Wie stark ist das chinesische Militär?

aljazeera.com: China investiert in fortschrittliche Waffen und Ausrüstung und überarbeitet seine militärische Führungsstruktur, um seine Streitkräfte zu modernisieren.

Angesichts wiederholter Luftangriffe in der Nähe von Taiwan und Berichten, dass China Hyperschallwaffen getestet hat, beobachtet die Welt die Modernisierung der chinesischen Streitkräfte und ihr Streben nach immer ausgefeilteren Waffen.

Die Volksbefreiungsarmee (People’s Liberation Army, PLA), von der die Kommunistische Partei einst behauptete, sie habe frühere Gegner nur mit „Hirse und Gewehren“ besiegt, ist heute mit mehr als zwei Millionen aktiven Soldaten zur größten Kampftruppe der Welt geworden.

Unter Präsident Xi Jinping ist China diplomatisch selbstbewusster geworden und hat eine größere Bereitschaft gezeigt, seine Ansprüche auf umstrittene Gebiete durch Demonstrationen seiner militärischen Fähigkeiten zu untermauern. Die Nachbarländer und die Vereinigten Staaten haben dies aufmerksam beobachtet.

„Die immer lauter werdenden Stimmen, die vor einem potenziellen Konflikt zwischen China und den USA im Südchinesischen Meer warnen, rühren vor allem daher, dass die USA China nun aufgrund seiner wachsenden Armee auf Augenhöhe sehen“, so Yin Dongyu, ein in Peking ansässiger Analyst für das chinesische Militär. „Und das ist schon ein gutes Zeichen für Chinas wachsende militärische Stärke.“

In den letzten Monaten sind die Seestreitkräfte der USA und ihrer diplomatischen Verbündeten regelmäßig durch die Gewässer des asiatisch-pazifischen Raums – einschließlich des Südchinesischen Meeres und der Straße von Taiwan – gefahren, um Navigationsrechte in internationalen Gewässern geltend zu machen.

Im Oktober kündigten die USA AUKUS an – ein neues Sicherheitsbündnis mit dem Vereinigten Königreich und Australien -, das dazu führen wird, dass Australien atomgetriebene U-Boote von den Vereinigten Staaten erwirbt.

Washington hat auch die Waffenverkäufe an Taiwan erhöht, das sein Militär modernisiert und so genannte asymmetrische Kriegsführungsfähigkeiten entwickelt, um jeden Angriff Pekings, das die Insel als sein Eigentum beansprucht, abzuwehren.

Chinas Präsident Xi Jinping reformiert und modernisiert das chinesische Militär und baut seine Marine aus [Datei“ Li Gang/Xinhua via EPA].

Präsidentin Tsai Ing-wen bestätigte in dieser Woche Medienberichte, wonach die USA Taiwan seit mehr als einem Jahr eine spezielle militärische Ausbildung zukommen lassen.

„Niemand kann ohne Zögern sagen, ob China und die USA in einen echten Konflikt um Taiwan oder das Südchinesische Meer geraten würden, aber angesichts der wachsenden chinesischen Armee will niemand, dass dies geschieht“, sagte Yin.

Rascher Ausbau der Seestreitkräfte

Die Bodentruppen der PLA sind traditionell Chinas Grundlage für die Durchsetzung seiner Macht in der Region. Vor kurzem hat sie beispielsweise an der Grenze zwischen Indien und dem Himalaya die Führung übernommen.

In ihren Reihen befinden sich mehr als 915.000 Soldaten im aktiven Dienst, was die USA mit rund 486.000 aktiven Soldaten in den Schatten stellt, wie aus dem jüngsten Pentagon-Bericht zur Militärmacht China hervorgeht.

Die Armee hat auch ihr Arsenal mit immer mehr Hightech-Waffen aufgestockt.

Im Jahr 2019 wurde während der Militärparade zum Nationalfeiertag die ballistische Interkontinentalrakete DF-41 vorgestellt, die Experten zufolge jeden Winkel der Erde treffen könnte. Die meiste Aufmerksamkeit erregte jedoch eine DF-17 Hyperschallrakete.

In diesem Jahr wurde berichtet, dass China zweimal – einmal im Juli und einmal im August – Hyperschallwaffen getestet hat. Ein hochrangiger US-General bezeichnete den Durchbruch fast als „Sputnik-Moment“ und bezog sich dabei auf den Satellitenstart der Sowjetunion im Jahr 1957, der ihre Führung im Wettlauf ins All signalisierte.

Da sich das Südchinesische Meer zu einem Krisenherd entwickelt, baut die PLA auch ihre Marine aus.

China beansprucht das Meer fast vollständig für sich, während Taiwan, die Philippinen, Vietnam, Malaysia und Brunei konkurrierende Ansprüche erheben.

Die Marine der Volksbefreiungsarmee (People’s Liberation Army Navy, PLAN) ist laut dem Verteidigungsweißbuch der Regierung inzwischen die größte Marine der Welt, und ihre U-Boote sind in der Lage, nuklear bewaffnete Raketen zu starten. Zur Unterstützung der Marine verfügt China auch über sogenannte Seemilizen, die von der Regierung finanziert werden und als „kleine blaue Männer“ bekannt sind und im Südchinesischen Meer aktiv sind.

„Chinas militärische Stärke wurde durch eine große Anzahl neuer Waffen, die dem Arsenal hinzugefügt wurden, erheblich gesteigert, insbesondere bei der Marine“, sagte Yin. „Dort verzeichnet die Armee des Landes eines der schnellsten Wachstumsraten“.

Chinas militärische Fortschritte haben anderswo in der Welt bereitwillige Käufer gefunden, insbesondere seine unbemannten Luftfahrzeuge (UAV), die gemeinhin als Chindrones bekannt sind [Datei: Alex Plavevski/EPA].

Auch die Luftwaffe ist zur größten in der asiatisch-pazifischen Region und zur drittgrößten der Welt angewachsen, mit mehr als 2.500 Flugzeugen und rund 2.000 Kampfflugzeugen, wie aus einem im vergangenen Jahr veröffentlichten Jahresbericht des US-Verteidigungsministeriums hervorgeht.

Vor allem verfügt die Luftwaffe jetzt über eine Flotte von Tarnkappen-Kampfflugzeugen, darunter die J-20, Chinas modernstes Kampfflugzeug. Es wurde unabhängig entwickelt und konzipiert, um mit der US-amerikanischen F-22 zu konkurrieren.

Auch weltweit steigert China die Waffenexporte in andere Entwicklungsländer mit dem Ziel, inmitten des regionalen Wettbewerbs engere Beziehungen zu befreundeten Nationen aufzubauen.

Nach Angaben des Stockholmer Internationalen Friedensforschungsinstituts gingen Chinas Waffenexporte in den letzten zehn Jahren vor allem nach Pakistan, Bangladesch und Algerien.

Im gleichen Zeitraum war China laut SIPRI auch einer der weltweit führenden Exporteure von bewaffneten unbemannten Flugkörpern (UAVs), die gemeinhin als Drohnen bekannt sind, mit Kunden wie den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien.

„Da der US-Kongress vielen Ländern den Kauf von Drohnen aus den USA wegen Menschenrechtsbedenken untersagt hat, werden viele UAVs in die Golfstaaten exportiert, und China wird diese Lücke bald füllen“, so Yin.

Doch hinter Chinas Waffenarsenal, das für Schlagzeilen sorgt, und dem scheinbar unaufhaltsamen Wachstum des Militärs verbergen sich ein undurchsichtiges Kommandosystem, endemische Korruption und Zweifel an der Qualität der Rekruten.

Die Korruption ist größtenteils auf eine Tradition der Vetternwirtschaft und Günstlingswirtschaft sowie auf einen allgemeinen Mangel an Aufsicht zurückzuführen, während die Rekrutierung leidet, weil trotz einiger Anreize die jüngeren, gut ausgebildeten Chinesen, die das Militär haben will, sich eher vom boomenden Privatsektor angezogen fühlen.

Das hat dazu geführt, dass die PLA für etwa ein Drittel ihrer Personalstärke auf die Wehrpflicht angewiesen ist. Jede Provinz hat eine jährliche Einberufungsquote, wobei jeder Wehrpflichtige zwei Jahre Militärdienst leisten muss. In diesem Jahr hat das Militär nach einer Verzögerung aufgrund der COVID-19-Pandemie damit begonnen, die Rekrutierung und Einberufung zweimal statt einmal im Jahr durchzuführen. Es hat auch damit begonnen, mehr „zweite Rekrutierungen“ zuzulassen.

Und obwohl die PLA in den letzten Jahren immer modernere Waffen angeschafft hat, verfügt sie immer noch über eine große Anzahl älterer und veralteter Ausrüstungen, von denen einige mit Technologie aus der ehemaligen Sowjetunion gebaut wurden, die vor 30 Jahren zusammengebrochen ist, wie Analysten berichten.

So verfügt Chinas Marine mit 360 Schiffen zwar über mehr Schiffe als die USA, aber die Flotte besteht überwiegend aus kleineren Schiffen. China verfügt nur über zwei große Flugzeugträger, die Liaoning und die Shandong, und der dritte Flugzeugträger vom Typ 003 befindet sich noch im Bau. Die USA haben mit 11 Flugzeugträgern die meisten von allen Ländern.

Darüber hinaus hat die mangelnde Ausbildung für den Betrieb und die Wartung der neu entwickelten Waffen die Fähigkeit der Armee beeinträchtigt, „Jointness“ zu erreichen, so ein 2018 veröffentlichter Bericht der RAND Corporation, einer in den USA ansässigen neokonservativen Denkfabrik, der sich auf die Fähigkeit einer Armee bezieht, ihre verschiedenen Kräfte gleichzeitig zu befehligen, um ihre militärischen Ziele zu erreichen.

„Korruption und eine veraltete Kommandostruktur haben sich sehr negativ auf die Armee ausgewirkt“, sagte Shi Yang, ein in Peking ansässiger chinesischer Militäranalyst. „Auch die große Zahl relativ veralteter Waffen schränkt die Kampffähigkeit der chinesischen Armee ein.“

Von den USA lernen

Ein potenziell größeres Problem ist jedoch nach Ansicht einiger Analysten, dass es der PLA einfach an aktueller Kampferfahrung fehlt.

„Es war 1979, als China das letzte Mal in einen echten Konflikt verwickelt war – und das war in Vietnam“, erklärte Shi. „Ohne echte Kriege zu führen, könnte man argumentieren, dass die [PLA] nicht in der Lage ist, die in sie gesetzten Erwartungen zu erfüllen.

VIDEO: #PLA Eastern Theater Command Naval Aviation Force recently tasked new pilots in live-fire missile target practices in a round-the-clock drill with multiple types of warplanes. pic.twitter.com/TF147lqmgZ — Global Times (@globaltimesnews) October 7, 2021

Die Militäreinheiten veranstalten nach wie vor verschiedene Übungen, die echten Kampfhandlungen ähneln. Anfang dieses Monats hat China beispielsweise seine Militärübungen in der Nähe von Taiwan intensiviert, wobei die Luftwaffe massiv in die Luftverteidigungszone der Insel eindrang. Im gleichen Zeitraum führte die Armee auch Bodenübungen in der südöstlichen Provinz Fujian durch – direkt gegenüber von Taiwan – und machte dabei immer lauter ihren Anspruch geltend, dass Taiwan zu ihrem Hoheitsgebiet gehört.

Manche sagen, dass ein Mangel an realer Kampferfahrung nicht unbedingt nachteilig ist. Ein solcher Mangel an Erfahrung würde Chinas militärische Stärke nicht in nennenswerter Weise schwächen“, so Shi.

„Die militärische Stärke der chinesischen Armee in modernen Konflikten wird hauptsächlich von der Technologie abhängen, die sich stetig in die richtige Richtung entwickelt“, so Shi.

Präsident Xi hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um einige der Defizite des Militärs zu beheben.

Nach dem Vorbild des US-Militärs hat er eine neue Armeestruktur geschaffen, die der Zentralen Militärkommission unter dem Vorsitz des Präsidenten mehr direkte Führung über die Streitkräfte gibt.

Im Rahmen der weitreichenden Reformen wurden 2016 fünf geografisch über das Land verteilte „Theaterkommandos“ eingerichtet. Die Abteilungen des Heeres, der Marine und der Luftwaffe in jedem Gebiet unterstehen direkt dem Einsatzführungskommando, wodurch eine effektivere Integration der PLA-Operation gewährleistet wird.

Die Bekämpfung der Korruption war einer der Eckpfeiler von Xis Präsidentschaft. In den Streitkräften hat dies zur Säuberung von Hunderten von Beamten geführt, die der Annahme von Bestechungsgeldern und anderen Formen der Korruption beschuldigt werden.

China hat auch seine Luftstreitkräfte mit neuen Tarnkappenjägern und anderen fortschrittlichen Kampfflugzeugen ausgebaut [Datei: Alex Plavevski/EPA].

Außerdem stellt Xi den Streitkräften mit einem immer größeren Verteidigungshaushalt mehr Geld zur Verfügung. Im Haushaltsjahr 2021 wurden 1,36 Billionen Yuan (rund 209,16 Milliarden Dollar) für die Verteidigung bereitgestellt – 6,8 Prozent mehr als im Vorjahr.

Es bleibt jedoch ein Bruchteil des US-Verteidigungsbudgets, das sich im Jahr 2021 auf 705,39 Milliarden Dollar belief.

„Viele Länder in der Region sehen China als Bedrohung an, und auch die USA gehören zu dieser Gruppe. Angesichts der zunehmenden militärischen Stärke Chinas versuchen andere Länder mit Hilfe der USA, sowohl explizit als auch im Geheimen, aufzuholen“, so Yin Dongyu über das eskalierende Wettrüsten in der Region. „Angesichts der selbstbewussteren Haltung Chinas in Bezug auf seine territorialen Ansprüche glaube ich nicht, dass dieses Wettrüsten in absehbarer Zeit enden wird.