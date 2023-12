Wie ein Rockefeller und der Population Council der Welt Abtreibungsmittel verkauften

Von Fritz Baumgartner, MD

John Rockefeller III war besorgt über das, was er als Bedrohung der Menschheit ansah, und berief Experten ein, die sich mit der Frage beschäftigten, wie die Weltbevölkerung reduziert werden könnte. Ein Hauptaugenmerk lag auf der Untersuchung und Umgehung negativer religiöser, kultureller und politischer Auffassungen von Bevölkerungskontrolle.

(LifeSiteNews) – Können Worte einfach das bedeuten, was die Gruppe, die an der Macht ist, dazu erklärt? Dies scheint auf jeden Fall auf den Bevölkerungsrat der 1960er-Jahre zuzutreffen, dessen Treffen das Ziel verfolgten, die biologischen Grundprinzipien und den wissenschaftlichen Wortschatz neu zu definieren. Die Tagungen, die von John D. Rockefeller III, dem Population Council und Planned Parenthood gesponsert wurden, waren die erste und zweite Internationale Konferenz zur intrauterinen Empfängnisverhütung, die 1962 und 1964 in New York City stattfanden. John D. Rockefellers Eröffnungsrede für die Konferenz von 1964 hätte seine Absichten nicht deutlicher machen können: „Wir hoffen, dass diese Konferenz den Beginn einer neuen Ära markiert, in der wir zum ersten Mal in der Geschichte die praktische Möglichkeit sehen, die Bevölkerung so zu kontrollieren, dass sie nicht länger ein Haupthindernis für die Erreichung von Gesundheit, Bildung und Wohlstand darstellt…“

Die Grundlagen des Population Council wurden in den 1950er-Jahren gelegt. John Rockefeller III war äußerst besorgt über das, was er als eine der größten Bedrohungen für die Menschheit ansah, und berief Experten ein, die sich mit der Frage beschäftigten, wie die Weltbevölkerung reduziert werden könnte. Ein Hauptaugenmerk lag auf der Untersuchung und Umgehung negativer religiöser, kultureller und politischer Vorstellungen von Bevölkerungskontrolle, und so entstand der Population Council. Der Bevölkerungsrat hatte von Anfang an eugenische Elemente, und Frederick Osborn, der erste Präsident des Rates, war 1926 ein Gründungsmitglied der American Eugenics Society gewesen. John D. Rockefeller III hatte selbst im Vorstand des Bureau of Social Hygiene gesessen, einer von seinem Vater gegründeten Organisation, die zur Finanzierung der Geburtenkontrollkliniken der Gründerin von Planned Parenthood, Margaret Sanger, beitrug.

Der Gedanke der Eugenik passte oft gut zu dem der Bevölkerungskontrolle, aber Religion und Politik standen dem im Wege. Präsident Dwight Eisenhower verurteilte die Beteiligung der Regierung an solchen Bestrebungen als „keine angemessene politische oder staatliche Aktivität“. Die „Aufgeschlossenheit“ der 60er Jahre räumte jedoch viele dieser Hindernisse aus dem Weg, und nur wenige Jahre später machte Präsident Lyndon Johnson den Weg für die staatliche Finanzierung solcher Bemühungen frei, indem er erklärte, dass „fünf in die Bevölkerungskontrolle investierte Dollar hundert in das Wirtschaftswachstum investierte Dollar wert sind“. Die Regierung war nun an der Bevölkerungskontrolle beteiligt. Nicht zufällig änderte das American College of Obstetrics and Gynecology (ACOG) im selben Jahr, in dem Johnson seine Erklärung abgab, die Definition der „Empfängnis“ neuen menschlichen Lebens, um die Empfängnisverhütung schmackhafter zu machen.

Doch die katholische Kirche stand dem noch immer im Weg. Die protestantischen Christen hatten sich bereits auf der Lambeth-Konferenz 1930 der empfängnisverhütenden Mentalität gebeugt. Rockefeller wollte die Katholiken für sich gewinnen und sponserte deshalb in den 60er Jahren eine Reihe von Bevölkerungssymposien an der Notre-Dame-Universität, auf denen sich katholische Führer mit Planned Parenthood und dem Population Council trafen. Notre Dame erhielt die Mittel vom Population Council, unter der Voraussetzung, dass nur Katholiken eingeladen wurden, die bereit waren, eine Änderung der kirchlichen Haltung zur Empfängnisverhütung in Betracht zu ziehen. Der Bevölkerungsrat legte fest, dass „nur die liberal gesinnten Katholiken“ und diejenigen Katholiken, „die die uns am nächsten liegende Position vertreten“, einbezogen werden sollten. Ausdrücklich ausgenommen sind „repräsentative Katholiken“. Außerdem würde der Bevölkerungsrat bestimmen, welche Bücher gelesen und diskutiert werden sollten. (In gewisser Weise sieht man eine unheimliche Ähnlichkeit mit der jüngsten „Synode zur Synodalität“, bei der vorausgewählte, nicht repräsentative Redner und Materialien den Löwenanteil der Stimme erhielten). Notre Dame hat eingewilligt, was jedoch kaum mit der von Notre Dame selbst proklamierten „wahren Autonomie und akademischen Freiheit gegenüber jeglicher Art von Autorität, sei sie weltlich oder kirchlich, außerhalb der akademischen Gemeinschaft selbst“ vereinbar ist.

Die amerikanischen katholischen Führer befanden sich zu dieser Zeit in einem Dilemma, da die Bischöfe in der Frage der Empfängnisverhütung uneins waren und die endgültige Entscheidung von Papst Paul VI. über die Geburtenkontrolle, die erst 1968 in Humanae Vitae getroffen wurde, bisher nicht feststand. Außerdem waren die katholischen Krankenhäuser und Wohltätigkeitsorganisationen auf Bundesmittel angewiesen. Rockefeller nutzte die Gunst der Stunde und ernannte den Präsidenten von Notre Dame, Pater Theodore Hesburgh, von 1961 bis 1982 zum Mitglied des Vorstands der Rockefeller Foundation. Von 1977-1982 war Hesburgh sogar Vorsitzender der Stiftung.

Notre Dame stellte weitere Finanzierungsanträge bei der Ford Foundation, die ebenfalls an der Bevölkerungskontrollbewegung interessiert war. Die vorgeschlagene Finanzierung für diese zusätzlichen Treffen hatte „das Ziel, eine Abschlusserklärung vorzubereiten und sie weit zu verbreiten“, um „weit über die Grenzen der Vereinigten Staaten hinaus zu wirken“. Diese etwas bombastischen Versprechungen von Notre Dame führten dazu, dass die Treffen finanziert wurden, und die daraus resultierenden Erklärungen der Notre-Dame-Treffen prangerten in immer schärferen Worten die Haltung der Kirche gegen Verhütung an.

Was das „katholische Problem“ anbelangt, so wusste Rockefeller, wie wichtig es war, liberale Kirchenführer, die Geld benötigten, für sich zu gewinnen. Aber er wusste auch, wie wichtig es war, ob „Verhütungsmittel“ aus wissenschaftlicher Sicht als Ursache für Abtreibungen angesehen wurden oder nicht. Eine Änderung der Definitionen würde notwendig sein.

In den 60er-Jahren fürchteten die Amerikaner ein nukleares Armageddon mit Russland. Doch für Rockefeller war der Atomkrieg nicht mehr die größte Bedrohung für das Überleben der Menschheit. In seiner Eröffnungsrede auf der Tagung des Rates für Bevölkerungskontrolle im Jahr 1964 sagte Rockefeller: „Ich glaube, dass das Problem des unkontrollierten Bevölkerungswachstums genauso dringend ist wie jedes andere, dem die Menschheit heute gegenübersteht. Bis in jüngster Vergangenheit glaubte ich, dass die Kontrolle von Atomwaffen ein noch größeres Problem darstellt. Es besteht jedoch die begründete Hoffnung, dass der Einsatz dieser Waffen verhindert werden kann; es besteht jedoch keine Hoffnung, dass wir einem enormen Wachstum der Weltbevölkerung entgehen können.“ Glauben wir in der heutigen Zeit immer noch, dass man die Gefahr eines Atomkrieges so einfach abtun kann?

Der Bevölkerungsrat hat damit die öffentliche Meinung über die größte Bedrohung der Menschheit verändert. Die Neudefinition gesellschaftlicher Einstellungen und Prioritäten könnte ein erreichbares Ziel einer großen Tagung zur Bevölkerungskontrolle sein. Aber könnte ein solches Treffen tatsächlich dazu führen, die Grundlagen der Biologie und Embryologie neu zu definieren? Das ist ein ganz anderes Unterfangen.

Man würde nicht erwarten, dass semantische Gymnastik für etwas so Offensichtliches und doch so Grundlegendes wie die „Empfängnis“ angewandt wird. Fragt man jemanden auf der Straße nach der Definition von Empfängnis, so wird die überwältigende Antwort lauten, dass Empfängnis gleichbedeutend ist mit Befruchtung, dem Moment, in dem das Spermium in die Eizelle eindringt und eine neue biologische Einheit mit 46 Chromosomen und einem eigenen Geschlecht entsteht. Alle Lehrbücher für Embryologie, Genetik und Grundlagen der Biologie bestätigen diese für den Laien so offensichtliche Realität. Die „Empfängnis“ von etwas ist der „Anfang“ von etwas – oder jemandem.

1959 hielten der Population Council und die Planned Parenthood Federation of America ihre Tagung „Mechanisms Concerned with Conception“ in West Point, New York, ab. Das Protokoll wurde 1963 veröffentlicht. Auf der Tagung äußerte Dr. Brent Boving Bedenken hinsichtlich der Definition von „Empfängnis“. In seinem Kapitel „Implantationsmechanismen“ schlug er im letzten Absatz (S. 386) vor, dass der Begriff „Empfängnis“ mit der Einnistung und nicht mit der Befruchtung in Verbindung gebracht werden sollte, um eine „umsichtige Redeweise“ zu verwenden. Dies würde den Eindruck vermeiden, dass die Verhinderung der Einnistung die Zerstörung einer bereits bestehenden Schwangerschaft bedeutet. Dr. Boving erklärte:

Wenn also die Einnistung, wie das Leben, eine Kontinuität von Mechanismen ist, wie soll man dann sagen, wann sie beginnt oder wann eine Frau schwanger wird? Aus wissenschaftlicher Sicht mögen wir diese Frage für unzulänglich halten, aber wenn wir in die Welt des allgemeinen Sprachgebrauchs zurückkehren, stellen wir fest, dass diese Frage so alt ist, dass wir uns an eine vielleicht unzulängliche Antwort gewöhnt haben – „der Moment der Empfängnis“ … „Empfängnis“ ist ein Wort, das viel älter ist als unser Wissen über die Befruchtung und das eigentlich die umfassendere Idee des „Schwangerwerdens“ bezeichnet. …Ob eine eventuelle Kontrolle der Einnistung den sozialen Vorteil genießt, dass sie als Verhinderung einer Empfängnis und nicht als Zerstörung einer bestehenden Schwangerschaft angesehen wird, könnte von etwas so Einfachem wie einer umsichtigen Sprachgewohnheit abhängen.

Aber diejenigen, die 1959 die Neudefinition des Begriffs „Empfängnis“ vorschlugen, wussten sicherlich von der 1953 von Watson und Cricks veröffentlichten Struktur der DNA und ihrer Bedeutung für das menschliche Leben. Und sicherlich wussten sie von der 1955 erfolgten Entdeckung der vollständigen genetischen Ausstattung der eukaryontischen menschlichen Zelle mit 46 Chromosomen. Und sicher wussten sie, dass die neu entstandene Zygote mit einem neuen Chromosomenkomplex von 46 Chromosomen und einem Geschlecht ein neues menschliches Wesen war.

Entgegen allen wissenschaftlichen Erkenntnissen war die Saat für eine Änderung der embryologischen Definitionen gelegt worden. Damit sollte das moralische Dilemma beseitigt werden, dass Verhütungsmittel, einschließlich der Spirale (Intrauterinpessar), als Abtreibungsmittel zur Beendigung einer bereits bestehenden Schwangerschaft fungieren könnten. Die Saat wurde gepflanzt, um die Realität selbst zu verändern, damit sie einem ideologischen Zweck dient, in diesem Fall der Bevölkerungsregulierung.

Auf dem Symposium des Bevölkerungsrates im Jahr 1964 sagte Dr. Samuel Wishik, dass die Akzeptanz oder Ablehnung der Geburtenkontrolle in der Gesellschaft davon abhängt, ob sie einen frühen Abbruch verursacht. Wishik erklärte: „… wenn man der Ansicht ist, dass das Intrauterinpessar eine Abtreibungsmethode ist, hätte dies natürlich einen Einfluss auf die nationale Akzeptanz oder Ablehnung der Methode. Ich denke daher, dass der Definition der Begriffe große Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte.

Dr. Christopher Tietze schlug auf derselben Konferenz 1964 vor, aus Sicht der Öffentlichkeitsarbeit „die Menschen nicht zu beunruhigen, für die diese Frage von großer Bedeutung ist“ und „wenn sich ein medizinischer Konsens entwickelt und aufrechterhalten wird, dass die Schwangerschaft und damit das Leben mit der Einnistung beginnt, werden unsere Brüder aus anderen Fakultäten schließlich zuhören„. Wer könnten diese „Brüder aus anderen Fakultäten“ sein? Theologen, Gesetzgeber und politische Entscheidungsträger scheinen ganz oben auf der Liste zu stehen.

Und in der Tat änderte das American College of Obstetrics and Gynecology (ACOG) auf Anregung der Tagung von 1964 seine Definition der Empfängnis von der Befruchtung zur Einnistung im darauf folgenden Jahr.

Auch Dr. Howard Taylor, Präsident der ACOG und langjähriger Präsident der American Association of Planned Parenthood Physicians, leitete die Diskussionen auf der gleichen Konferenz 1964. Er bemerkte aufsehenerregend: „Es wurde vorgeschlagen, dass wir unsere Definition so festlegen sollten, dass Schwangerschaften mit der Einnistung beginnen… wir sprechen über eine theologische Definition, nicht über eine biologische Definition…“

Das 1969 erschienene Buch Second Genesis. The Coming Control of Life (A. Rosenfeld, Hrsg.) heißt es, dass chemische Verhütungsmittel nicht notwendigerweise „die Spermien daran hindern, … die Eizelle zu befruchten – die klassische Definition der Empfängnis -, sie sind also keine reinen Verhütungsmittel.“ Da diese Verhütungsmittel „nach der Empfängnis“ wirken, sind einige der Meinung, dass eine solche Praxis einen Schwangerschaftsabbruch darstellt. Es wurde ein Ausweg aus dieser Sackgasse vorgeschlagen… Setzen Sie die Empfängnis mit dem Zeitpunkt der Einnistung und nicht mit dem Zeitpunkt der Befruchtung gleich…“

Die Definition der Empfängnis von der Befruchtung bis zur Einnistung wurde eingeführt, um das unruhige moralische Gewissen zu beruhigen, das sich gegen ein Intrauterinpessar (IUD) oder andere „Verhütungsmittel“ wendet, die einen sich entwickelnden menschlichen Embryo vor der Einnistung zerstören. Wenn sich der Embryo nicht eingepflanzt hat, so die irrige Logik der ACOG, dann hat die Empfängnis nicht wirklich stattgefunden, die Schwangerschaft hat nicht begonnen, und ein neuer Mensch existiert nicht.

Das Problem bei einer solchen Änderung der Definition von „Empfängnis“ ist natürlich, dass sie der wissenschaftlichen Realität widerspricht, und alle menschlichen Embryologen bestätigen allgemein, dass der wichtigste Moment im Wachstum und in der Entwicklung eines menschlichen Wesens der Moment ist, in dem sich 23 Chromosomen der Mutter mit 23 Chromosomen des Vaters verbinden, um eine einzigartige, neue biologische Einheit mit einem Geschlecht zu bilden, die vorher einfach nicht existierte. Dieses neue Wesen, die Zygote, verfügt über alle notwendigen genetischen Informationen, um zu gedeihen, und braucht nur noch Nahrung und einen warmen Ort zum Wachsen. Wie im Lehrbuch The Developing Human von KL Moore kurz und bündig dargelegt: Klinisch orientierte Embryologie: „Eine Zygote ist der Beginn eines neuen menschlichen Wesens“. Die Implantation des frühen Embryos 7-10 Tage nach der Befruchtung ist nicht der embryologische Beginn eines neuen Menschen.

Leider änderte das American Board of Obstetrics and Gynecology 1965 unter dem Einfluss der Sitzungen des Population Council die Definition der Empfängnis (und des Beginns der Schwangerschaft) in Einnistung und nicht in Befruchtung. Diese schlampige, groteske Neudefinition wissenschaftlicher Begriffe bleibt ein Gräuel für die authentische, legitime Wissenschaft der Embryologie.

Die Auswirkungen von ACOGs Neudefinition der Empfängnis haben weitreichende Konsequenzen, die sich nicht darauf beschränken, dass viele Abtreibungsmittel, einschließlich der Spirale, als „Verhütungsmittel“ eingestuft werden. Die embryologische und genetische Fehlcharakterisierung erstreckt sich auch auf die Ethik der menschlichen embryonalen Stammzellenforschung, des therapeutischen Klonens von Menschen und der Hunderttausenden von tiefgefrorenen Embryonen der In-vitro-Fertilisation. In keinem dieser Fälle hat eine „Einnistung“ stattgefunden, so dass die irrtümliche Auffassung, dass eine „Empfängnis“ oder der Beginn neuen menschlichen Lebens nicht stattgefunden hat.

Es ist wichtig, mit der Vorstellung aufzuräumen, dass es dem Bevölkerungsrat in erster Linie um die Rechte oder die Autonomie der Frauen ging. Vielmehr wurde die Gesundheit der Frauen schamlos vernachlässigt. Die Kommentare auf der Tagung des Bevölkerungsrats im Jahr 1962 zum IUP verraten, dass die einzelnen Patientinnen als „entbehrlich“ für das Endziel der Bevölkerungskontrolle betrachtet wurden. So sagte Dr. J. Robert Willson:

Die traditionelle medizinische Ausbildung ist auf ein einzelnes Individuum ausgerichtet… Wir sind aufgrund unserer Ausbildung und Tradition weniger um Gruppen von Menschen und um das Wohl der Welt im Allgemeinen besorgt. Dies ist etwas, das bei jeder Diskussion über die weltweite Bevölkerungskontrolle berücksichtigt werden muss. Wir müssen aufhören, uns wie Ärzte zu verhalten und an die eine Patientin mit einer Beckenentzündung zu denken, oder an die eine Patientin, die diese oder jene Komplikation durch ein Intrauterinpessar entwickeln könnte, und an die Notwendigkeit einer solchen Maßnahme im Allgemeinen denken. …Ich würde vermuten, dass es sehr wohl einen Unterschied geben könnte [vermehrte Infektionen durch die Spirale]…ist das wirklich so wichtig?…Infektionen sind größtenteils selbstlimitierende, nicht tödliche Zustände…[die Frau] stirbt selten, und es ist sowieso ein sterilisierendes Abenteuer. Wir müssen uns also vielleicht gar keine Sorgen um diese Patienten machen. Nehmen wir einmal an, eine Patientin entwickelt eine intrauterine Infektion und muss am Ende eine Hysterektomie und eine bilaterale Salpingo-Oophorektomie über sich ergehen lassen. Wie schwerwiegend ist das für diese spezielle Patientin und für die Weltbevölkerung im Allgemeinen? Nicht sehr ernst. Vielleicht müssen wir aufhören, in Kategorien einzelner Patienten zu denken, und unsere Richtung ein wenig ändern. …Es kann gut sein, dass die Inzidenz von Infektionen bei den Patienten, die das Gerät am dringendsten benötigen, ziemlich hoch sein wird. …Die Geräte werden gelegentlich dem falschen Patienten eingesetzt. Noch einmal: Wenn wir das Ganze aus einer langfristigen Perspektive betrachten, ist der einzelne Patient vielleicht entbehrlich, vor allem, wenn die Infektion, die er bekommt, zwar sterilisierend, aber nicht tödlich ist.

Der Rat von 1962 stimmte zu, und ein Mitglied kommentierte: „Es hat mich begeistert, einen Kliniker wie Dr. Willson über die Anwendung im Bereich der öffentlichen Gesundheit sprechen zu hören, wie ich es als Person des öffentlichen Gesundheitswesens nicht gewagt hätte, insbesondere in dieser Versammlung. Für jede Verhütungsmethode müssen wir in Begriffen der Massenverbreitung denken…“

Die Versammlungen zur Bevölkerungskontrolle in den 60er Jahren machen deutlich, dass die primären Ziele nicht auf die Würde der einzelnen weiblichen Person ausgerichtet waren, sondern weitaus globalere Bestrebungen hatten. Aufschlussreich und nicht wenig beängstigend waren die abschließenden Bemerkungen von Dr. Alan Guttmacher auf der Konferenz des Bevölkerungsrates und der geplanten Elternschaft im Jahr 1964. Guttmacher sagte, dass „… wir jetzt über die Kontrolle einer Bevölkerung sprechen können“.

Die globalistischen Ziele standen in krassem Gegensatz zur „entbehrlichen“ Würde der Frau. Und wenn der Bevölkerungsrat es für notwendig erachtete, die wissenschaftlichen Definitionen von „Empfängnis“ zu ändern, um ihren Zwecken zu dienen, dann sei es so. Die katastrophale Akzeptanz dieser fehlerhaften Neudefinition durch das American Board of Obstetrics and Gynecology – unter Missachtung aller embryologischen, genetischen und wissenschaftlichen Standards – wird in einem späteren Artikel behandelt.

Heute haben wir es mit einer weiterentwickelten Form der globalistischen Bevölkerungskontrolle zu tun, die seit Jahrzehnten im Entstehen begriffen ist und nun scheinbar unter dem Deckmantel des radikalen Umweltschutzes betrieben wird. Der gegenwärtige Globalismus und Umweltextremismus wird vor allem von den Superreichen in der Tradition der Rockefeller in den 1950er und 60er Jahren finanziert. Zu den Institutionen, die sich für diese dystopische Zukunft stark machen, gehören die Vereinten Nationen, das Weltwirtschaftsforum, die Weltgesundheitsorganisation und viele andere. Aber es sollte uns zu denken geben, dass der Makel dieser Ideologien sogar die Institutionen der Heiligen Römisch-Katholischen Kirche infiltriert haben könnte. In einer Zeit, in der der Umweltschutz immer mehr in den Vordergrund rückt und die Schrecken der Empfängnisverhütung und der Abtreibung scheinbar vernachlässigt werden, ist die Verwirrung der Öffentlichkeit darüber, welche Prioritäten einige Bereiche der katholischen Hierarchie setzen, verständlich. Nichtsdestotrotz geben das Glaubensgut und die immerwährende Lehre des katholischen Glaubens, die fest in wissenschaftlichen Fakten verwurzelt sind, unfehlbar sicheren Halt in Bezug auf die Wahrheit und die Art und Weise, wie wir unser Leben führen sollen.

