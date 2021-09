Wie viele junge Menschen werden noch auf Gates Impfstoffaltar geopfert werden?

TCW Defending Freedom hat mehrere hervorragende Einblicke in den Würgegriff von Bill Gates über die britische Regierung, die Medien und die universitären Forschungseinrichtungen veröffentlicht.

Es ist bemerkenswert, dass der Mann, der zum ungewählten globalen Gesundheitszar und Verfechter der Bevölkerungskontrolle aufgestiegen ist, nicht genauer zu seiner Vergangenheit befragt wird. Obwohl wir eine von Gates vorhergesagte Krise erleben und die von der Bill and Melinda Gates Foundation finanzierten globalen Gesundheitsorganisationen darauf reagieren, indem sie uns zu einer Impf- und biometrischen ID-Lösung treiben, an der Gates seit Jahren arbeitet, wird er immer noch weithin als gutartiger Philanthrop angesehen.

James Corbetts Dokumentarfilm Meet Bill Gates über den Mann, der den größten Einfluss auf die Gestaltung der Welt nach dem Coronavirus hatte, zeigt eindeutig, dass er das nicht ist.

In diesem Beitrag konzentriere ich mich auf Gates Impfstoffbesessenheit und einige seiner Aktivitäten in der ganzen Welt, ein Programm, in das er etwa 10 Milliarden Dollar investiert hat und von dem er stolz behauptet, dass es eine finanzielle Rendite von mehr als 20:1 erbracht hat. Für einige der Betroffenen scheint die Bezeichnung „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ treffend zu sein: Es handelt sich um experimentelle Impfstoffversuche an Kindern der Dritten Welt, für die ein anderer Mann vielleicht vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gebracht worden wäre.

Diejenigen, die die verfügbaren Clips von Gates Kreuzverhör durch das US-Justizministerium während des Kartellverfahrens von 1998 gesehen haben, das schließlich zu seiner wundersamen Wiederauferstehung als „Philanthrop“ führte, können kaum Zweifel am seltsamen Charakter dieses Mannes hegen.

Es geht nicht nur darum, dass die enormen Summen, um die es hier geht, besser für die Verhinderung von Hunger, Krankheit und Tod durch die Bereitstellung von fließendem Wasser und anderen Grundbedürfnissen ausgegeben worden wären, sondern auch darum, dass Gates Besessenheit von lukrativen Impfstoffen von einem fast größenwahnsinnigen Ehrgeiz angetrieben wird, die Welt mit einer speziellen Technologie zu „retten“, die darauf ausgelegt ist, ein globales Impf-ID-Unternehmen zu verwalten, das mit einer digitalen Zahlungsinfrastruktur verbunden ist und eine fast diktatorische Kontrolle der globalen Gesundheitspolitik ermöglicht.

Die Untersuchung einiger seiner früheren Projekte legt mir nahe, dass er im Namen einer solchen Sache oder seines Strebens nach Kontrolle bereit ist, viele Menschenleben zu opfern. Der Katalog der Impfstoffkatastrophen im Zusammenhang mit seinen Projekten reicht bis ins Jahr 2002 zurück, genauer gesagt bis zur MenAfriVac-Kampagne in Subsahara-Afrika, bei der Gates Mitarbeiter Tausende afrikanischer Kinder gegen Meningitis geimpft haben. In dem Dorf Gouro im Norden des Tschad waren etwa 50 der 500 geimpften Kinder gelähmt. Heute bezeichnen Kritiker die Praktiken von Gates als rücksichtslos und unmoralisch, und einige kommen zu dem Schluss, dass seine Idee darin besteht, die Weltbevölkerung mithilfe von Impfstoffen zu reduzieren.

Die heftigste Kritik an Gates kommt von denjenigen in den Entwicklungsländern, die von seiner „Wohltätigkeit“ profitieren. An vorderster Front steht Indien, wo seine Interventionen weiterhin für Empörung sorgen und wo die jüngste Gegenreaktion gegen die Gates-Stiftung das Ergebnis von Bedenken ist, die seit Jahren von Menschenrechtsaktivisten und der Zivilgesellschaft vorgebracht werden. Im Mai dieses Jahres wurde auf dem indischen Twitter der Hashtag #ArrestBillGates ausgerufen, um die Behörden aufzufordern, die Stiftung und Gates wegen der Durchführung illegaler medizinischer Versuche an gefährdeten Gruppen in zwei Bundesstaaten anzuklagen. Sie erneuerte die Vorwürfe über die HPV-Impfstoffstudie an Stammeskindern, die von einer von Gates finanzierten NRO im Jahr 2009 durchgeführt wurde. Dabei wurde 14.000 Stammesmädchen im Alter von zehn bis 14 Jahren der Impfstoff gegen das humane Papillomavirus (HPV) verabreicht, woraufhin viele erkrankten und mehrere starben. Dies geschah ohne die Zustimmung der Eltern, so die Ankläger, und war daher unrechtmäßig. Ausführlichere Details zu diesem Skandal wurden 2014 in diesem erschütternden Bericht hier veröffentlicht.

Kritiker haben systematische Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit diesem Programm aufgezeigt und darauf bestanden, dass die Stiftung in vollem Umfang zur Verantwortung gezogen werden sollte. Es ist auch unethisch, wenn die Leute, die sich für Impfstoffe einsetzen, dieselben sind, die auch in die Entwicklung von Impfstoffen investieren“, sagte V Rukmini Rao, eine der Aktivistinnen, die im Zusammenhang mit den HPV-Impfstoffstudien eine Petition vor dem Obersten Gerichtshof eingereicht hat.

Später stellte sich heraus, dass der Impfstoff nicht nur Krankheiten und Todesfälle verursacht hatte, sondern auch in seiner Wirksamkeit überschätzt worden war.

Nachdem das Gericht festgestellt hatte, dass bei diesen HPV-Studien „ethische Mängel“ vorlagen, wurden die Aktivitäten der Stiftung eingeschränkt. Dies war jedoch nicht von Dauer.

Nachdem die Stiftung 450 Millionen Dollar für die Finanzierung eines weltweiten Projekts zur Ausrottung der Kinderlähmung in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar bereitgestellt hatte, finanzierte sie 2016 32 Mitarbeiter im Sekretariat der indischen National Technical Advisory Group on Immunisation (NTAGI).

Dies ist die Organisation, die für die Sicherheit, Wirksamkeit und Einführung von Impfstoffen in Indien zuständig ist. Sie hatte bereits Polio-Impfstoffe im Rahmen von sich überschneidenden Impfprogrammen für Kinder unter fünf Jahren zugelassen; dasselbe Polio-Impfprogramm, das von 2000 bis 2017 zu einer verheerenden Epidemie der akuten schlaffen Non-Polio-Lähmung (NPAFP) führte, die 490.000 Kinder über die erwartete Rate hinaus lähmte. 2017 stoppte die indische Regierung das Impfprogramm von Gates, und das NTAGI-Sekretariat wurde aus der Stiftung entfernt.

Doch Gates hat nicht aufgegeben. Sein Besuch in Indien im November 2019 und das Treffen mit Premierminister Narendra Modi markierten den Wiedereintritt der Stiftung in das indische Gesundheitsministerium. Die jüngste seiner höchst umstrittenen Aktivitäten in Indien ist das aktuelle Covid-Impfprogramm.

Im Jahr 2017 gab auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO), auf die Gates großen Einfluss hat, widerwillig zu, dass es sich bei der weltweiten Explosion der Kinderlähmung nicht um ein Wildvirus, sondern um einen überwiegend geimpften Stamm handelt. Ausbrüche im Kongo, in Afghanistan und auf den Philippinen werden alle mit Impfstoffen in Verbindung gebracht. Tatsächlich waren im Jahr 2018 98 der 127 weltweiten Poliofälle auf Impfstämme zurückzuführen, und es ist bezeichnend für den Ernst der Lage, dass die Organisationen jetzt nur noch bei der Ausrottung der so genannten „wilden“ Polio große Fortschritte machen.

Gates viel beworbenes und gepriesenes Programm zur Ausrottung von Malaria hat sich ebenfalls als gefährlich experimentell erwiesen. Im Jahr 2010 finanzierte die Stiftung einen Versuch mit einem experimentellen Malaria-Impfstoff, der 151 afrikanische Säuglinge tötete und weitere schwerwiegende Folgen hatte, darunter Lähmungen, Krampfanfälle und Fieberkrämpfe, von denen bis zu 1.048 der 5.949 Kinder in dem Versuch betroffen waren.

Als Gates im Jahr 2010 seine 10 Milliarden Dollar für ein „Jahrzehnt der Impfstoffe“ versprach, sagte er: „Die Welt hat heute 6,8 Milliarden Menschen. Diese Zahl wird sich auf etwa 9 Milliarden erhöhen. Wenn wir wirklich gute Arbeit bei neuen Impfstoffen, der Gesundheitsversorgung und der reproduktiven Gesundheit leisten, könnten wir diese Zahl vielleicht um 10 oder 15 Prozent senken.

Wenn das immer noch das Ziel ist – und sein globales Covid-Impfprogramm, das jetzt auf Kinder ab fünf Jahren in der ganzen Welt ausgedehnt wird, sogar noch erschreckend ehrgeizig ist -, ist es dann nicht an der Zeit, dass er gefragt wird, wie viele Kinder er bereit ist, für seine Sache zu opfern?