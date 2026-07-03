Ein Blick hinter die Kulissen des israelischen Spionagesystems in Gefängnissen nach der Operation „Al-Aqsa-Flut“

Von A Cradle Contributor

Wie Informanten, Zwang und interne Spaltungen das Geschehen hinter Gittern neu gestalten.

„Diejenigen, die am tiefsten im Sumpf der Kollaboration versinken, sind oft diejenigen, die am festesten davon überzeugt sind, dass ihnen das niemals passieren würde.“

Eine Quelle innerhalb des Sicherheitsapparats des Widerstands im Gazastreifen fasste mit diesem Satz zwei Jahrzehnte der Verfolgung israelischer Spionagenetzwerke zusammen.

Ein Kollege im Libanon argumentiert, dass „die Angelegenheit komplexer ist als bloße Selbstüberschätzung und darüber hinausgeht – es sind sich überschneidende und miteinander verflochtene Faktoren, die zu diesem Ergebnis führen.“

Beide Ansichten stimmen in einem Punkt überein: Prävention beginnt mit Zweifel, der sich ebenso nach innen wie nach außen richtet. Diejenigen, die sich für immun halten, sind oft am wenigsten auf der Hut. Unter Besatzung dauert die Konfrontation an, auch wenn sie nicht sichtbar ist.

Gefängnisse als Ausgangspunkt

Das Gefängnissystem ist seit langem einer der zentralen Schauplätze, an denen dieser Konflikt ausgetragen wird. Für einige Fraktionen, darunter der Palästinensische Islamische Dschihad (PIJ), war Entlarvung die bevorzugte Methode. Kollaborateure innerhalb von Haftanstalten zu identifizieren und ihnen ihren Wert zu nehmen, ohne sie zu töten, wurde als Mittel angesehen, um interne Spaltungen zu vermeiden.

Andere Gruppen schlugen einen härteren Kurs ein.

Ein ehemaliger Häftling, der später im aktuellen Krieg getötet wurde, erinnerte sich an einen Vorfall im Zentralgefängnis von Gaza (Al-Saraya) in den 1980er Jahren, während der Zeit der israelischen Zivilverwaltung. Er hatte nach Ägypten reisen wollen, um sein Studium abzuschließen, wurde jedoch verhaftet und inhaftiert und so zwei Jahre vor Ausbruch der Ersten Intifada (1987) in den Konflikt hineingezogen.

Während des Verhörs erklärte er seinen Vernehmern, sie hätten ihn falsch eingeschätzt. Er sei nicht politisch engagiert gewesen, sagte er, doch die Inhaftierung habe einen Wandel erzwungen. Dennoch wurde er in eine Zelle mit Fathi al-Shiqaqi, dem Gründer der PIJ, gesteckt.

In der ersten Nacht wurden sechs neue Häftlinge hereingebracht. Shiqaqi und sein Begleiter verlängerten ihre Nachtgebete „bis ihre Beine steif waren“ und schliefen dann vor Erschöpfung ein.

Der Mann sagte: „Fathi und ich wussten nicht, wie wir unser Gespräch fortsetzen sollten, und dann, kurz vor dem Gebetsruf zur Morgendämmerung, schoss mir plötzlich eine Idee durch den Kopf! Wir erinnerten uns daran, dass wir gut Englisch sprachen, also leitete ich das Gespräch ein, indem ich Fathi fragte, und begann, beiläufig über die Neuankömmlinge zu sprechen.“ Fathi soll geantwortet haben: „Ich glaube, das sind Al-Asfour [Vögel].“

Drei der sechs reagierten sofort. Shiqaqi sprach sie direkt an. Sie seien dafür nicht geschult worden, bemerkte er, und wies sie an, wieder schlafen zu gehen. Am Morgen war die Täuschung vorbei. Es folgte eine Bestrafung.

Der Einsatz von „Vögeln“ – palästinensischen Informanten, die unter Gefangene eingeschleust wurden, um Geständnisse und Informationen zu erlangen – reicht bis in die 1970er Jahre zurück. Vom israelischen Geheimdienst rekrutiert oder dazu gezwungen, werden sie unter die Häftlinge eingeschleust, geben sich als Mitgefangene aus und lenken dann die Gespräche auf Informationen, die bei Verhören gesucht werden.

Einrichtungen wie Megiddo und Kfar Yona wurden für dieses System bekannt. Die Methoden unterschieden sich, das Ziel jedoch blieb dasselbe. Der Informant gab sich als Mitgefangener aus, der Verhöre durchgestanden hatte, ohne zusammenzubrechen. Er behauptete möglicherweise, kurz vor der Freilassung zu stehen, und bot an, Nachrichten zu überbringen.

Die heikelste Rolle ging noch weiter. Diese Agenten wurden eingesetzt, um die interne Dynamik zu beeinflussen, Spaltungen zu vertiefen und bisweilen Ideen zu verbreiten, die Gewalt innerhalb der Gefängnisgemeinschaft auslösen konnten.

Zwischen Entlarvung und Gewalt

Der Umgang mit Kollaborateuren bleibt ungelöst.

Im Gegensatz zu dem eher auf Zerrüttung ausgerichteten Ansatz, der mit Shiqaqi und seinem Gefährten in Verbindung gebracht wurde, setzte sich in anderen Kreisen ein härterer Kurs durch. Was manche Fraktionen als „revolutionäre Gewalt“ bezeichneten, umfasste die Inhaftierung mutmaßlicher Kollaborateure innerhalb des Gefängnisses, deren Verhöre unter ohnehin schon zwangsausübenden Bedingungen sowie mitunter interne Verfahren, die zur Hinrichtung führen konnten.

In einigen Fällen wurden diese von Langzeitgefangenen durchgeführt, insbesondere von denen, die lebenslange Haftstrafen verbüßten und keine Aussicht auf Freilassung außerhalb eines Gefangenenaustauschs hatten.

Doch selbst dort, wo Organisationen sich offiziell gegen Hinrichtungen innerhalb von Gefängnissen aussprachen, wich die Praxis oft von der Politik ab. Einige Mitglieder umgingen interne Beschlüsse gänzlich. Andere konfrontierten oder töteten mutmaßliche Informanten aus persönlichen Gründen und nicht auf Anweisung der Organisation. Dieses Muster zog sich quer durch alle Fraktionen und war nicht auf eine einzige politische Strömung beschränkt.

„Spione sind die Zitronenschale, die die Besatzungsmacht wegwirft, sobald sie mit ihnen fertig ist“, sagte ein ehemaliger Häftling, der zwei Jahrzehnte in israelischen Gefängnissen verbrachte, wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit einer palästinensisch-islamischen Organisation.

Seine eigene Haftstrafe wurde verlängert, nachdem er einen wegen Spionage angeklagten Häftling getötet hatte. Mehr als 20 Jahre später beharrt die Familie des Mannes weiterhin auf der Unschuld ihres Sohnes und fordert Rechenschaft. Einige geständige Kollaborateure, wie Mosab Hassan Yousef, führten den Beginn ihrer Spionagetätigkeit auf einen Prozess zurück, den er als Druckausübung und „Doubling Down“ beschrieb, der den Häftling letztendlich zum Verrat trieb.

In Ermangelung staatlicher Rahmenbedingungen rechtfertigten einige Führer solche Maßnahmen. In einem Interview aus dem Jahr 1993 formulierte der Hamas-Gründer Scheich Ahmed Yassin das Thema in deutlichen Worten:

„Es ist nicht unsere Art, Halbheiten zu akzeptieren. Bei uns gilt: Entweder ist der Angeklagte unschuldig, oder er zeigt Reue, oder er wird hingerichtet. Hausarrest oder Ähnliches kann man uns nicht auferlegen. Das sind die Bedingungen, unter denen wir ohne Staat leben.“

Faisal al-Husseini, damals Mitglied des Exekutivkomitees der Fatah, bot eine andere Lesart an. In einem Interview aus dem Jahr 1992 argumentierte er, dass die wahllose Tötung mutmaßlicher Kollaborateure das Fehlen einer klaren Richtung widerspiegelte. „Das vereinigte Kommando erteilte keine Anweisungen, die Agenten zu bestrafen“, sagte er, „also nahmen andere die Sache selbst in die Hand. Das vereinigte Kommando hätte Ermittlungen durchführen sollen … tat dies aber nicht.“

Diese Debatten prägten das Umfeld vor der Operation „Al-Aqsa-Flut“. Die Ereignisse nach dem 7. Oktober 2023 führten zu neuen Dynamiken, die die Verhältnisse innerhalb und außerhalb der Gefängnisse neu gestalteten.

Neue Strukturen nach dem 7. Oktober

Das Ausmaß der Verhaftungen nach der Operation „Al-Aqsa-Flut“ führte zu neuen Kontrollmechanismen innerhalb der Haftanstalten.

Einer der deutlichsten ist die Rolle des „Shawish“. Der Shawish wird von den Gefängnisbehörden aus den Reihen der Häftlinge ernannt und leitet eine Gruppe von Häftlingen, die oft aus einigen Dutzend Personen besteht. Die Position bringt begrenzte Privilegien und einen teilweisen Schutz vor routinemäßigen Strafen mit sich.

Aussagen kürzlich freigelassener Häftlinge deuten auf gemischte Erfahrungen hin. Einige nutzten diese Rolle, um die Haftbedingungen zu verbessern. Andere arbeiteten eng mit den Gefängnisbehörden zusammen, setzten Disziplin streng durch und missbrauchten ihre Position.

Die Privilegien bleiben begrenzt, können aber dennoch von Bedeutung sein. Aussagen deuten auf etwas besseres Essen, die Befreiung von einigen Kollektivstrafen und engeren Kontakt zu den Wärtern hin. In einem System, in dem Entbehrungen in Gramm gemessen werden, zählen selbst kleine Unterschiede.

Besorgniserregender ist das Aufkommen von Personen, die von den Inhaftierten als „Wächter“ oder „Berater“ bezeichnet werden.

Diese Personen agieren in Zusammenarbeit mit dem israelischen Strafvollzugsdienst und dem Militärgeheimdienst. Ihre Aufgabe ist die Überredung. Sie sprechen die Inhaftierten unter vier Augen an und präsentieren sich als Vermittler, die den Druck mindern oder härtere Verhöre verhindern können.

Der Ansatz ist psychologischer Natur und zielt darauf ab, den Häftling davon zu überzeugen, dass Widerstand zwecklos ist, dass die Behörden bereits über umfassende Kenntnisse verfügen und dass Kooperation der einzige Weg ist, den Druck zu mindern.

Der „Wächter“ gibt möglicherweise vor, über den Hintergrund oder das Netzwerk des Häftlings Bescheid zu wissen. Er kann darauf bestehen, dass andere bereits gestanden haben, dass operative Details bekannt sind und dass Schweigen keinen Wert hat.

Modelle für die Arbeit von Spionen in israelischen Gefängnissen

Neuankömmlinge sind die Hauptziele. Die gesuchten Informationen gehen über das hinaus, was mit technischen Mitteln leicht zu erlangen ist. Tunnelnetze, Waffenlager und interne Strukturen spielen dabei eine Schlüsselrolle.

Laut Quellen aus dem Gazastreifen hat diese Methode zu greifbaren Ergebnissen geführt, darunter die Aufdeckung von Netzwerken, die Identifizierung von Personen und die Enthüllung sensibler operativer Details.

Gleichzeitig stellen diejenigen, die diese Rollen übernehmen, ihre Handlungen oft anders dar. Manche präsentieren sie als Korrektur dessen, was sie als strategische Fehler vom 7. Oktober ansehen. Die Rechtfertigung ist nicht immer materieller Natur. Oft ist sie politischer Art.

Der materielle Gewinn bleibt begrenzt. Besseres Essen, weniger Strafen, geringfügige Verbesserungen. In Zeiten verschärfter Repression verschwinden sogar diese Unterschiede.

Druck, Solidarität und Zersplitterung

Das Gefängnisumfeld nach dem 7. Oktober ist von Extremen geprägt. Überbelegung, langwierige Haft und anhaltender Druck haben die Inhaftierten an ihre Grenzen gebracht.

Berichte schildern Momente innerer Spannungen, insbesondere aufgrund unterschiedlicher Sichtweisen auf die Ereignisse, die den Krieg ausgelöst haben. Doch diese Spaltungen haben nicht zum Zusammenbruch geführt.

Externer Druck hat in vielen Fällen den Zusammenhalt gestärkt. Die harte Behandlung durch die Gefängnisbehörden hat den Spielraum für interne Auseinandersetzungen eingeschränkt.

Laut Aussagen von Inhaftierten im nördlichen Gazastreifen haben einige Gefangene, die bestimmten Fraktionen angehören, scharfe Kritik an der Operation „Al-Aqsa-Flut“ geäußert, doch dies hat weder ihre allgemeine Haltung noch ihre Moral verändert.

Wie ein Inhaftierter es formulierte:

„Das brutale Verhalten der Besatzer gegenüber den Gefangenen und der enorme Hass, mit dem sie ihnen begegneten, schränkten den Raum für Groll und Kritik ein, da die Gefangenen von den Toten beherrscht wurden; dies schuf einen Zustand der Solidarität und des Zusammenhalts, der ihnen half, die harten Tage der Gefangenschaft zu überstehen.“

Die Reaktionen sind nach wie vor unterschiedlich. Geduld und Belastungsgrenzen variieren. Doch das übergeordnete Muster zeigt eher Anpassung als Zersplitterung.

Die weiterreichenden Auswirkungen

Gefängnisse bieten einen konzentrierten Einblick in eine umfassendere Realität. In ihnen ist das gesamte Spektrum der palästinensischen Erfahrung vertreten. Personen, die wegen geringfügiger Vergehen inhaftiert sind, sitzen Seite an Seite mit denen, die an groß angelegten Operationen beteiligt waren. Organisatorische Zugehörigkeiten, regionale Identitäten und persönliche Geschichten überschneiden sich in einem ständigen Wandel und einer ständigen Neuordnung.

Die Ergebnisse bleiben unvorhersehbar. Ein Häftling kann ohne politische Verbindungen eintreten und tief in einer Organisation verwurzelt wieder entlassen werden. Bei einem anderen kann es in die entgegengesetzte Richtung gehen.

Am gefährlichsten sind jene Fälle, die verborgen bleiben. Eine Person, die unbemerkt kooperiert, kann mit unversehrter Glaubwürdigkeit wieder herauskommen und im Laufe der Zeit Einflusspositionen einnehmen.

Außerhalb der Gefängnisse wird das Bild noch komplexer. Netzwerke erstrecken sich über Grenzen hinweg. Rekrutierung, Kontrolle und Entlarvung lassen sich immer schwerer nachverfolgen. Für Widerstandsbewegungen in Palästina und im Libanon bleibt dies eines der heikelsten Themen.

Ein wiederkehrendes Muster

In der Ersten Intifada (1987–1993) wurden Hunderte Palästinenser wegen des Verdachts der Kollaboration getötet. Spätere israelische Einschätzungen deuteten darauf hin, dass viele keine bestätigten Verbindungen zu Geheimdienstnetzwerken hatten. Der Preis für Fehlidentifizierungen war hoch.

In der Zweiten Intifada (2000–2005) gingen die Zahlen zurück, was zum Teil auf Veränderungen in der israelischen Kontrolle zurückzuführen war. Die direkte administrative Präsenz wurde reduziert, was die Funktionsweise der Kollaboration veränderte.

Die aktuelle Phase bringt andere Belastungen mit sich: Gezielte Tötungen, die stetige Zerschlagung von Netzwerken und eine sich ausweitende Konfrontation, an der der Iran und der Libanon beteiligt sind, erhöhen den Einsatz, während öffentliche Bekanntgaben von Verhaftungen eine weitere Belastungsebene hinzufügen.

Ein ungelöster Fall

Besatzung, Einschränkung der Bewegungsfreiheit und anhaltender Druck führen nicht zu einheitlichen Ergebnissen. Die Reaktionen gehen auseinander und werden ebenso sehr von persönlichen Grenzen wie von politischer Überzeugung geprägt.

Was dieses Thema besonders dringlich macht, ist nicht nur die Brisanz der aktuellen Lage, sondern auch die beunruhigende Bilanz vergangener Erfahrungen. Während der Ersten Intifada wurden 942 Palästinenser aufgrund von Vorwürfen der Kollaboration getötet. Laut israelischen Quellen hatten nur 40 Prozent Verbindungen zu israelischen Institutionen, während die Gesamtzahl der palästinensischen Todesopfer bei 1.300 lag.

Während der Zweiten Intifada wurden mehr als 4.000 Palästinenser getötet, während schätzungsweise 200–400 aufgrund von Kollaborationsvorwürfen hingerichtet wurden. Die niedrigere Zahl wird größtenteils darauf zurückgeführt, dass Israel zunehmend von offensichtlichen Kollaborateuren auf verdeckte Informanten innerhalb palästinensischer Organisationen umstellte.

Was sich nicht ändert, ist die Tragweite des Themas. Innerhalb der Gefängnisse und darüber hinaus prägt die Kollaboration weiterhin den Konflikt. Bereits bekannte Muster dürften unter neuen Bedingungen wieder auftreten, wodurch dieses Thema für das Verständnis des Konflikts selbst von zentraler Bedeutung ist.