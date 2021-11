Hunderttausende von Covid-Impfstoff-Verletzungen sind noch nicht im VAERS-System gelistet und eine weitaus größere Zahl von Verletzungen und Todesfällen steht noch aus

In der letzten Folge von „Ärzte und Wissenschaftler“ wurde Dr. Brian Hooker, Ph.D., P.E., von Dr. Jessica Rose, Ph.D., interviewt, um über das Versagen des Überwachungssystems für Impfschäden zu sprechen, das von der CDC und der FDA vor über dreißig Jahren eingerichtet wurde. Dr. Rose ist Expertin für Bio-Mathematik und Molekularforschung.

Im Januar 2021 nutzte sie ihre Fähigkeiten als Computerbiologin und begann mit der Analyse von Daten im Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS). Jede Woche lud sie öffentlich zugängliche Datensätze von VAERS herunter und verglich die Eingaben von Woche zu Woche. Sie entdeckte, dass Meldungen über Impfschäden von einer Woche zur nächsten fehlten. Jede Woche werden die Daten im VAERS-System aktualisiert. Sie stellte fest, dass einige der Daten überschrieben wurden und aus dem System verschwanden. Außerdem stellte sie fest, dass „Hunderttausende“ von Berichten über Impfstoffverletzungen im Rückstand waren und nicht rechtzeitig erschienen, um Angehörige der Gesundheitsberufe auf ernste Probleme mit dem Impfstoff hinzuweisen.

In dem Interview ging Dr. Rose auf die systemischen Mängel des VAERS-Systems ein, Mängel, die verhindern, dass das passive Meldesystem im Interesse der Öffentlichkeit arbeitet, wie es ursprünglich beabsichtigt war. Das Pharmakovigilanzsystem wurde 1990 eingerichtet, um Probleme mit Impfstoffen zu erkennen und die Aufsichtsbehörden und die Öffentlichkeit über schwerwiegende unerwünschte Ereignisse und Kontraindikationen für bestimmte Impfstoffe zu informieren. Die Daten werden vom Department of Health and Human Services verwaltet. Die Mitarbeiter des Gesundheitswesens geben die Daten in das System ein und haben ein enges Zeitfenster von dreißig Minuten, um den Bericht zu erstellen. Im Jahr 2021 wurden die Mitarbeiter des Gesundheitswesens mit Berichten über Impfschäden überhäuft und hatten nicht die Zeit, sie alle in das System einzugeben. Viele medizinische Probleme im Zusammenhang mit dem Covid-Impfstoff werden übersehen, verworfen oder als zufällige oder normalisierte Reaktionen auf den Impfstoff abgetan.

Die Hunderttausenden von Berichten über unerwünschte Ereignisse, die eingereicht wurden, zeichnen ein grauenhaftes Bild medizinischen Fehlverhaltens. Diese schwerwiegenden Probleme für die öffentliche Gesundheit wurden bisher weder von einer Aufsichtsbehörde noch von einem Gericht behandelt. In der Vergangenheit wurden Impfstoffe vom Markt genommen, wenn das VAERS-System mehr als fünfzig Todesfälle durch einen einzigen Impfstoff dokumentierte. Im Jahr 2021 wurden in nur zehn Monaten mehr als 20.000 Todesfälle registriert. Bis zu 97 Prozent dieser Fälle gehen auf das Konto der neuen mRNA-Covid-Impfstoffe, nicht auf das des übrigen Impfstoffangebots. Anstatt die tödlichen Produkte vom Markt zu nehmen, hat die Bundesregierung rechtswidrige Anordnungen erlassen und die Menschen gezwungen, sich an dem Entvölkerungsexperiment zu beteiligen. Dies könnte der bisher größte Fehler des Systems sein: Die Behörden, die die Daten überwachen und die Öffentlichkeit vor medizinischen Gräueltaten warnen sollen, sind dieselben, die versuchen, ein Narrativ zu verbreiten – dass Impfstoffe „sicher und wirksam“ sind.

Nach einer Analyse der fehlenden Daten im VAERS-System kam Dr. Rose zu dem Schluss, dass die Zahl der schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse und Todesfälle nach einer Covidimpfung viel höher ist als die im VAERS-System erfassten. Einige Probleme werden um das Einunddreißigfache untererfasst, und andere, häufigere Nebenwirkungen können um das Hundertfache zu niedrig sein. Im September nahm Dr. Rose an einer Sitzung des FDA-Beratungsausschusses für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte teil und machte auf das Problem der Untererfassung im VAERS-System aufmerksam. Ihre Forschungsarbeit trägt den Titel „Critical Appraisal of VAERS Pharmacovigilance: Is the U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) a Functioning Pharmacovigilance System?“ und wurde in Science, Public Health Policy and Law veröffentlicht.

Sie kommt zu dem Schluss, dass „Hunderttausende“ von unerwünschten Ereignissen im Rückstand sind und darauf warten, in das System eingegeben zu werden. „Das Wichtigste, was ich bei meiner Untersuchung herausgefunden habe, ist die Frage, ob dieses Instrument – das ein Pharmakovigilanz-Instrument sein kann – auch als solches genutzt wird“, so Dr. Rose.