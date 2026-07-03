Wie Trumps neue „Quantum“-Verordnung die Technokratie festigt

Von Patrick Wood

Trump unterzeichnete am selben Tag die Exekutivverordnungen „Einstieg in die nächste Ära der Quanteninnovation“ und „Schutz der Nation vor hochentwickelten kryptografischen Angriffen“.

Ein „ganzheitlicher Regierungsansatz“ für das Quantencomputing

Die beiden Ziele: Optimierung der Wirtschaftstätigkeit und Sicherung des gesamten Internetverkehrs, aller Transaktionen und Daten durch neue kryptografische Algorithmen

Das Quantencomputing bildet das letzte Schloss für die Technokratie

Wen interessieren Quantencomputer überhaupt? Sind sie nur Augenwischerei? Sind sie überhaupt für irgendetwas nützlich? Sind sie ein okkultes Werkzeug, um in alternative Universen zu blicken? Sie werden vielleicht nie einen Quantencomputer zu Gesicht bekommen, doch in den Händen der obersten Technokraten ist diese Technologie entscheidend für ihren Erfolg bei der universellen Kontrolle. Angesichts Trumps plötzlichem Streben nach Quantenvorherrschaft ist es an der Zeit, herauszufinden, warum.

Seit neunzig Jahren weist die Technokratie einen grundlegenden Mangel auf, den ihre eigenen Architekten nie beseitigen konnten. Das System, das sie anstrebten – eine Gesellschaft, die wie ein ingenieurtechnisches Problem geführt wird, in der jede Ressource gemessen, jeder Fluss optimiert und jede Entscheidung berechnet statt diskutiert wird –, erforderte eine Maschine, die die gesamte Wirtschaft in Echtzeit berechnen konnte. Diese Maschine gab es nicht. Die Planer wussten das. Ihre Kritiker wussten das. Der Traum lag drei Generationen lang auf Eis und wartete auf Hardware, die seinen Anforderungen gerecht werden konnte.

Am 22. Juni 2026 unterzeichnete der Präsident der Vereinigten Staaten die Verordnung, von der die Planer der Technokratie glauben, dass sie diesen Traum endlich verwirklicht.

Die Verordnung trägt den Titel „Ushering in the Next Frontier of Quantum Innovation“ (Die nächste Grenze der Quanteninnovation einläuten). Für sich genommen liest sie sich wie ein Papier zur Wettbewerbsfähigkeit – Personalpools, Lieferketten, Vorab-Marktverpflichtungen, ein Wettlauf gegen China. Diese Lesart ist die Fassade, und genau so ist es beabsichtigt. Im Zusammenhang mit den vier anderen Maßnahmen der Bundesregierung, die sie stillschweigend vervollständigt, ist die Verordnung jedoch etwas ganz anderes. Sie ist der Schlussstein – oder der letzte Stein, der in einen Bogen eingesetzt wird, der sich seit anderthalb Jahren vor aller Augen erhebt; und ein Bogen steht erst, wenn sein Schlussstein eingesetzt ist. Sobald dies geschieht, trägt das Bauwerk sein eigenes Gewicht. Entfernt man ihn, stürzt die gesamte Spannweite in den Fluss.

Das ist der Aspekt, den fast jeder übersehen wird, weil man Quantencomputing lediglich als eine Technologie betrachtet. In den Händen dieser Männer ist es jedoch nicht nur eine Technologie. Es ist ein Fundament. Ohne es sind die anderen vier Elemente bloße Ambitionen. Mit ihm sind sie Infrastruktur.

Die Maschine, die nicht gebaut werden konnte

Wir müssen zurückblicken auf die Anfänge der Technokratie in den 1920er und 1930er Jahren. Howard Scott und die Technical Alliance wollten keine bessere Politik. Sie wollten gar keine Politik. Sie wollten, dass das Preissystem abgeschafft und durch eine Energiebuchhaltung ersetzt wird – eine kontinentale Wirtschaft, verwaltet von Ingenieuren, die jedes erzeugte und verbrauchte Joule messen und die Verteilung nach einer technischen Formel vornehmen würden, statt nach Märkten oder Stimmen. Der Entwurf war umfassend. Er war aber auch unmöglich, und zwar aus einem ganz bestimmten Grund: Niemand konnte die Berechnungen durchführen.

Es ist der älteste unbeantwortete Einwand gegen jedes System der totalen Wirtschaftsplanung, und die Planer hatten nie eine Antwort darauf. Man kann eine Wirtschaft nicht von der Zentrale aus lenken, weil man sie von der Zentrale aus nicht berechnen kann. Die Informationen sind zu umfangreich, zu verstreut und ändern sich zu schnell, als dass irgendeine Behörde sie sammeln, modellieren und optimieren könnte, bevor die Antwort bereits veraltet ist. Die Märkte lösten das Problem, indem sie die Berechnung auf Millionen von Akteuren und Preise verteilten. Die Technokratie schlug stattdessen vor, die Berechnung zu zentralisieren – und baute dann nie einen Computer, der dieser Aufgabe gewachsen war, weil ein solcher Computer gar nicht gebaut werden konnte.

Jeder Versuch seitdem ist an derselben Hürde gescheitert. Brzezinskis „technetronisches Zeitalter“ versprach eine Gesellschaft, die auf jeder Ebene von Technologie und Elektronik geprägt sein sollte, aber die Elektronik der 1970er Jahre konnte eine geplante Zivilisation ebenso wenig steuern wie Scotts Rechenschieber. Der Großrechner war dazu nicht in der Lage. Das Internet war dazu nicht in der Lage. Selbst das Daten-Raster der letzten zwei Jahrzehnte, der umfassendste Überwachungsapparat der Menschheitsgeschichte, konnte zwar die Eingaben sammeln, aber nicht mit der Geschwindigkeit und in dem Umfang darauf reagieren, wie es das Modell erforderte. Die Technokratie hatte überall Augen, aber ein Gehirn, das nicht mithalten konnte.

Das ist der Mangel. Behalten Sie das im Hinterkopf, denn die fünf Dokumente, die zwischen November 2025 und Juni 2026 unterzeichnet wurden, sind ausnahmslos ein Versuch, diesen Mangel zu beheben.

Genesis-Mission: Das Gehirn geht online

Der Grundstein wurde am 24. November 2025 gelegt, als der Präsident eine Durchführungsverordnung zur Einleitung der „Genesis-Mission“ unterzeichnete. In den Informationsblättern wurde sie als Initiative zur Heilung von Krankheiten und zur Erfindung neuer Materialien angepriesen. Die Verordnung selbst ist offener darüber, was tatsächlich aufgebaut wird.

Genesis weist das Energieministerium an, eine einheitliche „American Science and Security Platform“ zu errichten, die die wissenschaftlichen Daten der Bundesregierung – in der Verordnung ohne Übertreibung als die weltweit größte Sammlung dieser Art beschrieben, die über Jahrzehnte hinweg durch Steuergelder zusammengetragen wurde – in einer einzigen sicheren Umgebung bündelt. Auf der Grundlage dieser Daten werden Grundmodelle und autonome KI-Agenten betrieben, deren ausdrücklicher Zweck darin besteht, Entwurfsräume zu erkunden, Ergebnisse zu bewerten, zu optimieren und den Kreislauf durch das zu schließen, was in der Verordnung als KI-gesteuertes Experimentieren und Fertigen bezeichnet wird. Daten fließen ein. Modelle und Agenten optimieren. Robotislabore führen die Aufgaben aus. Ergebnisse werden zurückgemeldet. Die Verordnung greift sogar von sich aus auf die passende historische Analogie zurück und beruft sich auf das Manhattan-Projekt – das Vorbild für eine zentralisierte nationale Mobilisierung unter dem Kommando von Technokraten.

Lassen Sie die Sprache der Entdeckung beiseite und betrachten Sie die Architektur, denn die Architektur ist der springende Punkt. Dies ist eine Allzweckmaschine: umfassende Datenerfassung, modellgesteuerte Optimierung über einen definierten Problemraum hinweg, automatisiertes Handeln und Rückkopplung. Sie ist in jedem strukturellen Detail das Gehirn der Technokratie, das seit neunzig Jahren gefehlt hat. Die Planer werden Ihnen sagen, dass sie auf Krebs und Fusionsenergie ausgerichtet ist, und derzeit ist das auch der Fall. Aber der Maschine ist es egal, worauf man sie ausrichtet. Ein Motor, der zur Optimierung eines nationalen Forschungsportfolios gebaut wurde, ist ein Motor, der zur Optimierung gebaut wurde, und die Optimierung von Ressourcenströmen ist das gesamte technokratische Projekt. Sie haben das Gehirn gebaut und erzählen Ihnen gleichzeitig, es sei nur ein Laborassistent.

Ein Gehirn braucht Energie. Und es muss geschützt werden. Die nächsten beiden Bausteine liefern beides.

Pax Silica: Die Mauer um den Motor

Am 11. Dezember 2025 berief das Außenministerium den Eröffnungsgipfel einer Initiative namens „Pax Silica“ ein, und die Unterzeichner setzten ihre Namen unter die Gründungserklärung. Der Unterstaatssekretär für Wirtschaftsfragen, Jacob Helberg, brachte es unverblümt auf den Punkt: Wenn das 20. Jahrhundert von Öl und Stahl angetrieben wurde, dann wird das 21. Jahrhundert von Rechenleistung und den Mineralien angetrieben, die diese versorgen – und die Vereinigten Staaten beabsichtigen, die Nationen, die diese Ressourcen kontrollieren, zu einem einzigen Block zu vereinen. Das erklärte Ziel ist eine dauerhafte Wirtschaftsordnung, die kritische Mineralien, Energie, fortschrittliche Fertigung, Halbleiter, KI-Infrastruktur und Logistik umfasst – die gesamte physische Lieferkette hinter den Kulissen, von China abgeschottet und unter vertrauenswürdigen Partnern verwaltet.

Der Name ist ein Bekenntnis. Pax Romana, Pax Britannica, Pax Americana, Pax Silica – die Analysten, die diese Entwicklung verfolgen, ordnen sie genau in diese Tradition ein: einen imperialen Frieden, der diesmal nicht durch Legionen, Marineflotten oder den Dollar durchgesetzt wird, sondern durch die Kontrolle über die Silizium-Infrastruktur. Die Gründungsmitglieder sind die Engpässe: Japan, Südkorea, die Niederlande, Singapur, Israel, das Vereinigte Königreich, Australien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar. Indien unterzeichnete am 20. Februar 2026 in Neu-Delhi am Rande des AI Impact Summit. Leser, die meine Arbeit zur Korridorarchitektur verfolgt haben, werden die Geografie sofort erkennen. Die Knotenpunkte am Golf, der israelische Knotenpunkt, Neu-Delhi als Ort von Bedeutung – dies ist dieselbe Karte, erneut gezeichnet, von denselben Händen, die den Stift führen.

„Pax Silica“ ist die Mauer um den Motor. Sie garantiert, dass die Hardware, auf der das Gehirn läuft – die Chips, die Mineralien, die Fertigungskapazitäten –, innerhalb eines Perimeters liegt, den ein Block kontrolliert und aus dem Rivalen ausgeschlossen sind. Das Gehirn ist gebaut. Die Lieferkette, die es versorgt, ist eingezäunt. Zwei Steine bleiben noch.

Die Vertrauensschicht, erobert

Der vierte Stein wurde am selben Tag wie der Schlussstein gesetzt, und der Zeitpunkt ist kein Zufall. Am 22. Juni 2026 unterzeichnete der Präsident parallel zur Quantenverordnung das Gesetz „Securing the Nation Against Advanced Cryptographic Attacks“ (Schutz der Nation vor fortgeschrittenen kryptografischen Angriffen). Auf den ersten Blick handelt es sich um eine defensive Maßnahme: Groß angelegte Quantencomputer werden letztendlich die Verschlüsselung knacken, die die Daten der Nation schützt; Gegner sammeln bereits jetzt verschlüsseltes Material, um es später zu entschlüsseln; daher muss das Land auf Post-Quanten-Kryptografie umsteigen, bevor dieser Tag kommt. Hinter dieser defensiven Fassade tut die Verordnung jedoch etwas, das nichts mit Verteidigung zu tun hat, sondern ausschließlich mit Kontrolle.

Sie fordert nicht allgemein eine postquantenkryptografische Verschlüsselung. Sie schreibt einen einzigen Standard vor – die vom National Institute of Standards and Technology (NIST) genehmigten postquantenkryptografischen Algorithmen, die in der Verordnung namentlich genannt werden, bis hin zum spezifischen gitterbasierten Schema für die Schlüsselerstellung. Anschließend schafft sie die Mechanismen, um diesen einzigen Standard universell durchzusetzen und jede Alternative als Mangel oder Fehler zu behandeln.

Drei Bestimmungen verdeutlichen dies.

Erstens weist die Verordnung das Außenministerium an, in Zusammenarbeit mit dem NIST, der NSA und den Nachrichtendiensten mit ausländischen Regierungen und der Industrie in Schlüsselstaaten in Kontakt zu treten und diese auf die vom NIST standardisierten Algorithmen umzustellen. Der Standard gilt nicht nur für inländische Systeme; er soll selektiv auch im Ausland verbreitet werden, und zwar innerhalb desselben Kreises vertrauenswürdiger Partner, den „Pax Silica“ definiert.

Zweitens weist die Verordnung den Federal Acquisition Regulatory Council an, von jedem betroffenen Auftragnehmer die Einhaltung der NIST-Standards zu verlangen und Programme zur Offenlegung von Sicherheitslücken einzurichten, die auf die Verwendung nicht genehmigter Algorithmen prüfen. Die Verwendung eines anderen kryptografischen Standards als des vom Bund genehmigten wird als Sicherheitsmangel eingestuft – ein Fehler, der gemeldet und behoben werden muss. Nicht per Dekret verboten, was zu Widerstand führen würde. Einfach als fehlerhaft definiert.

Drittens beauftragt die Verordnung die Erstellung einer kryptografischen Stückliste – eines maschinenlesbaren Manifests, das die automatisierte Bewertung der kryptografischen Inhalte jeder Hardware- und Softwarekomponente im digitalen Bestand ermöglicht. Vollständige, automatisierte Transparenz über die kryptografische Zusammensetzung aller Komponenten.

Stellt man diese drei Punkte nebeneinander: ein einziger Standard, definiert von einer einzigen Behörde, verbindlich für die gesamte Beschaffungskette, die nahezu jedes ernstzunehmende Unternehmen betrifft. Abweichungen werden als Mangel gekennzeichnet. Der gesamte Bereich wird automatisch inventarisierbar, wobei der Standard an verbündete Nationen exportiert wird. Das ist kein Schutz der Vertrauensschicht – es ist deren Beschlagnahmung.

Verbinden Sie dies nun mit dem Geld, denn genau dort landet es. Ich habe ausführlich über den GENIUS Act und die privatisierte Stablecoin-Infrastruktur geschrieben, die anstelle einer CBDC der Federal Reserve lizenziert wird – ein digitaler Dollar, der von zugelassenen privaten Akteuren statt von der Zentralbank ausgegeben wird, was auf der entscheidenden Ebene einen Unterschied ohne Bedeutung darstellt. Ein Stablecoin ist nur so souverän wie die Kryptografie, die seine Abwicklung, seine Verwahrung und die Identitäten der daran beteiligten Transaktionsparteien sichert. Diese Verordnung entscheidet, wem diese Kryptografie gehört. Der privatisierte Dollar wird auf Schienen verkehren, deren Sicherheitsstandard ein Bundesmonopol ist – durch Ausschreibungen vorgeschrieben, automatisch geprüft und auf verbündete Nationen ausgeweitet. Man darf zwar innerhalb des Systems operieren, wird aber nicht Eigentümer des zugrunde liegenden Standards sein. Genau das beschreibt You Will Own Nothing, nun in kryptografischen Primitiven statt in Slogans dargestellt.

Warum die Quantenphysik das Schloss ist

Es gibt vier Grundpfeiler: das Gehirn, die Lieferkettenbarriere, die Übernahme der Vertrauensschicht und – ein Jahr vor all diesen – den neu geschaffenen wissenschaftlichen Beratungsapparat, der das Ganze koordiniert. Jeder einzelne ist gewaltig. Keiner von ihnen vervollständigt die Struktur für sich allein. Die Quantenordnung ist das, was sie zu einem einzigen funktionierenden System verbindet, und sie tut dies gleichzeitig entlang zweier Achsen.

Auf der ersten Achse ist die Quantenordnung der Motor, den das Gehirn benötigt. Genesis ist eine Optimierungsmaschine, doch die Optimierung in dem von der Technokratie geforderten Maßstab – die Modellierung und Steuerung der Ströme einer gesamten Wirtschaft, dieser neunzig Jahre alte Traum – strapaziert die Grenzen klassischer Computer und übersteigt schließlich deren Leistungsfähigkeit. Die Quantenordnung begründet eine nationale Initiative, den „Quantum Computer for Application Development and Discovery Science“, der auf eine Maschine abzielt, die über die derzeitigen klassischen Fähigkeiten hinausgeht, und sie veranlasst, dass diese Maschine an eine Einrichtung des Energieministeriums geliefert wird. „Genesis“ wird vom Energieministerium betrieben. Das Gehirn und sein neuer Motor laufen – ganz nach Plan – an derselben Adresse zusammen. Der Auftrag ist das Kraftwerk für die sieben Monate zuvor gebaute Maschine, und die Planer setzen darauf, dass das Quantencomputing endlich die Optimierung im zivilisatorischen Maßstab ermöglicht – dass es endlich die Rechenlücke schließt, an der jeder bisherige Versuch gescheitert ist.

Auf der zweiten Achse ist die Quantentechnologie die Rechtfertigung für die Abschottung der Vertrauensschicht. Die gesamte Begründung für die Durchsetzung einer kryptografischen Standardisierung – z. B. die Bedrohung durch „jetzt sammeln, später entschlüsseln“, die Dringlichkeit, der einzige vorgeschriebene Standard – existiert nur, weil groß angelegte Quantencomputer auf dem Vormarsch sind. Keine Quantenbedrohung, kein Notfall. Kein Notfall, keine Rechtfertigung dafür, eine einzige kryptografische Monokultur in der gesamten Regierung, bei den Auftragnehmern, den Betreibern kritischer Infrastrukturen und im verbündeten Perimeter durchzusetzen. Dieselbe Technologie, die den Motor antreibt, schürt auch die Angst, die den Käfig rechtfertigt. Die Quantentechnologie ist sowohl das Pferd als auch die Peitsche.

Deshalb ist diese Verordnung – und keine der anderen – der Grundpfeiler. Zieht man sie heraus, wird sich zeigen, was passiert: Das Gehirn ist unterdimensioniert, und das Berechnungsproblem – der neunzigjährige Defekt – tritt wieder zutage; die Optimierung, die eine geplante Zivilisation vorantreiben sollte, versinkt in derselben unlösbaren Arithmetik, die Scott, den Großrechner und das Internet besiegt hat. Und ohne eine sich abzeichnende Quantenbedrohung verliert die kryptografische Beschlagnahme ihren Vorwand; es gibt keinen zivilisatorischen Notfall mehr, der einen für alle verbindlichen Standard rechtfertigen würde. Entfernt man die Quantentechnologie, stottert der Motor, und das Schloss hat keinen Daseinsgrund mehr. Die anderen vier Steine bleiben im Dreck liegen, beeindruckend und träge. Mit der Quantentechnologie dreht sich der Motor, die Vertrauensschicht ist versiegelt, und der Perimeter hat etwas, das es wert ist, verteidigt zu werden.

Ich möchte genau unterscheiden, was beweisbar ist und was eine Schlussfolgerung ist, denn an dieser Unterscheidung scheitern schwächere Argumente. Was die Dokumente unbestreitbar belegen, ist die Architektur: eine einheitliche Optimierungsplattform, die aus dem größten Datenschatz der Welt gespeist wird, eine abgeschirmte globale Lieferkette darunter, eine kryptografische Monokultur, die die Vertrauensebene versiegelt, und ein Quantenprogramm, das gleichzeitig das Erste antreibt und das Dritte rechtfertigt.

Diese Struktur ist in den Anordnungen enthalten, in schlichtem Verwaltungsenglisch.

Was in den Anordnungen nicht steht – was dort niemals stehen würde –, ist, dass das Ziel die Wirtschaft und die Gesellschaft sind und nicht Krebs oder die Kernfusion. Diese Schlussfolgerung stamme von mir und beruht auf vierzig Jahren Beobachtung, in denen ich miterlebt habe, wie diese Leute genau das aufgebaut und es jedes Mal anders genannt haben. Aber beachten Sie, dass diese Schlussfolgerung kein Sprung mehr ist. Wenn eine Regierung eine universell einsetzbare Optimierungsmaschine zusammenstellt, die Hardware abschottet, sich den Standard unter allen digitalen Werten aneignet und das Ganze mit der einen Technologie antreibt, die uneingeschränkte Rechenleistung erst möglich macht, hat sich die Last verlagert. Es liegt nicht mehr an mir zu erklären, warum sie so etwas tun würden. Es liegt an ihnen zu erklären, warum sie die Maschine gebaut haben, wenn sie nie die Absicht hatten, sie zu betreiben.

Sie werden Ihnen natürlich sagen, dass jeder Teil davon umsichtig ist. Dass NIST-Standards gute Praxis sind. Dass eine abgeschottete Lieferkette bloße Sicherheit ist. Dass eine Optimierungsplattform Krankheiten heilt. Jede dieser Rechtfertigungen ist für sich genommen wahr, in ihrer Gesamtheit jedoch irrelevant, denn die Frage war nie, ob ein einzelner Baustein gefährlich ist. Die Frage ist, was sie erschaffen, wenn man alle fünf zusammenfügt. Sie haben alle fünf zusammengeführt. Am selben Tag, mit demselben Stift, haben sie den Schlussstein gesetzt.

Der letzte Stein

Die Technokratie diente als Blaupause für eine Maschine, die 90 Jahre lang nicht gebaut werden konnte. Die Männer, die die Blaupause erbten, gaben sie nicht auf. Sie warteten auf die Hardware. Am 22. Juni 2026 entschieden sie, dass die Hardware angekommen war, und verriegelten den Bogen.

Der Defekt ist behoben. Das Gehirn hat seinen Motor, der Motor hat seine Mauer, die Mauer hat ihr Schloss, und das Schloss hat seinen Schlüssel. Zieht man den Quantenstein heraus, bricht alles zusammen. Lässt man ihn an seinem Platz, steht die Technokratie zum ersten Mal in der Geschichte dieser Idee auf eigenen Beinen.

Das ist der ganze Kern der Sache. Der Rechenschieber konnte die Welt nicht regieren. Der Großrechner konnte es nicht. Das Internet konnte es nicht. Alle KI-Rechenzentren konnten es nicht. Sie setzen darauf, dass das Qubit es kann – und sie haben gerade das ganze Land darauf gesetzt.