Das Fehlverhalten der FDA hinter dem Impf- OK für Kinder

Von F. William Engdahl: Er ist strategischer Risikoberater und Dozent, er hat einen Abschluss in Politik von der Princeton University und ist ein Bestsellerautor über Öl und Geopolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Am 27. Oktober empfahl das Beratungsgremium für Impfstoffe der US-Arzneimittelbehörde FDA, Pfizer zu gestatten, seine Notfallzulassung für den Impfstoff COVID auf Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren auszuweiten. Zwei Tage später genehmigte die FDA offiziell die Einführung des Impfstoffs. In den großen Medien wird dies als eine positive Entwicklung zum Schutz von Kleinkindern dargestellt. Bei näherer Betrachtung ist es jedoch alles andere als das. Die FDA ist heute unter dem amtierenden Direktor schockierend korrupt und ist kaum mehr als ein Gummistempel für Big Pharma und insbesondere für Pfizer, wo der ehemalige FDA-Chef im Vorstand sitzt.

Der FDA-Beratungsausschuss für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte stimmte mit 17 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung dafür, eine Notfallzulassung für die experimentelle mRNA von Pfizer-BioNTech für Kinder zwischen 5 und 12 Jahren zu erteilen. Der Experte, der sich der Stimme enthielt, erklärte später, er habe dies aufgrund der begrenzten Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit getan. Zuvor hatte die FDA den Impfstoff für Kinder ab 12 Jahren zugelassen. Um den Gestank der Korruption rund um die jüngste Abstimmung noch zu verstärken, gab die Biden-Regierung eine Woche zuvor bekannt, dass sie bereits genügend Impfstoff von Pfizer gekauft hatte, um alle 28 Millionen 5- bis 11-Jährigen in den USA zu impfen. Wussten sie, dass die Sache gelaufen war?

So ist es nun einmal.

Die Bilanz der FDA, der wichtigsten Arzneimittelaufsichtsbehörde der US-Regierung, in Bezug auf die Sicherheit und die Risiken der experimentellen gentechnisch veränderten mRNA-Impfstoffe von Pfizer ist ein kriminelles Fehlverhalten, definiert als vorsätzliche Verletzung eines öffentlichen Vertrauens oder einer öffentlichen Verpflichtung, die Schaden oder Tod verursacht. Das jüngste Urteil ist wegen eklatanter Interessenkonflikte und wissenschaftlichen Betrugs sogar noch ungeheuerlicher. Sowohl Pfizer, das die Tests zur Wirksamkeit seines eigenen Impfstoffs in der Altersgruppe der 5-11-Jährigen durchführte, als auch die FDA-Experten gaben zu, dass sie keine Ahnung hatten, ob der Impfstoff für eine so junge Bevölkerungsgruppe sicher war.

Dr. Eric Rubin, Professor für Immunologie an der Harvard T.H. Chan School of Public Health, stimmte für die Zulassung des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech und stellte fest: „Die Daten zeigen, dass der Impfstoff funktioniert und ziemlich sicher ist … und dennoch machen wir uns Sorgen wegen einer Nebenwirkung, die wir noch nicht messen können, die aber wahrscheinlich real ist.“ Das ist kaum vertrauensbildend. Dann erklärte er: „Wir werden nie erfahren, wie sicher dieser Impfstoff ist, wenn wir nicht anfangen, ihn zu verabreichen. So ist es nun einmal.“

Diese kaltschnäuzige Nonchalance ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass die Häufigkeit ernsthafter Nebenwirkungen in der Altersgruppe der 5- bis 11-Jährigen, die angeblich positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, praktisch bei Null liegt. Nach Angaben der US-amerikanischen Centers for Disease Control liegt die Infektions-Todesrate für Kinder von 0-17 Jahren bei 0,0002 pro 100.000 und für die 5-11-Jährigen weit darunter. Eine Forschungsstudie der Johns Hopkins University ergab, dass das Risiko einer schweren Erkrankung oder eines Todes durch Covid19 in einer Studie mit 48 000 Kindern im Wesentlichen gleich Null ist, wenn kein anderes Morbiditätsrisiko wie Leukämie, Diabetes oder Asthma vorhanden ist. Darüber hinaus ist das Risiko, andere Kinder anzustecken, ebenfalls sehr gering.

In ihrem Zulassungsantrag an die FDA erklärte Pfizer, die Impfung sei für die Altersgruppe der 5-11-Jährigen erforderlich, um die Übertragung der Covidpest zu verhindern. In der Anhörung der FDA sagte Dr. William Gruber, Senior Vice President von Pfizer Vaccine Clinical Research and Development, dass man nicht einmal geprüft habe, ob der Impfstoff die Übertragung verhindere. Man könnte sich fragen, warum der Impfstoff dann überhaupt benötigt wird, wenn das Risiko für Kinder gleich Null ist und es keine Hinweise auf eine Übertragung auf Kinder gibt?

Noch schockierender ist die Aussage von Pfizer über seine Tests. Zunächst gab es keine Tierversuche an Ratten oder dergleichen. Sie gaben zu, dass die getestete Gruppe von Menschen so klein war, dass sie nicht auf Myokarditis oder Perikarditis testen konnten. Diese gehören jedoch zu den am häufigsten berichteten negativen Auswirkungen bei allen anderen, die die Pfizer-Impfung erhalten haben. In seinem FDA-Antrag wies Pfizer darauf hin, dass die Zahl der Teilnehmer am laufenden klinischen Entwicklungsprogramm „zu klein ist, um mögliche Risiken einer Myokarditis im Zusammenhang mit der Impfung zu erkennen“, und dass „Langzeitfolgen einer Myokarditis/Perikarditis nach der Impfung“ bei Teilnehmern im Alter von 5 bis <12 Jahren erst untersucht werden, nachdem der Impfstoff für Kinder zugelassen ist.

Fehlerhafte Pfizer-Tests

Die von Pfizer durchgeführten Tests waren ebenfalls mit fatalen Fehlern behaftet. Laut Dr. Josh Guetzkow von der Hebräischen Universität Jerusalem war die Pfizer-Studie nicht doppelblind. Außerdem wählte Pfizer die Probanden aus, um ihre Ergebnisse zu verbessern. Dreitausend Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren erhielten den COVID-Impfstoff von Pfizer, aber nur 750 dieser Kinder wurden selektiv in die Sicherheitsanalyse des Unternehmens aufgenommen. Und Pfizer wies Fälle mit unerwünschten Impfstoffwirkungen in seinem FDA-Antrag zurück: „Es wurden nur wenige schwerwiegende unerwünschte Ereignisse gemeldet, von denen keines mit dem Impfstoff in Zusammenhang stand, und keine unerwünschten Ereignisse, die zum Rücktritt führten.“ Es wird nicht erklärt, wie dies festgestellt wurde. Vertrauen Sie einfach Pfizer.

Und die Nachbeobachtung nach der Impfung betrug bei einer Testkohorte weniger als 2 Monate und bei einer zweiten nur 2,4 Wochen. Im Bericht von Pfizer an die FDA heißt es: „Es wurden zusätzliche Sicherheitsdaten der Expansionsgruppe von etwa 1500 Impfstoffempfängern mit einer mittleren Nachbeobachtungszeit von 2,4 Wochen nach Dosis 2 analysiert. Diese ergänzenden Daten zeigen ein akzeptables Sicherheitsprofil…“ Es kann Monate oder länger dauern, bis sich Nebenwirkungen zeigen. Impfexperten empfehlen eine Nachbeobachtung von mindestens 18-24 Monaten nach der Impfung, nicht 3 Monate oder 2,4 Wochen. Das ist keine seriöse Wissenschaft.

Außerdem scheinen die FDA und/oder Pfizer den Impfstoff im Titel fälschlicherweise als „BNT162B2 [COMIRNATY (COVID-19 VACCINE, MRNA)]“ zu bezeichnen, während der eigentliche FDA-Text ihn als „Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine (BNT162b2)“ bezeichnet.

Das andere Unternehmen, BioNTech aus Mainz, Deutschland, hat einen ähnlichen, aber „rechtlich anderen“ Impfstoff mit dem Handelsnamen Comirnaty, der in den USA nicht erhältlich ist. Diese Unterscheidung ist von entscheidender Bedeutung, da sie im August die Grundlage dafür war, dass die korrupte FDA dem Impfstoff von Pfizer-BioNTech eine verlängerte Notfallzulassung erteilte, aber irreführenderweise ihre volle Zulassung für den Impfstoff Comirnaty von BioNTech erklärte. Dies ist ein vorsätzlicher Betrug und ermöglichte es der Biden-Administration, die Impfung von US-Regierungsangestellten (merkwürdigerweise mit Ausnahme des Weißen Hauses und des Kongresses), des Militärs und aller Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern vorzuschreiben.

Interessenkonflikte?

Die Korruption der FDA erstreckt sich auch auf die Mitglieder des Beratenden Ausschusses für Impfstoffe. Viele der Mitglieder des derzeit 18-köpfigen Ausschusses haben direkte Verbindungen zu Pfizer oder zur Pfizer-freundlichen Gates-Stiftung.

Prof. Holly Janes vom Fred Hutch Cancer Research Center in Seattle hat die fehlerhaften Pfizer-Tests entwickelt. Ihr Institut wird mit Geldern der Gates-Stiftung finanziert. Das Mitglied des FDA-Ausschusses, Dr. Steven Pergam, arbeitet ebenfalls für das von der Gates-Stiftung finanzierte Fred Hutch Center. Der amtierende Ausschussvorsitzende Arnold S. Monto war ein bezahlter Berater von Pfizer. Ausschussmitglied Archana Chatterjee arbeitete zwischen 2018 und 2020 an einem Pfizer-Forschungsprojekt im Zusammenhang mit Impfstoffen für Kleinkinder. Geeta K. Swamy ist Vorsitzende des „Independent Data Monitoring Committee for the Pfizer Group B Streptococcus Vaccine Program“, eines von Pfizer gesponserten Ausschusses. Die Duke University gibt an, dass „Dr. Swamy als Co-Investigator für die Pfizer COVID-19-Impfstoffstudie fungiert“. Gregg Sylvester, Mitglied des FDA-Ausschusses, war Vizepräsident bei Pfizer Vaccines. Ofer Levy, Professor für Pädiatrie an der Harvard Medical School, unterstützt Pfizers Covid-Impfstoffe für Kinder ab 12 Jahren nachdrücklich. Und Paul Offit, Mitglied des FDA-Ausschusses und Professor für Pädiatrie am Kinderkrankenhaus von Philadelphia, forderte im vergangenen Juni offen die Zulassung von Covid-Impfstoffen für Kinder.

Wenn wir das Vorgehen der korrupten amtierenden FDA-Direktorin Janet Woodcock während der FDA-Verlängerung der Notfallzulassung für den Impfstoff von Pfizer-BioNTech im August vergleichen, weigerte sie sich damals, den Impfstoffausschuss auch nur zu einer Sitzung einzuladen, um das Thema zu diskutieren. Einige Monate zuvor, im Juni 2021, waren drei Mitglieder des FDA-Impfstoffausschusses aus Protest zurückgetreten, weil Woodcock sich weigerte, das fast einstimmige Votum des beratenden Ausschusses zu beachten und ein Alzheimer-Medikament namens Aduhelm gegen den Willen fast aller Mitglieder des Gremiums zu genehmigen.

Offensichtlich war Woodcock in der Zwischenzeit damit beschäftigt, den beratenden Ausschuss mit Pfizer-freundlichen Mitgliedern zu besetzen. Nicht zu vergessen ist die Tatsache, dass Scott Gottlieb nach seinem Ausscheiden als FDA-Chef unter Trump sofort in den Vorstand von… Pfizer Inc. Woodcock diente unter ihm bei der FDA.

Woodcock ist seit 1986 bei der FDA, fast so lange wie Fauci beim NIAID. Woodcock war Bidens Wahl für die Leitung der FDA, aber eine massive Opposition von 28 Gruppen, darunter Generalstaatsanwälte und Bürgerinitiativen, zwang ihn, sie als „kommissarisch“ zu ernennen, was keiner Kontrolle durch den Kongress bedarf. Woodcock war direkt für die ursprüngliche FDA-Zulassung der tödlichen Opioide verantwortlich, gegen die Einwände ihrer eigenen Wissenschaftler und anderer Berater.

Kalifornien ist bereits dazu übergegangen, die Zulassung zu öffentlichen Schulen von einer Covidimpfung abhängig zu machen, in Erwartung der Zulassung durch Pfizer. Diese Verbreitung des tödlichen Pfizer-Impfstoffs bei Kindern, bei denen das Risiko einer ernsthaften Erkrankung nahezu gleich Null ist, ist für die öffentliche Gesundheit nicht sinnvoll. Es ist einfach ein Anscheinsbeweis für medizinisches Fehlverhalten auf höchster Ebene der US-Regierung, einschließlich der FDA, mit plausiblen kriminellen Absichten. Die Entscheidung der FDA wird nun als Argument für eine ähnliche Einbeziehung von Kindern, bei denen praktisch kein Risiko besteht, in die Impfung verwendet werden.