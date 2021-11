Wie Sie die Impfpflicht und Reisepässe bekämpfen können

mercola.com

Überall auf der Welt protestieren zahlreiche Menschen gegen Impfvorschriften und Reisepässe

In New York City gab es große Proteste gegen die Impfpflicht für Restaurants und andere öffentliche Einrichtungen. Unter den Protestierenden befinden sich Feuerwehrleute, Ersthelfer, Justizvollzugsbeamte, Polizisten und Mitarbeiter der Stadtreinigung

Von den Beschäftigten der Stadtreinigung sind 48 % nicht geimpft. Wenn sie nicht bis zum 1. November 2021 vollständig „geimpft“ sind, droht ihnen unbezahlter Urlaub. Der Verlust der halben Stadtreinigung ist zwar katastrophal, könnte New York aber auch dazu zwingen, sein unkluges Mandat zu überdenken

Auch wenn es keine Patentlösung gibt, können doch einige allgemeine Vorschläge gemacht werden. Die verfügbaren Lösungen können in vier Hauptkategorien eingeteilt werden: rechtliche Anfechtungen, Umgehungslösungen, die keine direkte Auseinandersetzung mit dem Problem erfordern, Proteste und Demonstrationen sowie massenhafte Nichteinhaltung der Vorschriften.

Massenhafte Nichtbefolgung ist die einzige Strategie, die uns auf lange Sicht retten kann

Auf der ganzen Welt protestieren zahlreiche Menschen gegen Impfvorschriften und Impfpässe. Mitte September 2021 kündigte Italien als erstes europäisches Land die Einführung eines obligatorischen COVID-19-Gesundheitspasses (sogenannter „Grüner Pass“) für alle Arbeitnehmer im öffentlichen und privaten Sektor an.

Das italienische Mandat trat am 15. Oktober 2021 in Kraft. Nach den neuen Vorschriften muss jeder Italiener, der keinen Grünen Pass besitzt, unbezahlten Urlaub nehmen und riskiert Geldstrafen von bis zu 1.500 Euro (etwa 1.750 US-Dollar). Massive Demonstrationen finden auch in den Niederlanden, der Schweiz, Luxemburg, Griechenland, Rumänien, Slowenien, Australien und Frankreich statt.

Selbst in Israel kommt es jetzt zu Massenprotesten, da angekündigt wurde, dass Israelis ihre Gesundheitskarte verlieren werden, wenn sie nicht sechs Monate nach der zweiten Impfung eine dritte Auffrischungsimpfung erhalten.

Auch in New York City gab es große Proteste gegen die Impfpflicht für Restaurants und andere öffentliche Einrichtungen. Zu den Protestierenden gehören Feuerwehrleute, Ersthelfer, Justizvollzugsbeamte, Polizisten und Reinigungskräfte.

Die Polizeigewerkschaft von New York City, die Police Benevolent Association, hat die Stadt kürzlich wegen der COVID-Impfpflicht verklagt und erklärt, sie sei gegen jede Vorschrift, die es Polizeibeamten nicht erlaube, sich anstelle der Impfung wöchentlichen Tests zu unterziehen.

Mitte Oktober 2021 waren schätzungsweise 30 % der New Yorker Polizeibeamten noch nicht geimpft. Wenn sie nicht bis zum 1. November 2021 vollständig „geimpft“ sind, droht ihnen allen unbezahlter Urlaub. Insgesamt stehen etwa 46.0002 Beschäftigte der Stadt New York vor dieser schwierigen Entscheidung: entweder sie lassen sich impfen oder sie verlieren ihren Job.

Von den Beschäftigten der Stadtreinigung sind 38 % nicht geimpft. Wir haben bereits gesehen, wie Massenstreiks die Dinge verändern können. So vollzog Southwest Airlines Mitte Oktober 2021 eine plötzliche Kehrtwende und änderte seine strikte Politik „Lass dich impfen oder verschwinde“.

Southwest fordert nun ungeimpfte Mitarbeiter auf, eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen, die die Fluggesellschaft nach besten Kräften bewilligen wird. In Fällen, in denen eine Ausnahmegenehmigung nicht erteilt wird, hat Southwest versprochen, andere Vorkehrungen zu treffen, wie z. B. wöchentliche Tests, die nach Bidens Mandat nicht möglich sind.

Stellen Sie sich einmal vor, was die Halbierung der Müllabfuhr in New York City bewirken würde. Ich prophezeie, dass ein paar Wochen, in denen sich der Müll stapelt, die Haltung des Bürgermeisters gegenüber dem Mandat aufweichen könnten.

Noch katastrophaler – und wahrscheinlicher wäre das Ende des Mandats – wäre es, wenn die verbleibenden geimpften Müllwerker aus Solidarität die Arbeit niederlegen würden. Denn unabhängig davon, ob Sie sich für die Erstimpfung entschieden haben oder nicht, stellt das Impfmandat einen direkten Angriff auf Ihre persönliche Freiheit dar.

Wenn Sie nicht gewillt sind, Ihre persönliche Autonomie an die Regierung abzugeben, müssen Sie zu dieser eindeutigen autoritären Übervorteilung Nein sagen, denn von nun an wird es nur noch schlimmer werden. Man weiß wirklich nicht, was als Nächstes auf einen zukommt, wenn man seine „Privilegien“ behalten will, zu denen jetzt auch ein Arbeitsplatz gehört.

Die globale Bedrohung durch Impfvorschriften und Reisepässe

Im obigen Video untersucht der Enthüllungsreporter James Corbett von The Corbett Report Solution Watch, wie wir die Bedrohung durch Impfvorschriften und Pässe abwenden können. Wie Corbett feststellt, ist diese Bedrohung weltweit.

Es gibt keine Nation auf der Welt, die nicht mit Impfvorschriften und Pässen konfrontiert ist, und zwar aus dem einfachen Grund, dass die Pässe ein grundlegender Bestandteil des neuen wirtschaftlichen Kontrollsystems sind, das gerade eingeführt wird.

Auch wenn sich die Menschen in einigen Gebieten erfolgreich gewehrt haben – darunter Großbritannien, das kürzlich ankündigte, die Passpflicht für Restaurants und andere öffentliche Einrichtungen abzuschaffen, und Florida, wo Gouverneur Ron DeSantis Unternehmen auffordert, für Nebenwirkungen zu zahlen, wenn sie die Impfung vorschreiben (siehe seine Rede hier) – müssen wir wachsam bleiben, nicht nachlassen und keinen Millimeter nachgeben.

Wir haben wiederholt erlebt, wie Regierungsbeamte sagten, es gäbe keine Pläne für Impfvorschriften oder Reisepässe, nur um dann Tage oder Wochen später eine Kehrtwende zu vollziehen. Es scheint, dass sie alle nach dem gleichen Schema vorgehen: Erst beruhigen sie die Menschen, und dann ziehen sie die Notbremse – immer und immer wieder.

Wie man die Bedrohung durch Impfvorschriften und Impfpässe abwendet

Auch wenn es keine Patentlösung gibt, können doch einige allgemeine Vorschläge gemacht werden. Corbett unterteilt die verfügbaren Lösungen in vier Hauptkategorien:

Rechtliche Anfechtung der Impfvorschriften – Eine Vielzahl rechtlicher Ressourcen kann im September-Open-Thread des Corbett-Reports gefunden werden. Insbesondere ein Thread von HomeRemedySupply enthält eine lange Liste rechtlicher Ressourcen für Amerikaner, die sich gegen die Impfvorschriften wehren wollen, darunter auch Dokumente zur Befreiung von Impfstoffen und vieles mehr.

Die Corbett Report Show Notes führen ebenfalls eine Vielzahl von Ressourcen auf. Eine weitere Ressource ist The Solari Report, wo Sie eine Vielzahl von Formularen herunterladen können, darunter:

a. ein Formular zur Offenlegung der finanziellen Verhältnisse der Familie, um sicherzustellen, dass ein Impfschaden oder ein Todesfall nicht den finanziellen Ruin der gesamten Familie zur Folge hat

b. Ein Formular zur Offenlegung gegenüber dem Arbeitgeber, das Ihren Arbeitgeber über die vielen Gesetze und ethischen Grundsätze informiert, gegen die er verstößt, und von ihm verlangt, dass er die finanzielle Verantwortung für alle Schäden übernimmt, die Sie infolge seines Auftrags erleiden könnten

c. Ein Formular zur Offenlegung der Schule, in dem die Schule über die vielen Gesetze und ethischen Grundsätze informiert wird, gegen die sie verstößt, und in dem sie aufgefordert wird, die finanzielle Verantwortung für alle Verletzungen zu übernehmen, die Sie infolge ihres Auftrags erleiden könnten

d. Ein Formular zur Mitteilung der elterlichen Vollmacht, mit dem Eltern den zuständigen Stellen mitteilen können, dass sie nicht damit einverstanden sind, dass ihr Kind ohne ihre schriftliche Einwilligung geimpft wird.

Eine weitere Möglichkeit der Anfechtung sind religiöse und medizinische Ausnahmeregelungen, die Sie geltend machen können. Denken Sie daran, dass dies zwar vorübergehend den Lebensunterhalt einiger Menschen retten kann, aber langfristig so gut wie nichts dazu beiträgt, Sie oder andere vor Tyrannei zu schützen.

Und wie Corbett feststellte, wurden sogar den Amischen religiöse Ausnahmen von Bürokraten verweigert, die sagten, sie glaubten nicht, dass die Amischen eine starke religiöse Überzeugung gegen Impfungen hätten. Wenn Sie etwas über Amish wissen, die sich gegen Impfungen entscheiden, wissen Sie, wie lächerlich diese Aussage ist, aber letztendlich sind es diese Leute, die diese Entscheidungen treffen.

Abhilfemaßnahmen, die es nicht erforderlich machen, sich dem Problem direkt zu stellen – Dazu gehört der Aufbau eines Netzwerks von Gleichgesinnten, um parallele Ökonomien und Ressourcen zu schaffen, und das Engagement in der lokalen Politik, in der Schulbehörde Ihrer Kinder usw., wo Sie Druck ausüben und Veränderungen von innen heraus bewirken können. Sie können auch Petitionen unterzeichnen, wie zum Beispiel die britische togetherdeclaration.org. Friedliche Proteste und Demonstrationen – Wie bereits erwähnt, finden überall auf der Welt Massenproteste statt. Denken Sie daran, dass diese Strategie Geduld und vor allem Ausdauer erfordert. Ein oder zweimal zu protestieren, bringt wenig.

Die Franzosen sind seit Monaten jedes Wochenende zu Hunderttausenden auf die Straße gegangen. Unsere Politiker lassen sich von diesen Solidaritätsbekundungen natürlich nicht so leicht oder schnell beeinflussen, aber mit der Zeit können friedliche Proteste durchaus Wirkung zeigen.

Die ultimative Lösung: Konformitätsverweigerung – Letztendlich ist die effektivste langfristige Lösung die massenhafte Konformitätsverweigerung, das „Ignorieren der Herrschenden“, um Arizona Dara zu zitieren, der in Corbetts Bericht erwähnt wird. Es ist wichtig zu erkennen, dass es nicht unsere Politiker sind, die das Sagen haben. Sie sind Fußsoldaten für namenlose, nicht gewählte Globalisten, weshalb es unwahrscheinlich ist, dass ein Kampf in der politischen Arena diese Bedrohung auf lange Sicht beseitigen kann.

Wie Corbett feststellte, sind die technokratischen Globalisten, die die wahren Drahtzieher sind, nur in der Lage zu tun, was sie tun, weil die Menschen dazu neigen, einfach mitzumachen. So einfach ist das. Wenn genügend Menschen nicht mitmachen, scheitern ihre Pläne.

Wenn Millionen von Menschen sich weigern, sich an die Vorschriften und die Pässe zu halten, und dann ihre Arbeitgeber verklagen, wenn sie entlassen werden, wenn Millionen das Establishment zwingen, sich diese Mühe zu machen, wird das Establishment schließlich nachgeben. Wie Corbett feststellte, würde es für sie mathematisch unmöglich werden, die Tyrannei durchzusetzen. Letztendlich gewinnen wir so.

Impfpässe sind Teil des Überwachungskapitalismus

Um mehr über das System hinter den Impfpässen zu erfahren, lesen Sie den Artikel von Jeremy Loffredo und Max Blumenthal, „Public Health or Private Wealth? How Digital Vaccine Passports Pave Way for Unprecedented Surveillance Capitalism“ (Wie digitale Impfpässe den Weg für einen nie dagewesenen Überwachungskapitalismus ebnen). In diesem Artikel heißt es

Die Titanen des globalen Kapitalismus nutzen die Covid-19-Krise aus, um im gesamten Westen digitale ID-Systeme im Stil von Sozialkrediten einzuführen. Der Hungertod von Etwariya Devi, einer 67-jährigen Witwe aus dem ländlichen indischen Bundesstaat Jharkhand, wäre vielleicht unbemerkt geblieben, wenn er nicht Teil eines weit verbreiteten Trends gewesen wäre.

Wie 1,3 Milliarden ihrer indischen Landsleute war Devi dazu gedrängt worden, sich in ein biometrisches digitales Ausweissystem namens Aadhaar einzutragen, um Zugang zu öffentlichen Diensten zu erhalten, einschließlich ihrer monatlichen Zuteilung von 25 kg Reis. Als ihr Fingerabdruck nicht in dem schlampigen System registriert werden konnte, wurde Devi ihre Lebensmittelration verweigert. Im Laufe der folgenden drei Monate im Jahr 2017 wurde ihr immer wieder Nahrung verweigert, bis sie allein in ihrer Wohnung dem Hunger erlag.

Premani Kumar, eine 64-jährige Frau, ebenfalls aus Jharkhand, ereilte das gleiche Schicksal wie Devi: Sie starb im selben Jahr an Hunger und Erschöpfung, nachdem das Aadhaar-System ihre Rentenzahlungen ohne ihre Zustimmung an eine andere Person überwiesen und gleichzeitig ihre monatlichen Lebensmittelrationen gestrichen hatte. Ein ähnlich grausames Schicksal ereilte Santoshi Kumari, ein 11-jähriges Mädchen, ebenfalls aus Jharkhand, das Berichten zufolge beim Betteln um Reis starb, nachdem die Lebensmittelkarte ihrer Familie annulliert wurde, weil sie nicht mit ihrer digitalen Aadhaar-ID verknüpft worden war.

Diese drei herzzerreißenden Todesfälle gehörten zu einer Reihe von Todesfällen im ländlichen Indien im Jahr 2017, die direkt auf das digitale ID-System Aadhaar zurückzuführen sind. Mit mehr als einer Milliarde Indern in seiner Datenbank ist Aadhaar das größte biometrische digitale ID-Programm, das jemals entwickelt wurde. Es dient nicht nur als Portal zu staatlichen Dienstleistungen, sondern erfasst auch die Bewegungen der Nutzer zwischen den Städten, ihren Beschäftigungsstatus und ihre Einkaufsdaten. Es handelt sich de facto um ein soziales Kreditsystem, das als zentraler Zugangspunkt für den Zugang zu Dienstleistungen in Indien dient …

Für diejenigen, die sich nach einem Ende der pandemiebedingten Einschränkungen sehnen, wurden Ausweisprogramme, die ihre Impfung gegen Covid-19 bescheinigen, als Schlüssel zur Wiedereröffnung der Wirtschaft und zur Wiederherstellung ihrer persönlichen Freiheit angepriesen. Aber die Einführung von Immunitätspässen beschleunigt auch die Einrichtung einer globalen digitalen Identitätsinfrastruktur.

Tappen Sie nicht in die Bequemlichkeitsfalle

Täuschen Sie sich nicht: Impfpässe sind der Vorläufer digitaler ID-Geldbörsen, wie das militärische Überwachungsunternehmen Thales festgestellt hat. Natürlich wird dies als etwas verkauft, das Ihnen mehr Komfort bietet, aber wie die drei oben genannten Geschichten zeigen, funktioniert es nicht immer, und selbst wenn es funktioniert, macht es Sie zum Sklaven eines Systems, das davon profitiert, alles zu überwachen, was Sie tun. Früher oder später muss jeder eine Entscheidung treffen: Freiheit oder Sklaverei. Es gibt keinen Mittelweg mehr

Das System gibt auch nicht gewählten Globalisten – den Reichsten der Reichen – die Macht, Ihren Zugang zu Geldmitteln, Gesundheitsfürsorge, Reisen, Lebensmitteln und allem anderen zu beschneiden, wann immer sie wollen. Bill Gates, die Weltgesundheitsorganisation, die Rockefellers, die Weltbank und das Weltwirtschaftsforum sind nur einige der Personen und Organisationen, die hinter dieser globalen Versklavungsagenda stehen.

Fallen Sie nicht auf die altruistische Sprache dieser Leute herein. Das ist nichts anderes als PR, um ihre Profitabsichten zu verschleiern. In der realen Welt haben sich digitale Ausweissysteme als katastrophal für den Durchschnittsbürger erwiesen und zu Ausgrenzung und Tod geführt.

In Indien ergab eine Zufallsstichprobe in 18 Dörfern, die eine obligatorische biometrische Authentifizierung an Rationierungsstationen eingeführt hatten, dass schockierende 37 % der Menschen aus dem einen oder anderen Grund nicht in der Lage waren, ihre Lebensmittelrationen zu erhalten. So viel zur Bequemlichkeit. Stellen Sie sich vor, Sie müssten sich in allen Bereichen Ihres Lebens auf ein solches System verlassen – bei Ihrer Ernährung, Ihrer Gesundheitsversorgung, Ihrer Bildung, Ihren Bankgeschäften und Ihren täglichen Einkäufen.

Wie der kanadische Immunologe und Genetiker Sir John Bell feststellte, kann das COVID-19-Medizinsystem problemlos auch für andere Krankheiten und Gesundheitsziele verwendet werden. Jede beliebige Anzahl von Impfungen könnte vorgeschrieben werden, und ohne die Eintragung in den Reisepass ist es mit der Freiheit wieder vorbei.

Um einen gültigen Reisepass zu erhalten, könnte eine beliebige Anzahl von Medikamenten vorgeschrieben werden. Man könnte z. B. jeden Erwachsenen über 40 zur Einnahme von Statinen verpflichten, als Maßnahme der öffentlichen Gesundheit.

Wie viel Freiheit sind Sie bereit zu verlieren? Glauben Sie bloß nicht, dass alles vorbei ist, sobald Sie sich vollständig gegen COVID-19 geimpft haben. Früher oder später wird jeder eine Entscheidung treffen müssen: Freiheit oder Sklaverei. Es gibt keinen Mittelweg mehr.

