Wie oft hat die Regierung schon eine Impfstoffkatastrophe vertuscht?

Analyse eines Arztes aus dem Mittleren Westen

Irgendetwas an Impfstoffen (z. B. das Versprechen, dass eine einfache Injektion ausreicht, um alle Krankheiten sicher und wirksam zu bekämpfen) hat die Gemüter der Regierungsbeamten schon immer sehr erregt

Leider ist dieses Versprechen oft eine Lüge, so dass immer wieder unsichere und unwirksame Impfstoffe auf den Markt kommen. Wenn dies geschieht, tun die Beamten, die in sie investiert haben, alles in ihrer Macht Stehende, um die Impfstoffe vor einer Überprüfung zu schützen und jede rote Fahne zu vertuschen, die auftaucht (z. B. indem sie ihre eigenen Wissenschaftler zum Schweigen bringen)

In früheren Jahrzehnten war die Presse weit weniger korrupt als heute, und gelegentlich wurden echte Untersuchungen über die Geschehnisse veröffentlicht. Ich habe viele dieser Sendungen gesammelt (die Sie sich hoffentlich ansehen können), weil sie dem heutigen Geschehen sehr nahe kommen

Da diese Fernsehsendungen vielen, die unter den Impfschäden litten, deutlich machten, dass sie nicht allein waren, entstand für die Verantwortlichen ein massives PR-Problem, das schließlich dadurch gelöst wurde, dass die Ausstrahlung weiterer Beiträge verhindert wurde. Dieser Artikel wurde in der Hoffnung geschrieben, dass die kollektive Amnesie durchbrochen werden kann

Vor COVID-19 wussten nur wenige Menschen, dass es das VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) gibt, und wenn es dennoch erwähnt wurde, wurde es oft als unzuverlässige Quelle abgetan, die nur die CDC oder die FDA auswerten könnten.

Da so viele Menschen durch die COVID-19-Impfstoffe geschädigt wurden, brachte dies VAERS eine beispiellose Aufmerksamkeit ein, die wiederum alle „Experten“ auf den Plan rief, die die Gültigkeit des Systems infrage stellten und behaupteten, dass VAERS Impfschäden überschätzt (während VAERS sie in Wirklichkeit stark unterschätzt).

In Anbetracht der Tatsache, dass VAERS das „nationale Frühwarnsystem zur Aufdeckung möglicher Sicherheitsprobleme bei in den USA zugelassenen Impfstoffen“ ist, ist es recht merkwürdig, dass es nach mehr als 30 Jahren immer noch nicht repariert und zu einer zuverlässigen Quelle gemacht wurde. Betrachtet man jedoch den historischen Kontext, in dem VAERS entstanden ist, ergibt die aktuelle Situation durchaus Sinn.

In dieser Serie werde ich einige vergessene Ereignisse aufarbeiten, die zeigen, wie weit die Regierung gehen wird, um einen tödlichen und unwirksamen Impfstoff zu vertuschen, und wie ähnlich diese Vertuschungen denen waren, die wir während der COVID-Impfkampagne gesehen haben.

Massenzensur

Der Vietnamkrieg wird von vielen als das Ereignis angesehen, das das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Bundesregierung erschütterte.

Anmerkung: Viele glauben, dass das konkrete Ereignis, das die amerikanische Öffentlichkeit gegen den Vietnamkrieg aufbrachte, das Massaker von My Lei war – ein Ereignis, bei dem amerikanische Soldaten beschlossen, Kriegsverbrechen an vietnamesischen Zivilisten zu begehen, bis eine andere Gruppe amerikanischer Soldaten aus eigenem Antrieb beschloss, das Massaker zu beenden.

Ich habe hin und her überlegt, ob ich in diesem Artikel ausdrücklich darauf eingehen sollte, da ich es für wichtig halte, zu verstehen, was der Krieg in den Menschen hervorruft, aber ich habe schließlich entschieden, dass es für viele Leser zu anschaulich war.

Dieser Vertrauensverlust in die Regierung beunruhigte natürlich die Regierung und führte dazu, dass das Pentagon eine koordinierte Kampagne durchführte, um zu verhindern, dass so etwas noch einmal passiert, und zwar durch:

Abschaffung der Wehrpflicht und Umstellung auf eine reine Freiwilligenarmee.

Sicherstellen, dass die Öffentlichkeit nur ein geschöntes Bild von den Geschehnissen in jedem zukünftigen Krieg erhält (z. B. durch eingebettete Journalisten, die von der Regierung genehmigtes Filmmaterial liefern, und die Massenmedien, die stark davon abgehalten werden, Filmmaterial zu liefern, das die Schrecken eines jeden Krieges aufdeckt).

Anmerkung: Major Colin Powell war einer der Pentagon-Offiziere, die die Bemühungen zur Vertuschung des Mai-Lei-Massakers anführten. Er stieg dann in der Hierarchie auf und wurde schließlich George Bushs Verteidigungsminister. Er hat die UNO in Bezug auf die irakischen Massenvernichtungswaffen in infamer Weise belogen – eine Lüge, die Hunderttausende von Menschen tötete und die USA Billionen von Dollar kostete. Der Fall Powell ist einer von vielen, die zeigen, wie sehr die Regierung diejenigen belohnt, die ihre Gräueltaten vertuschen.

Es ist kaum zu beschreiben, wie viel Arbeit darauf verwendet wurde, die Schrecken des Krieges vor der Öffentlichkeit zu verbergen, und leider war dies bemerkenswert effektiv, indem der Krieg von etwas, das ein Großteil der amerikanischen Öffentlichkeit vehement ablehnte, zu einer abstrakten Idee wurde, der sie weitgehend apathisch gegenüberstand.

Anmerkung: Der beste Dokumentarfilm, den ich gesehen habe und der erklärt, wie sich die Militärpropaganda im Laufe der Jahrzehnte verändert hat, ist „Why We Fight„.

Im medizinischen Bereich kam es allmählich zu einer ähnlichen Welle der Massenzensur, die ebenfalls aus der Erkenntnis heraus entstanden zu sein scheint, dass die Pharmaindustrie es sich nicht leisten konnte, dass die Gefahren eines pharmazeutischen Produkts, insbesondere von Impfstoffen, jemals in der breiten Öffentlichkeit thematisiert wurden.

Im Gegenzug wurden viele der Ansätze, die zur Vertuschung der schrecklichen menschlichen Kosten unserer ausländischen Kriege entwickelt wurden, vom medizinisch-industriellen Komplex übernommen (z. B. verkauften dieselben PR-Firmen, die Amerika unerbittlich Kriege verkaufen, uns die COVID-Impfstoffe).

Wendepunkte in der medizinischen Zensur

Es gab zahlreiche medizinische Katastrophen, die eine breite öffentliche Empörung auslösten, und wie der Vietnamkrieg brachten diese Ereignisse die Regierung zu dem Schluss, dass die Öffentlichkeit unbedingt daran gehindert werden müsse, von künftigen medizinischen Gräueltaten Kenntnis zu erlangen. Zu diesen Ereignissen gehören unter anderem:

Der Polio-Impfstoff

1955 wurde nach einer beschleunigten Zulassung ein viel gepriesener Impfstoff von der Regierung freigegeben, und zwei Wochen später traten in ganz Amerika Fälle von Kindern auf, die an der Gliedmaße gelähmt waren, die mit dem Polio-Impfstoff von Salk geimpft worden war. Nach einigen Untersuchungen wurde festgestellt, dass:

Nur zwei der fünf Impfstoffhersteller hatten die gleichen „sicheren“ Impfstoffe hergestellt, die in den klinischen Versuchen verwendet worden waren – was bedeutete, dass viele der Impfstoffe, die der Öffentlichkeit verabreicht wurden (die damals eine neue experimentelle Technologie waren), nie am Menschen getestet worden waren.

Auf Drängen von Salk wurde bei der Massenproduktion des Impfstoffs ein anderes und weniger sicheres Herstellungsverfahren für den Impfstoff verwendet. Anmerkung : Dies geschah auch bei den COVID-19-Impfstoffen, und viele glauben heute, dass dies ein Hauptgrund dafür ist, dass sie so gefährlich waren.

: Dies geschah auch bei den COVID-19-Impfstoffen, und viele glauben heute, dass dies ein Hauptgrund dafür ist, dass sie so gefährlich waren. Bernice Eddy, eine NIH-Mitarbeiterin, hatte sofort entdeckt, dass dieser massenhaft hergestellte Impfstoff bei Affen Lähmungen verursachte. Anmerkung : Eddy hatte zuvor die NIH verärgert, nachdem sie entdeckt hatte, dass Adenovirus-Impfstoffe Krebs verursachen (was die NIH dazu veranlasste, ihrer Arbeit unzählige Hindernisse in den Weg zu legen), aber schließlich gewann Eddy und Adenovirus-Impfstoffe wurden nicht mehr an Kinder verabreicht – zumindest bis COVID-19 (da der J&J-Impfstoff ein modifiziertes Adenovirus ist).

: Eddy hatte zuvor die NIH verärgert, nachdem sie entdeckt hatte, dass Adenovirus-Impfstoffe Krebs verursachen (was die NIH dazu veranlasste, ihrer Arbeit unzählige Hindernisse in den Weg zu legen), aber schließlich gewann Eddy und Adenovirus-Impfstoffe wurden nicht mehr an Kinder verabreicht – zumindest bis COVID-19 (da der J&J-Impfstoff ein modifiziertes Adenovirus ist). Alle lähmenden Impfstoffe stammten von demselben Hersteller (Cutter Laboratories). Anmerkung : Spätere lähmende Chargen wurden auch von Wyeth (besser bekannt für die Herstellung des hochgefährlichen DPT-Impfstoffs) identifiziert, aber die Öffentlichkeit wurde nie darauf aufmerksam gemacht – was nach Ansicht des Leiters der Polio-Überwachungseinheit der CDC geschah, um zu verhindern, dass die Öffentlichkeit erkannte, dass der Polio-Impfstoff im Allgemeinen unsicher und unwirksam war.

: Spätere lähmende Chargen wurden auch von Wyeth (besser bekannt für die Herstellung des hochgefährlichen DPT-Impfstoffs) identifiziert, aber die Öffentlichkeit wurde nie darauf aufmerksam gemacht – was nach Ansicht des Leiters der Polio-Überwachungseinheit der CDC geschah, um zu verhindern, dass die Öffentlichkeit erkannte, dass der Polio-Impfstoff im Allgemeinen unsicher und unwirksam war. Die (frühe) FDA übertrug die Sicherheitsprüfung des Impfstoffs an die Impfstoffhersteller, anstatt sie selbst durchzuführen.

Es gab viele Sicherheitsbedenken bei den Tests des Salk-Impfstoffs, aber die Fachpresse zensierte sie und wiederholte stattdessen ständig die Botschaft, dass der Impfstoff völlig sicher und wirksam sei.

Die Öffentlichkeit war darüber verständlicherweise empört, die Regierung befand sich in einer Public-Relations-Krise, und vor den Gerichten zogen sich zahlreiche Klagen gegen Cutter hin. Als Reaktion darauf beschloss die Bundesregierung, sich direkt an allen Aspekten des Impfstoffprogramms zu beteiligen und wurde so von einem weitgehend neutralen externen Prüfer zu einem der Hauptbeteiligten.

Wie man sich denken kann, führte dieser Interessenkonflikt dazu, dass die Regierung motiviert war, jegliche Sicherheitsprobleme mit ihren Impfstoffen zu vertuschen (z. B. um ihre Investitionen zu schützen oder um in der Öffentlichkeit nicht schlecht dazustehen), und schon bald ging es mit dem Polio-Impfstoff wieder zur Tagesordnung über. Um Turtles All The Way Down (Schildkröten ganz nach unten) zu zitieren:

„Das vielleicht beunruhigendste Element des gesamten Programms war die Diskrepanz zwischen den bekannten Risiken und den wiederholten Zusicherungen der Sicherheit. – Paul Meier, Professor für Epidemiologie an der Johns Hopkins University School of Public Health. Die Nationale Stiftung erklärte in einer Mitteilung an die Ärzte ebenfalls mit Nachdruck, dass der [Polio-]Impfstoff völlig sicher sei und dass das Risiko von Lähmungserscheinungen „gleich Null“ sei. Die beste Art und Weise, ein neues Programm voranzutreiben, besteht darin, eine Entscheidung zu treffen, die man für die beste hält, und sie danach nicht mehr in Frage zu stellen, und darüber hinaus keine Fragen an die Öffentlichkeit zu stellen oder die Öffentlichkeit einer offenen Diskussion über das Thema auszusetzen. – Paul Meier bei einer Expertenrunde über den Impfstoff“.

1960, fünf Jahre nach dem Cutter-Vorfall, stellte Bernice Eddy, eine NIH-Mitarbeiterin, fest, dass die Polio-Impfstoffe mit einem krebserregenden Virus (SV-40) kontaminiert waren und nicht an die Öffentlichkeit abgegeben werden durften. Als sie ihre Vorgesetzten alarmierte, wurde sie angewiesen, dies nicht zu veröffentlichen (damit die Öffentlichkeit ihr Vertrauen in das Impfprogramm nicht verlor), entschloss sich aber schließlich, ihre Erkenntnisse auf einer Krebskonferenz zu veröffentlichen – woraufhin sie sofort degradiert wurde und ihr Labor verlor.

Anmerkung: 1959 war den Regierungsbeamten bewusst geworden, dass ihr Impfstoff Krebs verursachte, und sie versuchten verzweifelt, einen Weg zu finden, dieses Problem zu lösen (das Problem war letztlich ein Produkt der Kosteneinsparung durch die Herstellung der Impfstoffe mit importierten Affennieren), während sie gleichzeitig alles taten, um sie in der Öffentlichkeit zu bewerben.

Im Laufe der Zeit tauchten immer mehr Beweise dafür auf, dass die Polioimpfstoffe mit dem SV-40-Virus verunreinigt waren. Schließlich zwang die Bundesregierung 1963 die Impfstoffhersteller, die Anzucht des Impfstoffs auf kontaminierten SV-40-Affennieren einzustellen – zu diesem Zeitpunkt waren zwischen 40 und 98 Millionen Amerikaner (und noch viel mehr weltweit) infiziert – obwohl man davon ausgehen kann, dass SV-40 bis etwa zum Jahr 2000 in einigen Impfstoffen enthalten war.

Anmerkung: Obwohl die US-Gesundheitsbehörden erklärten, dass SV-40 beim Menschen keinen Krebs verursacht, gibt es zahlreiche Berichte von Ärzten, die nach der Markteinführung der Polio-Impfstoffe eine explosionsartige Zunahme von Krebserkrankungen beobachteten. Ich halte diese Theorie für stichhaltig, da eine der gängigsten Therapien, die wir gefunden haben und die durchweg bei soliden Tumoren hilft (von denen man annahm, dass sie SV-40 verursachen), offenbar als Gegenmittel gegen das SV-40-Virus wirkt.

Kürzlich wurde entdeckt, dass die rücksichtslose Methode, die für die schnelle Massenproduktion der COVID-Impfstoffe gewählt wurde, dazu führte, dass diese mit der Promotorregion des SV-40-Virus kontaminiert wurden (was wiederum von vielen als krebserregend vermutet wird).

Ferner werden viele schreckliche Nierenkrankheiten stark mit SV-40 in Verbindung gebracht (und sind ebenfalls in ihrer Häufigkeit explodiert, seit die Polio-Impfstoffe auf den Markt kamen). Seitdem SV-40 durch das Impfprogramm in die Bevölkerung eingeführt wurde (und von Mensch zu Mensch und von Fötus zu Fötus übertragbar ist), hat man sich leider generell geweigert, seine Gefährlichkeit zu untersuchen – oder anzuerkennen, dass es noch Jahrzehnte später in den Impfstoffvorräten enthalten war.

Wer sich dafür interessiert, kann sich dieses hervorragende 28-minütige Video von Dr. Suzanne Humphries (die ich sehr bewundere) ansehen, in dem sie beschreibt, was passiert:

Link zum Video

Link zum Video

Eine der wichtigsten Erkenntnisse aus dem Polio-Fiasko war das Eingeständnis der FDA gegenüber dem Bundesregister, dass jegliche Zweifel an der Sicherheit eines Impfstoffs, unabhängig von ihrer Gültigkeit, nicht bestehen dürfen, da dies dazu führen würde, dass weniger Menschen den Impfstoff erhalten:

Anmerkung: Diese Maßnahme wurde wahrscheinlich als Reaktion auf die Bedenken getroffen, dass die spezifischen Polioimpfstoffe, die später zu Lähmungen führten, nicht die waren, die in den klinischen Versuchen getestet worden waren. Leider bestand die „Lösung“ der FDA darin, einfach alle Impfstoffchargen nicht mehr zu testen.

Das Schweinegrippe-Fiasko

Als die ersten Grippeimpfstoffe 1945 auf den Markt kamen, stießen sie in der Öffentlichkeit auf wenig Interesse. Joseph Anthony Morris, PhD, wurde von der frühen FDA angeworben, um die Sicherheit und Wirksamkeit dieser Impfstoffe zu erforschen (was ihn schließlich zum Chief Vaccine Control Officer der FDA machte).

Nachdem er jedoch festgestellt hatte, dass die Impfstoffe unwirksam (nur 0-40 % der Zeit wirksam) und unsicher waren, ignorierten seine Vorgesetzten seine Daten und gaben die Impfstoffe frei, während sie behaupteten, sie seien sicher und wirksam.

Wie Bernice Eddy war auch er erheblichen Vergeltungsmaßnahmen ausgesetzt: Er wurde schikaniert, degradiert, verlor den Zugang zu seinem Labor und wurde daran gehindert, seine Ergebnisse zu veröffentlichen. Vor seiner Entlassung beschloss Morris, das grobe Fehlverhalten der FDA zu bekämpfen, indem er einen Anwalt engagierte und sich an den Senat wandte. Dies führte 1972 zu einer Anhörung im Senat, die zu dem Schluss kam, dass die von Morris angesprochenen Probleme nur die Spitze des Eisbergs seien, und infolge der Anhörung wurden 32 unsichere und unbewiesene Impfstoffe vom Markt genommen.

Vor allem aber wurde das Verhalten des Vorläufers der FDA (der so genannten DBS) als so ungeheuerlich eingestuft, dass sie abgeschafft und durch die moderne FDA ersetzt wurde (die leider die Fäulnis innerhalb der Behörde nicht behoben hat).

Nach seiner Versetzung zur neuen FDA (wo er aufgrund der jüngsten Senatsuntersuchung vor einer Kündigung geschützt war) war er weiterhin für die Grippe zuständig, und im Februar 1976 wurde bei einem Soldaten, der im März starb, ein Schweinegrippestamm gefunden. Während die FDA versuchte, die Angst vor einer neuen Grippe von 1918 zu schüren, wurde Morris zu den Ermittlungen hinzugezogen und kam zu dem Schluss, dass der Schweinegrippestamm kein Grund zur Besorgnis sei, da er nur selten von Mensch zu Mensch übertragbar sei.

Anmerkung: Soweit ich weiß, waren die beiden tödlichsten Seuchen in der Geschichte der Menschheit der Schwarze Tod (von dem noch immer nicht viel bekannt ist) und die Grippe von 1918. Aufgrund der Grippe von 1918 war die medizinische Gemeinschaft darauf fixiert, zu verhindern, dass sich so etwas wiederholt, was unter anderem dazu führte, dass Amerika mit einem riesigen Grippeimpfungsapparat überschwemmt wurde, der leider vielen geschadet hat, aber durchweg keinen Nutzen brachte.

Da sich dieser Schweinegrippestamm nur langsam vermehrte, war es nicht möglich, genügend davon zu produzieren, um einen Impfstoff herzustellen, bevor die „Pandemie“ in Vergessenheit geriet. Deshalb hatte jemand eine wirklich verblüffende Idee – warum sollte man ihn nicht mit der schnell wachsenden Grippe von 1918 kreuzen? Da dies die Möglichkeit bot, den Zeitplan für die Impfstoffproduktion einzuhalten, wurde diese Idee von der Regierung unterstützt.

Dr. Morris war mit dieser Idee nicht einverstanden und entdeckte bald, dass der Notimpfstoff unsicher und unwirksam war, doch als er dies seinen Vorgesetzten bei der FDA meldete, wurde er angewiesen, seine Bedenken für sich zu behalten. Morris beschloss daraufhin, auf eine Vortragsreise zu gehen, die ihn auch in die Donahue-Show (eine der größten Talkshows Amerikas) führte, und warnte die Öffentlichkeit vor den Gefahren des Impfstoffs.

Anmerkung: Ich habe keine Abschrift oder Kopie dieser Sendung von 1976 finden können. Einem Bericht zufolge warnte Morris jedoch davor, dass der experimentelle Impfstoff schwere allergische und neurologische Reaktionen hervorrufen könne, eine sehr geringe Wirksamkeit habe und völlig unnötig sei, da es sich bei dem Virus um ein gewöhnliches Schweinevirus handele, das nicht hochpathogen sei und innerhalb von zwei Wochen nach seiner Entdeckung im Februar ausgestorben sei und nirgendwo sonst gesehen worden sei.

Seine Warnung wurde jedoch nicht beachtet, und der Impfstoff wurde in ganz Amerika verteilt. Es dauerte nicht lange, bis sich die Schäden durch diesen experimentellen Impfstoff häuften: Hunderte wurden durch das Guillain-Barré-Syndrom gelähmt, Dutzende starben, und Tausende Klagen wurden eingereicht.

Anmerkung: Die offizielle Zählung hat die Zahl der Verletzungen wahrscheinlich unterschätzt. So berichteten Kollegen, die zu dieser Zeit in der Praxis tätig waren, dass sie zahlreiche Patienten hatten, die durch den Impfstoff geschädigt wurden oder das Guillain-Barré-Syndrom entwickelten. Als die COVID-19-Impfstoffe auf den Markt kamen, erzählte mir eine Patientin, die sich weigerte, sich impfen zu lassen, dass sie immer noch mit schweren Verletzungen durch den Impfstoff von 1976 zu kämpfen hatte und nicht noch einmal auf den Betrug der Regierung hereinfallen würde.

So wie es bemerkenswert ist, dass die Donahue-Show bereit war, den Bedenken von Dr. Morris öffentlich eine Plattform zu geben, so ist es auch bemerkenswert, dass die Sendung Sixty Minutes in ganz Amerika ausgestrahlt wurde und wie unheimlich die Parallelen zu dem sind, was Jahrzehnte später mit den COVID-19-Impfstoffen geschah:

Link zum Video

Was ich an diesem Clip am außergewöhnlichsten finde, ist, dass der Impfstoff von 1976 zwar viel weniger schädlich war als der COVID-19-Impfstoff, dass aber in der heutigen Zeit der Massenzensur die Ausstrahlung eines solchen Beitrags undenkbar wäre.

Eines der bemerkenswertesten Dinge an diesen Ereignissen ist, wie sie in den Augen der Regierungsbeamten gesehen wurden. Der „Public Health Crisis Survival Guide“ (zitiert über Oxford) gibt einen bemerkenswerten Einblick in die Denkweise der Behörden:

„Anfang 1976 schlugen die Centers for Disease Control and Prevention einen Plan zur Impfung des Landes gegen die Schweinegrippe vor, eine neue Infektion, die erst kürzlich auf einem Armeestützpunkt in New Jersey aufgetreten war. Während sich die Verantwortlichen der Behörde einbildeten, die Herausforderung einer Krise zu meistern, führten Missmanagement und schlechte Kommunikation zu einem Debakel für die öffentliche Gesundheit. Zu den Problemen gehörten logistische Schwierigkeiten bei der Herstellung des Impfstoffs, Streitigkeiten mit dem Kongress und die Unfähigkeit, das Impfziel zu revidieren, da die Krankheit nie zurückkehrte. Als die geimpften Personen an neurologischen Komplikationen erkrankten, wurden die Impfbemühungen eingestellt, aber nicht bevor das Vertrauen in die öffentlichen Gesundheitsbehörden schwer beschädigt war.“

Anmerkung: Dies bedeutet, dass der „Fehler“ in diesem Debakel eine schlechte Kontrolle der Medien war, die das Vertrauen der Öffentlichkeit in das so wichtige Impfprogramm beschädigt hat, und nicht etwa, dass ein unsicherer, unwirksamer und nicht benötigter Impfstoff auf den Markt gebracht wurde und alle gegenteiligen Warnungen ignoriert wurden.

Keuchhusten

Der ursprüngliche Keuchhustenimpfstoff, der vor einem Jahrhundert entwickelt wurde, war unglaublich gefährlich, und von Anfang an tauchten Beweise auf (die ich hier zusammengestellt habe), die zeigten, dass er zu Krampfanfällen, dauerhaften Hirnschäden und zum plötzlichen Tod von Säuglingen führte.

Ich habe mich ausgiebig mit diesem Thema beschäftigt, weil mehrere Verwandte davon bleibende Hirnschäden davongetragen haben (einen davon konnten wir schließlich behandeln und im Laufe der Zeit die verlorenen neurologischen Funktionen erfolgreich wiederherstellen), und bis heute treffe ich regelmäßig Menschen (z. B. einen Epileptiker), deren ganzes Leben durch diesen Impfstoff auf den Kopf gestellt wurde. Das Traurigste an der ganzen Sache ist, dass:

In jedem Fall erkannte der Kinderarzt des Kindes die anfängliche unerwünschte Reaktion nicht (die als Kontraindikation für die spätere dauerhafte Behinderung hätte erkannt werden müssen) und leugnete häufig die Verletzung des Kindes, indem er darauf bestand, dass der Impfstoff zu 100 % sicher und wirksam sei.

Der Nutzen der Keuchhustenimpfung ist bestenfalls marginal (z. B. treten Ausbrüche häufig in geimpften Gemeinden auf).

Keuchhusten kann leicht mit Antibiotika und oralem Vitamin C behandelt werden.

Es war möglich, einen sichereren (aber nicht völlig sicheren) Impfstoff gegen Keuchhusten herzustellen. Da die Herstellung dieser Impfstoffe jedoch teurer ist, hat die Industrie dies nie getan, bis sie in den 1980er-Jahren durch Gerichtsverfahren finanziell dazu veranlasst wurde.

Anmerkung: Dies ähnelt sehr dem berüchtigten Ford Pinto-Memo, in dem die Unternehmensleitung von Ford beschloss, die Neigung des Pinto, nach Autounfällen zu explodieren, nicht zu beheben, da die Kosten für die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten deutlich geringer waren als die Kosten für die Verbesserung der Sicherheit der Autos bei Unfällen. Leider gibt es auch viele ähnliche Beispiele dafür, dass der Profit über den Menschen gestellt wird.

Doch anstatt den Keuchhustenimpfstoff vom Markt zu nehmen (oder zumindest einen sichereren Impfstoff zu fordern), ignorierten die Regierungsbeamten die zahllosen Probleme, auf die sie stießen, und setzten den Impfstoff weiterhin in der Welt durch (selbst als andere Industrienationen ihn stetig vom Markt nahmen).

Anmerkung: Eine Denkschule argumentiert, dass die Verbundenheit der Regierung mit dem Keuchhustenimpfstoff daher rührt, dass er immer zusammen mit dem Tetanus- und Diphtherieimpfstoff verpackt wird, und dass der Tetanusimpfstoff (wenn er mit HcG versetzt ist) der wirksamste sterilisierende Impfstoff ist, der je entwickelt wurde (die WHO verbrachte Jahrzehnte mit seiner Entwicklung, und es gibt viele tragische Fälle, in denen er in der Dritten Welt eingesetzt wurde).

Schließlich beschloss 1982 ein investigativer Journalist von NBC, ein Exposé über diesen Impfstoff zu veröffentlichen, das erneut deutlich machte, wie sehr die amerikanische Regierung lügt, um ihr Impfprogramm zu schützen:

Link zum Video

Nach der Ausstrahlung des Videos begannen Klagen gegen die DPT-Hersteller, und Eltern aus dem ganzen Land wandten sich an NBC mit der Bitte, mit anderen Eltern mit ähnlichen Verletzungen in Verbindung gebracht zu werden. Es dauerte nicht lange, bis sich diese Eltern zu einer Gruppe zusammenschlossen, die erfolgreich die moderne politische Bewegung gegen die Impfstoffhersteller ins Leben rief.

Gardasil

In den 1970er- und 1980er-Jahren durften abtrünnige Ärzte ihre Einwände gegen die medizinische Industrie im nationalen Fernsehen öffentlich äußern.

Robert S. Mendelsohn zum Beispiel war ein angesehener (und begabter) Kinderarzt, der zum medizinischen Dissidenten wurde, als er erfuhr, dass die Johnson-Regierung plante, die öffentliche Gesundheit gegen die Armen zu bewaffnen (um sie in der Armut zu halten), was laut einem Kollegen, den Mendelsohn als Mentor betreute, „ein zu großer Affront gegen seine jüdischen Werte war, als dass er sich daran hätte beteiligen können“.

Mendelsohns Arbeit wiederum begründete einen Großteil der modernen Impfstoffsicherheitsbewegung, und er durfte auf den größten Medienplattformen in Amerika sprechen, was heute undenkbar wäre. Nehmen wir zum Beispiel diesen Beitrag von 1985 in der Donahue-Show:

Link zum Video

Bill Clinton wiederum hat dieses Problem (entweder absichtlich oder unabsichtlich) „gelöst“. Im Jahr 1997 legalisierte seine FTC die direkte Arzneimittelwerbung für Verbraucher. Es gibt viele Probleme mit dieser Praxis (die USA und Neuseeland sind im Wesentlichen die einzigen Länder, die sie zulassen), und eine Auswirkung war, dass sie finanziellen Druck auf die Sender ausübte, keine pharmakritischen Berichte zu senden, sobald sie von ihren Werbeeinnahmen abhängig geworden waren.

Anmerkung: Um zu veranschaulichen, wie zersetzend diese Dollars sind – RFK Jr. war eng mit dem Vorsitzenden und CEO von Fox News befreundet. RFK hat wiederholt erzählt, dass Ailes RFK bei der Produktion eines Beitrags über die Gefahren von Quecksilber in Impfstoffen sehr unterstützt hat, aber letztendlich gezwungen war, die Produktion zu streichen, weil die Mehrheit der Fox-Werbung von der Pharmaindustrie kam (z. B. 17-18 der 22 Werbespots in einer typischen Nachrichtensendung).

Es ist daher bemerkenswert, dass Tucker Carlson seine Position als beliebtester Nachrichtensprecher in Amerika nutzen konnte, um die COVID-Impfstoffe zu kritisieren, und es ist gleichzeitig nicht überraschend, dass Fox bereit war, sich selbst in den Fuß zu schießen, indem sie ihn feuerten, nachdem er eine vernichtende Kritik darüber ausgestrahlt hatte, wie unsere Medien das amerikanische Volk für Pfizer und Moderna verkauft hatten.

Auch Sharyl Attkisson, eine beliebte nationale Nachrichtensprecherin für CBS und eine mit dem Emmy ausgezeichnete Journalistin, erzählte, dass die Pharmaindustrie Anfang der 2000er Jahre, als sie den Druck spürte, den die negative Berichterstattung über katastrophale Impfprogramme auf sie ausübte, Lobbyarbeit betrieb, um künftige negative Berichterstattung zu verhindern, und dass es ihr daraufhin unmöglich wurde, gut produzierte Beiträge auszustrahlen, die sich kritisch mit Impfstoffinitiativen befassten.

Da diese Werbung in Europa nicht legal ist, hatten die Sender mehr Möglichkeiten, kritische Inhalte zu senden (obwohl die Gates-Stiftung in Europa die Presse durch große „Zuschüsse“ an führende Nachrichtenorganisationen wie den Guardian bis zu einem gewissen Grad zum Schweigen gebracht hat).

Vor der Einführung von COVID-19 hielt ich den HPV-Impfstoff (Gardasil) für einen der historisch schlechtesten Impfstoffe:

Es war völlig unnötig und wurde nur aus Profitgründen hergestellt.

Die klinischen Studien zeigten, dass er extrem gefährlich war. So entwickelten beispielsweise zwischen 2,5 % und 50 % der Geimpften (die Spanne ist groß, weil Merck bei der Berichterstattung über die Verletzungen absichtlich vage blieb) Autoimmunerkrankungen und neurologische Störungen.

Viele junge Mädchen, die ich kenne, erlitten durch den Impfstoff schwere und dauerhafte Schäden.

Von dem Moment an, als Gardasil auf den Markt kam, wurden die FDA und die CDC mit Berichten über schwerwiegende unerwünschte Wirkungen überschwemmt – die sie, wie bei den COVID-19-Impfstoffen, nach Kräften zu vertuschen versuchten (oft auf sehr ähnliche Weise).

Der Impfstoff hat das physiologische Zeta-Potenzial stark beeinträchtigt, eine Eigenschaft, die ich bei vielen der anderen schädlichsten Impfungen der Geschichte beobachtet habe (z. B. Anthrax und COVID-19).

Wie Sie sich vorstellen können, wurde in der amerikanischen Presse so gut wie nicht über die Gefahren des Impfstoffs (oder den Betrug während der klinischen Versuche) berichtet. Da die Pharmaindustrie jedoch nicht die europäischen Medien beherrschte, produzierte ein dänischer Sender schließlich einen (sehr zurückhaltenden) Dokumentarfilm über die durch den HPV-Impfstoff verursachten Schäden und die mangelnde Bereitschaft der Regierungen, etwas dagegen zu unternehmen:

Link zum Video

Wie viele der vorangegangenen Nachrichtensendungen war auch diese (obwohl sie nur sehr zurückhaltend erwähnt wurde) äußerst kontrovers, verbreitete sich wie ein Lauffeuer und machte vielen durch die HPV-Impfung geschädigten Mädchen klar, dass sie nicht allein sind.

Schlussfolgerung

Als COVID-19 begann, habe ich vielen Menschen gesagt, dass ich wusste, was passieren würde, und im Laufe der Zeit habe ich immer eindringlicher vor den Impfstoffen gewarnt. Jetzt, wo sich der Staub gelegt hat, haben mich viele gefragt, woher ich wusste, dass es passieren würde, und meine Antwort ist immer dieselbe: Was wir alle gerade gesehen haben, ist genau das, was sie seit Jahrzehnten tun.

In dieser Serie habe ich versucht, einige der vergessenen Beispiele dafür aufzuzeigen, wie weit die Regierung gehen wird, um einen schlechten Impfstoff zu schützen, und leider gibt es noch viele weitere, die ich hier nicht besprochen habe (z. B. solche, die dem Militär zwangsweise verabreicht wurden, wie der katastrophale Anthrax-Impfstoff, der von denselben Leuten vorangetrieben wurde, die die Einführung von COVID-19 leiteten).

Obwohl tragisch, glaube ich, dass der wichtigste Aspekt jeder dieser Geschichten einfach die Tatsache ist, dass sie in Vergessenheit geraten sind und uns daher das Gleiche wieder und wieder und wieder angetan werden kann. Aus diesem Grund glaube ich, dass die in diesem Artikel erzählten Geschichten so wichtig sind, dass man sie zur Kenntnis nehmen sollte (da sie alle produziert wurden, bevor Clinton die Direktwerbung für Medikamente legalisierte und Pharmadollars die Nachrichtenmedien aufkauften).

Gleichzeitig glaube ich jedoch, dass diese Zensur (die begann, als die katastrophalen und experimentellen Pockenimpfstoffe der Welt aufgezwungen wurden) nicht ewig aufrechterhalten werden kann, insbesondere aufgrund der Zeit, in der wir leben.

Als der Pockenimpfstoff (auf den hier näher eingegangen wird) 1796 in die Welt gesetzt wurde, war die Geschwindigkeit, mit der sich die Kommunikation im Bewusstsein der Welt verbreitete, recht langsam, so dass die Regierungen und die Ärzteschaft die Zahl der Opfer des Impfstoffs vertuschen und die kleinen Proteste gegen die Zwangsimpfung unterdrücken konnten, die dennoch aufkamen.

Dennoch brach neunundachtzig Jahre später, im Jahr 1885, aufgrund der ungeheuerlichen Wirkung des Impfstoffs ein massiver öffentlicher Protest aus, der die Impfpflicht (und die Pocken – da der Impfstoff eine Hauptursache für die Ausbrüche war) beendete.

Wenn ich mir die Kämpfe unserer Vorfahren anschaue, sehe ich sie als eine riesige Quelle, die sich immer mehr zusammenzog, je mehr Tote durch die Pockenimpfung zu beklagen waren. Schließlich war der Druck in der Feder so groß, dass sie selbst dann nicht mehr in ihre ursprüngliche Form zurückkehren konnte, als die Regierung alle ihr zur Verfügung stehende Kraft aufbrachte.

Anmerkung: Eine andere gängige Metapher für das, was ich beschreibe, ist ein unter Druck stehender Damm, der schließlich bricht, aber ich halte diese Metapher für weniger zutreffend, weil das, was wir erleben, eher einer elastischen Welle ähnelt, die durch die Gesellschaft zurückprallt (was eine der vielen Arten ist, wie Karma beschrieben wird).

Unser modernes Zeitalter ist dadurch gekennzeichnet, dass sich die Zeit in einem noch nie dagewesenen Tempo bewegt – was bis zu einem gewissen Grad darauf zurückzuführen ist, wie schnell sich Ideen im digitalen Zeitalter über den Planeten verbreiten. Infolgedessen breiten sich diese elastischen Wellen rasch in der Gesellschaft aus, und die dysfunktionalen Paradigmen, die zuvor jahrhundertelang festgehalten werden konnten, können sich stattdessen oft innerhalb eines Wimpernschlags auflösen.

Anmerkung: Eines der bekanntesten historischen Beispiele dafür war der plötzliche Fall der Berliner Mauer, den ich kürzlich in einem Artikel über meinen Lieblingsfilm besprochen habe.

Aus diesem Grund sehen sich die Verantwortlichen ständig mit Ereignissen konfrontiert, die völlig außerhalb ihrer Vorhersagen liegen. So waren die COVID-19-Impfstoffe von Anfang an als Jahresimpfstoff vorgesehen (das meiste Geld im Impfstoffgeschäft wird mit Impfstoffen für Erwachsene verdient, da sie höhere Gewinnspannen aufweisen und an weit mehr Menschen verkauft werden können als die Kinderimpfstoffe, die auf jeden Geburtsjahrgang beschränkt sind).

Doch obwohl die Regierung alles getan hat, um die Gefahren dieser Impfstoffe zu vertuschen und sie der Bevölkerung aufzudrängen, ist der Markt für diese Impfstoffe bereits tot, und fast niemand will die Auffrischungsimpfung. Kurz gesagt, was zuvor über ein Jahrhundert gedauert hat, geschah in weniger als zwei Jahren, und nun prallt der Stress, der sich in der Gesellschaft durch das Aufzwingen dieses Produkts aufgebaut hat, auf die Menschen zurück, die es verursacht haben.

Als ich anfing, über Substack zu schreiben, war es mein vorrangiges Ziel, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um das Tempo zu beschleunigen, mit dem sich die „Feder“ des COVID-19-Impfstoffs entspannen würde, damit das immense Leid, das er verursacht, in gewissem Maße verringert werden könnte. Doch jetzt, wo ich beobachte, wie sich diese Feder rasch entspannt, wird mir klar, dass sie eine Dynamik entwickelt hat, die die viel größere Feder in Gang setzt, die durch das gesamte Impfprogramm entsteht.

Aus diesem Grund sind die Menschen im Alltag viel offener dafür, das Impfprogramm kritisch zu bewerten, etwas, das keiner von uns je in seinem Leben erlebt hat. Denken Sie daran, dass viele der frühen Aktivisten für die Sicherheit von Impfstoffen (z. B. Barbara Loe Fisher, Sherri Tenpenny und Suzanne Humphries) jahrzehntelang weitgehend allein und fast ohne öffentliche Unterstützung gegen den monolithischen Impfstoff-Moloch gearbeitet haben, den die Bundesregierung aufgebaut hatte.

Doch nun verbreiten sich die Botschaften, für die so viele so lange gearbeitet haben, wie ein Lauffeuer, und die jetzige Generation von Impfstoffsicherheitsaktivisten scheint endlich in der Lage zu sein, das Werk zu vollenden, für das so viele vor uns den Weg bereitet haben.

Die herrschende Klasse ist sich sehr wohl bewusst, dass das Modell, mit dem sie die Gesellschaft seit dem Zweiten Weltkrieg kontrolliert hat, nicht mehr funktioniert (z. B. gibt es zahllose unabhängige Journalisten im Internet, die in ihrer Freizeit die kostspieligen Propagandakampagnen, auf die sich die Regierungen zur Durchsetzung ihrer Politik verlassen haben, umstoßen können).

Aus diesem Grund verdoppeln sie ihren Zensurapparat (was meiner Meinung nach begann, nachdem die Trump-Wahl 2016 und der Brexit die Erwartungen des herrschenden Establishments erschüttert hatten).

Auch wenn sie wahrscheinlich noch viel mehr tun werden, glaube ich, wie die vollständige Ablehnung der COVID-Befürworter zeigt, dass die Bemühungen der herrschenden Klasse letztlich eine Übung in Vergeblichkeit sind, da sich im Frühjahr zu viel Druck aufgebaut hat, als dass irgendetwas ihn aufhalten könnte.

Ich danke jedem von Ihnen für die Lektüre dieses Artikels, für Ihre Unterstützung dieser Veröffentlichung und für die Rolle, die jeder von Ihnen als Katalysator für diesen längst überfälligen Wandel spielt.

In der zweiten Hälfte dieser Serie werde ich untersuchen, wie die NBC-Produktion von 1982 zur Gründung von VAERS führte, wie die Regierung vorhersehbar alles tat, was sie konnte, um sie zu bekämpfen, und wie diese Geschichte den aktuellen Zustand der dysfunktionalen Datenbank geformt hat, auf die sich viele von uns während der Pandemie verlassen haben.

Eine Anmerkung von Dr. Mercola Über den Autor

A Midwestern Doctor (AMD) ist ein zertifizierter Arzt im Mittleren Westen und ein langjähriger Leser von Mercola.com. Ich schätze seine außergewöhnlichen Einsichten zu einer Vielzahl von Themen und bin dankbar, dass ich sie mit ihm teilen kann. Ich respektiere auch seinen Wunsch, anonym zu bleiben, da er immer noch an vorderster Front steht und Patienten behandelt. Um mehr von AMDs Arbeit zu erfahren, sollten Sie sich The Forgotten Side of Medicine auf Substack ansehen.

