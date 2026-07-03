Andrew Korybko,

Die USA bereiten sich darauf vor, den Ukraine-Konflikt im Laufe des kommenden Jahres radikal zu verschärfen…

Trumps Entscheidung, die „Gemeinsame Erklärung der G7-Staats- und Regierungschefs zu geopolitischen Fragen“ zu unterzeichnen, in der mehr Waffen für die Ukraine und Sanktionen gegen Russland gefordert werden, signalisierte, dass er nun „eskalieren wird, um zu deeskalieren“ (E2DE) – und zwar durch einen von der Ukraine geführten „Zermürbungskrieg“. Die EU wird diese Kampagne voll und ganz unterstützen, und Trump 2.0 wird versuchen, die Kontrolle über Russlands Rohstoffunternehmen zu erlangen – als oberstes Ziel durch den erzwungenen Verkauf von Anteilen unter Androhung fortgesetzter, von der NATO unterstützter ukrainischer Angriffe auf die damit verbundene Infrastruktur, sollte Putin sich weigern.

Die Konturen der E2DE-Strategie seiner Regierung nehmen nun Gestalt an. Knapp zwei Wochen bevor er die oben erwähnte gemeinsame Erklärung unterzeichnete, verabschiedete das Repräsentantenhaus einen Gesetzentwurf, der „Sicherheits- und Wiederaufbauhilfe in Höhe von mehr als 1 Milliarde Dollar vorsehen [würde]. Durch Darlehen würden weitere 8 Milliarden Dollar für die Verteidigung der Ukraine bereitgestellt.“ Am Rande des G7-Gipfels erklärte Trump daraufhin, dass er bald erneut Ölsanktionen gegen Russland verhängen werde, was Putins Balanceakt zwischen China und Indien stören würde.

Etwa zur gleichen Zeit „hat eine Gruppe von US-Senatoren einen Gesetzentwurf eingebracht, der das geltende Recht so ändern würde, dass die Ukraine von der russischen Zentralbank beschlagnahmte Vermögenswerte und andere russische Staatsvermögen zum Kauf von militärischer Ausrüstung nutzen könnte.“ All dies fiel mit Berichten zusammen, wonach der Senat zudem Formulierungen in den National Defense Authorization Act (NDAA) 2027 aufgenommen hat, die eine fortgesetzte nachrichtendienstliche Unterstützung der Ukraine über das gesamte nächste Jahr hinweg fordern, um sie bei ihrem Bestreben zu unterstützen, ihr verlorenes Land zurückzuerobern (und möglicherweise noch mehr).

Zu allem Überfluss äußerte Selenskyj kurz darauf seine Zuversicht, dass Trump sein ausdrücklich bekundetes Interesse daran, US-Unternehmen die Herstellung von Luftabwehrraketen (und wahrscheinlich auch anderer Waffen) in der Ukraine zu gestatten, in die Tat umsetzen werde, was den Einsatz enorm erhöhen würde, sollte Russland diese Anlagen angreifen. Natürlich wird es einige Zeit dauern, bis die USA nach dem Dritten Golf Krieg ihre eigenen Raketenvorräte wieder aufgefüllt haben, aber die Zeichen stehen an der Wand, und sie deuten darauf hin, dass Trump 2.0 sich darauf vorbereitet, den Ukraine-Konflikt radikal zu verschärfen.

Insbesondere wird erwartet, dass seine E2DE-Strategie genau dem folgt, was das „Wall Street Journal“ im vergangenen Herbst skizzierte und was damals hier analysiert wurde, nämlich der Ukraine dabei zu helfen, Russlands Drohnenfähigkeiten zu übertreffen, weitere Sekundärsanktionen zu verhängen und Unruhen innerhalb Russlands zu provozieren. Zu diesem Zweck werden die Initiativen des Repräsentantenhauses und des Senats die Angriffsfähigkeiten der Ukraine (einschließlich derjenigen mit Langstreckenraketen) stärken, während Trumps Sanktionsdrohung den zweiten Teil abdecken wird. Diese Kombination könnte zu Unruhen innerhalb Russlands führen.

Um es klar zu sagen: Es ist unwahrscheinlich, dass diese letzte Phase eintritt, da das vielfältige russische Volk geeint bleibt, da es die existenziellen Risiken dieses Konflikts im Hinblick auf dessen großstrategisches Ziel der „Balkanisierung“ seines Zivilisationsstaates sehr wohl versteht – außerdem neigt es nicht dazu, groß zu protestieren. Dennoch bereiten sich die USA weiterhin darauf vor, es trotzdem zu versuchen, in der Hoffnung, zumindest genügend Unzufriedenheit mit dem Status quo zu erzeugen, sodass die regierende Partei „Einiges Russland“ nach den nächsten Duma-Wahlen im September gezwungen ist, eine Koalition einzugehen.

Mit Blick auf die Zukunft werden rasch die Weichen gestellt, damit Trump 2.0 das nächste Jahr ganz im Zeichen Russlands stehen lässt, und die mögliche Rückeroberung des Kongresses oder zumindest einer seiner Kammern durch die Demokraten nach den Zwischenwahlen im November könnte dies erleichtern. Sollte Russland seine Ziele nicht erreichen, bevor dies geschieht, oder bis dahin kein einigermaßen faires Abkommen aushandeln, wird es frühestens 2029 wieder eine realistische Chance auf ein solches Abkommen geben – was bedeutet, dass bis zu diesem Zeitpunkt nur noch Sieg oder Niederlage möglich wären. Die Uhr tickt.

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