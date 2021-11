Im Jahr 2022 werden Dinge in einem neuen absoluten Ausmaß nicht mehr erledigt

Stehen wir kurz davor, Zeuge einer der größten selbstverschuldeten wirtschaftlichen Wunden der Geschichte zu werden?

Die Fristen für das Impfmandat rücken näher, und eine große Zahl hochqualifizierter Menschen wird dadurch ihren Arbeitsplatz verlieren. Das kommt natürlich zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, denn wir befinden uns bereits mitten im größten Arbeitskräftemangel in der Geschichte der USA. Trotz des größten Einstellungsschubs, den ich in meinem Leben je erlebt habe, suchen Unternehmen in ganz Amerika immer noch verzweifelt nach Arbeitskräften. Das Komische daran ist, dass es theoretisch viele verfügbare Arbeitskräfte irgendwo da draußen geben müsste. Die Zahl der Amerikaner, die derzeit arbeiten, liegt immer noch etwa fünf Millionen unter dem Höchststand, der kurz vor Ausbruch der Pandemie erreicht wurde. Wo sind also all diese fehlenden Arbeitskräfte geblieben? Das ist eine Frage, auf die wir dringend eine Antwort brauchen, denn Millionen von Arbeitnehmern scheinen aus dem System verschwunden zu sein.

Jetzt werden die Impfvorschriften die Lage noch viel schlimmer machen, denn Millionen von Amerikanern, die eigentlich gut in ihrem Job sind, werden rücksichtslos entlassen, und es wird äußerst schwierig sein, Ersatz für sie zu finden.

Man kann zum Beispiel nicht einfach Leute von der Straße holen und sie Flugzeuge fliegen lassen. Schon bald wird eine große Zahl von Piloten auf Dauer entlassen werden, und die Piloten der American Airlines haben uns einen Vorgeschmack auf das gegeben, was kommen wird, indem sie sich am Wochenende an einem „sick out“ beteiligten…

American Airlines hat am Sonntag weitere 634 Flüge gestrichen, das sind mehr als 12 % des gesamten Flugbetriebs für diesen Tag, teilte das Unternehmen am Sonntag mit. Die Fluggesellschaft hat nun seit Freitag mehr als 1.500 Flüge gestrichen, da sie mit Wetterproblemen und Personalengpässen zu kämpfen hat, die seit letzter Woche bestehen.

Natürlich versucht American Airlines, „das Wetter“ für die gestrichenen Flüge verantwortlich zu machen, aber jeder weiß, was wirklich los ist.

Und ich begrüße es sehr, dass die Piloten Stellung bezogen haben.

Wenn diese Fluggesellschaften ihre Anordnungen nicht rückgängig machen, werden wir in diesem Land bald dauerhaft Probleme mit dem Flugverkehr haben.

In New York City war am Freitag die Frist für die Impfung der städtischen Bediensteten abgelaufen, und mehr als 26.000 von ihnen haben sich geweigert, sich impfen zu lassen…

Sechsundzwanzig Prozent der städtischen Bediensteten in New York City waren nach Ablauf der Frist am Freitag, die eine Impfung mit dem Impfstoff COVID-19 vorschreibt, noch immer nicht geimpft. Nach Angaben der Stadt gab es aufgrund der Frist einen deutlichen Anstieg bei den Impfungen, aber mehr als 26.000 Beschäftigte haben keinen Nachweis über ihren Impfstatus hochgeladen und müssen daher mit unbezahltem Urlaub rechnen, berichtet die Associated Press.

Die Arbeit, die diese 26.000 Beschäftigten bisher verrichtet haben, wird in Zukunft einfach nicht mehr erledigt werden können.

Bereits jetzt mussten insgesamt 26 Feuerwehren komplett geschlossen werden…

Das FDNY hat am Samstag stadtweit 26 Feuerwehren wegen Personalmangels aufgrund der COVID-19-Impfpflicht geschlossen, so wütende gewählte Beamte, die diesen Schritt als "skrupellos" bezeichneten - und davor warnten, dass er katastrophale Folgen haben könnte.

Wird dies also Leben kosten?

Natürlich wird es das.

Gerade ist ein siebenjähriger Junge bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen…

Ein siebenjähriger Junge ist bei einem Wohnungsbrand in New York City ums Leben gekommen und seine Großmutter wurde schwer verletzt, während die Feuerwehr mit Personalengpässen aufgrund eines Impfstoffmandats zu kämpfen hat. Die Feuerwehr wurde am Samstag um 1.30 Uhr zu einem Feuer in einem Gebäude in Washington Heights gerufen, das in der Kellerwohnung des Hausmeisters ausgebrochen war. Die Einsatzkräfte hatten das Feuer schnell unter Kontrolle und löschten es.

In der Zwischenzeit häufen sich die Müllberge in der Stadt in alarmierendem Ausmaß…

Überall im Midwood-Viertel in Brooklyn sind Müllsäcke zu sehen, und einige Bewohner berichten, dass ihr Müll schon seit Tagen nicht mehr abgeholt wurde. Einige sagten, sie hätten schon früher in der Woche gemerkt, dass etwas nicht stimmte, als die Abholung einmal ausblieb, aber erst nach dem zweiten Ausbleiben der Abholung begannen sie zu glauben, dass es ein Problem gab. Sowohl in Wohnstraßen als auch in Gewerbegebieten stapeln sich die Müllsäcke auf dem Gehweg teilweise mehrere Meter hoch. Eine Anwohnerin, die seit etwa 40 Jahren in der Gegend lebt, sagte, sie habe die Gegend noch nie so verschmutzt gesehen wie in den letzten Tagen.

Wie wird die Stadt also in ein paar Monaten aussehen und riechen, wenn wir Anfang 2022 ankommen?

Das Traurige daran ist, dass dies alles nicht hätte passieren müssen.

Die Impfstoffvorgaben sind absurd und werden im ganzen Land enorme Probleme verursachen.

In den kommenden Monaten werden zahllose Beschäftigte aus den Lieferketten abgezogen, und von Küste zu Küste gibt es bereits schmerzhafte Engpässe…

Supermarktketten stellen ihre Abläufe um, um die anhaltende Produktknappheit zu bewältigen, erweitern die Lagerflächen und kürzen die Rabatte, um sicherzustellen, dass sie nicht ausgehen. Die Unternehmen rechnen mit monatelangen Engpässen bei beliebten Lebensmittelmarken und Grundnahrungsmitteln, und die Manager versuchen, mit der Verknappung verschiedener Produkte von Woche zu Woche Schritt zu halten, so Führungskräfte der Branche.

Viele Amerikaner gehen immer noch davon aus, dass diese Engpässe irgendwann verschwinden werden, aber Verkehrsminister Pete Buttigieg räumt jetzt ein, dass es Probleme in der Versorgungskette geben wird, „solange die Pandemie andauert“…

Verkehrsminister Pete Buttigieg sagt, dass die Krise in der Versorgungskette mindestens so lange andauern wird, bis die COVID-19-Pandemie beendet ist, und befürchtet Engpässe vor den Winterferien. Es wird definitiv weiterhin Probleme geben, vor allem solange die Pandemie andauert", sagte Buttigieg gegenüber Fox News Sunday. Wenn zum Beispiel der drittgrößte Containerhafen der Welt in China wegen eines COVID-Ausbruchs im Spätsommer geschlossen wird, werden wir das im Herbst auch hier an der Westküste zu spüren bekommen.

Ein Ende der Pandemie ist natürlich nicht in Sicht. Das Virus mutiert ständig, und jede Immunität gegen das Virus ist nur vorübergehend.

Genau wie die Erkältung und die Grippe wird uns COVID also auf unbestimmte Zeit begleiten.

Wenn die Beamten der Biden-Regierung die jüngsten Umfragetrends umkehren wollen, sollten sie besser einen Weg finden, unsere Lieferkettenprobleme anzugehen, denn im Moment sind ihre Zahlen wirklich düster. Hier ist nur ein Beispiel…

"Die Amerikaner haben ihr Vertrauen in Präsident Joe Biden und ihren Optimismus für das Land verloren." Das ist laut Chuck Todd die wichtigste Erkenntnis aus einer gerade veröffentlichten Umfrage von NBC News vom Sonntag. Als er bei Meet the Press die Zahlen aufschlüsselte, verwies Todd auf Daten aus der Umfrage, die er als "schockierend" bezeichnete. "Nur 22 Prozent der Erwachsenen sagen, dass [die USA] auf dem richtigen Weg sind", berichtete Todd. "Schockierende 71 Prozent sagen, dass wir auf dem falschen Weg sind."

Die einzige Überraschung bei dieser Umfrage ist, dass 22 Prozent der Amerikaner immer noch leichtgläubig genug sind, um eine positive Perspektive zu haben.

Die Demokraten haben ein Rezept für den nationalen Selbstmord ausgeheckt, und sie bereiten die Bühne für so viele Dinge, vor denen ich in meinem letzten Buch gewarnt habe.

Wenn Joe Biden etwas Verstand hätte, würde er alle landesweiten Impfvorschriften sofort zurücknehmen.

Aber das wird er nicht tun.

Und Großstädte wie New York und Los Angeles werden ihre Vorschriften auch nicht aufheben.

Es wird also im Jahr 2022 absolut nichts passieren, und wir alle werden darunter leiden.

Es ist endlich da! Michaels neues Buch mit dem Titel „7 Year Apocalypse“ ist jetzt als Taschenbuch und für das Kindle auf Amazon erhältlich.

Stehen wir kurz davor, Zeuge einer der größten selbstverschuldeten wirtschaftlichen Wunden der Geschichte zu werden?

Die Fristen für das Impfmandat rücken näher, und eine große Zahl hochqualifizierter Menschen wird dadurch ihren Arbeitsplatz verlieren. Das kommt natürlich zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, denn wir befinden uns bereits mitten im größten Arbeitskräftemangel in der Geschichte der USA. Trotz des größten Einstellungsschubs, den ich in meinem Leben je erlebt habe, suchen Unternehmen in ganz Amerika immer noch verzweifelt nach Arbeitskräften. Das Komische daran ist, dass es theoretisch viele verfügbare Arbeitskräfte irgendwo da draußen geben müsste. Die Zahl der Amerikaner, die derzeit arbeiten, liegt immer noch etwa fünf Millionen unter dem Höchststand, der kurz vor Ausbruch der Pandemie erreicht wurde. Wo sind also all diese fehlenden Arbeitskräfte geblieben? Das ist eine Frage, auf die wir dringend eine Antwort brauchen, denn Millionen von Arbeitnehmern scheinen aus dem System verschwunden zu sein.

Jetzt werden die Impfvorschriften die Lage noch viel schlimmer machen, denn Millionen von Amerikanern, die eigentlich gut in ihrem Job sind, werden rücksichtslos entlassen, und es wird äußerst schwierig sein, Ersatz für sie zu finden.

Man kann zum Beispiel nicht einfach Leute von der Straße holen und sie Flugzeuge fliegen lassen. Schon bald wird eine große Zahl von Piloten auf Dauer entlassen werden, und die Piloten der American Airlines haben uns einen Vorgeschmack auf das gegeben, was kommen wird, indem sie sich am Wochenende an einem „sick out“ beteiligten…

American Airlines hat am Sonntag weitere 634 Flüge gestrichen, das sind mehr als 12 % des gesamten Flugbetriebs für diesen Tag, teilte das Unternehmen am Sonntag mit. Die Fluggesellschaft hat nun seit Freitag mehr als 1.500 Flüge gestrichen, da sie mit Wetterproblemen und Personalengpässen zu kämpfen hat, die seit letzter Woche bestehen.

Natürlich versucht American Airlines, „das Wetter“ für die gestrichenen Flüge verantwortlich zu machen, aber jeder weiß, was wirklich los ist.

Und ich begrüße es sehr, dass die Piloten Stellung bezogen haben.

Wenn diese Fluggesellschaften ihre Anordnungen nicht rückgängig machen, werden wir in diesem Land bald dauerhaft Probleme mit dem Flugverkehr haben.

In New York City war am Freitag die Frist für die Impfung der städtischen Bediensteten abgelaufen, und mehr als 26.000 von ihnen haben sich geweigert, sich impfen zu lassen…

Sechsundzwanzig Prozent der städtischen Bediensteten in New York City waren nach Ablauf der Frist am Freitag, die eine Impfung mit dem Impfstoff COVID-19 vorschreibt, noch immer nicht geimpft. Nach Angaben der Stadt gab es aufgrund der Frist einen deutlichen Anstieg bei den Impfungen, aber mehr als 26.000 Beschäftigte haben keinen Nachweis über ihren Impfstatus hochgeladen und müssen daher mit unbezahltem Urlaub rechnen, berichtet die Associated Press.

Die Arbeit, die diese 26.000 Beschäftigten bisher verrichtet haben, wird in Zukunft einfach nicht mehr erledigt werden können.

Bereits jetzt mussten insgesamt 26 Feuerwehren komplett geschlossen werden…

Das FDNY hat am Samstag stadtweit 26 Feuerwehren wegen Personalmangels aufgrund der COVID-19-Impfpflicht geschlossen, so wütende gewählte Beamte, die diesen Schritt als „skrupellos“ bezeichneten – und davor warnten, dass er katastrophale Folgen haben könnte.

Wird dies also Leben kosten?

Natürlich wird es das.

Gerade ist ein siebenjähriger Junge bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen…

Ein siebenjähriger Junge ist bei einem Wohnungsbrand in New York City ums Leben gekommen und seine Großmutter wurde schwer verletzt, während die Feuerwehr mit Personalengpässen aufgrund eines Impfstoffmandats zu kämpfen hat. Die Feuerwehr wurde am Samstag um 1.30 Uhr zu einem Feuer in einem Gebäude in Washington Heights gerufen, das in der Kellerwohnung des Hausmeisters ausgebrochen war. Die Einsatzkräfte hatten das Feuer schnell unter Kontrolle und löschten es.

In der Zwischenzeit häufen sich die Müllberge in der Stadt in alarmierendem Ausmaß…

Überall im Midwood-Viertel in Brooklyn sind Müllsäcke zu sehen, und einige Bewohner berichten, dass ihr Müll schon seit Tagen nicht mehr abgeholt wurde. Einige sagten, sie hätten schon früher in der Woche gemerkt, dass etwas nicht stimmte, als die Abholung einmal ausblieb, aber erst nach dem zweiten Ausbleiben der Abholung begannen sie zu glauben, dass es ein Problem gab. Sowohl in Wohnstraßen als auch in Gewerbegebieten stapeln sich die Müllsäcke auf dem Gehweg teilweise mehrere Meter hoch. Eine Anwohnerin, die seit etwa 40 Jahren in der Gegend lebt, sagte, sie habe die Gegend noch nie so verschmutzt gesehen wie in den letzten Tagen.

Wie wird die Stadt also in ein paar Monaten aussehen und riechen, wenn wir Anfang 2022 ankommen?

Das Traurige daran ist, dass dies alles nicht hätte passieren müssen.

Die Impfstoffvorgaben sind absurd und werden im ganzen Land enorme Probleme verursachen.

In den kommenden Monaten werden zahllose Beschäftigte aus den Lieferketten abgezogen, und von Küste zu Küste gibt es bereits schmerzhafte Engpässe…

Supermarktketten stellen ihre Abläufe um, um die anhaltende Produktknappheit zu bewältigen, erweitern die Lagerflächen und kürzen die Rabatte, um sicherzustellen, dass sie nicht ausgehen. Die Unternehmen rechnen mit monatelangen Engpässen bei beliebten Lebensmittelmarken und Grundnahrungsmitteln, und die Manager versuchen, mit der Verknappung verschiedener Produkte von Woche zu Woche Schritt zu halten, so Führungskräfte der Branche.

Viele Amerikaner gehen immer noch davon aus, dass diese Engpässe irgendwann verschwinden werden, aber Verkehrsminister Pete Buttigieg räumt jetzt ein, dass es Probleme in der Versorgungskette geben wird, „solange die Pandemie andauert“.

Verkehrsminister Pete Buttigieg sagt, dass die Krise in der Versorgungskette mindestens so lange andauern wird, bis die COVID-19-Pandemie beendet ist, und befürchtet Engpässe vor den Winterferien. Es wird definitiv weiterhin Probleme geben, vor allem solange die Pandemie andauert“, sagte Buttigieg gegenüber Fox News Sunday. Wenn zum Beispiel der drittgrößte Containerhafen der Welt in China wegen eines COVID-Ausbruchs im Spätsommer geschlossen wird, werden wir das im Herbst auch hier an der Westküste zu spüren bekommen.

Ein Ende der Pandemie ist natürlich nicht in Sicht. Das Virus mutiert ständig, und jede Immunität gegen das Virus ist nur vorübergehend.

Genau wie die Erkältung und die Grippe wird uns COVID also auf unbestimmte Zeit begleiten.

Wenn die Beamten der Biden-Regierung die jüngsten Umfragetrends umkehren wollen, sollten sie besser einen Weg finden, unsere Lieferkettenprobleme anzugehen, denn im Moment sind ihre Zahlen wirklich düster. Hier ist nur ein Beispiel…

„Die Amerikaner haben ihr Vertrauen in Präsident Joe Biden und ihren Optimismus für das Land verloren.“ Das ist laut Chuck Todd die wichtigste Erkenntnis aus einer gerade veröffentlichten Umfrage von NBC News vom Sonntag. Als er bei Meet the Press die Zahlen aufschlüsselte, verwies Todd auf Daten aus der Umfrage, die er als „schockierend“ bezeichnete.

„Nur 22 Prozent der Erwachsenen sagen, dass [die USA] auf dem richtigen Weg sind“, berichtete Todd. „Schockierende 71 Prozent sagen, dass wir auf dem falschen Weg sind.“

Die einzige Überraschung bei dieser Umfrage ist, dass 22 Prozent der Amerikaner immer noch leichtgläubig genug sind, um eine positive Perspektive zu haben.

Die Demokraten haben ein Rezept für den nationalen Selbstmord ausgeheckt, und sie bereiten die Bühne für so viele Dinge, vor denen ich in meinem letzten Buch gewarnt habe.

Wenn Joe Biden etwas Verstand hätte, würde er alle landesweiten Impfvorschriften sofort zurücknehmen.

Aber das wird er nicht tun.

Und Großstädte wie New York und Los Angeles werden ihre Vorschriften auch nicht aufheben.

Es wird also im Jahr 2022 absolut nichts passieren, und wir alle werden darunter leiden.