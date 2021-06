Wie vom chinesischen Geheimdienst betriebene Kredit-Apps eine Bedrohung der nationalen Sicherheit für Indien darstellen

Die jüngsten Verhaftungen chinesischer Spione in verschiedenen indischen Bundesstaaten in den letzten 24 Monaten werfen ein interessantes Licht auf eine verdeckte Strategie, die von der chinesischen Volksbefreiungsarmee (PLA) bei der Spionage gegen Indien verfolgt wird. Es geht um Hawala-Betreiber, die Geldwäsche über Kredit-Apps und Rummy Online betreiben. Diese Untersuchung von Savio Rodrigues zeigt, wie von chinesischen Geheimdiensten betriebene Kredit-Apps eine nationale Sicherheitsbedrohung für Indien darstellen.

Kürzlich hat die Karnataka Cyber ​​​​Crime Division des CID Rs 290 crore Hawala-Schläger gesprengt und 11 Personen festgenommen, darunter zwei Chinesen, zwei tibetische Staatsangehörige und fünf Personen, die als Direktoren der Shell-Unternehmen fungierten.

Die ermittelnde Polizei teilte GoaChronicle mit, dass ein Strafverfahren gegen CCPS Cr No 08/2021 u/s 66 (D) IT Act & 420 IPC registriert wurde. Im Laufe der Untersuchung wurde festgestellt, dass Anas Ahmed, ein in Kerala ansässiger Geschäftsmann, die Hauptperson ist, die in diese Hawala- und Geldwäscheschläger verwickelt ist. Wir haben auch festgestellt, dass er sehr enge Verbindungen zu den chinesischen Hawala-Betreibern hat, die im Laufe der Ermittlungen ans Licht gekommen sind. Er hatte Briefkastenfirmen im Namen von Bullfinch Technologies, H & S Ventures und Clifford Ventures eröffnet, um das Geld weiterzuleiten.

Anas Ahmed ist mit der chinesischen Staatsbürgerin Hu Xiolin verheiratet und hat übrigens sein Studium in China absolviert. Hu Xiolin ist im Besitz eines chinesischen Passes.

Die Polizei sagte, dass die von ihm gehosteten Online-Rummy-Anwendungen später getarnt und in verschiedene Anwendungen wie Power Bank Application und Sun Factory Application umgewandelt wurden, um von der Öffentlichkeit Investitionen zu erhalten, die gute Renditen versprachen. An dem Tag, an dem Anas Ahmed viel höhere Renditen ankündigte, kam es zu einem ungewöhnlichen Anstieg der Benutzerinvestitionen. Gemäß seinem Plan wurden die Apps aus dem Google Playstore und anderen Websites entfernt und er verschwand mit dem Geld.

Während der Untersuchung wurde festgestellt, dass insgesamt Rs 290 Crore auf seine Bankkonten einflossen. Der Cyber Crime Division gelang es, einen erheblichen Teil des Geldes auf dem Konto einzufrieren. Es wird auch während der Untersuchung festgestellt, dass es eine große Spitze in der Eröffnung von Briefkastenfirmen seit November 2020 gibt.

Die ermittelnden Beamten geben an, dass sie auch beobachtet haben, dass die chinesischen Drahtzieher im Besitz einer großen Anzahl von Briefkastenfirmen und Bankkonten sind. Angelockt durch das Angebot der chinesischen Staatsbürger sind viele unschuldige Inder und Tibeter in ihre Falle getappt, um Briefkastenfirmen zu eröffnen und Bankkonten für sie zu eröffnen.

Im August 2020 wurde Luo Sang vom Enforcement Directorate (ED) als Verdächtiger in einem Rs 1000 crore Hawala-Schwindel ermittelt. Er hatte eine indische Identität angenommen und führte fünf Firmen in Indien als Direktor. Die meisten der Firmen kontrollierte er als Mehrheitsaktionär. Er behauptete, ein indischer Staatsbürger aus Manipur namens Charlie Peng zu sein. Sang hatte als indischer Staatsbürger Peng bei der Firmengründung eine Aadhaar-Karte und eine PAN-Karte als Identitätsnachweis vorgelegt.

Lou Sangs erstes Unternehmen unter dem Namen Sang wurde im März 2018 unter dem Namen Fin Block India Private Limited gegründet. Im Jahr 2019 trat Sang in den Vorstand von drei weiteren Unternehmen ein – INWIN Logistics Private Limited, OTA New Delhi Private Limited und Clean Harbours Private Limited. Im Jahr 2020 gründete er ein weiteres Unternehmen, OTA Logistic Private Limited – ein Transport- und Reiseunternehmen.

Sang as Peng schob mit Hilfe von Bankangestellten der Bandhan Bank und der ICICI Bank täglich Bargeld in Höhe von rund Rs 3 Crore über die Hawala-Kette ein. Er besaß über 40 Bankkonten.

Im Januar 2021 wurden Lou Sang (Charlie Peng) und Carter Lee, ein weiterer chinesischer Staatsbürger, von der ED in dem Rs 1000 crore Geldwäschefall verhaftet.

Sang wurde zuvor im Jahr 2018 von einem gemeinsamen Team des zentralen Geheimdienstes und der Sonderzelle der Polizei von Delhi wegen Nachahmung und Fälschung verhaftet. Er hatte eine indische Staatsangehörige geheiratet, um den Erwerb eines indischen Passes zu beschleunigen. Die Ermittler behaupteten, er arbeite für chinesische Geheimdienste und betreibe das Geschäft der Hawala-Transaktionen über eine Wechselstubenfirma, aber er wurde 2019 von einem Gericht in Delhi auf Kaution freigelassen.

Berichten zufolge gab Sang während der damaligen Verhöre verschiedene Erzählungen ab, darunter, ein Tibeter zu sein, der vor chinesischer Verfolgung flieht, ein Krimineller, der von der chinesischen Regierung zur Spionage gezwungen wurde, sowie ein PLA-Soldat zu sein. „Er war eine harte Nuss zu knacken. Als ausgebildeter Spion verwirrte er seine Vernehmungsbeamten. Er änderte seine chinesische Hintergrundgeschichte mehrmals, um uns zu täuschen“, sagte ein Beamter, der ihn 2018 verhörte, gegenüber GoaChronicle.

Sang erzählte seinen Vernehmungsbeamten, dass seine Mission darin bestand, in den inneren Kreis des Dalai Lama einzudringen und außerdem Beamten der chinesischen Botschaft bei Geldtransfers und der Organisation von Logistik zu helfen.

Letztes Jahr hatte die Cyber Cell Special Squad der Central Crime Branch (CCB) drei Personen geschnappt, die im Namen von Firmen, die Chinesen gehören, Kredite vergeben und riesige Summen an Zinsen, Zinseszinsen und Maklergebühren kassiert hatten.

Die Polizei sagte am Montag, dass die Verhafteten als Syed Ahmed, Syed Irfan und Aditya Senapathy identifiziert wurden.

Nach Eingang von Beschwerden startete die CCB Cyber Crime Zelle Razzien bei Ace Pearl Services Pvt., Ltd in Koramangala Extension in der Stadt. Zu ihrer Überraschung stellte sich heraus, dass dort noch vier weitere Firmen tätig waren, die alle online Kredite vergaben und Zinsen, Zinseszinsen und Gebühren kassierten. Wenn die Kreditnehmer das geforderte Geld nicht geben würden, drohten ihnen schlimme Konsequenzen.

Eine weitere Überraschung für die CCB war, dass vier weitere Firmen von Chinesen geführt wurden, darunter Higelar Services Pvt., Ltd. Mascotstar Services Pvt. Ltd. Aqua Stiller Pvt. Ltd, die Apps wie Loan App, Money day, Paise a Pan, Loan Time, Rupee Day, Rupee Kart in Cash betrieben. Sie betrieben Call Center, um Kreditbeträge einzutreiben.

Die Ermittler des CCB beschlagnahmten 35 Laptops, 200 Mobiltelefone verschiedener Firmen, 8 Scheckbücher verschiedener Bank und 30 Simkarten verschiedener Firmen.

Letztes Jahr hatte das Enforcement Directorate (ED) einen Fall gegen sieben Unternehmen registriert, von denen drei Fintech-Unternehmen (Finanztechnologie) sind, nämlich Mad Elephant Network Technology Private Limited, Baryonyx Technology Private Limited und Cloud Atlas Future Technology Private Limited, die von chinesischen Staatsbürgern kontrolliert werden, sowie drei NBFCs (Nicht-Banken-Finanzunternehmen), die bei der RBI registriert sind. Die chinesischen Kredit-Apps boten Kredite an Privatpersonen an und erhoben Wucherzinsen und Bearbeitungsgebühren.

Ebenfalls im vergangenen Jahr verhaftete die Polizei von Telangana die chinesischen Staatsangehörigen Zhu Wei, Yi Bai, Liang Tian Tian und Yah Hao im Zusammenhang mit einem Geldwäsche-Betrug durch chinesische Kredit-Apps im Wert von Rs 1100 crore.

Yah Hao, ein chinesischer Staatsbürger, Dheeraj Sarka, Ankit Kapoor und Neeraj Tuli waren Direktoren von Dookypay, einem E-Wallet-Unternehmen mit Sitz in Delhi. Das Quartett war dabei behilflich, das Geld der Teilnehmer an Online-Glücksspielen an die Muttergesellschaft – die in Peking ansässige T Power Company – zu überweisen.

Letztes Jahr verhaftete auch die Delhi Police Special einen freiberuflichen Journalisten wegen der Weitergabe sensibler Daten an China, nun ist sie den mutmaßlichen Hawala-Händlern im Zusammenhang mit dem Fall auf der Spur.

Berichten zufolge wurde eine riesige Menge an Geld an Rajiv Sharma durch Hawala-Operatoren von den beiden Shell-Firmen im Besitz des chinesischen Staatsangehörigen Qing Shi gesendet.

Letzte Woche verhaftete die Border Security Force (BSF) einen chinesischen Staatsbürger namens Han Junwe nahe der indisch-bangladeschischen Grenze. Berichten zufolge arbeitete er für den chinesischen Geheimdienst in Indien.

Laut einer Erklärung der BSF South Bengal Frontier war Han Junwe, der in Hubei in China lebt, ein gesuchter Krimineller und wird nun ordnungsgemäß verhört. Alle Nachrichtendienste arbeiten bei diesem Vorfall zusammen.

„Eine umfangreiche Durchsuchung der elektronischen Geräte, die im Besitz des chinesischen Eindringlings gefunden wurden, haben viele Fakten darauf hingewiesen, dass er für den chinesischen Geheimdienst in Indien arbeitete“, sagte die Force und deutete an, dass viele „verblüffende Details“ an die Oberfläche kommen könnten, wenn die Angelegenheit eingehend untersucht wird.

Während der Befragung durch die BSF-Beamten gestand Junwe auch, dass einer seiner Geschäftspartner, nämlich Sun Jiang, ihm nach ein paar Tagen 10-15 Nummern indischer Handy-SIMs schickte, die von ihm und seiner Frau entgegengenommen wurden,“ aber vor ein paar Tagen wurde sein Geschäftspartner von ATS Lucknow erwischt, der über mich und meine Frau Auskunft gab, woraufhin ein Fall gegen uns in ATS Lucknow registriert wurde“.

Aufgrund des gegen ihn registrierten Falles bekam er kein indisches Visum in China und er bekam ein Visum von Bangladesch und Nepal, damit er nach Indien kommen konnte, fügte er hinzu.

Junwe enthüllte auch, dass er bereits viermal nach Indien gekommen ist, zuerst 2010 und nach 2019 dreimal nach Hyderabad, Delhi und Gurugram.

Ihm zufolge hat er in Gurugram ein Hotel namens „Star Spring“. Einige seiner Mitarbeiter in diesem Hotel sind aus China und der Rest sind indischen Leute.

Aus dem Verhör und dem sichergestellten Reisepass ging hervor, dass er am 2. Juni 2021 mit einem Geschäftsvisum nach Dhaka, Bangladesch, einreiste und sich dort mit einem chinesischen Freund aufhielt. Dann, am 8. Juni 2021, kam er nach Sona Masjid, Distrikt Chapainawabganj (Bangladesch) und übernachtete dort in einem Hotel. Am 10. Juni 2021, als er versuchte, in das indische Hoheitsgebiet einzudringen, wurde er von den BSF-Truppen gefasst.

Bei der gründlichen Durchsuchung wurden ein Apple-Laptop, zwei iPhone-Handys, eine bangladeschische SIM-Karte, eine indische SIM-Karte, zwei chinesische SIM-Karten, zwei USB-Sticks, drei Batterien, zwei kleine Taschenlampen, fünf Geldtransaktionsmaschinen, zwei Geldautomaten/Masterkarten, US Dollar, bangladeschische Taka und indische Währung aus seinem Besitz sichergestellt.

Den indischen Geheimdiensten ist es gelungen, einige chinesische Spione zu erwischen, die als „Hawala-Operatoren“ operieren, aber es besteht immer noch die dringende Notwendigkeit, viele chinesische Firmen in Indien im Auge zu behalten.