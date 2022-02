Robert Malone: Die schleichende Ausweitung der Mission

DHS und Wahlbeamte sollten weder die Berichterstattung noch die Redefreiheit kontrollieren

Menschen, die sich um ein Amt bewerben, haben schon immer ihre Meinung verbogen, gelogen und ihre Positionen, Politik und Fakten verschleiert. Oft glauben sie an ihre Wahrheiten, die sich von der Wahrheit eines anderen oder der „echten“ Wahrheit unterscheiden können. Dies ist ein wesentlicher Bestandteil einer Demokratie. Man könnte sogar sagen, es ist der „American Way“. Es ist nicht die Aufgabe der Regierung, zu bestimmen, was wir glauben, was wir wählen wollen, oder die Richtigkeit von Wahlkampfreden zu gewährleisten.

ES IST NICHT DIE AUFGABE DER WAHLBEHÖRDEN ODER DES MINISTERIUMS FÜR INNERE SICHERHEIT, DIE BERICHTERSTATTUNG ODER DIE REDEFREIHEIT ZU KONTROLLIEREN.

Das ist Mission Creep.

Sie schränken ein, was diskutiert werden darf und welche Meinungen zulässig sind. Sie schränken das Overton-Fenster absichtlich ein.

Das ist Informationskontrolle auf die schlimmste Art und Weise.

Es ist nicht die Aufgabe des Heimatministeriums und der lokalen oder nationalen Wahlbehörden, die freie Meinungsäußerung zu unterbinden, ganz gleich, ob es sich dabei um eine „Rede“ in den sozialen Medien, im Fernsehen oder auf einer Bühne handelt.

Es ist nicht in Ordnung, illegale ausländische Einflüsse auf Wahlen, Computer-Bots aus dem Ausland und freie Meinungsäußerung unter dieselbe staatliche Aufsicht zu stellen. Sie sind nicht dasselbe.

Das ist eine schlüpfrige Angelegenheit.

Dieser Artikel von Politco zeigt sehr schön, wie Wahlbeamte freie Meinungsäußerung und ausländische Einflüsse nahtlos miteinander verwoben haben, wie im folgenden Text zu sehen ist:

Zehn staatliche Wahlleiter sagen in Interviews, dass sie ihre Positionen neu ausrichten mussten, um den ständigen Strom von Desinformationen zu bekämpfen. Dieses Jahr, so sagen sie, wird es nicht anders sein… Politische Kandidaten, die die Wahlsysteme untergraben, in denen sie noch immer kandidieren, und Verschwörungstheorien, die selbst auf die obskursten Teile der amerikanischen Wahlinfrastruktur abzielen

Der betreffende Politco-Artikel fährt fort:

Die Wahlen für die Zwischenwahlen 2022 sind bereits im Gange, und die obersten Wahlbeamten des Landes befinden sich in einem Zweifrontenkrieg: Sie kämpfen gegen die Desinformationen der letzten Wahl und bereiten sich gleichzeitig auf die nächste Wahl vor. Die Beamten sind nicht mehr nur mit der Durchführung von Wahlen beschäftigt. Sie sind zu Vollzeit-Mythenjägern geworden, die sich mit Informationsbedrohungen von der anderen Seite der Welt – und aus den eigenen Reihen – auseinandersetzen müssen.

In Interviews mit 10 staatlichen Wahlleitern – sowie in Gesprächen mit Mitarbeitern, derzeitigen und ehemaligen Kommunalbeamten und anderen Wahlexperten – beschrieben viele von ihnen, wie sie ihre Positionen neu ausrichten mussten, um gegen die ständig anschwellende Flut von Falsch- und Desinformationen über Wahlverfahren anzukämpfen. Sie haben es mit politischen Kandidaten zu tun, die die Wahlsysteme untergraben, in denen sie selbst noch kandidieren, und mit Verschwörungstheorien, die sich selbst gegen die obskursten Teile der amerikanischen Wahlinfrastruktur richten. Und sie sagen, dass das Land in diesem Jahr mit den gleichen Problemen konfrontiert sein wird, wenn es einen neuen Kongress wählt und über die Kontrolle von drei Dutzend Staatshäusern entscheidet…

Wahlbeamte sagten, dass sie sich zunehmend auf nationale Partnerschaften stützen – sowohl mit anderen Sekretären als auch mit Bundesbehörden wie der Agentur für Cybersicherheit und Infrastruktursicherheit, dem FBI und dem Ministerium für Heimatschutz – um die lokalen Wahlhelfer vorzubereiten. Die Staatssekretärin des Bundesstaates Maine, die Demokratin Shenna Bellows, kündigte an, dass sie demnächst einen Workshop mit der CISA und den lokalen Wahlhelfern in ihrem Bundesstaat veranstalten wird.

Das Ganze ist außer Kontrolle geraten, sagte Bellows. „Desinformation kann dazu führen, dass Menschen den Wahlhelfern Schaden androhen“. Sie sagte auch, dass ihr Büro an weiteren Schulungen für lokale Beamte arbeiten werde, einschließlich Deeskalationstrainings, um sie in brenzligen Situationen zu schützen.

Der Kampf gegen „Fehlinformationen und Desinformation“ amerikanischer Bürger ist wieder einmal eine schleichende Mission. Redefreiheit ist Redefreiheit. Sie ist unser Recht nach dem ersten Verfassungszusatz.

Ehrlich gesagt ist die Vorstellung, dass sich Wahlbeamte auf die Cybersecurity und Infrastructure Security Agency, das FBI und das Department of Homeland Security „stützen“, geradezu beängstigend. Dass Wahlbeamte wirklich glauben, dass Menschen, die ihre ersten Änderungsrechte ausüben, andere dazu bringen werden, „Wahlbeamten Schaden anzudrohen“, zeigt die autoritäre Haltung der Regierung zum Recht auf freie Meinungsäußerung im 21. Jahrhundert. Es ist nur freie Meinungsäußerung erlaubt, die sich nicht auf die von der Regierung genehmigte Erzählung auswirkt.

Denn wir alle wissen, dass die Wahlen in den USA immer fair und niemals korrumpiert sind, oder?

Eine gute Nachricht!

Rumble Inc. die neutrale Videoplattform, geht durch Kombination mit Cantor Fitzgerald’s CF Acquisition Corp. an die Börse VI (Nasdaq: CFVI)

Enormes Wachstum von 1,6 Millionen durchschnittlich monatlich aktiven Nutzern im 3. Quartal 2020 auf eine Rekordzahl von 36 Millionen durchschnittlich monatlich aktiven Nutzern im 3. Quartal 2021

44 Millionen monatlich aktive Nutzer im August 2021

44-fache Steigerung der Sehbeteiligung von Q2 2020 bis Q3 2021 auf 8 Milliarden Sehminuten pro Monat

Die Transaktion wird Rumble voraussichtlich einen Erlös von etwa 400 Millionen US-Dollar einbringen, einschließlich einer vollständig zugesagten PIPE von 100 Millionen US-Dollar zu 10,00 US-Dollar pro Aktie und 300 Millionen US-Dollar in bar auf dem Treuhandkonto von CFVI

Die Transaktion bewertet Rumble mit einem Unternehmenswert von 2,1 Milliarden Dollar

Rumble-Gründer und Chief Executive Officer behalten die Stimmrechtskontrolle, um die Ausführung der neutralen Mission von Rumble im Namen aller Stakeholder zu erleichtern

Youtubes Politik der Zensur kommt den nicht zensierten Videoplattformen zugute. Jetzt müssen wir auch die Online-Präsenz von Twitter und Facebook („Meta“) reduzieren. Lassen Sie uns GETTR, GAB, MeWe und Substack weiter wachsen!

Wie ich schon seit vielen Monaten sage, ist Justin Trudeau durch seine Gewinne aus den Impfstoffen von BioNTech/Pfizer und Moderna ein sehr reicher Mann geworden. Er ist stark in das kanadische Unternehmen investiert, das die Patente für die Lipid-Nanopartikel hält. Auch die kanadische Regierung profitiert gut von diesen Unternehmen – durch ihre Patentlizenzen.

Dank David Martin hat die schwere Arbeit gemacht und hat die Dokumente und Fakten produziert, die diesen Punkt beweisen – dass Trudeau und die kanadische Regierung finanziell mit den mRNA-Impfstoff-Unternehmen verbunden sind. Sehen Sie sich sein Video unten an (oder auf Rumble):

Meiner Meinung nach sind Trudeaus Interessenkonflikte enorm. Seine Impfstoffmandate, seine autoritäre Herrschaft und die Anwendung von Notstandsbefugnissen haben ihm selbst auf Kosten der Kanadier Vorteile gebracht. Es ist Zeit für ihn zu gehen.