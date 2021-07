Wie sehr unterscheidet sich die China-Strategie von der Trumps China-Strategie?

Von Salman Rafi Sheikh: Er ist Forschungsanalyst für Internationale Beziehungen und die Außen- und Innenpolitik Pakistans, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Die Regierung Joe Biden hat in den letzten Monaten ihre Truppen, Raketenabwehrsysteme und Kampfjet-Staffeln aus dem Nahen Osten abgezogen, um sich mehr auf Südostasien zu konzentrieren, um mit dem umzugehen, was das Pentagon als „Feind Nummer eins“ der USA bezeichnet: China. Die Biden-Administration, die mit dem Versprechen an die Macht kam, eine neue Ära der Beziehungen zu China einzuleiten und den „Handelskrieg“ der Trump-Administration zu beenden, hat die zugrunde liegende Logik der Vorgängerregierung nicht nur übernommen, sondern in vielerlei Hinsicht verschärft. Die USA sind nicht nur eher bereit, Ländern in Südostasien mehr Waffen anzubieten, um ihnen zu helfen, mit der „chinesischen Bedrohung“ fertig zu werden, sondern sie überarbeiten und reorganisieren das Pentagon, um es besser für den Wettbewerb mit der größten Bedrohung der US-Hegemonie zu rüsten. Fast drei Wochen zuvor hat die China Task Force des Pentagons ihre „Überprüfung der China-Politik der USA“ abgeschlossen. Lloyd Austin, der derzeitige Chef des US-Verteidigungsministeriums (DoD), sagte, dass der Zweck dieser „Überprüfung“ darin bestehe, „die sicherheitspolitischen Herausforderungen, die China als die größte Herausforderung für die Vereinigten Staaten darstellt, besser anzugehen.“

Während die meisten Empfehlungen – von denen einige geheim bleiben werden – die Straffung und Stärkung der „Zusammenarbeit mit US-Verbündeten und Partnern, insbesondere im Indopazifik“ betreffen, wird das DoD auch gemeinsame Kriegsführungskonzepte sowie die professionelle militärische Ausbildung überprüfen, um sich auf den Wettbewerb mit China zu konzentrieren. Die Entscheidung, die traditionellen operativen Konzepte der USA zu überarbeiten, wurde angesichts einiger besonderer Erkenntnisse der Task Force in Bezug auf die Art und Weise, wie China global agiert, getroffen.

Die Schritte, die die Regierung von Joe Biden unternommen hat und unternimmt, deuten eindeutig darauf hin, dass die derzeitige Regierung sich nicht nur viel stärker dem Kampf gegen China verschrieben hat, was auf die zunehmende „Sinophobie“ im „tiefen Staat“ der USA hindeutet, sondern auch bereit ist, den „Handelskrieg“ auf wesentliche geopolitische und geostrategische Arenen auszuweiten.

Das US-Außenministerium genehmigte kürzlich ein milliardenschweres Waffenpaket für die Philippinen. Sollte es genehmigt werden, wäre das 2,43 Milliarden US-Dollar schwere Geschäft das größte seiner Art in der Geschichte der beiden Verbündeten, was eine dramatische Steigerung der bilateralen Verteidigungskooperation bedeuten und China vor allem in der Region des Südchinesischen Meeres verärgern könnte.

Gleichzeitig hat die Biden-Administration die Handels- und Investitionsgespräche mit Taiwan wieder aufgenommen, die während der Trump-Administration ausgesetzt worden waren, wobei letzteres sogar auf ein Freihandelsabkommen mit den USA hofft. Während die chinesischen Offiziellen den USA vorgeworfen haben, die gegenseitig vereinbarten Bedingungen für die Beziehungen zwischen Washington und Taiwan zu verletzen, sehen viele in den USA dies als eine unabdingbare strategische Notwendigkeit angesichts der sich ständig verschlechternden Beziehungen zwischen den USA und China.

Dies zeigt sich auch daran, dass die Regierung von Joe Biden kürzlich die Liste chinesischer Unternehmen mit angeblichen Verbindungen zum chinesischen Militär erweitert hat. Eine von Biden im Juni unterzeichnete Verfügung erhöhte die Gesamtzahl der chinesischen Unternehmen, die keine amerikanischen Investitionen erhalten dürfen. Die Anordnung geht auf das zurück, was Biden als,

„die Bedrohung durch den militärisch-industriellen Komplex der Volksrepublik China (VRC) und seine Beteiligung an militärischen, geheimdienstlichen und sicherheitspolitischen Forschungs- und Entwicklungsprogrammen sowie an der Produktion von Waffen und zugehöriger Ausrüstung im Rahmen der Strategie der VRC zur militärisch-zivilen Fusion. Darüber hinaus stelle ich fest, dass der Einsatz chinesischer Überwachungstechnologie außerhalb der VR China und die Entwicklung oder der Einsatz chinesischer Überwachungstechnologie zur Erleichterung von Unterdrückung oder schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen ungewöhnliche und außergewöhnliche Bedrohungen für die nationale Sicherheit, die Außenpolitik und die Wirtschaft der Vereinigten Staaten darstellen, die ihren Ursprung ganz oder zu einem wesentlichen Teil außerhalb der Vereinigten Staaten haben, und ich erweitere hiermit den Umfang des in der Executive Order 13959 erklärten nationalen Notstands, um diesen Bedrohungen zu begegnen.“

Bidens Bedrohungseinschätzung ist eine Politik, die einmal mehr zeigt, dass die Demokraten im Wesentlichen den von den Republikanern begonnenen Krieg fortsetzen. In der Tat ist China, wie Berichte in den westlichen Medien gezeigt haben, wahrscheinlich eines der Themen, das in den USA eine parteiübergreifende Unterstützung hat und diese wahrscheinlich auch weiterhin erhalten wird, insbesondere von den Republikanern, die die Bemühungen der Administration immer noch für unzureichend halten. „Chinas Bestreben, strategischen Einfluss auf der ganzen Welt zu gewinnen, ist bekannt… Trotz alledem ist der Haushaltsvorschlag von Präsident Biden [für das Haushaltsjahr 2022] stark unterfinanziert, was unsere Bemühungen, der chinesischen Aggression auf der ganzen Welt zu begegnen, potenziell gefährdet“, sagte der republikanische Senator aus Alabama Richard Shelby bei einer kürzlichen Anhörung mit Außenminister Antony Blinken. „Was ist die Botschaft an die Welt, wenn man die Verteidigung in der Zeit einer solchen Herausforderung kürzt?“, fügte er weiter hinzu.

Es ist jedoch offensichtlich, dass die Biden-Administration mehr im Schilde führt als die Trump-Administration, da die Politik der neuen Administration vielfältiger und facettenreicher ist. „Wir sehen dies [das Verbot weiterer chinesischer Unternehmen] als eine Maßnahme in einer Reihe von Schritten, die wir unternehmen, um unseren Ansatz zu stärken, mit China zu konkurrieren und seinen Handlungen entgegenzuwirken, die gegen unsere Interessen und unsere Werte gerichtet sind“, sagte ein US-Beamter gegenüber Reportern im Weißen Haus.

Die Biden-Administration, die für sich in Anspruch nahm, sich von der erratischen und unberechenbaren Trump-Administration zu unterscheiden, hat allen Vorhersagen getrotzt, die viele im Hinblick auf eine mögliche „neue Ära“ der Zusammenarbeit zwischen den USA und China nach der Trump-Ära machten. Indem er im Wesentlichen den von seinem Vorgänger eingeschlagenen Kriegspfad fortsetzt, offenbart Bidens Politik, wie „Sinophobie“ nun das wichtigste Strukturmerkmal der US-Geopolitik ist. Strukturelle und konzeptionelle Veränderungen, die im Lichte der von der China Task Force abgeschlossenen Politiküberprüfung vorgenommen werden, zeigen, wie sich der US-Staat gegen ein Land wappnet, das weit davon entfernt ist, Konfrontation zu projizieren, sondern nur ein gemeinsames Schicksal für die Menschheit betont, was zeigt, wie die USA grundsätzlich einen Weg verfolgen, der ihnen helfen kann, ihr Überleben als Hegemon zu sichern.