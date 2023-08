Wie Politik die Seele zerstören kann – Geständnisse eines ehemaligen Tory-Kandidaten

Vor einigen Monaten schrieb ich an dieser Stelle darüber, wie William Hague zu einem Aushängeschild von Davos geworden ist. Ich erklärte, wie Einfluss und Gruppendenken einen libertären Thatcherianer in einen globalistischen, autoritären Technokraten verwandeln können.

Kurz darauf vollzog Hague eine der erstaunlichsten Kehrtwendungen in der Politik. In einem gefährlichen Schritt in Richtung eines Sozialkreditsystems nach chinesischem Vorbild schloss er sich Tony Blair an, um ihm zu helfen, der Öffentlichkeit Personalausweise aufzuzwingen.

Wie Menschen sich ändern. Im Jahr 2004 stimmte er gegen Blairs Gesetzentwurf über Personalausweise. Auch 2005 stimmte er dagegen. Als er 1998 in der Opposition war, glaubte er an Folgendes:

Wenn wir auf Großbritannien hören, dann hören wir auf die Verteidiger von Freiheit und Unabhängigkeit. Angesichts der Haltung dieser Regierung müssen wir sicherstellen, dass wir als die Partei der persönlichen Freiheit wahrgenommen werden. Denn der britische Weg besteht darin, die Regierung an ihrem Platz zu halten – als Diener, nicht als Herr… dafür zu sorgen, dass die Regierung sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmert, damit die Menschen sich um ihre eigenen kümmern können.

Im Jahr 2013 wies Hague jedoch Behauptungen zurück, die Regierung spioniere die Öffentlichkeit aus. Die fatalen Worte waren, dass „gesetzestreue“ Bürger „nichts zu befürchten“ hätten. Die immerwährende Verteidigung des Diktators.

Wenn Politiker fragen, warum ihnen niemand mehr vertraut, kann man mit zwei Worten antworten: William Hague. Wenigstens ist Blair konsequent gewesen.

Noch erstaunlicher ist, dass dieser Wandel die gesamte politische Klasse erfasst hat. Ihre Loyalitäten liegen jetzt woanders. Viele Abgeordnete merken gar nicht, wie sehr sich ihre Gedanken neu sortiert haben und wie weit sie sich vom Rest von uns entfernt haben. Sie befinden sich in einem Zustand, den Marx als „falsches Bewusstsein“ bezeichnen würde.

Deshalb kann Sir Keir Starmer öffentlich sagen, dass sich niemand um die Transgender-Debatte kümmert. Oder dass er Davos Westminster vorzieht – ein schattenhaftes, nicht gewähltes Gremium und nicht die Mutter aller Parlamente.

Die (zitierten) Worte von Enoch Powell klingen jeden Tag wahrer: „Diejenigen, die die Götter vernichten wollen, machen sie zuerst verrückt“. Wenn man sich die Andrew-Bridgen-Saga anschaut, scheint es, als hätten wir ein biblisches Ausmaß an Sünde erreicht. Ein einziger von 650 Abgeordneten im Parlament kann jetzt seine Wahrheit sagen, und er wird dafür gemieden.

Die meisten haben keine Ahnung, wie so etwas passieren kann. Ich auch nicht. Aber die Dinge sind klarer geworden.

Abgeordnete, Minister, Beamte, Sonderberater, Denkfabriken, Quangos, NROs, Industriegruppen, Gewerkschaften, MSM, Wohltätigkeitsorganisationen, Lobbyisten, Beratungsfirmen und mehr sind allesamt das „krumme Holz“ der Menschheit.

Sie müssen akzeptiert werden. Sie wollen dazugehören. Sie sind gierig. Wütend. Ehrgeizig. ängstlich. Eitel. Verwundbar. Die meisten von ihnen sind völlig vom Ego versklavt. Sie wollen, was sie nicht haben. Sie wollen nicht, was sie haben. Sie sind leicht zu manipulieren.

Aber wie? Mit riesigen Anreizmechanismen. Emotional, finanziell und moralisch. Wir alle wollen bis zu einem gewissen Grad Macht, Status, Beliebtheit und Reichtum. Wir alle sind anfällig für Gruppenzwang. Viele werden von Ideen angezogen, die eine bessere Zukunft versprechen. Deshalb kann sich die Labour Party auf so viele junge Aktivisten verlassen. Unsere Fähigkeit, uns selbst zu täuschen, ist grenzenlos.

Diese Hebel sind Teil unserer kulturellen Maschinerie. Tausende Organisationen kreisen um politische Parteien und Institutionen wie verschiedene Fanclubs um eine Fußballmannschaft. Jugendgruppen, Interessenvertretungen der Wirtschaft, Industriegruppen, Interessengruppen für einzelne Themen und Interessengruppen wie die Conservative Friends of China. In diesem Universum bilden Sie neue Netzwerke, Anreize, Ansichten und Gewohnheiten. Man lernt, wie man die Karriereleiter erklimmt. Es ist eine völlig transaktionale Welt. Sie fördert sowohl Konformität als auch Eigeninteresse.

Hier beginnt der Prozess der Einflussnahme. Und Politik ist billig. Ich erinnere mich an einen Empfang der Kandidaten auf der Konferenz der Konservativen. Die Sponsoren hatten 5.000 Pfund für Schnaps ausgegeben. Es war geschmacklos und verwirrend zu sehen, wie sich die Parteifunktionäre um sie herumdrückten.

Das ist das unterste Ende der Fahnenstange. Stellen Sie sich also vor, was man mit Millionen von Dollar alles kaufen kann. An der Spitze stehen Organisationen wie WEF Young Global Leaders und das British-American Project for the Successor Generation. Wenn Sie wirklich etwas können, kommen Sie schnell voran. Einige werden gesalbt. Andere werden abgeworben.

Je höher man kommt, desto besser. Man wird zum Essen und Trinken eingeladen. Man wird berühmten Leuten vorgestellt. Private Dinner mit milliardenschweren Spendern. Luxusreisen nach Übersee. Sie reden über deine Zukunft, deine Fähigkeiten, dein Talent. Man übt Reden vor dem Spiegel. Man bekommt einen Termin beim Premierminister. Der Chef des öffentlichen Dienstes ruft an. Du lebst deinen Traum. Sie haben bereits ein ganzes Adressbuch.

Ihr neues soziales Ökosystem hat eine enorme emotionale Macht über Sie. Es gibt Ihnen eine neue Identität. Sie werden davon abhängig und regulieren sich selbst, um Teil dieses Systems zu bleiben. Das bedeutet, dass wir unsere Überzeugungen jeden Tag ein wenig ändern. Das wird zur Gewohnheit. Das ist die banale Art, wie Menschen funktionieren.

Dann trifft man auf die ernsthaften Leute, die sich hinter den Kulissen verstecken. Haben Sie Leichen im Keller? Das müssen wir wissen, falls die Linken Sie unter die Lupe nehmen wollen.

Ein paar Monate später erhalten Sie Anweisungen, die Ihnen nicht gefallen. Sie protestieren. Man sagt Ihnen, Sie sollen es tun, sonst könnte es unangenehm werden. Sie fragen sich: „Wurde ich gerade bedroht? Sie sind sich nicht sicher. Aber Sie sagen trotzdem Ihre erste halbe Wahrheit.

Es fühlt sich schlecht an. Aber Sie tun es wieder. Am Ende heiligen die Mittel den Zweck. In der Politik geht es immer um Kompromisse. Und oft ist man zu erschöpft, um noch einmal zu kämpfen.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben Ihre Überzeugungen geändert. Sie sind einer von ihnen.

Woher ich das weiß? Ich habe gerade mein Leben von 2007 bis 2015 als Kandidat der Konservativen Partei, als zeitweiliger Berater und als Aufsteiger beschrieben.

Ich kannte viele der Leute, die jetzt am Kabinettstisch sitzen. Einige kannte ich sehr gut. Die meisten waren anständige Leute. Andere waren offensichtlich Soziopathen oder Schlimmeres. Wir sprachen lange über Politik. Warum wir in der Politik waren. Wie schrecklich Labour war. Wie freie Gesellschaften funktionieren. Die traurige Zerstörung der Familie. Politische Korrektheit als neuer Faschismus.

Zu sehen, wie sie sich verändern, ist außergewöhnlich. Wie William Hague haben einige von ihnen eine Kehrtwende in Bezug auf vieles vollzogen, an das sie zu glauben glaubten.

Man muss sich keine Sorgen machen. Ich weiß nicht, wo die Toten begraben sind. Aber ich glaube zu wissen, was mit ihren Seelen geschehen ist.

Die letzten Jahre waren also eine Übung in Verständnis und Demut. Ich hätte nur nicht gedacht, dass mir diese uralten Strategien der Beeinflussung so nahe gehen würden. Die Dinge, von denen uns Edward Bernays vor hundert Jahren erzählt hat. Die Dinge, die aus guten Menschen nützliche Idioten für den KGB gemacht haben. Die Techniken, die die Nudge-Einheiten der Regierung und die 77. Brigade heute anwenden, um uns gegen uns selbst aufzubringen.

Das ist mehr oder weniger das, was William Hague und die meisten anderen genommen haben. Mich hat es fast erwischt. Und ob man in der Politik ist oder nicht, es kann auch einen treffen.