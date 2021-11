Wie man Menschen mit Fehlinformationen in die Irre führt

mercola.com

Dr. Sam Bailey aus Christchurch, Neuseeland, war eine bekannte Moderatorin einer TVNZ-Gesundheitsserie namens „The Checkup“. Das heißt, bis sie wegen „Verbreitung von Fehlinformationen“ entlassen wurde. Dieses Wort – Fehlinformation – wird seit Beginn der Pandemie wahllos in den Raum geworfen, aber was bedeutet es wirklich? Was gilt als Fehlinformation und wer bestimmt, was eine Fehlinformation ist und was nicht?

Wir sind an einem verworrenen Punkt angelangt, an dem ein Arzt eine Meinung äußern kann und diese als „Fehlinformation“ bezeichnet wird, aber wie kann eine Meinung „falsch“ sein? Der Lebensunterhalt und der Ruf zahlloser Menschen wurden aufgrund von „Fehlinformationen“ zerstört, während wir immer noch keine Antworten auf diese Fragen haben.

Was genau ist die Bedeutung von Fehlinformation?

Bailey zitiert die Definition von Fehlinformationen aus dem Cambridge Dictionary, die lautet: „Falsche Informationen oder die Tatsache, dass Menschen falsch informiert sind“. Dies impliziert, dass entweder falsche Aussagen gemacht werden oder die Person versucht, andere zu täuschen. Regierungen und die mit ihnen verbundenen Unternehmen sind diejenigen, die den Begriff Fehlinformation am häufigsten verwenden, aber Bailey stellt fest:

… Wir wissen aus der Geschichte, dass Regierungen und die mit ihnen verbundenen Unternehmen Spezialisten darin sind, nicht nur fremde Länder, sondern auch ihre eigenen Bürger zu allen möglichen verrückten Dingen zu verleiten. Aber jetzt erwarten sie von uns, dass wir glauben, dass Whistleblower und Personen, die ihre Karriere riskieren, hinter den Fehlinformationen stecken.

Menschen werden zensiert, von ihren Plattformen ausgeschlossen und aus den sozialen Medien verbannt, weil sie „Fehlinformationen“ verbreitet haben, wobei sich die Bedeutung dieses Begriffs von Tag zu Tag und von Plattform zu Plattform ändern kann.

Es ist eine moderne Hexenjagd, bei der das US-Ministerium für Innere Sicherheit die Verbreitung von „Falschmeldungen“ über COVID-19 sogar als höchste nationale Sicherheitsbedrohung einstuft, was im Grunde genommen diejenigen von uns, die als die produktivsten „Superverbreiter“ von COVID-19-Fehlinformationen identifiziert wurden, als „inländische Terroristen“ ins Visier nimmt, was auch immer diese „Falschinformationen“ sein mögen.

In den USA hat die Schwarzgeldgruppe Center for Countering Digital Hate (CCDH) 12 Personen, mich eingeschlossen, beschuldigt, für die Verbreitung der meisten dieser Fehlinformationen verantwortlich zu sein, aber selbst Facebook hat auf die Absurdität einer solchen Behauptung hingewiesen. In einem Facebook-Bericht vom 18. August 2021 stellte Monika Bickert, Vizepräsidentin für Facebook-Inhaltsrichtlinien, die Behauptungen von CCDH richtig und demontierte sie:

In den letzten Wochen gab es eine Debatte darüber, ob das globale Problem der COVID-19-Impfstoff-Fehlinformationen einfach dadurch gelöst werden kann, dass man 12 Personen von Social-Media-Plattformen entfernt. Diejenigen, die diese Behauptung aufgestellt haben, behaupten, dass diese 12 Personen für 73 % der Online-Impfstoff-Fehlinformationen auf Facebook verantwortlich sind. Es gibt keine Beweise für diese Behauptung … Tatsächlich sind diese 12 Personen für nur 0,05 % aller Aufrufe von impfstoffbezogenen Inhalten auf Facebook verantwortlich. Dies beinhaltet alle impfbezogenen Beiträge, die sie geteilt haben, ob wahr oder falsch, sowie URLs, die mit diesen Personen in Verbindung stehen.

Millionen für die Bekämpfung eines unbestimmten „Problems“ einsetzen

Ähnliche Vorgänge finden weltweit statt, auch in Neuseeland, wo Bailey erklärte:

Hier in Neuseeland haben wir von der Regierung finanzierte Abteilungen und staatlich geförderte Medien, die behaupten, für die Sammlung, Überwachung und Aufklärung von COVID-19-Fehlinformationen zuständig zu sein. Aber wenn man versucht, sie dazu zu bringen, die Behauptungen über Fehlinformationen zu belegen, scheinen sie alle den Schwarzen Peter weiterzureichen und keiner von ihnen kann konkrete Beispiele nennen.

Um der Sache auf den Grund zu gehen, stellte Dr. Anna Goodwin, eine Onkologin im Ruhestand, eine Anfrage an den neuseeländischen Gesundheitsforschungsrat (Health Research Council of New Zealand), um herauszufinden, was es mit den Behauptungen über Fehlinformationen auf sich hat.

Sie wies darauf hin, dass der neuseeländische Gesundheitsminister Andrew Little 42 Millionen Dollar zur Finanzierung von 36 Projekten bewilligt hat, die darauf abzielen, Fehlinformationen und „Impfmüdigkeit“ zu verringern. Sie fragte: „Wie lautet die Definition von ‚COVID-19-Fehlinformation‘ für die Zwecke der Zuteilung von Mitteln zur Lösung dieses Problems? “ Ihre Antwort?

„Der Gesundheitsforschungsrat hat sich nicht auf ‚COVID-19-Fehlinformation‘ bezogen, und keines der finanzierten Projekte hat diesen Begriff verwendet, daher haben wir keine Definition dafür“. Die neuseeländische Website Unite Against COVID-198 versäumt es ebenfalls, Fehlinformation zu definieren, obwohl sie vorschlägt, dass Sie mit Ihrem Arzt darüber sprechen könnten – nur können Gesundheitsdienstleister auch ihre Zulassung verlieren, wenn sie die COVID-19-Darstellung nicht allgemein unterstützen und „Anti-Impf-Botschaften“ verbreiten.

Bei New Zealand Doctors‘ SOS (NZDSOS) haben mehr als 38.000 Angehörige der Gesundheitsberufe eine Erklärung unterzeichnet, in der sie die Behörden an den Nürnberger Kodex erinnern und darauf hinweisen, dass COVID-19-Injektionen freiwillig und nicht gewaltsam verabreicht werden müssen.

Die Regierung ist diejenige mit der Agenda

Bailey weist auf die Ironie hin, dass die Website der neuseeländischen Regierung einen Abschnitt über „Wie man Fehlinformationen erkennt“ enthält. Darin wird u. a. empfohlen, darüber nachzudenken, „was der Autor Ihnen glauben machen will“ – eine Strategie, mit der versucht wird, jemanden zu diskreditieren, ohne die Informationen, die er weitergibt, wirklich zu bewerten.

„Die Öffentlichkeit wird in die Irre geführt, weil die Regierung diejenige ist, die eine Agenda verfolgt. Sie will, dass man ihr etwas glaubt und ihrer Politik folgt, die zunehmend auf Zwang beruht, weil die Menschen ihren Unsinn nicht mitmachen wollen“, sagt sie.

Sie schlagen weiter vor, nach „zuverlässigen Quellen“ wie „Akademikern oder den Mainstream-Medien“ zu suchen, aber sie sprechen nicht von den Akademikern, die zunehmend in Frage stellen, was vor sich geht. Außerdem sind die Mainstream-Medien auf Werbeeinnahmen und staatliche Zuwendungen angewiesen, um zu überleben – sie werden nicht in die Hände beißen, die sie füttern.

Dr. Michael Bassett, ein neuseeländischer Politikhistoriker, kommentierte, dass „die Regierung versucht, die Medien auf ihrer Seite zu halten, indem sie sie für den massenhaften Abdruck von COVID-Meldungen überbezahlt … wenn meine Informationen richtig sind, handelt es sich um reine Korruption. Unter normalen Umständen würde es eine Rebellion geben.

Die Website der neuseeländischen Regierung ermutigt die Einwohner auch dazu, diejenigen auszuspionieren und zu verpfeifen, die „Fehlinformationen“ verbreiten, indem sie die Behörden sofort über das CERT NZ, die offizielle Stelle des Landes für die Reaktion auf Cybersicherheitsbedrohungen, benachrichtigen, während sie gleichzeitig widersprüchliche Aussagen machen wie: „Jeder Neuseeländer hat das Recht auf Redefreiheit. Das Anfechten von Fehlinformationen ist ein Weg, um sicherzustellen, dass die Neuseeländer Zugang zu den Fakten haben.

Bailey merkt an: Das ist wie etwas aus „1984“. Unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit wird man dazu ermutigt, andere zu verpetzen, damit die Meinungsfreiheit anderer reguliert werden kann.

Mehr Wirbel um ‚Fehlinformationen‘

Welche Kriterien verwendet das CERT NZ, um festzustellen, ob die Berichte über Fehlinformationen, um die es die Öffentlichkeit aktiv bittet, glaubwürdig sind und ob es sich tatsächlich um Fehlinformationen handelt? Rob Pope, Direktor des CERT NZ, sagte:

Mitglieder der Öffentlichkeit melden potenzielle Fehlinformationen und Desinformationen … Andere Stellen mit einschlägiger Sachkenntnis können deren Richtigkeit feststellen, z. B. für COVID-19 das Gesundheitsministerium.

Es ist ein Rad der Fehlinformation, in dem alle Agenturen dazu aufrufen, Fehlinformationen zu melden und ihre Bedrohung für die Öffentlichkeit darzustellen, aber niemand definiert, was diese Fehlinformation eigentlich ist.

Professor Cameron Stewart von der Universität Sydney wurde von ABC News zum Thema der Regulierung von COVID-19-Fehlinformationen und Social Media Influencern interviewt und er ging so weit zu behaupten, dass nur bestimmte von der Regierung finanzierte Akademiker COVID-19-Informationen diskutieren sollten – nicht aber diejenigen in sozialen Medien. Und er versäumte es auch, Fehlinformationen zu definieren.

Bailey bat ihn um eine Stellungnahme zu seinen Äußerungen und zu der Frage, warum er die zentralisierte Kontrolle von Informationen durch wenige Auserwählte befürwortet – ein sicherer Weg in die Katastrophe -, aber er hat nicht geantwortet.

Bailey wird wegen Verbreitung von Fehlinformationen gefeuert

Bailey konnte herausfinden, was dazu geführt hat, dass sie von ihrem Posten als Moderatorin bei „The Checkup“ gefeuert wurde. Jemand mit einem Hintergrund in Sozialarbeit hatte sie angezeigt, weil sie „Fehlinformationen“ über positive RT-PCR-Tests (Reverse Transkription Polymerase Chain Reaction) für COVID-19 verbreitet hatte.

Der PCR-Test ist nicht als Diagnoseinstrument gedacht, da er nicht zwischen inaktiven (nicht infektiösen) Viren und „lebenden“ oder reproduktiven Viren unterscheiden kann. Es gelang ihr, die Art der Beschwerde ausfindig zu machen, die ihrerseits Ungenauigkeiten enthielt, die vermuten ließen, dass die Person die Wissenschaft nicht verstand, und es versäumte, irgendwelche Referenzen zur Untermauerung der „Fehlinformation“ anzugeben.

Nichtsdestotrotz gelangte die Beschwerde an das Führungsteam von TVNZ, und es kam zu einem Gespräch zwischen der Generaldirektorin für Unternehmenskommunikation des Unternehmens, Rachel Howard, und Vicki Keogh, der TVNZ-Beauftragten für Tatsachenberichte und ungeschriebene Comedy.

„Diese beiden Damen, die offenbar keinen medizinischen oder wissenschaftlichen Hintergrund haben, produzierten dann ihre eigene, nicht selbst geschriebene Comedy“, so Bailey, und wollten mit ihr über die Entfernung des „problematischen“ Inhalts sprechen, zu dem ihrer Meinung nach ihre Aussage gehörte, dass sie kein Interesse an einer COVID-19-Impfung habe.

Die Führungskräfte besprachen dann, dass es eine „vollständige Überprüfung des YouTube-Kanals“ geben sollte und dass „die Entfernung dieses Videos der kleinste Schritt ist, aber es besteht immer noch ein großes Risiko für den Ruf, einem Arzt, der sich mit COVID-Verweigerung beschäftigt, eine Plattform zu geben“. Kurz darauf wurde Bailey aufgefordert, das Video zu entfernen, aber sie sagte, sie stehe hinter all ihren Inhalten.

Es handelte sich um einen Fall, in dem jemand nachplappert, was ihm gesagt wurde, ohne die tatsächlichen Informationen zu analysieren, und versucht, einen Standpunkt zu unterdrücken, der seine eigene Weltanschauung bedroht. Wenn man in seinem eigenen Leben Informationen durchforstet, ist es wichtig, tief genug zu graben, um herauszufinden, was echt ist und was eine Fehlinformation ist. Wie Bailey sagte:

Im Nachhinein bin ich froh, dass diese Leute mir in gewisser Weise geholfen haben, den wahren Weg zu finden, den ich gehen musste. Die Führungskräfte der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender und das Publikum, das ihre wissenschaftsfeindlichen und konstruierten Botschaften bejubelt, waren für mich nicht akzeptabel. Meine eigenen Inhalte sind frei von diesen künstlichen Zwängen, und als ich die Fernsehshow verließ, war ich fest entschlossen, bei der Untersuchung der Wissenschaft nichts unversucht zu lassen … selbst wenn die Ergebnisse dem Establishment und meiner Ausbildung zuwiderlaufen.

.. Fehlinformation ist ein Wort, das von denjenigen in den Mund genommen wird, die ein bestimmtes Narrativ propagieren. Echte Wissenschaftler produzieren ihre eigene Arbeit und schreien nicht ‚Fehlinformation‘, wenn jemand etwas sagt, mit dem sie nicht einverstanden sind. Letzten Endes sollte man sehr misstrauisch sein, wenn man den Begriff COVID-Fehlinformation hört, denn keine der Institutionen, die diesen Begriff aktiv propagieren, kann ihn definieren und scheint sich nicht allzu sehr auf Diskussionen darüber einlassen zu wollen. Vielleicht können wir bei diesen Dingen, die rätselhafte Definitionen haben, eine Erklärung von einem Experten auf diesem Gebiet einholen.

