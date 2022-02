Wie man mit seinen verschwörungsleugnenden Freunden spricht

Impfpflicht und Reisepässe sind der Auftakt zur Vierten Industriellen Revolution und zum Internet der Körper

Das Thema der Vierten Industriellen Revolution ist auf Regierungswebseiten und in anderen offiziellen Quellen ausführlich dokumentiert

Wir haben vielleicht eine bessere Chance, zu unseren verschwörungsleugnenden Freunden durchzudringen, wenn wir sie auf politische Papiere hinweisen, die offen über die vierte industrielle Revolution sprechen, als wenn wir versuchen, mit ihnen über die Schäden von Impfstoffen zu sprechen.

Wir können sie auch auf die „Verschwörungstheorien“ der Vergangenheit hinweisen, die sich bewahrheitet haben

Es gibt zwar keine offiziellen Beweise für Graphenoxid oder Nanotechnologie in COVID-Injektionen, aber es gibt eine Vielzahl offizieller wissenschaftlicher Arbeiten, in denen von beiden in anderen medizinischen Anwendungen, einschließlich Impfstoffen, die Rede ist

In dieser Geschichte geht es darum, wie Sie mit Ihren verschwörungsleugnenden Freunden über „Nanobots in Impfstoffen“ sprechen können. Nein wirklich, in dieser Geschichte geht es darum, wie Sie mit Ihren verschwörungsleugnenden Freunden über „Nanobots in Impfstoffen“ sprechen können!

Das große Bild: Vom Mandat zum Internet der Körper

Ich habe viel über dieses Thema nachgedacht, und hier ist meine Meinung. Die Schikanen und der Rummel um die COVID-Injektionen sind ein Vorspiel, das uns auf die berüchtigte vierte industrielle Revolution und die so genannte „Konvergenz von biologischen Formen mit KI“ vorbereiten soll.

Doch während das Thema „Nanoroboter in COVID-Impfstoffen“ jedem anständigen Bürger ein Dorn im Auge ist, sind die Pläne für die Vierte Industrielle Revolution und die Konvergenz von biologischem Leben mit Maschinen in Hülle und Fülle auf offiziellen Regierungswebseiten und von anständigen NGOs dokumentiert. Es besteht also die Chance, direkt in die Fußstapfen der heiligen COVID-Spritze zu treten und den Durchbruch zu schaffen!

Das gesamte Konzept der vierten industriellen Revolution basiert auf „Nanobots in allem“, was das Thema „Nanobots in Impfstoffen“ zu einer bloßen Untermenge des Themas „Nanobots in allem“ macht.

Das macht auch die derzeitige bäuerliche Besorgnis über „Nanobots in Impfstoffen“ zu einem historischen Tiefpunkt, einer Phase, in der sich die Bevölkerung daran gewöhnt, über Nanotechnologie in unseren Körpern im Allgemeinen nachzudenken – sei es mit bäuerlicher Besorgnis oder mit herzhaftem Gelächter über die verrückten Verschwörungstheoretiker -, bevor die „Interessenvertreter“ tatsächlich „Nanobots in allem“ am helllichten Tag ausrollen und zu einem Teil unserer Realität machen.

Ausreden gibt es zuhauf: Pandemieüberwachung, Finanztransaktionen, „Krebs- und HIV-Bekämpfung“ – oder was immer ihnen sonst noch einfällt, um die Invasion zu rechtfertigen. Es gibt keine „Theorie“ in dieser Verschwörungstheorie, auch wenn sie uns glauben machen wollen, dass es keine Verschwörung gibt.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass zwar verschiedene Anwendungen möglich sind, dass es bei der „Nanotechnologie für alles“ aber vor allem um eine effiziente Vermögensverwaltung und Überwachung geht. Wir sind nicht so wertvoll in einer Welt, die als überbevölkert gilt. Wenn uns also ihre winzigen Geräte schaden – biologisch, politisch oder in Bezug auf unsere Freiheiten und unseren Zugang zu Freude -, dann ist das unser Problem, so wie heute Impfschäden das Problem der Impfgeschädigten sind.

Das ist eine Tatsache, keine Theorie. Und wenn es außer Kontrolle gerät und diese ganze Sache zusammenbricht, dann wird es das zu gegebener Zeit sein, und wir wissen es nur nicht. Aber ich hoffe … ich hoffe, dass wir es verhindern können, wenn mehr von uns Nein sagen. Die Vision der vierten industriellen Revolution ist so großartig, dass die Mandate – so missbräuchlich und obszön sie auch sind – nur der allererste Biss der aufstrebenden Technokraten in unsere körperlichen und anderen Freiheiten sind. Sie sind nur der erste Schritt, und es folgen noch Hunderte von weiteren, wenn wir nicht aufstehen.

Geben sie uns endlich „unsere Freiheiten zurück“?

In den letzten Wochen hat sich das Blatt scheinbar gewendet, und selbst die verrücktesten COVID-Politiker haben begonnen, über die Rücknahme der Beschränkungen zu sprechen. Das hat sich so plötzlich geändert, dass es sich fast komisch anfühlt! Aber irgendetwas daran ist nicht in Ordnung. Es ist unaufrichtig. Sie tun es auf so wackelige Art und Weise, ohne die Tür zu schließen, während sie immer noch die Hälfte der Beschränkungen aufrechterhalten – dass ich fast sicher bin, dass sie mit einer anderen brillanten Idee zurückkommen werden. Schließlich ist ihr wichtigstes Ziel im Moment, den freien Willen außer Kraft zu setzen – denn in der vierten industriellen Revolution haben die Bauern nichts davon, und der freie Wille ist ein Luxus!

Das Internet der Körper ist keine Verschwörungstheorie

Schauen wir uns ohne Umschweife die Beweise an. Sprechen wir über das Internet der Körper auf wirtschaftspolitischer Ebene – etwas, das wir mit etwas Glück auch mit unseren verschwörungsleugnenden Freunden diskutieren können, ohne dass sie gleich den Alarm „Verschwörungstheorie“ auslösen. Das Internet der Körper (IoB) ist ein sehr ernsthaftes Projekt, das von den führenden Politikern der Welt, der UNO, verschiedenen NRO, Unternehmen und dem Militär unterstützt wird.

Das Internet der Körper – ein Netzwerk von Körpern, die mechanisch mit dem Internet verbunden sind, so wie heute unsere digitalen Geräte – ist ein Grundstein für die ehrgeizige vierte industrielle Revolution. Hier ist die Definition der Vierten Industriellen Revolution – nach Klaus Schwab – auf einer sehr seriösen Website, der Encyclopedia Britannica:

Die vierte industrielle Revolution kündigt eine Reihe sozialer, politischer, kultureller und wirtschaftlicher Umwälzungen an, die sich im Laufe des 21. Jahrhunderts entfalten werden. Aufbauend auf der weit verbreiteten Verfügbarkeit digitaler Technologien, die das Ergebnis der dritten industriellen oder digitalen Revolution waren, wird die vierte industrielle Revolution weitgehend durch die Konvergenz digitaler, biologischer und physikalischer Innovationen vorangetrieben. Es ist wichtig zu erkennen, dass die vierte industrielle Revolution einen systemischen Wandel in vielen Bereichen und Aspekten des menschlichen Lebens mit sich bringt: Die übergreifenden Auswirkungen der neuen Technologien sind sogar noch wichtiger als die aufregenden Fähigkeiten, die sie darstellen.

Unsere Fähigkeit, die Bausteine des Lebens zu verändern, wurde vor kurzem durch kostengünstige Gensequenzierung und Techniken wie CRISPR massiv erweitert; künstliche Intelligenz verbessert Prozesse und Fähigkeiten in jeder Branche; die Neurotechnologie macht beispiellose Fortschritte in der Art und Weise, wie wir das Gehirn als letzte Grenze der menschlichen Biologie nutzen und beeinflussen können; die Automatisierung durchbricht jahrhundertealte Transport- und Fertigungsparadigmen; und Technologien wie Blockchain und intelligente Materialien definieren die Grenzen zwischen der digitalen und der physischen Welt neu und verwischen sie. Das Ergebnis all dieser Entwicklungen ist ein gesellschaftlicher Wandel auf globaler Ebene. Indem sie sich auf die Anreize, Regeln und Normen des Wirtschaftslebens auswirken, verändern sie die Art und Weise, wie wir kommunizieren, lernen, uns unterhalten, miteinander in Beziehung treten und wie wir uns selbst als menschliche Wesen verstehen [Hervorhebung von mir].

Darüber hinaus hat das Gefühl, dass neue Technologien in immer schnellerem Tempo entwickelt und eingesetzt werden, Auswirkungen auf menschliche Identitäten, Gemeinschaften und politische Strukturen.

Hier ist eine weit gefasste Vereinbarung für 2019 zwischen dem Weltwirtschaftsforum und den Vereinten Nationen, die die vierte industrielle Revolution als einen der Bereiche für die Zusammenarbeit aufführt (mehr dazu in meinem Interview mit Mary Otto-Chang, einer ehemaligen UN-Mitarbeiterin).

Die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und dem Forum, um den Bedürfnissen der Vierten Industriellen Revolution [Hervorhebung von mir] gerecht zu werden, wird darauf abzielen, die globale Analyse, den Dialog und die Standards für die digitale Governance und die digitale Inklusion voranzutreiben und öffentlich-private Partnerschaften zu fördern, um die globale Umschulung und das lebenslange Lernen für die zukünftigen Arbeitsanforderungen anzugehen und die 1,8 Milliarden jungen Menschen der Welt auf diesen Übergang vorzubereiten.

Hier ist ein Tweet von Matt Hancock aus dem Jahr 2018, in dem er zusammen mit Klaus Schwab zu sehen ist, der offenbar ganz aus dem Häuschen über die vierte industrielle Revolution ist (was bedeutet, dass Hancock aus dem Häuschen ist, während Schwab nie aus dem Häuschen ist).

Delighted we’ve agreed to work even closer with the #WorldEconomicForum & their Centre for the Fourth Industrial Revolution to help make #AI work for everyone. #Davos18 pic.twitter.com/sEMIToa2DU — Matt Hancock (@MattHancock) January 26, 2018

Und hier ist ein Abschnitt auf der offiziellen Website der britischen Regierung, der über die … Sie haben es erraten, die vierte industrielle Revolution! Die britische Präsentation trägt den Titel „Human Augmentation: The Dawn of a New Paradigm“.

Als Nächstes folgt ein Abschnitt auf der Website der kanadischen Regierung, in dem es um die Konvergenz von biologischen Formen mit Maschinen oder „biodigitale Konvergenz“ geht, was eine andere Bezeichnung für die vierte industrielle Revolution ist:

Biologische und digitale Systeme konvergieren und könnten die Art und Weise verändern, wie wir arbeiten, leben und uns als Spezies weiterentwickeln. Diese biodigitale Konvergenz ist mehr als ein technologischer Wandel, sie könnte die Art und Weise, wie wir uns selbst verstehen, verändern und uns dazu veranlassen, neu zu definieren, was wir als menschlich oder natürlich ansehen.

Weiter geht es mit Joe Biden über das 4IR (ein Artikel des Weltwirtschaftsforums von 2016 und ein Artikel der Washington Post von 2020). Weiter geht es mit investor.com über die vierte industrielle Revolution. Schließlich hier RAND (sehr seriöse Leute) über das Internet der Körper:

IoB-Geräte können den Aufenthaltsort, die Körperfunktionen und das, was der Nutzer sieht, hört und sogar denkt, verfolgen, aufzeichnen und speichern. Diese Geräte unterscheiden sich stark in ihrer Verwendung – einige sind freistehend, wie Infusionspumpen und mit Sensoren ausgestattete Krankenhausbetten; andere sind tragbar, wie Gesundheitstracker und Prothesen; und wieder andere sind implantiert, wie Herzgeräte und einnehmbare digitale Pillen.

Ich kann also mit größter Zuversicht feststellen: Ist das 4IR real? FAKTEN-CHECK: WAHR. Die Vorstellung, dass wir mit Maschinen verschmelzen und wie Geräte an das Internet angeschlossen werden – und dass unser Körper mehrere Sensoren und Geräte in Nanogröße (auch bekannt als „Nanobots“) aufnehmen wird, die unsere Funktionen, Gedanken und Gefühle überwachen, melden und beeinflussen, mag eine sehr verrückte Idee sein – aber es ist nichtsdestotrotz eine Idee, von der die Leute an der Macht derzeit ziemlich besessen sind. Ihre Idee, nicht meine!

Verhaltensmodifikation

Seit Jahrzehnten ist die Verhaltensmodifikation ein Thema intensiver militärischer Forschung und unternehmerischer Ambitionen. Viele Menschen haben sich eingehend mit diesem Thema befasst – auch ich selbst -, aber um diese Geschichte auf den Punkt zu bringen, werde ich nur eine Sache erwähnen. Für diejenigen, die sich eingehender mit dem Thema befassen wollen, hier nur eine „Signatur“-Präsentation des Experten für waffenfähige Neurowaffen, James Giordano vom Georgetown University‘ Medical Center.

Sehen Sie den Teil über die „Manipulation der neuronalen Struktur und der kognitiven, emotionalen und verhaltensbezogenen Funktionen“? Seine Folie, nicht meine!

Und wenn Sie glauben, dass es hier nur um „feindliche ausländische Mächte“ geht, dann werfen Sie einen Blick auf die Behandlung inländischer Bürger in Neuseeland und in Kanada.

8. Trudeau has made outrageous threats and the Ottawa Police have disgraced themselves by carrying out those threats with shocking brutality. This video has 3M views in two days. This is Trudeau's vibe now. But how can he back down? He can't lose face. pic.twitter.com/3jaCH3Kl9N — Ezra Levant 🍁🚛 (@ezralevant) February 10, 2022

Transhumanismus, Singularität und andere große Worte

Im März 2019 veröffentlichte Fast Company einen Artikel mit dem Titel „Privacy in 2034: A corporation owns your DNA (and maybe your body)“:

Es ist das Jahr 2034. Die Welt ist in geschützte biometrische Datenzonen eingeteilt, und jedes Mal, wenn Sie irgendwo hingehen, werden Ihre DNA und andere biologische Elemente Ihres Körpers in riesigen Datenbanken authentifiziert, um Ihre Identität zu bestätigen (und um sicherzustellen, dass Sie keine Unternehmens- oder Gesetzesregeln gebrochen haben). Es hat sich ein neues wirtschaftliches und soziales Klassensystem herausgebildet, in dem die Wohlhabenden für die Anonymisierung und den Schutz ihrer Daten bezahlen können. Mächtige Unternehmen graben die Biodaten aller anderen aus, während Regierungen universelle genetische Datenbanken anlegen, um die Bürger zu überwachen. Sie haben keine Ahnung, wo Ihre Daten wirklich sind, wem sie gehören und wer Zugang zu ihnen hat.

Es klingt wie eine höllische Dystopie, aber das kommt nicht von einem Science-Fiction-Autor. Es handelt sich um eine übergreifende Entwicklung, die Amy Webb, Professorin für strategische Vorausschau an der NYU Stern School of Business und Gründerin des Beratungsunternehmens Future Today Institute, und ihr Team in ihrem 12. jährlichen Emerging Tech Trends Report identifiziert und veröffentlicht haben … Dieses dystopische Szenario stellte sie am Wochenende auf der South By Southwest-Konferenz in Austin vor. Es basiert auf einem der größten gesellschaftlichen Trends, die Webb im Moment beobachtet: dass die Privatsphäre tot ist.

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, woher der Wind weht, ist es manchmal hilfreich, sich kulturelle Trends anzuschauen. Das heißt nicht, dass sich ein bestimmter kultureller Trend unbedingt voll entfalten oder durchsetzen wird, es gibt uns nur einen Eindruck davon, was „hip“ ist, was finanziert und unterstützt wird. Als ich früher über den Geist eines Technokraten sprach, habe ich über Ray Kurzweil und Anthony Levandowski von Google geschrieben, die beide in ihrer Liebe zur KI ziemlich extrem sind.

Eine weitere interessante Persönlichkeit ist der Bestseller-Autor Yuval Noah Harari, der von berühmten Persönlichkeiten wie Obama und einem Mitarbeiter des Weltwirtschaftsforums gelobt wurde.

In seiner 2021 gehaltenen 60-Minuten-Präsentation spricht er darüber, dass wir kurz davor stehen, durch Augmentierung und Verschmelzung mit der KI zu einer neuen Spezies zu werden, dass der Mensch von Natur aus hackbar sein wird – und dass all die Seele und dergleichen weg vom Fenster sind. Er spricht darüber mit viel Zuversicht und spürbarer Angst in seinen Augen.

Meine Antwort an ihn: Das ist Theranos. Die üppige Finanzierung des IoB beweist nur, dass Menschen sich dumm anstellen können, nicht, dass die zugrunde liegende Prämisse „Fortschritt“ bedeutet. Und ja, es ist möglich, Menschen bei dem Versuch, sie zu hacken, zu verletzen. Das ist durchaus möglich. Aber wir sind aus Wasser und Geist, also wird das transhumanistische Kartenhaus fallen – und hoffentlich nicht auf Millionen von Menschen!

Von der Verschwörungstheorie zur Konspirationspraxis: Ein Lebenszyklus

Hier ist meine Verschwörungstheorie über den Lebenszyklus von Verschwörungstheorien. Wenn es eine ruchlose Agenda oder eine Unternehmenspraxis gibt, die der Bevölkerung schadet, spricht sich das normalerweise zuerst in Form einer „verrückten Verschwörungstheorie“ herum. Diejenigen, die ein Problem bemerken (die Toxizität von Teflon, die Schäden von Vioxx, die Asbestproblematik usw.), versuchen, sich zu äußern – und werden zunächst abgewiesen, weil sie „zu verrückt“ klingen. (Nebenbei bemerkt: Wenn es keine Verschwörungen gäbe, warum gäbe es dann RICO?)

So kommt es, dass die Medien zunächst die Existenz einer Verschwörung oder eines Fehlverhaltens leugnen. Gleichzeitig sorgen Konzernspione und professionelle Infiltratoren – einige von ihnen geben sich als „ehrbare Bürger“ aus, andere als besonders widerwärtige und widerspenstige Verschwörungstheoretiker – dafür, dass es zwar Lärm, aber keine Klarheit und keine ernsthafte Debatte gibt.

Akademiker, wenn sie das Thema überhaupt anerkennen, gehen mit großer Arroganz darüber hinweg, während die Leute, die sich von Sensationslust und Dogmen angezogen fühlen, die dogmatischste und sensationsgeilste Version der Verschwörungstheorie wählen, die dann von Skeptikern der Verschwörungstheorie, Akademikern, Agenten des Staates und Konzernspionen benutzt wird, um zu „beweisen“, dass die ganze Sache unbegründet und lächerlich ist.

Und so geht es weiter! Und solange das Gerede für die Verschwörer oder Übeltäter in der Praxis harmlos ist und ihnen nicht in die Quere kommt, kümmert es niemanden an der Macht. Deshalb gab es zum Beispiel in der UdSSR, wo man die Kunst und die Sprache am ernstesten nahm, eine echte Zensur, während man im „alten normalen“ Westen im Großen und Ganzen so viel reden konnte, wie man wollte, solange man den Ton nicht verstellte. Diejenigen, die den Ton angaben, wurden jedoch genauso behandelt wie die politischen Gefangenen in der Sowjetunion.

Das ist auch der Grund, warum es vor 2020 meistens in Ordnung war, über den Transhumanismus mit Misstrauen zu sprechen – aber jetzt, wo die Superreichen den Transhumanismus auf praktische Weise verfolgen, ist es für sie wichtig, sicherzustellen, dass das Thema in der Öffentlichkeit als „verrückt“ wahrgenommen wird – was bis zu dem Moment, in dem die Bestie veröffentlicht wird, der Fall sein wird.

In dem Moment, in dem es herauskommt, wird es aufhören, eine „verrückte Verschwörungstheorie“ zu sein, und wird zur „großartigen neuen Idee, die unser Leben zum Besseren verändern wird“, TED-Talks und so weiter. Und es wird eine „verrückte Verschwörungstheorie“ sein, zu behaupten, dass es schlecht für uns ist!

Vor 40 Jahren: „A“ ist eine Verschwörungstheorie. Eine Schande.

Vor 10 Jahren: 5 Gründe, warum wir alle JETZT „A“ machen sollten.

In 20 Jahren: 5 Gründe, warum wir NIE „A“ hätten tun sollen. Außerdem ist „B“ eine Verschwörungstheorie. Schande.

Progression of punditry:



40 years ago: "A" is a conspiracy theory. Shame.

10 years ago: 5 reasons we should all do "A" NOW.

20 years from now: 5 reasons we should have NEVER done "A." Also, "B" is a conspiracy theory. Shame. — Tessa Lena a.k.a. Tessa Fights Robots ❤️ (@TessaMakesLove) May 12, 2020

Jetzt kommt der amüsante Teil der Geschichte – die Ausstellungsstücke.



Beweisstück A: Der Chip

Schauen wir uns zunächst die Mutter aller verrückten Verschwörungstheorien an, den „Chip“. Erinnern Sie sich an „den Chip“? Die Leute mit den Alufolienhüten haben jahrzehntelang über „den Chip“ geflüstert, und in den seriösen Kreisen wurden sie natürlich ausgelacht. „Ja klar, die versuchen uns zu chippen, das stimmt, und du bist wahrscheinlich von den Aliens entführt worden?“ Und so lachten die Leute – aber spulen Sie vor bis heute, und „der Chip“ ist plötzlich bereit für die Hauptsendezeit – aber natürlich ist es nicht „der“ Chip, nicht der verrückte, verschwörerische Chip, es ist der seriöse Chip, der gute Chip, der Chip für unser Wohl und unsere Bequemlichkeit!

Und lustigerweise hören wir plötzlich, dass die Außerirdischen wahrscheinlich echt sind – und angesichts des neuen Memos braucht es schon einen besonderen Verschwörungstheoretiker mit Strohhut, um zu behaupten, dass die Medien die Außerirdischen erfinden, um uns von den COVID-Missbräuchen abzulenken!

Die Mutter aller Verschwörungstheorien ist jetzt Verschwörungspraxis. Vielleicht ist es an der Zeit, dem freundlichen Verschwörungstheoretiker für seine scharfsinnige Analyse zu danken, die ihrer Zeit so weit voraus war, dass viele darüber lachten? Und zu erkennen, dass die Welt ein bisschen komplexer ist als das Fernsehen? „

The mother of all conspiracy theories is now conspiracy practice. Perhaps it's time to thank your friendly conspiracy theorist for astute analysis that was so much ahead of its time that many laughed? And realize the world is a bit more complex than TV? "https://t.co/HcIklaALEI — Tessa Lena a.k.a. Tessa Fights Robots ❤️ (@TessaMakesLove) December 27, 2021

Und hier wirbt Klaus Schwab für „den Chip“ – den seriösen Chip:

Beweisstück B: Apple verlangsamt ältere iPhone-Modelle

Dies ist eine sehr harmlose Verschwörungstheorie im Vergleich zu den anderen. Erinnern Sie sich an die Theorie, dass Apple absichtlich ältere Geräte verlangsamt, um die Leute zum Kauf neuerer Geräte zu bewegen? Nun, es hat sich herausgestellt, dass es wahr ist!

Apple hat sich bereit erklärt, bis zu 500 Millionen Dollar zu zahlen, um einen Rechtsstreit beizulegen, in dem dem Unternehmen vorgeworfen wird, iPhones absichtlich zu verlangsamen, um Nutzer zum Kauf neuer Geräte zu zwingen. Das Unternehmen wird 25 Dollar an Nutzer mit geeigneten iPhones (Modelle 6 bis 7 Plus) zahlen. Apple hatte zuvor zugegeben, dass das Unternehmen seine Telefone verlangsamt, damit ältere Batterien nicht leer werden.

Apple agreed to pay up to $500M to settle a lawsuit alleging it intentionally slows down iPhones to force users to buy new ones. It will pay $25 to users w/ eligible iPhones (models 6 through 7 Plus).



Apple previously admitted it slows down phones so older batteries don't die. pic.twitter.com/2HozRIbBuI — AJ+ (@ajplus) March 2, 2020

Beweisstück C: Wetterveränderung

Es könnte leicht eine der „verrücktesten“ Verschwörungstheorien da draußen sein, neben „dem Chip“. Aber sieh mal einer an! Scientific American, Insider, EcoWatch, die New York Times, USA Today – sie alle berichten über Wetterveränderung und Cloud-Seeding. Verrückte Zeiten!



Beweisstück D: Impfpässe werden zu digitalen Geldbörsen

Ich erinnere mich noch an die Zeit, als jede Erwähnung eines Impfpasses durch einen „verrückten Verschwörungstheoretiker“ mit Gelächter quittiert wurde!

Ich erinnere mich noch an die Zeit (vor etwa 6 Monaten), als Impfpässe eine offensichtlich, offensichtlich verrückte Verschwörungstheorie waren. „Entwickelt in Partnerschaft mit IBM“. Irgendwie kommen mir die berüchtigten IBM-Lochkarten in den Sinn. Aber hier ist nichts zu sehen!

I still remember the time (like 6 months ago) when vaccination passports were an obviously, obviously crazy conspiracy theory.



"Developed in Partnership with IBM."



The notorious IBM punched cards come to mind somehow. But nothing to see here!https://t.co/j6B3ixt01Q — Tessa Lena a.k.a. Tessa Fights Robots ❤️ (@TessaMakesLove) March 5, 2021

Und hier ist die Diät-ID, die „erste elektronische Gesundheitsakte, die die Bewertung der Ernährungsqualität für Gesundheitsdienstleister vereinfacht“. Und hier ist Dichotomy, ein Projekt in Zusammenarbeit mit MasterCard, um unsere Einkäufe auf der Grundlage unseres CO2-Fußabdrucks zu begrenzen:

Und hier ist eine sehr hilfreiche digitale ID von Thales in Großbritannien:

Warum wird die digitale ID jetzt benötigt? In den letzten 18 Monaten hat sich die Digitalisierung öffentlicher und privater Dienstleistungen beschleunigt wie nie zuvor. Aufgrund von Einschränkungen bei physischen Kontakten und Schließungen rund um den Globus mussten die Bürger – oft aus der Not heraus – auf das digitale Äquivalent von Dienstleistungen zurückgreifen, die sie zuvor persönlich in Anspruch genommen haben. Vom Internetbanking bis zur Online-Steuererklärung hat die Pandemie als Katalysator für eine umfassende Änderung des Verbraucherverhaltens gewirkt. Selbst wenn wir langsam zur Normalität zurückkehren, wird sich die Digitalisierung von Dienstleistungen noch beschleunigen. Dies ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass Regierungen auf der ganzen Welt von ihren Bürgern verlangen, digitale Gesundheitsausweise mit sich zu führen, um nachzuweisen, dass sie doppelt geimpft sind oder einen negativen Test haben, bevor sie bestimmte Dienstleistungen in Anspruch nehmen können. Als jüngstes Beispiel hierfür hat die britische Regierung ab September den Nachweis eines vollständigen Impfschutzes zur Bedingung für den Zutritt zu Nachtclubs gemacht, und Länder wie Italien oder Frankreich gehen einen ähnlichen Weg.

Sogenannte digitale ‚Impfpässe‘ werden eine Schlüsselrolle dabei spielen, den Bürgern den Zugang zu allen möglichen Diensten zu ermöglichen, und sie werden als Vorläufer für die Einführung des mobilen digitalen Personalausweises dienen.

Graphen-basierte Materialien und Nanotechnologie in Impfstoffen

Hurra, wir können endlich über Graphenoxid und „Nanobots in Impfstoffen“ sprechen! Ein wichtiger Punkt für Gespräche mit unseren verschwörungsleugnenden Freunden: Wie wir wissen, gibt es derzeit keine offiziellen Aufzeichnungen über Materialien auf Graphenbasis oder Nanotechnologie speziell in COVID-Injektionen. Es gibt zwar Berichte von unabhängigen Wissenschaftlern, und es besteht eine Besorgnis – was unsere seriösen Freunde immer noch nicht beeindrucken wird!

Aber das macht nichts! Wie ich bereits erwähnt habe, ist das Internet der Körper auf dem Vormarsch, und das ist an sich schon schlimm – und es gibt offizielle Aufzeichnungen über den Einsatz von Graphenoxid und Nanotechnologie in anderen medizinischen und nicht-medizinischen Anwendungen, einschließlich nicht-COVID-Impfstoffen. Es gibt Beweise! Außerdem brauchen wir keine Beweise für eine Verschwörung, um über eine Substanz zu diskutieren, die das Potenzial hat, das neue Glyphosat zu werden, mit dem zusätzlichen Bonus, ein perfektes Material für die Überwachung zu sein!

Intranasaler Influenza-Impfstoff mit Graphenoxid von der Georgia State University und Emory

Hier ist zum Beispiel eine Arbeit mit dem Titel „Intranasale Impfung mit Influenza-HA/GO-PEI-Nanopartikeln bietet Immunschutz gegen homo- und heterologe Stämme“. Darin wird über neue intranasale Grippeimpfstoffe mit Graphenoxid berichtet und festgestellt, dass „zweidimensionale (2D) Graphenoxid (GO)-Nanopartikel aufgrund ihrer außergewöhnlichen Eigenschaften ein großes Potenzial als neuartige Impfstoffplattform haben.“ Weitere Kommentare:

Forscher der Georgia State University und der Emory University haben einen intranasalen Grippeimpfstoff entwickelt, der rekombinantes Hämagglutinin (HA), ein Protein, das auf der Oberfläche von Grippeviren zu finden ist, als Antigenkomponente des Impfstoffs verwendet … Die Studie, die an Mäusen und in Zellkulturen durchgeführt wurde, ergab, dass die Nanopartikel die Immunreaktionen an den Schleimhautoberflächen und im gesamten Körper der Mäuse deutlich verstärkten. Die robusten Immunantworten verliehen einen Immunschutz gegen Grippeviren, die durch homologe (gleiche) und heterologe (unterschiedliche) Virusstämme hervorgerufen wurden.

Da haben Sie es! Graphenoxid! In einem Impfstoff! Nicht länger eine Verschwörungstheorie! Wir sprechen von Graphenoxid in einer intranasalen Impfstoffanwendung, ganz in der Nähe des Gehirns – und es ist bekannt, dass im Bereich der Biosensorik Graphenoxid verwendet wird, um, in den Worten von Science Daily, „Ihr Gehirn flüstern zu hören„. Und jetzt sollen wir uns nach der Toxizität erkundigen?

Toxizität von Materialien auf Graphenbasis

Ein Artikel in Particle and Fiber Toxicology mit dem Titel „Toxicity of graphene-family nanoparticles: a general review of the origins and mechanism“ (Toxizität von Nanopartikeln aus der Graphen-Familie: ein allgemeiner Überblick über Ursprung und Mechanismus) beschreibt mehrere gefährliche Eigenschaften von Graphen-Materialien, darunter auch negative Auswirkungen auf das weibliche Fortpflanzungssystem:

FNs können akute und chronische Gewebeschäden hervorrufen, indem sie die Blut-Luft-Schranke, die Blut-Hoden-Schranke, die Blut-Hirn-Schranke und die Blut-Plazenta-Schranke etc. durchdringen und sich in Lunge, Leber und Milz etc. anreichern.“ „Die in jüngsten Studien nachgewiesenen toxikologischen Mechanismen von GFN umfassen hauptsächlich Entzündungsreaktionen, DNA-Schäden, Apoptose, Autophagie und Nekrose usw., und diese Mechanismen können gesammelt werden, um das komplexe Netzwerk von Signalwegen, das die Toxizität von GFN reguliert, weiter zu erforschen. Es muss darauf hingewiesen werden, dass es mehrere Faktoren gibt, die die Toxizität von GFNs weitgehend beeinflussen, wie z. B. die Konzentration, die laterale Dimension, die Oberflächenstruktur und die Funktionalisierung usw.“ „Im Hühnerembryomodell verringerten unberührte Graphenflocken den Ribonukleinsäurespiegel und die Rate der Desoxyribonukleinsäuresynthese, was zu schädlichen Auswirkungen auf die Entwicklung des Gehirngewebes führte, und im Gehirn wurde eine atypische Ultrastruktur beobachtet.

Trächtige Mäuse hatten bei allen Dosen Fehlgeburten, und die meisten trächtigen Mäuse starben, wenn die hohe Dosis von rGO während der späten Trächtigkeit injiziert wurde. Insbesondere war die Entwicklung der Nachkommen in der Gruppe mit der hohen Dosis während der Laktationsperiode verzögert.

Ein weiterer Artikel mit dem Titel „Effects of Graphene Oxide Nanoparticles on the Immune System Biomarkers Produced by RAW 264.7 and Human Whole Blood Cell Cultures“ (Auswirkungen von Graphenoxid-Nanopartikeln auf die Biomarker des Immunsystems, die von RAW 264.7- und menschlichen Vollblutzellkulturen produziert werden) befasst sich mit den Auswirkungen von Graphenoxid auf das Immunsystem: „Die aktuelle Studie zeigt, dass GONPs Biomarker des Immunsystems modulieren und dass diese ein Gesundheitsrisiko für Personen darstellen können, die dieser Art von Nanopartikeln ausgesetzt sind.“

Mit anderen Worten: schnell handeln, überwachen und Dinge kaputt machen!!! Und, kurz zum Thema Nanobots, hier ist ein wissenschaftlicher Artikel mit dem Titel: „Aerosolized Nanobots: Parsing Fact from Fiction for Health Security – A Dialectical View“.

Nanoskalige Roboter können sowohl als Sensoren als auch als Empfänger und Abgabesysteme eingesetzt werden, und die Kontrollierbarkeit dieser Technologien ermöglicht ihre gezielte Aktivität in biologischen Organismen. Solche Geräte – die entweder im Tandem als getrennte Sinnes- und Eingriffssysteme oder als einzelne Geräte mit Sinnes- und Abgabemodus arbeiten – könnten eingesetzt werden, um die molekularen und chemischen Eigenschaften eines biologischen Ziels zu bewerten, darauf zu reagieren oder zu verändern. Wie jüngste Studien gezeigt haben, können diese Ansätze in der klinischen Versorgung eingesetzt werden, um den Zustand von Geweben, Organen und des gesamten Körpers genauer zu überwachen und die Struktur und Funktion biologischer Gewebe und Systeme auf verschiedenen Ebenen zu verändern, vom subzellulären bis hin zum systemischen und organismischen Bereich.

Und hier ist von der Rice University: „Nanotubes assemble! Rice stellt ‚Teslaphorese‘ vor.“

Diese Nanoröhrchendrähte wachsen und verhalten sich wie Nerven, und der kontrollierte Aufbau von Nanomaterialien von unten nach oben kann als Vorlage für Anwendungen in der regenerativen Medizin dienen … Es gibt so viele Anwendungen, bei denen man starke Kraftfelder nutzen könnte, um das Verhalten von Materie sowohl in biologischen als auch in künstlichen Systemen zu steuern.

Und die Liste geht weiter!

Fazit:

Zugegeben, es mag schwierig sein, Ihre verschwörungsleugnenden Freunde dazu zu bringen, über das Thema „Nanobots in Impfstoffen“ zu diskutieren – aber vielleicht können Sie sie für eine Untersuchung über das Internet der Körper interessieren?