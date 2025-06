Von Kit Klarenberg

Am 23. Mai veröffentlichte The Times eine außerordentlich offene Untersuchung darüber, wie militarisierte Drohnen die Kriegsführung im 21. Jahrhundert unwiderruflich revolutioniert haben, wobei Russland bei dieser radikalen Umwälzung der Kriegsführung weit vorne liegt. Unterdessen gibt es kaum Anzeichen dafür, dass die NATO-Mitglieder diese Realität auf dem Schlachtfeld auch nur ansatzweise begreifen, geschweige denn, dass auch nur eines von ihnen ernsthafte Maßnahmen ergreift, um sich auf Konflikte wie denjenigen vorzubereiten, der sich derzeit täglich in der Steppe im Osten der Ukraine abspielt und weiterentwickelt.

Der Artikel in „The Times“ ist ein Bericht aus erster Hand über einen Besuch in den verschiedenen Hauptquartieren der 93. Mechanisierten Brigade in Kiew, die sich in den Kellern verlassener Gebäude und Häuser in der Stadt Kostiantynivka in der Region Donezk befinden. Es ist ein schockierender Bericht über die Realitäten des Krieges im Zeitalter der Drohnen, die „die physische Beschaffenheit der Frontlinie, die Taktik des Krieges und die Psychologie der kämpfenden Soldaten verändert“ und „verheerende Auswirkungen auf die logistischen Fähigkeiten der Ukraine“ haben.

An einer Stelle wurde der Reporter der Times gewarnt, dass sie sich neun Kilometer – 5,5 Meilen – von der nächsten russischen Stellung entfernt befänden und somit „weit innerhalb der Tötungsreichweite“ seien. Ein ukrainischer Soldat sagte ihnen mit einem Achselzucken, dies sei „jetzt eine einfache Reichweite, in der man sterben kann“:

„Kein anderer Waffentyp hat das Kriegsgeschehen hier so sehr und so schnell verändert wie die FPV-Drohne. Fast jedes Fahrzeug innerhalb von fünf Kilometern Entfernung zur Front ist so gut wie erledigt. Alles, was sich bis zu zehn Kilometern Entfernung bewegt, ist in Gefahr. Drohnenangriffe in 15 oder 20 km Entfernung sind keine Seltenheit.“

Seit Ausbruch des Stellvertreterkrieges haben sowohl die Ukraine als auch Russland im Bereich der FPV-Drohnen in beispiellosem Ausmaß Innovationen eingeführt. Kiew ist so abhängig von Drohnen geworden, dass sie zu ihrer „Waffe der Wahl“ geworden sind. Doch wie The Times berichtet, hat Russland nun entscheidend „die Führung im Drohnenrennen übernommen und Kiew bei der Herstellung und dem Einsatz von Mittelstrecken-FPV-Drohnen und Glasfaservarianten, die die gesamte 1.200 km lange Frontlinie verändert haben, überholt“.

FPVs dringen nicht nur „dramatisch“ immer tiefer in ukrainisches Gebiet vor, sondern Glasfaser-FPV-Drohnen haben auch „düstere Berühmtheit über den Schlachtfeldern“ erlangt. Diese „hochmanövrierfähigen Killer-Drohnen“ ahmen die zuvor von beiden Seiten eingesetzten Quadcopter mit Munition nach, sind jedoch über „hauchdünne Glasfaserfäden“ direkt mit den Piloten verbunden. Dadurch sind die Geräte schwer zu orten und unempfindlich gegenüber elektronischer Störsignale. Ein lokaler Infanteriebataillonskommandeur erklärte gegenüber der Zeitung „The Times“:

„Die Veränderungen durch Drohnen vollziehen sich so schnell, dass Konzepte, die wir erst vor einem Monat umgesetzt haben, heute schon nicht mehr funktionieren. Wir leben in einer Welt, in der wir uns ständig schnell anpassen müssen. Allein in der letzten Woche hat sich die Reichweite russischer Drohnenangriffe um vier Kilometer erhöht.“

Diese Entwicklungen haben die ukrainischen Streitkräfte dazu veranlasst, sich in regelmäßigen, abrupten Abständen immer weiter von der Frontlinie (auch als „Nullpunkt“ bekannt) zurückzuziehen, während Logistikkonvois nach Kramatorsk – „lange Zeit als Bastion der ukrainischen Verteidigung der Donbass-Region angesehen“ – wiederholt angegriffen wurden. Ein Leutnant berichtete, wie russische Drohnen „unsere gepanzerten Fahrzeuge schwärmen, sobald sie sich dem Nullpunkt nähern“ und sie samt Besatzung vernichten. Er glaubt, dass Drohnen eine so weltverändernde militärische Gefahr darstellen, dass „die Tage des Panzers wirklich vorbei sind“.

‚Gefahreneinschätzung‘

Der „von Drohnen übersäte Himmel“ über dem Donbass ist so tödlich, dass der Transport von Soldaten und Ausrüstung an die sich ständig ausweitende Front und zurück nicht nur ein logistischer und praktischer Albtraum ist, sondern oft auch eine selbstmörderische Aufgabe. The Times berichtet, dass ukrainische Infanteristen bis Ende 2023 „in der Regel in gepanzerten Mannschaftstransportwagen zu einer Position in Frontnähe gebracht wurden und die letzten paar hundert Meter zu Fuß zurücklegen mussten“. Heute werden sie nachts bis zu acht Kilometer entfernt abgesetzt und müssen „auf verschlungenen Pfaden durch Bäume laufen, um nicht entdeckt zu werden, nur um ihre Positionen einzunehmen“.

Auch die Einsätze an der Front haben sich erheblich verlängert. Während ukrainische Soldaten Anfang 2024 „ein oder zwei Wochen“ an der Front verbrachten, sind sie nun regelmäßig monatelang dort gefangen, „oft fast ohne jeglichen menschlichen Kontakt und nur mit Wasser, Verpflegung und Munition von landwirtschaftlichen Drohnen versorgt“. Infolgedessen ist auch „die Evakuierung der Verwundeten zu einem Albtraum geworden“. Verwundete Soldaten werden „in der Regel“ nachts gerettet, und „selbst dann ist die Operation mit großen Schwierigkeiten verbunden“. Ein leitender Logistiker der Drohnencrews der 93. Brigade beklagte:

„Das Wort ‚stressig‘ reicht nicht einmal ansatzweise aus, um das zu beschreiben. Bei jeder Mission denke ich: ‚Gott bewahre, dass wir einen Verlust erleiden und uns überlegen müssen, wie wir die Betroffenen zurückholen können‘.“

Jede Nacht werden die Drohnencrews an der Frontlinie der Brigade mit Batterien, Drohnenrahmen und Munition versorgt. Logistikteams werden bis zu sieben Kilometer von der Frontlinie entfernt abgesetzt und transportieren dann bis zu 36 Kilogramm Ausrüstung zu Fuß nach vorne. Das Risiko für diese Crews ist „enorm“. Ein Fahrer sagte, er führe jede Nacht drei Einsätze durch, „und ich weiß nie, ob jeder einzelne mein letzter sein wird, ob ich heil hin- und zurückkomme“.

Die Times berichtet, wie kürzlich ein Logistikfahrzeug auf dem Rückweg von einem Nachschubeinsatz von einer russischen Drohne getroffen wurde. Der Fahrer verlor einen Arm, aber es schwirrten so viele Drohnen in der Nähe, dass er fünf Stunden lang nicht aus seiner Position evakuiert werden konnte und verblutete. Am nächsten Tag wurden im selben Sektor fünf ukrainische Panzerfahrzeuge durch Drohnen zerstört. Allerdings dringt nichts davon über die Mainstream-Medien an die Öffentlichkeit, die einst täglich Videos von ukrainischen Angriffen auf Russland veröffentlichten.

Wie die Times feststellt, haben Drohnen einen Kernbestandteil der Kriegsbemühungen Kiews beeinträchtigt – die „Medienkommunikation“. Die 93. Brigade war einst „bekannt dafür, dass sie Reportern guten Zugang zum Kriegsgeschehen an der Front gewährte“. Jetzt jedoch „ist der Zugang für Journalisten drastisch eingeschränkt“, da „viele Medienorganisationen zögern, Reporter in Gebiete innerhalb von 15 km Entfernung zur Front zu schicken“. Auch die ukrainischen Brigaden sind „vorsichtig“ angesichts der Risiken, „denen sie ihre eigenen Truppen aussetzen, wenn sie Journalisten mit Fahrzeugen an die Front bringen“.

Die Times berichtet, dass der Pressesprecher der 93. Brigade im Jahr 2023 „Hunderte von Besuchen von Reportern an der Front organisiert“ habe. Die Zahl der Besucher ist inzwischen „auf ein Rinnsal geschrumpft“. Seit Ausbruch des Stellvertreterkrieges war das psychologische Schlachtfeld der Bereich, in dem die Ukraine am effektivsten agierte, eifrig unterstützt durch einen Medienapparat, der die fantastischen Behauptungen der Beamten in Kiew und ihrer westlichen Stellvertreter reflexartig als Tatsachen berichtete. Diese Zeiten sind nun längst vorbei. Der Pressesprecher beklagte sich:

„Die Risiken werden immer größer, und die Berichterstattung wird immer weniger. Wir erhalten Anfragen von Journalisten, an die Front zu gehen, und fragen uns, wie rational das ist. Wie hoch ist die Gefahr? Was ist der Nutzen?“

„Technologische Anpassungen“

Der Bericht der Times ist eine äußerst seltene Anerkennung in den Mainstream-Medien, dass der Konflikt im Donbass ein Krieg ist, der in der Geschichte seinesgleichen sucht, und dass seine wichtigsten Schauplätze für westliche Militärs völliges Neuland sind. Trotz dieser medialen Omertà sind die beispiellosen Rahmenbedingungen des Stellvertreterkrieges und die offensichtlichen Lehren daraus in bestimmten Elitekreisen nicht völlig unbeachtet geblieben. Dennoch stoßen die entsprechenden Alarmrufe in den amerikanischen und europäischen Machtzentren offensichtlich auf taube Ohren.

Im September 2024 veröffentlichte der Ausschuss für internationale Beziehungen und Verteidigung des britischen Oberhauses einen brisanten Bericht mit dem Titel „Ukraine: a wake-up call“ (Ukraine: ein Weckruf). Darin kam er zu dem Schluss, dass der Stellvertreterkrieg „grundlegende Schwächen“ in der „militärischen Stärke“ sowohl Großbritanniens als auch der NATO offenbart habe und dass London mit seinem ‚kleinen‘ Militär, das auf unerschwingliche „Statussymbole“ wie nicht einsatzfähige Flugzeugträger angewiesen ist, praktisch wehrlos sei. Dem Land fehlen Munition, Panzer, Ausrüstung, industrielle Kapazitäten, Personal und Fahrzeuge, um einen Konflikt wie im Donbass länger als ein paar Wochen durchzuhalten.

Inmitten der unerbittlichen Kritik an der Lage der britischen Streitkräfte enthielt der Bericht einen eigenen Abschnitt darüber, wie „der Einsatz von Drohnen in der Ukraine“ „die schiere Vielfalt möglicher Drohnenbedrohungen in einem Konfliktszenario aufgezeigt hat, die von Einwegdrohnen und handelsüblichen Drohnen bis hin zu hochentwickelten High-End-Drohnen reichen“. Es wurde festgestellt, dass diese Entwicklung „eine zusätzliche Waffenstufe zwischen Land und Luft geschaffen“ und „die bestehenden Fähigkeiten beider Seiten erweitert hat, insbesondere durch neue Verteidigungsoptionen bei fehlender Luftüberlegenheit“.

Daher forderte der Ausschuss des House of Lords London auf, „in Forschung und Entwicklung zu investieren, um einen strategischen Vorsprung in der Drohnentechnologie (einschließlich amphibischer Drohnen) zu erhalten, und die rasche Entwicklung neuer Technologien zu unterstützen, die in umkämpften Umgebungen konkurrieren können“. Er forderte die Entscheidungsträger auf, „das Tempo der technologischen Anpassungen auf und außerhalb des Schlachtfeldes“ ständig zu beobachten und zu überwachen, und das Verteidigungsministerium, „kontinuierliche Anpassungen zu unterstützen“, beispielsweise durch „die Einbeziehung der Erfahrungen mit dem Einsatz von Drohnen in der Ukraine in allen Bereichen“.

Der Bericht blieb damals in den Medien völlig unbeachtet, und bis heute gibt es keine Anzeichen dafür, dass seine zahlreichen dringenden Handlungsaufforderungen zu irgendwelchen greifbaren Ergebnissen bei den britischen Streitkräften geführt haben. Ähnlich verhält es sich mit den NATO-Vertretern, die offen warnen, dass das Bündnis vollständig von den elektronischen Kriegsführungsfähigkeiten der USA abhängig ist, die ohnehin denen Russlands weit unterlegen sind. Dennoch gibt es keine öffentlichen Anzeichen dafür, dass westliche Staats- und Regierungschefs oder Militärs die Revolution der Drohnenkriegsführung ernst nehmen. Sollten sie in einen direkten Konflikt mit Russland geraten, werden sie eine böse Überraschung erleben.