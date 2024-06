Von Tyler Durden

Verfasst von Andrew Korybko über Substack,

Präsident Putin teilte auf einer Pressekonferenz in Hanoi seine Ansicht mit, dass die USA Zelenski in der ersten Hälfte des nächsten Jahres ablösen werden, nachdem sie ihn dazu benutzt haben, unpopuläre Entscheidungen wie die weitere Senkung des Wehrpflichtalters zu treffen.

Seine Vorhersage fiel mit der Veröffentlichung des jüngsten Berichts des russischen Auslandsgeheimdienstes über dieses Szenario zusammen, in dem behauptet wird, dass Zaluzhny von den USA ernsthaft als sein Nachfolger in Betracht gezogen wird und auch als geeigneter für Friedensverhandlungen mit Moskau angesehen wird als andere.

Letzten Monat wurde erläutert, wie “Russland hofft, den möglicherweise bevorstehenden, von den USA unterstützten Prozess des Regimewechsels in der Ukraine zu beeinflussen”, nachdem derselbe Dienst seinerzeit einen entsprechenden Bericht veröffentlicht hatte. Diese Strategie setzt sich fort, wie die Erklärung von Präsident Putin vor zwei Wochen zeigt, dass der Rada-Sprecher nun der rechtmäßige Führer der Ukraine ist, wenn die Verfassung weiterhin befolgt wird. Dementsprechend sagte er, Russland könne mit ihm oder jemand anderem verhandeln, wenn Kiew an einem Frieden interessiert sei, aber nicht mit Zelenski.

Was die militärisch-strategische Dynamik des Konflikts angeht, so tendiert sie weiterhin zu Russlands Gunsten und wird sich auch durch geringfügige Anpassungen der US-Politik nicht ändern, etwa indem die Ukraine ihre Waffen einsetzen darf, um alle Ziele jenseits der Grenze zu treffen, die angeblich einen Grenzübertritt planen.

Die einzige Variable, die zum jetzigen Zeitpunkt einen bedeutenden Unterschied machen kann, ist eine konventionelle Intervention der NATO, aber das würde das Risiko eines Dritten Weltkriegs durch eine Fehlkalkulation erhöhen.

Um auf die Vorhersage von Präsident Putin zurückzukommen, dass Zelenski in der ersten Hälfte des nächsten Jahres abgelöst wird, so geht er entweder davon aus, dass es nicht zu einer solchen konventionellen Intervention kommt oder dass die anschließende Eskalation überschaubar bleibt, anstatt in die Apokalypse zu münden.

Was die erste Möglichkeit anbelangt, so besteht die Chance, dass es dazu nicht kommt, da dies davon abhängt, dass Russland einen militärischen Durchbruch über die Frontlinien erzielt, was die NATO dann ausnutzen könnte, um eine direkte Beteiligung an diesem Konflikt zu rechtfertigen.

Das könnte entweder nicht geschehen und damit dieses Szenario ausschließen, oder es wird sich ereignen und dann diese Abfolge von Ereignissen in Gang setzen, was zur zweiten Möglichkeit führt, dass sie diese Eskalation steuern.

In diesem Fall könnte Russland entweder darauf verzichten, NATO-Einheiten anzugreifen, solange diese nicht den Dnjepr überqueren und eine glaubwürdige Bedrohung für seine neuen Regionen darstellen, oder es wird kontrollierbare Gegenschläge durchführen, bevor es den Konflikt einfriert. Doch egal, was passiert, Zelenskys politische Zukunft ist in Stein gemeißelt.

Die erste Möglichkeit ist sogar noch viel schlimmer für ihn, da er wie nie zuvor unter Druck gesetzt werden wird, das Wehrpflichtalter so schnell wie möglich zu senken, um all das Fleisch zu ersetzen, das gemahlen werden muss, um einen russischen Durchbruch über die Frontlinien zu verhindern.

Wann er dann abgelöst wird, lässt sich nicht vorhersagen, da es davon abhängt, wann diese Politik umgesetzt wird und ob (und wie lange) die Geheimpolizei die wütende Reaktion der Öffentlichkeit auf die Entsendung ihrer jungen erwachsenen Männer zur Schlachtbank kontrollieren kann.

Wenn die NATO konventionell in der Ukraine interveniert, die Eskalation aber nicht durch eine Fehlkalkulation in einen Dritten Weltkrieg mündet, was natürlich nicht selbstverständlich ist, dann könnte der Block Zelensky nur so lange im Amt halten, bis sie mit Russland eine Vereinbarung über die umfassende Bewältigung der “neuen Normalität” in Europa getroffen haben. Sobald das erreicht ist, wann auch immer das sein mag, wird er beiseite geschoben, um die Ankunft der so genannten “neuen Ukraine” unter diesen neuen Umständen zu verkünden und das Blatt dieser dunklen Periode zu wenden.

Genau wie bei der ersten Möglichkeit würde er nur lange genug an der Macht bleiben, um unpopuläre Entscheidungen zu treffen, wenn auch in diesem Fall unter völlig anderen Umständen. Doch die Zeichen stehen auf Sturm, und seine politische Karriere neigt sich so oder so dem Ende zu. Zelenskys einziger Nutzen besteht im Moment darin, radikale Politik in beiden Fällen zu legitimieren. Man wird ihn beiseite schieben, sobald er das getan hat, was von ihm verlangt wird, obwohl es unklar ist, wann das sein wird, da alles davon abhängt, ob die NATO konventionell eingreift.