbesondere Laurance Rockefeller war eine große Hilfe bei der Gründung dieser Bewegung Mitte der 1990er Jahre. Wir können dies dokumentieren. Dazu wenden wir uns einer sehr wichtigen Website zu, auf die ich Sie aufmerksam machen möchte. Ich hoffe, ihr da draußen habt … nun, ich weiß, dass einige von euch sie bereits gefunden haben und mir eine E-Mail darüber geschickt haben.

Ich habe sie selbst gefunden und es scheint, dass der Autor dieser Website und ich in einer Reihe unserer politischen Ansichten übereinstimmen – insbesondere in der allgemeinen Art und Weise, wie die BRICS – China und Russland – und andere Aspekte des Systems der Neuen Weltordnung als guter Bulle in einem System von gutem und bösem Bullen eingesetzt werden.

Auch zu diesem Thema der UFO-Enthüllungsbewegung gibt es einen sehr wichtigen Artikel mit dem Titel „Warum leiten die Rockefellers und die Jesuiten die UFO-Enthüllungsbewegung?“ auf RedefiningGod.com. Ich werde den Link in die Show-Notizen einfügen, damit Sie ihn nachlesen können.

Ich lese aus diesem Artikel vor:

Die Rolle Rockefellers bei der Initiierung der Enthüllungsbewegung ist unter den Enthüllungsbefürwortern (den „Enthüllungsisten“, wie ich sie nenne) so etwas wie ein offenes Geheimnis. Auf Stephen Bassetts eigener Website der Forschungsgruppe wird eine bestimmte Rockefeller-Initiative, die „Rockefeller-Initiative“, offen angepriesen. Dieselbe Initiative wird auch auf Steven Greers Website des Disclosure Project als „Project Starlight“ angepriesen. . . . „Dieser Brief der Project Starlight Coalition war das Ergebnis des historischen Treffens in Asilomar, Kalifornien, das Dr. Greer organisierte und das Laurance Rockefeller im Juni 1995 bezahlte, kurz vor Clintons Treffen mit Rockefeller im August 1995.“ [. . .] Wer ist Laurance Rockefeller? Nun, laut Laurance Rockefellers Biografie: 1937 erbte er den Sitz seines Großvaters an der New Yorker Börse. Er war 42 Jahre lang, von der Gründung im Jahr 1940 bis 1982, als Gründungsmitglied des Rockefeller Brothers Fund tätig. Während dieser Zeit war er auch 22 Jahre lang Präsident (1958 bis 1968) und später Vorsitzender (1968 bis 1980) des Fonds, länger als jeder andere Leiter in der Geschichte des Fonds. Von 1967 bis 1977 war er außerdem Gründungsmitglied des Rockefeller Family Fund. QUELLE: Warum leiten die Rockefellers und die Jesuiten die UFO-Enthüllungsbewegung?

Laurance war also nicht nur tief in der Finanzindustrie verwurzelt, sondern gehörte auch zu den Gründern des Rockefeller Brothers Fund und des Rockefeller Family Fund. Diese Fonds sind dafür berüchtigt, unter dem Vorwand der „Philanthropie“ globalistische Ziele zu verfolgen. Laurance war auch Mitglied des Special Studies Project des Rockefeller Brothers Fund.

Nun lasse ich Sie weiterlesen, über dieses Special Studies Project und die interessante Tatsache, dass selbst jetzt, vier Jahrzehnte nach der Veröffentlichung des Abschlussberichts, The Prospect for America: The Rockefeller Panel Reports, bestimmte Abschnitte dieses Berichts immer noch als geheim eingestuft sind, was an und für sich schon interessant ist. Aber es gibt auch Screenshots einiger Seiten dieses Berichts, die hier in diesem sehr wichtigen Artikel gezeigt werden, in dem es darum geht, wie sie Amerika in Richtung einer neuen Weltordnung lenken, und um Dinge, die man in einer typischen Rockefeller-Studie erwarten würde.

Ich nehme an, es geht hier darum zu betonen, dass Laurance Rockefeller sehr stark im Herzen der Rockefeller-Matrix verankert ist und diese Agenda der globalen Regierung vorantreibt, die David Rockefeller in seinen Memoiren so genüsslich zugegeben hat, wie wir alle wissen – oder inzwischen wissen sollten.

Und ich möchte Ihnen noch einmal empfehlen, sich diesen Originalartikel anzusehen, und sei es nur, um auf Dinge wie die Rockefeller-Initiative oder die Seite des Disclosure Project zu Project Starlight zu klicken, auf der Sie alle Hauptfiguren sehen können, die mit dieser Initiative in Verbindung stehen, die von 1993 bis 1996 lief. Dazu gehören natürlich auch Präsident Clinton und Laurance Rockefeller, zusammen mit Hillary [Clinton] und Dr. John Gibbons und John Podesta und Vizepräsident Al Gore und dieser Schar von Kongressmitgliedern und [anderen] sehr zwielichtigen Gestalten – darunter Dr. Steven Greer, der bereits erwähnte „Vater der Enthüllungsbewegung“.

Alle diese Briefe sind hier online archiviert, sodass Sie sie alle und die verschiedenen Korrespondenzen zwischen einigen der Akteure, einschließlich der Korrespondenz zwischen Laurance Rockefeller und John Gibbons und zwischen Laurance Rockefeller und den Clintons, durchlesen können.

Ich meine, das ist eine ziemlich interessante und offen zugegebene Tatsache, die nicht geheim ist – dass die Enthüllungsbewegung wirklich mit Hilfe von Laurance Rockefeller und der Clinton-Regierung ins Leben gerufen wurde. Ich denke also, dass wir zumindest die Möglichkeit in Betracht ziehen sollten, dass dies zur Förderung einer inszenierten oder vorgetäuschten Alien-Invasion genutzt werden könnte.

Das mag für die armen Seelen, die zufällig aus dem Mainstream-Medienbereich hierher gelangen, wie eine abwegige Vorstellung klingen. Ich hoffe, Sie können zumindest nachvollziehen, dass es einen Grund dafür geben könnte, warum die sehr Reichen, Mächtigen und gut Vernetzten daran interessiert sein könnten, etwas so Lächerliches und Abwegiges – da stimme ich Ihnen zu – wie eine Art außerirdische Bedrohung, außerirdische Präsenz – was auch immer es sein mag – zu inszenieren.

Aber es gibt Gründe, warum dies getan werden könnte, und das sind keine Gründe, über die wir spekulieren müssen. Wir können alle üblichen Verdächtigen finden, die an allen üblichen Orten über diese Gründe sprechen, wobei die großen – die globale Religion, die globale Finanzwelt und die globale Regierung – die Welt um diese vermeintliche außerirdische Bedrohung herum vereinen.

FATHER JOHN MORRIS, MITARBEITER BEI FOX NEWS: Das Außergewöhnliche daran ist, dass der Vatikan die Aussagen der Wissenschaft über die Möglichkeit außerirdischer intelligenter Lebensformen sehr ernst nahm. Darum ging es bei der Konferenz. Ich kann Ihnen nicht sagen, dass der Vatikan außerirdisches Leben gefunden hat. Ich glaube nicht, dass sie danach gesucht haben, aber sie nahmen das Thema sehr ernst. QUELLE: Außerirdisches Leben: Vatikan und NASA sprechen jetzt miteinander TRISHA THOMAS, THE ASSOCIATED PRESS: In nächster Zeit werden wir wahrscheinlich keine Außerirdischen in der Messe sehen, aber der Chefastronom des Vatikans sagt, dass es außerhalb der Erde andere Lebensformen geben könnte, und er sagt, wenn es sie gibt, sind sie Gottes Geschöpfe. QUELLE: Der Vatikan und Außerirdische? INTERVIEWER: Wie funktioniert das eigentlich? Als Discovery [Channel] beschloss, eine Sendung über Alien-Invasionen zu machen, klingelte Ihr Telefon, weil Sie sozusagen auf der Kurzwahlliste der theoretischen Physiker stehen, die ihnen bei der Planung des Kriegsspiels helfen können, um zu sehen, wie sich das entwickeln könnte? DR. MICHIO KAKU: Ob Sie es glauben oder nicht, wir Physiker haben uns tatsächlich mit der Frage beschäftigt, was passiert, wenn wir im Weltraum auf eine feindliche, hochentwickelte Zivilisation treffen, und Hollywood liegt völlig falsch. Hollywood geht davon aus, dass die Außerirdischen vielleicht hundert Jahre weiter entwickelt sind als wir und dass wir die Außerirdischen besiegen könnten, wenn wir nur eine Geheimwaffe hätten. Falsch. Entweder kümmern sich die Außerirdischen nicht um uns, weil wir einfach zu primitiv sind, oder wenn sie doch angreifen, wird es eher so sein wie Bambi gegen Godzilla.“ QUELLE: Dr. Michio Kaku: How to Survive an ALIEN INVASION REPORTER: Die Vereinten Nationen bereiten sich nun auf den Kontakt mit Außerirdischen aus dem Weltraum vor. Das ist Mazlan Othman. Sie kommt aus Malaysia. Sie wird die erste interstellare Diplomatin des Planeten Erde sein.“ QUELLE: UN ernennt Botschafterin für Außerirdische MAZLAN OTHMAN: Zunächst muss ich kategorisch dementieren, dass ich zum Botschafter für Außerirdische, zum Botschafter der Vereinten Nationen für Außerirdische ernannt wurde oder werden werde. Nein, das Komitee diskutiert dieses Thema nicht. Aber ja, ich war in Großbritannien, um an einem Treffen teilzunehmen – das ich Ihnen zitieren kann – mit dem Titel „Auf dem Weg zu einer wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Agenda für außerirdisches Leben“, und deshalb kam es zu dieser ganzen Sache, weil die britische Presse die Tatsache aufgegriffen hat, dass ich an diesem Treffen teilnehmen würde, und ich war in einer Diskussionsrunde, die … sie nennen es die Große Podiumsdiskussion. Ich mag diesen Namen. Er sagt aus: „Außerirdisches Leben und aufkommende politische Fragen für die UN-Agenda“. QUELLE: Dr. Mazlan Othman über die UN-Debatte zum Thema UFO (UN ET-Podiumsdiskussion im Vereinigten Königreich) – Aufschrift PL PAUL KRUGMAN: Es ist sehr schwierig, in einer schwachen Wirtschaft Inflation zu erzeugen, aber wenn man ein Programm für Staatsausgaben und eine expansive Politik der Fed hätte, könnte man das erreichen. Wenn man also all diese Dinge zusammen in Betracht zieht, könnte man viel erreichen. Wenn wir herausfinden würden, dass Außerirdische einen Angriff planen und wir einen massiven Aufschwung brauchen, um dieser Bedrohung durch Außerirdische entgegenzuwirken, und die Inflation und Haushaltsdefizite zweitrangig wären, wäre dieser Abschwung in 18 Monaten vorbei. Und wenn wir dann feststellen würden: „Hoppla, wir haben einen Fehler gemacht. Es gibt gar keine Außerirdischen …“ PROFESSOR KENNETH ROGOF: Wir brauchen Orson Welles, sagen Sie … PAUL KRUGMAN: Nein, es gab eine Twilight-Zone-Episode wie diese, in der Wissenschaftler eine außerirdische Bedrohung vortäuschen, um den Weltfrieden zu erreichen. Nun, dieses Mal … brauchen wir sie, um einen fiskalischen Anreiz zu schaffen. QUELLE: Krugman fordert Außerirdische, um die US-Wirtschaft zu retten RONALD REAGAN: Vielleicht brauchen wir eine universelle Bedrohung von außen, um diese gemeinsame Verbundenheit zu erkennen. Ich denke gelegentlich daran, wie schnell unsere weltweiten Differenzen verschwinden würden, wenn wir einer außerirdischen Bedrohung von außerhalb dieser Welt gegenüberstünden. QUELLE: Reagans ALIEN-Rede vor der UN BILL PULLMAN (ALS „PRÄSIDENT THOMAS J. WHITMORE“): Und sollten wir gewinnen, wird der 4. Juli nicht länger als amerikanischer Feiertag bekannt sein, sondern als der Tag, an dem die Welt mit einer Stimme erklärte: „Wir werden nicht still und leise in der Nacht verschwinden. Wir werden nicht kampflos verschwinden. Wir werden weiterleben. Wir werden überleben. Heute feiern wir unseren Unabhängigkeitstag.“ QUELLE: Independence Day JIMMY KIMMEL: Wenn Sie sehen würden, dass es dort Aliens gibt, würden Sie es uns sagen? BILL CLINTON: Ja. KIMMEL: Würden Sie das? CLINTON: Ja. Ich denke, schauen Sie, was wissen wir? Wir wissen jetzt, dass wir in einem sich ständig ausdehnenden Universum leben. Wir wissen, dass es buchstäblich Milliarden von Sternen und Planeten da draußen gibt. Und das Universum wird immer größer. Wir wissen dank unserer hochmodernen Teleskope, dass allein in den letzten zwei Jahren mehr als zwanzig Planeten außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt wurden, die weit genug von ihrer Sonne entfernt und dicht genug zu sein scheinen, um eine Form von Leben zu beherbergen. Es wird also immer unwahrscheinlicher, dass wir allein sind. KIMMEL: Oh, Sie wollen mir einen Hinweis darauf geben, dass es Außerirdische gibt. CLINTON: Nein, ich will Ihnen nur sagen, dass ich es nicht weiß, aber wenn wir eines Tages besucht würden, wäre ich nicht überrascht. Ich hoffe nur, dass es nicht wie in „Independence Day“ ist. Dass es, Sie wissen schon, ein Konflikt ist. Vielleicht ist das die einzige Möglichkeit, unsere zunehmend gespaltene Welt zu vereinen. Wenn sie da draußen sind, sollten wir besser darüber nachdenken, wie klein all die Unterschiede zwischen den Menschen auf der Erde erscheinen würden, wenn wir uns von einem Außerirdischen bedroht fühlen würden. Das ist die ganze Theorie von Independence Day: Alle kommen zusammen und vertragen sich, und Sie wissen schon … KIMMEL: Sie und Bill O’Reilly würden sich gemeinsam in einem Bunker verstecken … QUELLE: Bill Clinton spricht über die bevorstehende FAKE-Alien-Invasion – 1. April 2014

Was für ein interessantes Milieu von Charakteren wir dort haben. Wir haben den Vatikan und die UNO und den mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Ökonomen/Keynesianer Paul Krugman und mehrere Präsidenten der Vereinigten Staaten – und all diese Leute reden über dasselbe: „Wäre es nicht toll, wenn wir diese Idee einer außerirdischen Bedrohung hätten, die uns alle hinter … einer Weltregierung oder einem Weltfinanzsystem oder der Taufe der Außerirdischen vereinen würde. Würden wir uns nicht wunderbar fühlen!“

Und es ist interessant, sich das anzusehen. Ich bin ja nicht von gestern. Ich erkenne und rieche die öffentliche Vorbereitung auf eine Art inszeniertes Ereignis, wenn ich eines sehe, und wenn es wie eine Operation unter falscher Flagge aussieht und riecht und quakt, dann ist es wahrscheinlich auch eine.

Da sie von einigen der prominentesten, mächtigsten und am besten vernetzten politischen und finanziellen Eliten unterstützt wird, stinkt hier eindeutig etwas ganz, ganz gewaltig. Um diesen Gestank wirklich zu verstehen … noch einmal: Wir wissen, warum dies für diese „Machteliten“ potenziell wertvoll sein könnte, um ihre Macht in einer Weltregierung oder was auch immer zu festigen.

Aber die Frage ist: Könnten sie es tun? Wenn ja, wie könnten sie es tun? Dies sind wichtige Fragen, mit denen wir uns befassen müssen, wenn wir uns dem Thema wirklich nähern wollen. Und ich denke, wenn wir uns damit befassen wollen, haben wir zwei verschiedene Wege, die wir einschlagen können. Wir können den Weg der Unüberprüfbarkeit, Unnachweisbarkeit, Unfalsifizierbarkeit und Undokumentiertheit einschlagen, oder wir können den Weg der Nachweisbarkeit, Verifizierbarkeit und Falsifizierbarkeit einschlagen. Ich für meinen Teil werde den Weg der Nachweisbarkeit, Falsifizierbarkeit und Dokumentiertheit einschlagen. Aber wenn Sie den Weg der Unnachweisbarkeit, Unkenntnis und Unüberprüfbarkeit einschlagen wollen, können Sie sich zum Beispiel dem sogenannten Projekt Blue Beam anschließen.

Nun, das Projekt Blue Beam ist etwas, von dem die meisten Zuhörer da draußen sicher schon einmal gehört haben – zumindest in groben Zügen – als eine Art Plan, der aufgedeckt wurde. Es muss Dokumente geben, die dies belegen – es geht darum, eine Alien-Invasion mit Hologrammen zu inszenieren, um eine Weltregierung zu schaffen. So etwas in der Art.

Nun, wenn man die Büchse der Pandora von Projekt Blue Beam wirklich öffnen will, ist es viel spezifischer als das und, nun ja, etwas ausgefallener und viel weniger dokumentiert, als man erwarten könnte.

Das alles geht auf einen bestimmten französisch-kanadischen Journalisten namens Serge Monast zurück, der Mitte der 1990er Jahre über dieses Projekt Blue Beam sprach – dieses NASA-Projekt, das er aufgedeckt hatte und der Öffentlichkeit vorstellte. Es handelte sich um einen mehrstufigen Prozess zur Schaffung einer Weltreligion, einer Weltregierung – einer Welttyrannei. Dazu gehörte die Auslösung von Erdbeben, um manipulierte, platzierte archäologische Funde freizulegen, die unsere Sicht auf die Menschheitsgeschichte verändern sollten, sowie eine inszenierte außerirdische Invasion und das Erscheinen eines neuen Messias, der das Oberhaupt dieser Weltreligion sein sollte, und die Einführung einer UN-Weltregierung usw. Es handelt sich um einen detaillierten Plan, über den gesprochen wurde, aber es gibt buchstäblich kein Dokument, das dies belegt. Es gibt kein geheimes NASA-Dokument, das jemals zu diesem Thema veröffentlicht wurde. Es geht wirklich alles auf diesen Serge Monast und ein paar Interviews zurück, die online verfügbar sind.

Es gibt eine Abschrift einer Rede. Es gibt eine Übersetzung von etwas, das ich für eine Art Zusammenfassung eines Buches halte, das er anscheinend zu diesem Thema geschrieben hat. Er hat tatsächlich ein Buch zu diesem Thema geschrieben, anscheinend auf Französisch, aber es wurde nie neu aufgelegt und ist im Grunde nicht erhältlich. Es gibt ein paar verschiedene Übersetzungen von etwas, das mehr oder weniger aus diesem Buch stammen könnte, aber das war’s im Grunde. Ich meine, es gibt nur ein paar Fetzen. Und von diesen Fetzen wurde viel geredet, und viele Leute haben diese Idee aufgegriffen. Aber ich glaube, nicht viele Leute wissen, woher sie eigentlich stammt.

Ich werde einige Links in die Show-Notizen einfügen, damit Sie ihnen tatsächlich folgen und darüber lesen können und zu Ihrer eigenen Schlussfolgerung kommen können: „Lohnt es sich, dem zu folgen?“ und „Warum sollten wir dieser bestimmten Information glauben?“ Nennen Sie mich einen ungläubigen Thomas. Ich glaube es erst, wenn ich etwas sehe, irgendetwas Dokumentierbares, Überprüfbares in Bezug auf diesen Plan.

Wenn wir den anderen Weg gehen und uns tatsächlich überprüfbare, belegbare und bekannte Technologien ansehen wollen, von denen wir wissen, dass sie existieren, ganz zu schweigen von Technologien, von denen wir nicht wissen, dass sie existieren, an denen in den Hinterzimmern der DARPA, tief im Inneren des Pentagons, gearbeitet wird – und für mehr über DARPA verweise ich Sie auf eine frühere Corbett Report Radio-Episode, in der wir über DARPA und seine verschiedenen Projekte gesprochen haben – wir können das auf verschiedene Weise aus einer Reihe verschiedener, scheinbar unterschiedlicher Fäden beziehen, aber definitiv Technologien, von denen wir jetzt wissen, dass sie existieren.

Ein Ausgangspunkt: Wir können uns an das Buch des früheren Gastautors des Corbett Report, James Perloff, „Truth Is A Lonely Warrior“ halten, in dem er über eine militärische Veröffentlichung der Luftwaffe spricht, die auf der Website der Luftwaffe verfügbar war. Sie können sie immer noch über die Wayback Machine abrufen. Der Link befindet sich in den Show Notes. Es geht um einen holographischen Projektor für den Einsatz in der Luft, der laut dieser AF.MIL-Website:

„… ein dreidimensionales visuelles Bild am gewünschten Ort, das vom Anzeigegenerator entfernt wird. Der Projektor kann für psychologische Operationen und strategisches Wahrnehmungsmanagement eingesetzt werden. Er ist auch nützlich für optische Täuschung und Tarnung und sorgt für eine kurzzeitige Ablenkung, wenn ein unbedarfter Gegner angegriffen wird.“ QUELLE: Airborne Holographic Projector

Sie können die einfache Visualisierung, die dies begleitet, auf der Website selbst sehen. Aber ja, sehr grob gesagt handelt es sich um ein Flugzeug, das ein Bild eines anderen Flugzeugs an einer anderen Stelle am Himmel projiziert. Das ist eine sehr grobe Umsetzung dieser Art von holografischer Technologie, die zumindest erforderlich wäre, um die Welt glauben zu machen, dass wir von einer Art außerirdischer Invasion bedroht sind oder was auch immer, aber das ist jetzt zwanzig Jahre alt und stammt von einer Militärwebsite der Luftwaffe.

Ich denke, dass die tatsächliche Technologie etwas fortschrittlicher sein würde. Aber darüber müssen wir nicht spekulieren. Wir können uns die sehr realen technologischen Entwicklungen ansehen, darunter so unglaubliche Dinge wie das direkte Beamen von Schall in die Ohren von Menschen, berührbare Hologramme und die Möglichkeit, die Wahrnehmung von Menschen zu manipulieren und durch Gehirnwellentechnologie Angst und Panik zu schüren.

PRÄSENTATOR: „Die ultimative Waffe im Informationskrieg wäre so geheim, so unsichtbar, so unauffindbar, dass man nie merken würde, dass man angegriffen wird. An der Laurentian University in Ontario, Kanada, steht eine junge Studentin kurz davor, eine der seltsamsten Erfahrungen ihres Lebens zu machen. Sie schließen Denises Gehirn an einen Elektroenzephalographen, oder EEG-Gerät, an. Dreißig bis vierzig Minuten lang werden ihre Gehirnströme überwacht, während die an beiden Seiten ihres Kopfes angebrachten elektrischen Spulen ihr Gehirn in ein elektromagnetisches Feld eintauchen lassen. Ihr Gehirn schließt tatsächlich den Stromkreis zwischen den beiden Spulen. Das durch ihr Gehirn pulsierende Feld ist weniger stark als das eines digitalen Radioweckers. Aber durch die genaue Steuerung und Fokussierung auf bestimmte Teile des Gehirns wird es Denises Geist für die äußeren Suggestionen dieses Mannes öffnen. Dr. Michael Persinger ist Professor für Psychologie und Neurowissenschaften. Er entwickelt Methoden, um die Kraft der Gedankenkontrolle sinnvoll zu nutzen. Dr. Persingers Forschung konzentriert sich auf Hirntraumata, und er verwendet sorgfältig kontrollierte Dosen elektromagnetischer Strahlung, um Entspannung zu induzieren und Schmerzen zu lindern. DR. PERSINGER: Sandra hat also ein Muster zur Freisetzung von Opiaten initiiert. Das ist ein Impulsfeld, das alle vier Sekunden stimuliert wird und Entspannung und ein sehr angenehmes Gefühl erzeugt. Auf ähnliche Weise können wir mit dem entsprechenden Feld Angst und Besorgnis hervorrufen, aber das wäre in diesem Zusammenhang eindeutig unethisch. MODERATOR: Dr. Persingers Tests deuten darauf hin, dass sorgfältig programmierte elektromagnetische Frequenzen in das Gehirn einzelner Personen eindringen und die Emotionen der Menschen beeinflussen können. DR. PERSINGER: Die kognitiven Prozesse des menschlichen Gehirns sind eigentlich ganz einfach. Und wenn man versteht, wie sie funktionieren, kann man ganze Bevölkerungsgruppen dazu bringen, auf die von einem gewünschte Weise zu denken und zu entscheiden. MODERATOR: Viele Experten stehen einem solchen Orwellschen Szenario skeptisch gegenüber, aber Persinger hält die Auswirkungen für erschreckend real. DR. PERSINGER: Nehmen wir an, man erzeugt ein Feld, das bei einer großen Anzahl von Menschen Angst hervorruft – fundamentale Angst – und sagt dann über das Fernsehen oder auf traditionelle Weise: „Der Grund, warum wir diese Angst haben, ist diese bestimmte Gruppe.“ Jetzt beginnt man, die Bevölkerung in eine Richtung zu bewegen, die man sich wünscht. MODERATOR: 250 Millionen Menschen zu beeinflussen, was der gesamten Bevölkerung der Vereinigten Staaten entspricht, dürfte nicht schwierig sein. Laut Dr. Persinger verfügen wir bereits über die Technologie – Satelliten, Fernseh- und Radiosender. Die Gedankenkontrolle könnte bereits stattfinden. Wir wissen, dass das mysteriöse PsyOps-Flugzeug überzeugende Töne und Bilder in die Fernsehgeräte der Menschen beamen kann. Wird es eines Tages störende Frequenzen direkt in den Geist beamen?“ QUELLE: UltraScience ’97 Electronic Mind Control MODERATOR: Zunächst wird Ihre Stimme in hochfrequenten Ultraschall umgewandelt – ein so hoher Ton, dass ihn niemand hören kann. Ultraschall ist stark gerichtet, sodass er wie eine Taschenlampe auf eine Person gerichtet werden kann, die weit entfernt steht. Obwohl die Person den Ultraschall nicht hören kann, verursacht er sekundäre Vibrationen in der Luft um sie herum, und diesen Ton hört die Person. DR. JOSEPH POMPEI: Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich in einem Raum und ich richte eine Taschenlampe auf Sie. Für Sie ist es sehr hell, aber für alle anderen ist es sehr dunkel. In ähnlicher Weise erzeugt der Audio-Scheinwerfer einen sehr schmalen Schallstrahl, der auf einen Zuhörer gerichtet werden kann. Sie hören ihn sehr deutlich, und es entstehen keine Geräusche, die andere Personen im selben Raum stören könnten. SOURCE: Voice to Skull Time PRÄSENTATOR: Forscher der Universität Tokio haben eine Technologie entwickelt, die einen ersten und bedeutenden Schritt weg von Maus und Tastatur darstellt: berührbare Hologramme. HIROYUKI SHINODA (übersetzt): Bisher war Holografie nur etwas für die Augen. Wenn man versuchte, sie zu berühren, ging die Hand einfach durch. Aber jetzt haben wir die Technologie, die Hologrammen auch das Gefühl der Berührung verleiht. QUELLE: Japanische Wissenschaftler erschaffen berührbare Hologramme

Nun, ich sage nicht unbedingt, dass es morgen eine inszenierte Alien-Invasion geben wird und dass wir uns alle darauf konzentrieren sollten, noch sage ich, dass es im Universum kein außerirdisches Leben gibt. Ich wäre schockiert und verblüfft, wenn es das nicht gäbe. Ob sie die Erde besuchen oder nicht, was weiß ich schon? Woher soll ich das wissen? Ich meine, ich habe es selbst nicht gesehen, aber heißt das, dass es nicht existiert? Natürlich nicht.

Ich überlasse es euch … ihr seid erwachsene Jungs und Mädchen da draußen. Ich bin sicher, dass ihr solche Dinge selbst entscheiden könnt. Aber wir sollten wissen, dass es einen koordinierten Plan oder eine Agenda gibt, um aus Dingen wie gefälschten Alien-Invasionen Kapital zu schlagen, die von der Finanzelite an der Spitze der Pyramide finanziert und gefördert wird und von Politikern, Ökonomen, dem Vatikan und der UNO in den kulturellen Bereich getragen und vorangetrieben wird, und dann, darunter, von den Kulturschaffenden in der Unterhaltungsindustrie, um die Öffentlichkeit auf eine solche Möglichkeit vorzubereiten. Und wir sollten uns vor solchen Manipulationen in Acht nehmen.

Diese Technologien, die jetzt zusammenkommen … die, von denen wir wissen, ganz zu schweigen von denen, die sich heimlich in der Entwicklung befinden und zu denen wir keinen Zugang haben … sind eindeutig auf dem besten Weg, ein solches Ereignis zu ermöglichen.

Man kann sich so etwas wie die Norwegen-Spirale ansehen und der offiziellen Version glauben, dass es sich um einen fehlgeschlagenen russischen Interkontinentalraketentest handelte. Wenn Sie das glauben, kann ich Ihnen eine Mondbrücke verkaufen.

Aber all dies sind nur verschiedene Puzzleteile. Ich denke, sie ergeben zusammen etwas sehr Interessantes und etwas, das möglicherweise irgendwann in der Zukunft eintreten wird.

Selbst wenn diese spezielle Verkörperung – diese gefälschte Alien-Invasion oder was auch immer – nicht zustande kommt, ist das Konzept der psychologischen Manipulation durch manipulierte Ereignisse in einer manipulierten Realität dennoch wichtig – und natürlich eines, das wir weiterhin im Auge behalten müssen. Jetzt, da die Technologie, die diese Ereignisse ermöglicht, immer mehr zu einer dokumentierbaren Realität wird, sollten wir meiner Meinung nach mental auf der Hut sein, was solche Eventualitäten angeht.

Ich denke, damit sollten wir uns heute zufrieden geben.