Wie viele Todesfälle wurden durch die Covid-Impfstoffe verursacht?

Eine ungefähre Analyse mit minimalen Annahmen.

Zusammenfassung

Im Gegensatz zu den Behauptungen der Befürworter von Covid-Impfstoffen gibt es stichhaltige Beweise dafür, dass die meisten Meldungen von Impftodesfällen an die VAERS-Systeme in den USA und die Yellow-Card-Systeme im Vereinigten Königreich echt sind. Bei höchstens 30 % dieser Meldungen kann davon ausgegangen werden, dass sie nicht durch den Impfstoff verursacht worden sind.

Es gibt auch Belege dafür, dass die Melderaten für Todesfälle und unerwünschte Ereignisse in diesen Systemen sehr niedrig sind. Es ist wahrscheinlich, dass weniger als 10 % der Todesfälle und sonstigen unerwünschten Ereignisse überhaupt gemeldet werden.

Unter diesen minimalen Annahmen schätzen wir die Zahl der Todesfälle wie folgt ca. 120.000 Todesfälle in den USA, die direkt durch die Covid-Impfstoffe verursacht wurden (zwischen Dez. 2020 und 23. März 2023) und 16.000 im Vereinigten Königreich (zwischen Dez. 2020 und 29. September 2022). über 103 Todesfälle pro Million Dosen der Kovid-Impfstoffe im Vereinigten Königreich mit großen Unterschieden zwischen den drei wichtigsten Impfstoffen (187 für Astra Zeneca, 68 für Pfizer und 35 für Moderna). Für Astra Zeneca bedeutet dies 1 Todesfall pro 5348 Dosen.

Unter Berücksichtigung des geringen Anteils der Personen, die schwerwiegende unerwünschte Wirkungen meldeten, die dann möglicherweise zu frühen Todesfällen führten, dürfte es in den USA 70 000 und im Vereinigten Königreich 35 000 zusätzliche Todesfälle gegeben haben, die indirekt durch die Impfstoffe verursacht wurden. Dies würde bedeuten, dass die direkt oder indirekt durch die Impfstoffe verursachten Todesfälle für etwa die Hälfte der zusätzlichen Todesfälle im Vereinigten Königreich seit Januar 2021 verantwortlich sind.

Eine persönliche Geschichte

Anfang Januar 2021 gehörte der Vater eines Freundes zu den ersten Empfängern eines Covid-Impfstoffs im Vereinigten Königreich. Er war 90 Jahre alt, aber für sein Alter bei guter Gesundheit. Er starb weniger als 24 Stunden später. Mein Hinweis auf einen möglichen Zusammenhang mit der Impfung wurde von der Familie mit völligem Unglauben aufgenommen. Nach jüdischer Tradition wurde er am Tag nach seinem Tod beerdigt, und eine Obduktion wurde natürlich nie in Betracht gezogen. Die Impfung wurde nie wieder erwähnt, und alle gingen davon aus, dass sein Tod natürlich und unvermeidlich war.

Seitdem habe ich mehrere Freunde in relativ jungem Alter durch Krebs und Herzinfarkte verloren. Alle waren vollständig geimpft. Zwei der Krebsopfer befanden sich vor den Impfungen in Remission. Auch hier hat kein einziges Familienmitglied die Möglichkeit eines Zusammenhangs mit der Impfung in Betracht gezogen, und keiner dieser Fälle wurde dem britischen Yellow-Card-System für mögliche Impfstoffnebenwirkungen gemeldet.

Ich weiß jedoch von einer äußerst schwerwiegenden und traumatischen Nebenwirkung, die kurz nach der zweiten Dosis des Impfstoffs von Astra Zeneca im April 2021 auftrat und dem Yellow-Card-System gemeldet wurde. Hier ist der Impfausweis mit den Chargennummern:

Ich habe es selbst gemeldet, da es einem sehr engen Familienmitglied widerfahren ist und die Auswirkungen für das Opfer und mich selbst lebensverändernd waren.

Ich fand das System der Gelben Karte extrem schwierig zu bedienen und es erlaubte mir nicht, hochrelevante spezifische Informationen einzugeben. Es schien nicht darauf ausgelegt zu sein, solche Daten zu sammeln. Ich vermute, dass viele Menschen, die versuchen, sich in dem System zurechtzufinden, aufgegeben haben und ihren Bericht nicht fertig gestellt und eingereicht haben. Ich habe nie eine Bestätigung oder Folgemaßnahmen zu meinem Bericht erhalten. Außerdem haben mein Hausarzt und die mit dem Fall befassten Spezialisten meine Behauptung eines Zusammenhangs mit dem Impfstoff zurückgewiesen.

Ein Familienmitglied von Martin erlitt ebenfalls eine unerwünschte Reaktion, die dem System der Gelben Karte gemeldet wurde.

Wie viele „offiziell gemeldete“ Todesfälle gab es?

Abgesehen von einem winzigen Prozentsatz von Todesfällen, die kurz nach der Impfung eintraten, waren die Ärzte äußerst zurückhaltend, wenn es darum ging, Behauptungen von Patienten oder ihren Angehörigen über schwerwiegende unerwünschte Wirkungen von Kovidimpfstoffen zu untersuchen. Dies gilt selbst dann, wenn Todesfälle an das VAERS-System oder das System der Gelben Karten gemeldet wurden. Daher wurde nur eine winzige Minderheit von Fällen jemals einer formellen medizinischen Überprüfung unterzogen, und es ist diese winzige Zahl, die die Regierungen gerne propagieren, um das falsche Argument aufrechtzuerhalten, dass die Vorteile der Impfung die Schäden bei weitem überwiegen. So kommen im Vereinigten Königreich nur gerichtsmedizinisch bestätigte Todesfälle für die Entschädigungsregelung der Regierung in Höhe von 120 000 Pfund in Frage, und (bis zum 3. März 2023) wurden nur 52 solcher Todesfälle offiziell als durch Rinderimpfstoffe verursacht eingestuft. Und das, obwohl bis zum 29. September 2022 2.272 Todesfälle durch Kuhimpfstoffe an das System der Gelben Karte gemeldet worden waren.

In den USA ist die Lage noch schlimmer, denn trotz der 17.315 Todesfälle, die VAERS gemeldet wurden (Stand: 23. März 2023), wurde offenbar kein einziger Todesfall „offiziell“ als direkt durch Kovidimpfstoffe verursacht anerkannt. Und jeder Versuch, VAERS als Grundlage für die Schätzung der wahren Zahl solcher Todesfälle zu verwenden, wurde von den „Faktenprüfern“ einfach als Fehlinformation abgetan, mit der Begründung, es handele sich lediglich um „unbestätigte Berichte„.

Können wir die Dunkelziffer der Todesfälle aus VAERS und dem System der gelben Karten abschätzen?

Wir wollen so wenig Annahmen wie möglich treffen, um die Dunkelziffer der gemeldeten Todesfälle zu schätzen. Dazu benötigen wir zwei Maße:

Der Faktor der Unterberichterstattung: Welcher Anteil der Impftodesfälle wird tatsächlich an VAERS und Yellow Card gemeldet? Wenn beispielsweise nur 10 % aller Impftodesfälle gemeldet werden, beträgt der Unterberichterstattungsfaktor 10 %. Die Falsch-Positiv-Rate: Welcher Anteil der tatsächlich an diese Systeme gemeldeten Impftodesfälle wird nicht durch den Impfstoff verursacht. Wenn z. B. 40 % aller als Impftod gemeldeten Todesfälle nicht durch den Impfstoff verursacht wurden, beträgt die Falsch-Positiv-Rate 40 %, während 60 % echte Positivmeldungen sind.

Covid-Impfstoffskeptiker behaupten, dass die Dunkelziffer sehr niedrig ist, was auf eine Kombination von Faktoren zurückzuführen ist:

Personen, die noch nie von dem Meldesystem gehört haben oder davon ausgehen, dass jemand anderes es ausfüllen würde;

Schwierigkeiten beim Ausfüllen des Formulars;

Kein überlebender Verwandter, der das Formular ausfüllen kann;

kein überlebender Angehöriger, der bereit ist, das Formular auszufüllen;

Nichtbeachtung der Möglichkeit, dass die Ursache der Krankheit oder des Todes mit dem Impfstoff zusammenhängen könnte.

Im Vergleich zu früheren Impfstoffen bedeutet die wahrscheinliche Art und Weise, in der Schäden durch die MRNA-Impfstoffe vermittelt werden, dass unerwünschte Ereignisse sowohl zeitlich als auch hinsichtlich der betroffenen Organe viel breiter gestreut sind. Dies führt unweigerlich zu einer geringeren Zuordnung als bei früheren Impfstoffen und lässt vermuten, dass die Dunkelziffer größer sein könnte.

Es wurde behauptet, dass (für alle Arten von Impfstoffen) nur 1 % der Impfstoffverletzungen an VAERS gemeldet werden. In einer neueren Analyse wurde eine Zahl von 1 zu 41, also 2,4 %, genannt. Ich halte 10 % für eine konservative Schätzung, obwohl ich eine Reihe von Werten in Betracht ziehen werde. Unabhängig davon, wie hoch die tatsächliche Dunkelziffer bei VAERS ist, dürfte sie bei der Gelben Karte, bei der es besonders schwierig ist, einen Bericht einzureichen, noch niedriger sein.

Befürworter des Impfstoffs behaupten oft, dass die Falsch-Positiv-Rate bei den Systemen VAERS und Gelbe Karte sehr hoch ist, weil entweder falsche/böswillige Meldungen gemacht werden oder weil es den Meldern angeblich an klinischem Wissen mangelt. Als jedoch die erste Reihe von Todesfällen im Zusammenhang mit den Covid-Impfstoffen in VAERS gemeldet wurde, führten McLachlan et al. eine detaillierte Analyse (mit einer Aktualisierung 2023 hier) einer Stichprobe von 250 Meldungen durch und kamen zu dem Schluss, dass weniger als 15 % als ungültig abgetan werden konnten.

Ein Leser hat uns nun auf eine viel ältere Arbeit aus dem Jahr 1982 aufmerksam gemacht, die im BMJ veröffentlicht wurde und weitere wertvolle Einblicke in die Falsch-Positiv-Rate bei gemeldeten schwerwiegenden Impfstoff-Nebenwirkungen liefert. Obwohl die Stichprobe klein war (57 Meldungen an das Yellow-Card-System im Vereinigten Königreich), zeigt sie, dass 40 davon richtig positiv waren (77 %), während bei den verbleibenden 17 keine falsch positive Reaktion nachgewiesen werden konnte. In Ermangelung gegenteiliger Beweise kann also davon ausgegangen werden, dass mindestens 70 % der Meldungen von Todesfällen an das Yellow-Card- und das VAERS-System echt sind und dass die Rate der falsch positiven Meldungen unter 30 % liegt.

Schätzung der durch die Covid-Impfstoffe verursachten direkten Todesfälle

Unter Berücksichtigung der 30-prozentigen Falsch-Positiv-Rate (70 % der gemeldeten Todesfälle wurden durch den Impfstoff verursacht) und verschiedener möglicher Unterberichterstattungsfaktoren ergeben sich folgende Schätzungen der Zahl der Todesfälle durch Kuhimpfstoffe auf der Grundlage der Yellow Card und VAERS für das Vereinigte Königreich und die USA:

Bei einem Unterberichterstattungsfaktor von 10 % gehen wir daher von fast 16 000 Todesfällen im Vereinigten Königreich und über 120 000 Todesfällen in den USA aus. Diese Zahlen mögen zwar hoch erscheinen, sind aber nur ein winziger Teil aller seit Januar 2021 (als die Impfprogramme vollständig eingeführt wurden) registrierten Todesfälle. Im Vereinigten Königreich beispielsweise wurden zwischen Januar 2021 und Ende September 2022 insgesamt mehr als eine Million Todesfälle registriert, so dass 16 000 Todesfälle durch Kuhimpfung, was die überzähligen Todesfälle betrifft, kaum auffallen würden (weniger als 1,6 %).

Aber wie sieht es mit den Auswirkungen von schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen aus, die bei indirekten Todesfällen gemeldet werden?

Die Zahl der an VAERS gemeldeten Todesfälle ist nur ein kleiner Prozentsatz der insgesamt gemeldeten unerwünschten Ereignisse. Bis zum 24. März 2023 belief sich die Gesamtzahl in den USA auf 947.487, die sich wie folgt aufteilen:

Viele der schwerwiegenderen unerwünschten Wirkungen werden in zunehmendem Maße zu frühen Todesfällen beitragen, die niemals direkt auf die Impfstoffe zurückgeführt werden können. Während, wie oben erwähnt, die Zahl der direkt durch die Impfstoffe verursachten Todesfälle kaum einen Einfluss auf die Gesamtzahl der überzähligen Todesfälle haben wird, wurde die Hypothese aufgestellt, dass der jüngste starke Anstieg der überzähligen Todesfälle in Ländern mit hoher Impfquote auf die steigende Zahl der indirekt durch die Impfstoffe verursachten Todesfälle zurückzuführen ist. Was wir wirklich wissen müssen, ist, welcher Anteil der Menschen, die schwerwiegende unerwünschte Ereignisse gemeldet haben (etwa 200 000), früher gestorben ist, als sie es sonst getan hätten. Wenn die Zahl 5 % beträgt, wären das 10 000 Todesfälle. Ausgehend von einer 70 %-igen Rate wahrer positiver Meldungen und einem 10 %-igen Unterberichterstattungsfaktor würde dies zusätzliche 70 000 Todesfälle bedeuten, die indirekt durch die Impfstoffe verursacht werden.

Und die im Vereinigten Königreich gemeldeten schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse?

An dieser Stelle wird es merkwürdig. Im März 2023 beschloss die britische Regierung, die Zahlen der Gelben Karte nicht mehr ordnungsgemäß zu aktualisieren. Tatsächlich enthält der jüngste Bericht nicht einmal die aktualisierte Zahl der Todesfälle. Auch der Anteil der Meldungen, die als „schwerwiegend“ eingestuft werden, wird nicht in einer leicht auffindbaren Form angegeben. Die einzigen relevanten Zahlen, die relativ leicht zu finden sind, sind:

Die Gesamtzahl der Meldungen (wenn man die erste Spalte zusammenzählt) beträgt 474.018, von denen wir annehmen können, dass sie verschiedenen Personen entsprechen, die sich gemeldet haben. Wenn wir davon ausgehen, dass 20 % dieser 474.018 Personen mindestens ein schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis erlitten haben (gemäß dem VAERS-Anteil), dann wären das 94.804 Personen. Wenn 5 % von ihnen „früh gestorben“ sind, wären das fast 5.000 Todesfälle. Bei einer angenommenen Rate von 70 % wahrer Positivmeldungen und einem Faktor von 10 % für die Untererfassung würde dies zusätzliche 35.000 Todesfälle bedeuten, die indirekt durch die Impfstoffe verursacht werden. Zusammen mit den oben geschätzten 6.000 Todesfällen, die direkt durch die Covid-Impfstoffe verursacht werden, ergäbe sich eine Gesamtzahl von 51.000. Dies ist ein erheblicher Anteil der seit Januar 2021 verzeichneten rund 120.000 zusätzlichen Todesfälle.

Wie hoch sind die Todesraten pro Million Dosen?

Wendet man dieselbe echte Positivrate und die Raten der Untererfassung auf die Daten des Yellow-Card-Systems an (Stand: 29. September 2022), erhält man die Todesrate im Vereinigten Königreich, ausgedrückt in Dosen pro Million Impfungen für alle Geimpften:

Insgesamt sind 103 Todesfälle pro Million Dosen zu verzeichnen, d. h. mehr als 1 von 10.000, wobei große Unterschiede zwischen den drei wichtigsten Impfstoffen bestehen (187 für Astra Zeneca, 68 für Pfizer und 35 für Moderna). Bei Astra Zeneca ist es 1 von 5348 Dosen. Es ist wenig überraschend, dass der Impfstoff von Astra Zeneca im Vereinigten Königreich bereits im Juni 2021 still und heimlich vom Markt genommen wurde (in vielen europäischen Ländern wurde er bereits im März 2021 ausgesetzt). Das war, bevor Dame Sarah Gilbert – die für die Entwicklung bei Astra Zeneca verantwortlich war – auf dem Centre Court von Wimbledon für ihre „Leistung“ mit stehenden Ovationen bedacht wurde.

Schlussfolgerung

Unter minimalen, konservativen und vernünftigen Annahmen schätzen wir, dass seit Ende Dezember 2020 im Vereinigten Königreich etwa 16 000 Menschen direkt an den Folgen von Kovidimpfstoffen gestorben sind, während es in den USA etwa 120 000 sind. Ein interessanter Gültigkeitscheck ist, dass die US-Bevölkerung fünfmal so groß ist wie die des Vereinigten Königreichs. Unter Berücksichtigung des späteren Datums der Zahlen aus den USA und der Tatsache, dass die Dunkelziffer in den USA wahrscheinlich geringer ist, ist die Sterblichkeitsrate in den beiden Ländern einigermaßen gleich.

Was die zusätzliche Zahl derjenigen betrifft, die möglicherweise indirekt an schwerwiegenden Nebenwirkungen gestorben sind, so haben wir 35.000 im Vereinigten Königreich und 70.000 in den USA geschätzt. Diese höhere Zahl (im Verhältnis zur Bevölkerungsgröße) für das Vereinigte Königreich ist möglicherweise teilweise auf den weit verbreiteten Einsatz des besonders problematischen Impfstoffs von Astra Zeneca in der ersten Hälfte des Jahres 2021 zurückzuführen. Zum Glück für die Amerikaner wurde dieser Impfstoff in den USA nicht verwendet. Für diesen Impfstoff wurden dreimal so viele unerwünschte Reaktionen pro Dosis gemeldet wie für den Impfstoff von Pfizer und mehr als doppelt so viele pro Dosis wie für den Moderna-Impfstoff. Wie hier berichtet, werden jedoch alle Folgemeldungen aus den öffentlichen VAERS-Daten gelöscht, was bedeutet, dass viele Berichte in VAERS in Wirklichkeit die am wenigsten schwerwiegende Version sind. Es fehlen etwa 140.000 IDs, und jede davon könnte eine gelöschte Folgemeldung sein.

Während Astra Zeneca weltweit aus dem Verkehr gezogen wurde, geht die Einführung weiterer Auffrischungsimpfungen für die anderen Impfstoffe unvermindert weiter. Doch schon bevor sich diese Impfstoffe als unwirksam bei der Verhinderung von Infektionen und Übertragungen erwiesen, gab es genügend Sicherheitssignale, die zur Aussetzung dieser Impfungen hätten führen müssen. In den USA fand die CDC in ihrer eigenen Analyse der Impfstoffe von Pfizer und Moderna Hunderte von Sicherheitssignalen, während eine Analyse der ursprünglichen kontrollierten Studiendaten dieser Unternehmen ebenfalls eine inakzeptabel hohe Rate an schweren Nebenwirkungen ergab. Die jüngste Rasmussen-Umfrage sowie die Versicherungsdaten aus den USA sind ein deutlicher Beleg dafür, dass die von uns vorgenommenen Schätzungen der durch die Impfstoffe verursachten Todesfälle tatsächlich sehr konservativ sind. Angesichts des nachweislich immer geringeren Risikos, das Kovid für jede Altersgruppe darstellt, gibt es keine wissenschaftliche Grundlage dafür, dass irgendjemand eine weitere Dosis eines Kovid-Impfstoffs erhält. Diese Katastrophe muss jetzt aufhören.