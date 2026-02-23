Wie unabhängige politische Analysen zum Ziel von KI-Fälschungen geworden sind

Willkommen im neuen Zeitalter, in dem künstliche Intelligenz das Internet in eine Höllenmaschine verwandelt, die darauf aus ist, Sinngehalt, Kultur und Geschichte auszulöschen – und tiefgreifende intellektuelle Verwirrung zu stiften. Ganz so, wie der Techno-Feudalismus es will.

Von Pepe Escobar

KI breitet sich schnell wie eine Seuche im gesamten Internet aus. Das ist durchaus zu erwarten, wenn man bedenkt, dass das Big-Tech-Modell für KI der Techno-Feudalismus ist, der auf Profit und geistiger/sozialer Kontrolle basiert und nicht darauf, Wissen zu teilen/zu erweitern und bessere Bedingungen für eine gut informierte Bürgerschaft zu schaffen.

KI ist in vielerlei Hinsicht das Gegenteil von civitas. Vor dem KI-Boom waren bereits mehrere Ebenen des Internets zu einer Reihe von Minenfeldern in einer überdimensionalen Kloake verzerrt worden. KI – kontrolliert von Big Tech – hatte sich in vielerlei Hinsicht bereits als Betrug herausgestellt. Jetzt ist sie eine Waffe.