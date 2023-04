Die WHO erklärte. Menschen über 60 Jahre sollten sich alle 6 Monate impfen lassen.

Die Strategische beratende Expertengruppe für Impfungen (SAGE) der WHO hat empfohlen, dass der Covid-Impfstoff für Menschen über 60 Jahre und Menschen mit Komorbiditäten alle sechs Monate verabreicht werden sollte. Die europäischen Behörden haben die Mitgliedstaaten aufgefordert, angesichts des sinkenden Interesses der Bevölkerung Maßnahmen zur Erhöhung der Impfrate zu ergreifen.

Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) erklärte, dass die Akzeptanz der Covid-19-Impfung angesichts des nachlassenden öffentlichen Interesses an Impfungen und des Eindrucks einer „Rückkehr zur Normalität“ zu einer Herausforderung wird. Nach Ansicht der EU-Institution müssen die Faktoren, die zu einer nachlassenden Akzeptanz führen, ermittelt werden, selbst in Bevölkerungsgruppen, die sich früher impfen lassen wollten.

„Künftige Impfkampagnen könnten die Entwicklung einer gezielten Kommunikation in Erwägung ziehen, die sich darauf konzentriert, vorrangige Gruppen über vertrauenswürdige Kanäle und Boten zu erreichen, und klare Informationen darüber bereitstellt, für welche Gruppen eine Impfung empfohlen wird, welche Art von Impfstoffen verfügbar ist und wann. Die Menschen sollten auch daran erinnert werden, warum es wichtig ist, den Impfschutz aufrechtzuerhalten (vorwiegend bei Gruppen, die für schwere Formen von Covid-19 gefährdet sind). Ferner würde eine Vereinfachung des Covid-19-Impfschemas zu einer besseren Kommunikation beitragen und könnte die Durchimpfung verbessern“, heißt es in einem Bericht des ECDC. Vorrangige Gruppen sind Menschen über 60 Jahre und Menschen mit Komorbiditäten, die laut der Strategischen Beratenden Expertengruppe für Immunisierung (SAGE) der WHO alle sechs Monate geimpft werden sollten. Die Inanspruchnahme der zweiten Auffrischungsimpfung weist ein weniger eindeutiges Muster auf und ist von Land zu Land sehr heterogen. Im Allgemeinen wird jede weitere Auffrischungsdosis, die zu den Impfkampagnen hinzugefügt wird, weniger in Anspruch genommen, berichtet das ECDC.

Hybride Immunität?

Es gibt Hinweise darauf, dass eine hybride Immunität, d. h. eine Impfung nach einer SARS-Cov-2-Infektion, einen starken Schutz gegen schwere Formen von Covid-19 verleihen würde, mit einem hohen Schutzniveau, das mehr als 12 Monate anhalten kann, berichtet das ECDC. „Es ist jedoch wahrscheinlich, dass sich die hybride Immunität nicht in allen Bevölkerungsgruppen gleichmäßig entwickelt hat, wobei ältere Menschen die niedrigsten Raten aufweisen. Es wird erwartet, dass eine Impfkampagne im Herbst 2023 mit einem optimistischen Szenario einer hohen Impfstoffaufnahme bei der Zielgruppe der über 60-Jährigen bis zum 28. Februar 2024 etwa 21-32 % der kumulativen Gesamtzahl der Covid-19-bedingten Krankenhausaufenthalte aller Altersgruppen in den EU/EWR-Ländern verhindern kann. Die zusätzlichen Präventionsgewinne sind größer, wenn die Zielgruppe 60 Jahre und älter ist, anstatt 80 Jahre und älter“, so das ECDC weiter.

Rund-um-die-Uhr-Impfung

Die europäischen Behörden sind überzeugt, dass die EU-Länder eine kontinuierliche Einführung von Covid-19-Impfstoffen planen sollten, um die Auswirkungen von Covid-19 und die damit verbundenen Krankenhausaufenthalte und Todesfälle, die für 2023 erwartet werden (insbesondere in der Herbst-/Wintersaison), zu verringern. So sollten sich die Impfanstrengungen auf den Schutz von Erwachsenen über 60 Jahren und anderen gefährdeten Personen unabhängig vom Alter (z. B. Personen mit zugrundeliegenden Erkrankungen und immungeschwächten Personen) in der Herbst-/Wintersaison 2023 konzentrieren, und um den individuellen Schutz zu maximieren, sollte auch erwogen werden, die Covid-19-Impfung im Frühjahr 2023 Personen über 80 Jahren und anderen gefährdeten Erwachsenen unabhängig vom Alter anzubieten. Gleichzeitig sollten die Länder laut ECDC prüfen, ob kombinierte Herbst-/Winterimpfkampagnen gegen Covid-19 und Influenza erforderlich sind, da dieser Ansatz in administrativer, logistischer und finanzieller Hinsicht effizienter sein könnte.