Für viele von uns ist es der letzte Ausweichplan im Falle einer Katastrophe. Ein großzügiger Vorrat an kaltem, hartem Bargeld, mit dem wir uns aus Schwierigkeiten herauskaufen können. So viel wie möglich in letzter Minute besorgen oder Ressourcen erwerben können, die in einer Welt, in der der Strom ausfällt und das Internet nicht funktioniert und für jeden mit einer Kreditkarte nicht verfügbar sind. Wir sprechen häufig davon, Bargeld für Notfälle zu haben, aber wie viel Bargeld sollten Sie haben, wenn das Stromnetz zusammenbricht? Was werden Sie mit Ihrem Notgroschen kaufen können und wie lange würde er überhaupt reichen?

Einer unserer Leser empfahl neulich, zwischen 500 und 1000 Dollar in bar für die Notfalltasche mitzunehmen, und das hat mich veranlasst, noch einmal darüber nachzudenken, ob dieser Betrag sinnvoll ist. In meinen persönlichen Bereitschaftsplänen habe ich einen Vorrat an Bargeld, aber ich versuche immer herauszufinden, ob das, was ich habe, genug oder zu viel ist. Wird es überhaupt eine Rolle spielen, wenn TEOTWAWKI kommt, und wie kann ich das Bargeld, das ich habe, am besten zum Überleben einsetzen?

Warum müssen Sie Bargeld vorrätig haben?

Wollen Sie wissen, wann Sie Bargeld am meisten benötigen werden? Es wird dann sein, wenn Sie nicht daran herankommen. Wie viele von Ihnen haben im Moment überhaupt kein Bargeld in ihren Brieftaschen oder Geldbörsen? Bei mir war es früher genauso. Ich hatte nie Bargeld und verließ mich auf die Verfügbarkeit von Geldautomaten oder die Möglichkeit, praktisch alles mit einer Debitkarte zu bezahlen. Wie bequem ist es doch, nie Wechselgeld wechseln zu müssen oder sich Gedanken darüberzumachen, ob man genug Bargeld hat, wenn man mit dem Durchziehen einer Karte über sein Bankguthaben verfügen kann. Dies ist ein großartiger technologischer Fortschritt, aber das Problem ist, dass dafür zwei Dinge notwendig sind. Erstens benötigen die Kartenlesegeräte und Geldautomaten Strom. Wenn der Strom ausfällt, funktioniert keines dieser beiden Geräte. Der zweite Punkt ist eine Netzwerkverbindung. Wenn das Netz ausfällt, funktioniert die Transaktion auch mit Strom nicht, und Sie können keine Waren bezahlen oder Bargeld von Ihrer Bank abheben.

Bei einer Katastrophe ist die Elektrizität eines der ersten Opfer. Das muss nicht unbedingt auf eine kosmische Sonneneruption zurückzuführen sein, die das Stromnetz unbrauchbar macht, sondern kann auch so zerstörerisch und alltäglich sein wie ein Feuer, eine Überschwemmung, ein Erdbeben, ein Tornado oder ein Wintersturm. Es könnte sich auch um einfachen Vandalismus oder vielleicht um Terrorismus handeln. Im Februar wurde in Arizona ein großes Glasfaserkabel durchtrennt, sodass Unternehmen keine Zahlungen mehr annehmen konnten. Wenn der Strom ausfällt, können Sie nicht auf normalem Wege auf Ihr Bargeld zugreifen, sodass es unter den richtigen Umständen von großem Vorteil ist, einen Vorrat zu haben.

Selbst wenn es keine Naturkatastrophe gibt, sind Sie immer noch Ihrer Bank ausgeliefert. Was ist, wenn Ihre Bank geschlossen ist oder aufgrund einer Wirtschaftskrise ein Bankfeiertag ausgerufen wurde? Wenn Sie in einer dieser Situationen auf den Zugang zu Geld angewiesen sind, der entweder durch Technologie oder durch physische Beschränkungen wie ein Bank Büro kontrolliert wird, ist es ratsam, einen Notfallplan für den Fall zu haben, dass eine dieser beiden Bedingungen Sie daran hindert, Bargeld zu erhalten.

Wozu ist Bargeld in einer Krise gut?

Ich denke, es gibt zwei Ebenen, die man bei der Aufbewahrung von Bargeld berücksichtigen sollte. Zum einen gibt es das oben erwähnte Ausbruchszenario, bei dem man etwas Geld zur Verfügung hat, um relativ kleine Bedürfnisse wie Lebensmittel, ein Hotel oder Benzin zu befriedigen. Das zweite Szenario ist für den Fall gedacht, dass das Geld länger oder in größerem Umfang nicht zur Verfügung steht. Nehmen wir an, die Wirtschaft bricht zusammen und die Preise für alle Waren steigen in die Höhe, aber die Geschäfte sind noch geöffnet. Ihre Bank gehört zu den Opfern, aber Sie hatten ein paar Tausend Dollar Bargeld beiseitegelegt, mit denen Sie Lebensmittel, Benzin und die notwendigen Vorräte für Ihre Familie kaufen konnten. In diesem Szenario stützt die Regierung immer noch die Fiat-Währung, und die Händler akzeptieren sie immer als Zahlungsmittel. Für dieses Szenario ist es sinnvoll, ein paar tausend Dollar zu haben.

Was aber, wenn es zu einem extremen Ereignis kommt, bei dem die Währung abgewertet wird und im Wesentlichen wertlos ist? Mit Ihren Tausenden von Dollar können Sie vielleicht nur einen Laib Brot kaufen. Sie glauben nicht, dass so etwas passieren kann? Das ist der Weimarer Republik nach dem Ersten Weltkrieg passiert, es kann also wieder passieren. Das heißt nicht, dass es so sein wird, aber Sie sollten abwägen, wie viel Geld Sie unter Ihrer Matratze gebunkert haben, und wie viel Sie jetzt kaufen können, damit Sie auch in einem solchen Fall überleben. Mein Ziel ist es, sicherzustellen, dass ich die Grundausstattung habe, die ich benötige, um mehrere Monate bis zu einem Jahr zu Hause zu überleben, ohne Geld ausgeben zu müssen. Auf diese Weise habe ich, wenn das Geld wertlos ist, immer noch das, was meine Familie zum Überleben benötigt.

Wenn es zu einer regionalen Katastrophe kommt, bei der man sich an einen sichereren Ort flüchten kann, sollte man mit seinem Bargeld gut auskommen. Wenn Sie sich an einem sichereren Ort befinden, sollten Sie, vorausgesetzt, der Strom funktioniert, immer noch Zugang zu den Bankkonten haben. Wenn dies das Ende der Welt ist, wie wir sie kennen, wie lange wird das Bargeld, das Sie haben, noch etwas wert sein?

Wie viel Bargeld brauchen Sie?

Die Eine-Million-Dollar-Frage lautet also: Wie viel Bargeld sollte man haben, wenn das Stromnetz zusammenbricht? Ich versuche immer, für das Worst-Case-Szenario zu planen. Mein Grundgedanke ist, dass ich, wenn ich auf das Ende der Welt, wie wir sie kennen, vorbereitet bin, genauso gut auf jede kleinere Katastrophe oder Krise vorbereitet sein sollte, mit der ich konfrontiert werden könnte. Ich denke, wenn es zu einer Katastrophe kommt, werden Sie das Bargeld höchstwahrscheinlich nicht verwenden, um Ihre Hypothek, Ihr Studentendarlehen, Ihre Miete oder Ihre Kreditkartenrechnungen zu bezahlen. Bargeld wird in lebensrettende Vorräte fließen, und diese müssen in den ersten Stunden einer Krise verwendet werden, bevor alle Waren weg sind oder das Bargeld wertlos ist. Wenn die Menschen zum Beispiel erkennen, dass die Regierung vorübergehend zerstört wurde, werden sie nicht mehr Ihre 500 Dollar für eine Tankfüllung nehmen wollen. Sie werden Gewehre, Lebensmittel oder Kugeln wollen.

Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Sie Ihr Bargeld verwenden, um eine Überfahrt in ein anderes Land zu kaufen, aber das ist nur meine Meinung. Ich weiß, dass es dafür einen historischen Präzedenzfall gibt, aber ich habe nicht vor, so etwas mit meiner Familie realistisch zu versuchen. Ich habe auch nicht vor, irgendwelche Beamten mit Bargeld zu bestechen. Mein Bargeld ist für das Nötigste gedacht, und dann geht es zurück in die hoffentlich sichere Enge meines Hauses, um die nächsten Schritte zu planen. Dafür habe ich nur ein paar Tausend Dollar in bar beiseitegelegt. Ich denke, wenn ich mehr als das brauche, habe ich nicht gut geplant. Außerdem würde ich mein Geld lieber für Vorräte wie langfristig lagerfähige Lebensmittel und Ausrüstung ausgeben, als eine große Horde Bargeld zu haben. Ich denke, mit diesem Betrag kann ich bei Bedarf einen letzten Versuch unternehmen oder einen kurzfristigen Notfall überstehen, wenn ich nicht auf Bargeld zugreifen kann.

Wo kann man Bargeld am besten verstecken?

Ich habe vor einiger Zeit einen Beitrag mit dem Titel Wie Sie Ihr Geld dort verstecken, wo die Banker es nicht finden, geschrieben, der viele gute Ideen für einigermaßen sichere Orte enthielt, an denen Sie Bargeld aufbewahren können. Wie ich in diesem Artikel sagte, ist die Aufbewahrung von Bargeld in Ihrem Haus mit Risiken verbunden, aber ich denke, dass Sie die gleichen, wenn nicht sogar schlimmere Risiken eingehen, wenn Sie sich auf die Banken verlassen, die Ihr Geld sicher aufbewahren und es Ihnen zurückgeben, wenn Sie es brauchen. Es gibt eine Million Orte, an denen man Bargeld verstecken kann, aber man kann auch trickreich sein und einen gefälschten Rasierschaumtresor kaufen, in dem man mehrere hundert Dollar aufbewahrt. Pass nur auf, dass du ihn nicht wegwirfst. Es gibt auch andere Möglichkeiten wie Wanduhren mit einem versteckten Fach im Inneren, die weniger leicht in den Müll geworfen werden können. Um ein gutes Versteck zu finden, ist eigentlich deine Fantasie gefragt, aber ich würde dich davor warnen, Bargeld an zu vielen Orten aufzubewahren, sonst könntest du vergessen, wo du es versteckt hast. Das ist mir passiert, als ich etwas Bargeld hinter einem Gegenstand versteckt hatte, den ich schließlich meiner Tochter gab, weil ich dachte, ich bräuchte ihn nicht mehr. Stellen Sie sich meine Überraschung vor, als sie ins Wohnzimmer kam und sagte: „Papa, ich habe einen Umschlag mit viel Geld gefunden“. Ich habe ihr einen Zwanziger zur Belohnung gegeben…

Und was ist mit dir? Wie viel Bargeld sollten Sie vorrätig haben und wofür beabsichtigen Sie es auszugeben, wenn das Stromnetz zusammenbricht?