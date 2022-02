Am 24. Februar startete Russland eine „Sonderoperation“ im Donbass zum Schutz der Volksrepubliken Donezk und Luhansk. Diese wurden am 21. Februar von Moskau anerkannt. Die westlichen Medien bezeichnen die Operation als „Invasion“.

Der ukrainische Präsident Zelensky kündigte vor einigen Wochen in einer Rede einen Angriff auf Donezk und Luhansk an, um die Republiken wieder auf Linie zu bringen. Dies würde den Weg für eine NATO-Mitgliedschaft ebnen, da ein Land mit territorialen Streitigkeiten nicht in den Block aufgenommen werden kann.

Im Dezember letzten Jahres hatte die Regierung in Kiew 125.000 Soldaten in der Nähe des Donbass stationiert, berichtet der amerikanische Enthüllungsjournalist George Eliason, der in der Region lebt und arbeitet, im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Sputnik. Darüber hinaus berichtete die OSZE, dass die Ukraine unter Verstoß gegen die Minsker Vereinbarungen häufiger schwere Waffen gegen die Volksrepubliken einsetzte.

Die westlichen Medien haben jahrelang über den Beschuss von Donezk und Luhansk durch die ukrainische Regierung und neonazistische Bataillone geschwiegen. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden seit dem Putsch auf dem Maidan im Februar 2014 mehr als 13.000 Menschen in der Region getötet. Seit acht Jahren werden Zivilisten in diesem Gebiet angegriffen, so Eliason.

In den letzten Wochen hat die ukrainische Armee die Bombardierungen im Donbass verstärkt, woraufhin Donezk und Luhansk beschlossen, Kinder und ältere Menschen nach Russland zu evakuieren. Sie wurden von ukrainischen Spezialeinheiten empfangen, sagt Eliason. Es wurden Minen gelegt und auf Menschen geschossen.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte am 19. Februar auf der jährlichen Sicherheitskonferenz in München, es sei „wirklich lächerlich“, von einem Völkermord im Donbass zu sprechen.

Dass der deutsche Bundeskanzler solche Aussagen macht, ist skandalös, aber nicht unerwartet. Indem sie die Augen vor den Verbrechen der ukrainischen Armee und der Neonazi-Milizen in der Ostukraine verschließe, unterstütze die von Scholz geführte Koalition indirekt die politische Nazi-Ideologie in der Ukraine, so der investigative Journalist.